Ist das Trump-Projekt am Scheitern?

Alastair Crooke

17. Juni 2025

Vertrauen ist alles. Und dieses „Kapital” schwindet rapide.

Die Auseinandersetzung zwischen Musk und Trump (zumindest vorerst) hat eindeutig „Fernsehcharakter“. Aber lassen Sie sich nicht von den Unterhaltungsinhalten täuschen. Der Streit verdeutlicht einen grundlegenden Widerspruch im Herzen der MAGA-Koalition. Es ist durchaus möglich, dass dieser Widerspruch irgendwann weiter eskaliert und letztendlich den langsamen Niedergang des Trump-Projekts auslöst.

Ein entscheidender Moment in den letzten US-Wahlen war der Wechsel der ultrareichen Tech-Oligarchen aus dem Silicon Valley von ihrer Unterstützung für die Demokraten zu Trump. Dies brachte sowohl Geld als auch den potenziellen glänzenden Preis, dass Amerika ein Monopol auf die globale Datenspeicherung, KI und das, was Yanis Varoufakis als „Cloud-Kapital” bezeichnet, erlangen könnte – die angebliche Fähigkeit, Gebühren für den Zugang zu Amerikas mutmaßlich riesigen Datenbeständen und den damit verbundenen Plattformen der Big Tech zu erheben. Man glaubte, dass ein solches Datenmonopol den USA die Möglichkeit geben würde, das Denken der Welt zu manipulieren – und die Produkte und Formate zu definieren, die als „cool” gelten.

Man ging auch davon aus, dass ein Monopol auf Rechenzentren potenziell genauso lukrativ sein könnte wie das Monopol der USA auf den Dollar als wichtigste Handelswährung – was zu erheblichen Kapitalzuflüssen führen könnte, um Schulden auszugleichen.

Das Explosive an einer Koalition aus Tech-Oligarchen und MAGA-Populisten ist jedoch, dass beide Fraktionen unvereinbare Visionen haben – sowohl für den Umgang mit der strukturellen Schuldenkrise Amerikas als auch für die kulturelle Zukunft des Landes.

Die Vision der „Tech Bros“ ist äußerst radikal: Es handelt sich um einen „autoritären Libertarismus“. Peter Thiel beispielsweise argumentiert, dass eine kleine Gruppe von Oligarchen das Imperium regieren sollte, ohne durch demokratische Beschränkungen eingeschränkt zu sein, dass die Zukunft auf „disruptiven Technologien“ basieren sollte, dass sie robotisiert und KI-gesteuert sein sollte und dass die Bevölkerung durch KI-Kontrolle streng „verwaltet“ werden sollte.

Die Vision des Trump-Wirtschaftsteams sieht ganz anders aus: Trumps eigentliches Ziel – dem die Geopolitik untergeordnet ist – ist die Stützung des Dollars als weltweit wichtigste Handelswährung. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn Amerikas untragbare Schuldenlast angegangen wird.

Diese Schuldenlast spiegelt das Ungleichgewicht wider, das sich seit 1970 aufgebaut hat, als die US-Handelsbilanz ins Defizit rutschte: Einerseits haben die USA eine übertrieben große globale Dollarverschuldung ermöglicht, um weltweit Geld ausgeben zu können, andererseits ruht diese massive umgekehrte Schuldenpyramide auf einer winzigen und schrumpfenden amerikanischen Produktionsbasis.

Mit anderen Worten: Während Amerika enorm von diesen Kapitalzuflüssen profitiert hat, kann es nicht mehr davon ausgehen, sich aus seiner selbst geschaffenen Schuldenfalle herauswachsen zu können.

Das Trump-Team schlägt vor, dieses Ungleichgewicht durch eine Abwertung des Dollars (möglicherweise um bis zu 30 %), durch Unternehmenssteuersenkungen (um eine Rückkehr der Produktion aus dem Ausland in die USA zu induzieren) und damit durch eine kontrollierte Verringerung der Offshore-Dollarschulden im Verhältnis zur Produktionskapazität der USA zu beseitigen.

Um es klar zu sagen: Das löst das Schuldenproblem nicht – es verschafft nur Zeit.

Die Strategie der „Schock-und-Ehrfurcht“-Zölle sollte die Welt dazu bringen, unkluge Vereinbarungen zu treffen, um diesem Schema zu entsprechen. Der Druck der USA auf die Staaten, ihre NATO-Verteidigungsausgaben zu erhöhen, folgt ebenfalls der „Best Practice“ der USA bei der Umstrukturierung bestehender Gläubiger.

Bislang hat dies nicht wie geplant funktioniert, was zum großen Teil auf den Widerstand Chinas zurückzuführen ist. Infolgedessen bleibt der US-Anleihemarkt (Schuldenmarkt) heute in Atem, und jede Auktion ist eine Zitterpartie.

