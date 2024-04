Der russische Aussenminister Sergei Lawrow hat die Schweiz in einem Interview als „offen feindseliges Land“ bezeichnet. Sie sei deshalb für Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt nicht geeignet, wurde Lawrow am Freitag von der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti zitiert. Die hiesigen Anhänger der aktuellen Russland-Politik können jubeln. Sie sind am Ziel.