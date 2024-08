https://lostineu.eu/kriege-um-ukraine-und-israel-deutschland-an-vorderster-front/



Die Bundesregierung nutzt das Sommerloch, um sich in den beiden Kriegen um die Ukraine und Israel noch mehr zu exponieren. Gemeinsame Außenpolitik? Fehlanzeige!

Im Krieg um Israel und Gaza hat die Bundesregierung beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) beantragt, dass keine Haftbefehle gegen Netanyahu und andere israelische Offizielle veranlasst werden sollen. Damit verlässt sie die EU-Linie – und deckt mögliche Kriegsverbrechen!

Doch es kommt noch toller: Im Krieg um die Ukraine sind deutsche Waffen offenbar für die Invasion in der russischen Region Kursk im Einsatz. Auf aktuellen Drohnenaufnahmen sind deutsche Marder-Schützenpanzer zu sehen, die auf russischem Boden an der Offensive beteiligt sind. Weiterlesen in lostineu.eu