Vereinfacht man die Dinge, so lässt sich erkennen, dass die populistische MAGA-Basis auf eine Rückkehr zu einer echten menschlichen Wirtschaft und gut bezahlten Beschäftigungsaussichten besteht, im Gegensatz zur dystopischen Sichtweise der Tech-Bros, die nur eine (nicht-menschliche) disruptive Zukunft mit Robotern und KI sehen. Diese Visionen stehen in völligem Widerspruch zueinander.

Vor diesem Hintergrund lässt sich vielleicht erklären, warum Steve Bannon (ein Anhänger der MAGA-Populisten) Elon Musk so vehement ablehnt, ihn als Abtrünnigen und „illegalen Migranten” bezeichnet und seine Ausweisung fordert.

Die Frage ist, wie solche widersprüchlichen Visionen zu einer einzigen Koalition verschmelzen konnten.

Nun, zunächst einmal war Trump gezwungen, einen Deal zu machen, um gewählt zu werden. Er musste einen Deal mit dem „Geldzirkus“ der USA (den Ultrareichen) machen, nicht nur darüber, wie die US-Wirtschaft gerettet werden kann, sondern er musste dies dann auch noch mit den Bonzen des „dunklen“ Establishments „abstimmen“, die einen Großteil des politischen „Lebens“ Amerikas kontrollieren.

Diese Bonzen fungieren als „Götter“, die eine „heilige“ Sicherheitsarchitektur schützen: die bedingungslose, parteiübergreifende Unterstützung der USA für Israel und die uralte, tiefsitzende Phobie gegenüber Russland. Allerdings hegen sie auch tiefe Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der amerikanischen Finanzfestung – was sich in der Aussage „China darf den Krieg um die Zukunft der globalen Finanzen nicht gewinnen“ äußert.

Was hat also so unterschiedliche Teile zusammengebracht?

In einem neuen Buch, The Haves and the Have-Yachts, beschreibt Evan Osnos, wie ein Mann, Lee Hanley, die amerikanische Rechtspolitik in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. Steve Bannon, der ursprüngliche Architekt von Trumps MAGA-Plattform, bezeichnete Osnos als einen der „unbesungenen Helden“ der amerikanischen Geschichte. „Er hatte eine echte Liebe zu den Hobbits, den Verachteten“, sagte Bannon, „und er ließ seinen Worten Taten folgen“.

Wessie du Toit schreibt, dass Hanley zu den Superreichen gehörte. Er zitiert Osnos, der darlegt, dass die Superreichen Amerikas nicht in einer einzigen Fraktion vereint sind. Sie sind gespalten: Forbes berichtete am Vorabend der Wahl 2024, dass Kamala Harris mehr milliardenschwere Spender hatte als Trump (83 gegenüber 52), jedoch „über zwei Drittel (70 %) der Spenden von Milliardärsfamilien an Kandidaten der Republikanischen Partei und konservative Anliegen gingen“. Forbes berichtet auch, dass die politischen Ausgaben von Milliardären heute um das 160-Fache höher sind als 2010.

Was ist hier los? Du Toit zitiert Osnos, der darlegt, wie Hanley „auf unheimliche Weise Trumps Wahlstrategie vorweggenommen hat“, indem er „eine Koalition aus konservativen Eliten und der weißen Arbeiterklasse“ zusammenbrachte. Kurz gesagt akzeptierten die Mitglieder der amerikanischen Elite die Bedingungen des Trumpismus als den Preis, den sie zahlen mussten, um ihre Machtperspektiven zu wahren.

„Nach der Niederlage von Mitt Romney im Jahr 2012 beauftragte Hanley einen Meinungsforscher, die Grundstimmung in den USA genauer zu untersuchen. Er erfuhr, dass „die Unzufriedenheit in diesem Land jenseits aller Messbarkeit“ sei. Hanley gelangte zu der Überzeugung, dass Trump der einzige Politiker war, der diese Energie in eine günstige Richtung lenken konnte, und machte sich daran, andere wohlhabende Spender für seine Sache zu gewinnen. Es war eine kluge Investition. Auch wenn Trump der Wut von Bannons „Hobbits“ Ausdruck verlieh, brachte seine Präsidentschaft [diesen reichen Oligarchen] immense materielle Vorteile.

„Trump ist ein Kind der Geldwelt und insbesondere einer Zeit, in der in Amerika über Gier, Fairness, Freiheit und Dominanz nachgedacht wird.“ Dies sei die „andere Revolution“ neben der der MAGA-Populisten, betont Osnos.

