Wie die ultrarechten Kahanisten die Demokratische Partei der USA infiltriert haben

Von Asa Winstanley

8. August 2024

Eine der extremsten, rassistischsten Regierungen in der kurzen Geschichte Israels ist die treibende Kraft hinter dem anhaltenden Völkermord, der am 7. Oktober 2023 begann.

Diese ultra-rechte Koalition kam bei den Wahlen zur Knesset im November 2022 an die Macht. Die Koalition wurde von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeführt, aber von einem Bündnis kleinerer, noch fanatischerer rechter Parteien gestützt, darunter die berüchtigte Jewish Power Party.

Abgeordnete dieses Bündnisses erhielten dann mehrere Schlüsselpositionen in Netanjahus aktueller Regierung.

Dazu gehört Itamar Ben-Gvir, der derzeitige Minister für nationale Sicherheit, der jetzt für Polizei und Gefängnisse zuständig ist. Ein weiteres hochkarätiges Mitglied dieser ultra-rassistischen politischen Kraft, die nun fast die höchste Ebene der israelischen Regierung besetzt, ist Bezalel Smotrich, der Finanzminister und Siedler.

Ben-Gvir ist unter anderem dafür berüchtigt , Baruch Goldstein zu vergöttern, den amerikanisch-jüdischen Siedler, der 1994 in der Ibrahimi-Moschee in Hebron 29 Palästinenser massakrierte.

Der Vorsitzende der amerikanischen Union für Reformjudentum bezeichnete Netanjahus Ernennung von Ben-Gvir zum Minister für nationale Sicherheit als „die Ernennung von David Duke, einem der KKK-Chefs, zum Generalstaatsanwalt“.

Ben-Gvir und Smotrich repräsentieren eine politische Strömung, die als Kahanismus bekannt ist, die ultrarechten Anhänger von Meir Kahane, einem extremistischen zionistischen Rabbiner aus New York City, der die Jewish Defense League gründete, eine terroristische Gruppe, die in den 70er und 80er Jahren in den USA eine landesweite Bombenkampagne durchführte.

Später zog Kahane nach Israel, wo er die Kach-Partei gründete und einen Sitz im israelischen Parlament gewann, weil er die Vertreibung aller Palästinenser aus dem gesamten historischen Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer propagierte.

In der jüngsten Folge des Podcasts The Electronic Intifada erklärt der Journalist David Sheen, wie pro-zionistische Liberale in den USA und Israel direkt für den Aufstieg der Kahanisten verantwortlich sind.

Die Unterwanderung des Mainstreams

Sheen ist Enthüllungsjournalist und Experte für den Kahanismus und andere Formen des jüdischen Extremismus sowohl im heutigen Israel als auch in der ganzen Welt.

Letztes Jahr schrieb er einen wichtigen Aufsatz über die Geschichte des Kahanismus, der vom Institut für Palästinastudien veröffentlicht wurde.

In dieser Folge des Podcasts führt Sheen uns durch einige seiner Erkenntnisse.

Er erklärt die Geschichte von Rabbi Kahane und seinen Anhängern. Sheen erklärt, wie die Kahanisten jahrzehntelang die lokale Politik der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten infiltriert haben – das Thema des Hauptteils des Essays.

Da die meisten amerikanischen Juden dazu neigen, die Demokraten zu wählen, erklärt Sheen, „wenn ein Politiker die jüdische Wählerschaft für sich gewinnen will, dann kann er das tun, indem er sich als Demokrat präsentiert. Und die Kahanisten wissen das.“

Aus diesem Grund war Dov Hikind – ein ehemaliger jüdischer Terrorist mit einer unglaublich regressiven und bigotten Politik – 35 Jahre lang Abgeordneter der Demokratischen Partei in der New York State Assembly, erklärt Sheen.

Meine Kollegin Nora Barrows-Friedman und ich haben Sheen ein paar Tage vor Beginn des aktuellen Völkermords interviewt – am 4. Oktober 2023, um genau zu sein.

Wir haben jedoch beschlossen, das Interview in voller Länge zu veröffentlichen, da die darin aufgeworfenen Fragen aktueller denn je sind.

In einer neuen Einleitung für die Episode, die vor kurzem gedreht wurde, sagt Sheen, dass sich die These der Monographie bewahrheitet hat: dass die Demokratische Partei in einigen Fällen sogar noch schlimmer sein kann als die Republikanische Partei“.

Er sagte: „Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ist der Höhepunkt all dessen: Wir haben den [demokratischen Partei-]Präsidenten der Vereinigten Staaten [Joe Biden], der der größte Empfänger von AIPAC-Hilfe aller Zeiten war, der eine völkermörderische Politik und eine kahanistische Politik unterstützt.“

Sie können sich das ganze Interview im YouTube-Video oben ansehen oder unten den Ton anhören.

