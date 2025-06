https://www.telepolis.de/features/Kriegstreiber-im-Pentagon-General-Kurilla-s-gefaehrliches-Spiel-mit-dem-Iran-10449748.html



Kriegstreiber im Pentagon: General Kurilla’s gefährliches Spiel mit dem Iran Kelley Beaucar Vlahos

General Michael “Erik” Kurilla (links) bei einem Israel-Besuch im Jahr 2022 (Bild: Centcom)

US-General Kurilla drängt auf Konfrontation mit dem Iran – kurz vor seinem Ruhestand. Was, wenn genau das der Plan war? Ein Gastbeitrag.

Haben die Israelis zugeschlagen, weil Michael Kurilla noch Kommandeur des US Central Command ist und sich die Möglichkeit für eine gemeinsame Operation mit den USA bald schließen könnte?

Israels letzte Chance?

Einige spekulieren, dass die Israelis ihre Chance gesehen haben, da Kurilla diesen Sommer aus dem Militärdienst ausscheiden soll. Der 59-jährige Armeegeneral galt als jemand, der in der Frage, ob die USA israelische Angriffe auf das iranische Atomprogramm unterstützen und sogar Teil davon sein sollten, auf einer Seite einer Spaltung im Pentagon steht.

Im April bezeichnete die israelische Nachrichtenagentur Ynet ihn als „den US-General, auf den Israel nicht verzichten möchte, um den Iran anzugreifen“.

Unsere Gastautorin Kelley Beaucar Vlahos (Bild: RS )

Alon Strimling schrieb am 19. April: „Israelische Verteidigungsanalysten sagen, dass das Fenster für einen erfolgreichen Angriff auf das iranische Atomprogramm schnell schließt.“ „Dieses Fenster könnte sich dramatisch verengen, sobald Kurilla zurücktritt, da die Haltung seines Nachfolgers unklar bleibt.“

Kurilla geht nach einer fast 40-jährigen Karriere, die bis zum ersten Golfkrieg zurückreicht, diesen Sommer in den Ruhestand. Ynet bemerkte, dass Kurilla „als einer der treuesten Verbündeten Israels in der amerikanischen Verteidigungsorganisation angesehen wird“ und seine Beziehung „tief verwurzelt“ sei. Sie reicht bis in seine Zeit als junger Offizier in den 20ern zurück. Weiterlesen bei telepolis.de