Im Laufe der Jahre „hat ein Teil der amerikanischen Elite zunehmend Beschränkungen ihrer Möglichkeiten zum Vermögensaufbau abgelehnt und sich von der Vorstellung distanziert, dass ihre großen Ressourcen eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgern mit sich bringen. Sie haben sich einer radikalen libertären Ethik verschrieben, die sie einfach als Privatpersonen darstellt, die für ihr eigenes Schicksal verantwortlich sind und das Recht haben, ihren Reichtum zu genießen – so wie sie es für richtig halten“.

Dies bringt uns zu dem Trump-Rätsel, das Osnos zu Beginn seines Buches aufwirft: „Um zu verstehen, warum ein Wähler ‚die Elite‘ verachten und [dennoch] den milliardenschweren Spross einer New Yorker Immobiliendynastie verehren kann“. Osnos mag mit seiner Antwort auf dieses Rätsel Recht haben, dass das von Hanley 2012 festgestellte „Ausmaß der Unzufriedenheit“ die Eliten dazu gezwungen habe, sich unvorhersehbaren Formen des Populismus zuzuwenden, um ihren Reichtum und ihre Oligarchien zu erhalten”.

Das Problem dabei ist offensichtlich: Die Werte der populistischen Revolutionäre stehen im Widerspruch zu denen der venture-kapitalistischen Unterstützer Trumps – wie Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk oder Marc Andreessen.

Wie könnte dies gelöst werden? Die MAGA-Anhänger befürchten, dass die Oligarchen aus dem Silicon Valley rechtzeitig vor den Kongresswahlen zur Mitte der Amtszeit wieder zu den Demokraten zurückkehren könnten. Oder sogar, dass Musk eine gemäßigte dritte Partei gründen könnte (eine Idee, die er bereits in den sozialen Medien geäußert hat).

Was diese Widersprüche potenziell brisant macht, ist, dass keiner der wichtigsten außenpolitischen Punkte von Trump – der Umgang mit China, die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Iran und Westasien mit Israel und der Aufbau einer Beziehung zu Russland – wie geplant voranschreitet. Dennoch braucht Trump schnelle Zollabkommen, weil die Verschuldung und die Haushaltslage der USA dies erfordern.

Diese wichtigsten geopolitischen Abkommen basierten darauf, dass Amerika eine dominante Verhandlungsposition hatte (die „Trümpfe in der Hand hielt“). Die Ereignisse haben jedoch gezeigt, dass Trump nicht die besseren Karten hat. China bleibt „sehr schwer zu handhaben“, ebenso wie der Iran und Russland.

Tatsächlich liegen die Trümpfe nicht so sehr bei Trump, sondern beim US-Senat, der die Zustimmung zu Trumps „Big Beautiful Bill“ als Geisel nehmen kann, um die Forderungen einer Mehrheit der Senatoren durchzusetzen, die offenbar eine Eskalation gegenüber Russland und „keine Anreicherung“ für den Iran befürworten.

Die Annahme des Trump-Teams, dass der Versuch, Russlands nukleare Abschreckung zu untergraben, Putin zu einem Waffenstillstand zu den Bedingungen der USA zwingen würde, ist gründlich nach hinten losgegangen.

Trotz seiner (nicht sehr überzeugenden) Behauptungen, er, Trump, habe nichts von dem Angriff der Ukraine auf russische strategische Bomber gewusst, nimmt Russland die Situation sehr ernst: Larry Johnson berichtet aus Moskau, dass der pensionierte General Evgeny Buzhinsky (der im Hauptdirektorat für internationale militärische Zusammenarbeit des russischen Verteidigungsministeriums tätig war) ihm gesagt habe, dass „Putin wütend“ sei. Der General warnte weiter, dass dies der Moment sei, in dem die USA und Russland seit der Kubakrise am nächsten an den Rand eines Atomkrieges geraten seien.

In Moskau hat diese Episode die Frage aufgeworfen, ob es Trumps wahres Ziel – schon die ganze Zeit – war, Putin zu einem Waffenstillstand zu drängen, der ihn politisch schwächen und Russland in einen endlosen Konflikt mit der Ukraine verwickeln würde – ein Szenario, das es Trump ermöglichen würde, sich direkt gegen China zu positionieren (ein Ziel, das seit 2016 verfolgt wird und von allen Machtzentren Amerikas unterstützt würde).

Erstens muss Trump damit gerechnet haben, dass der US-Senat und der dunkle permanente Staat sich entschieden gegen eine echte Veränderung der Beziehungen zu Russland stellen würden – eine Veränderung, die den russischen Staat stärken würde. Und zweitens (und noch aussagekräftiger) hat Trump keinen Finger gerührt, um eine neue „Finding“-Verordnung zu erlassen, die die frühere Verordnung der Biden-Regierung aufhebt, mit der die CIA ermächtigt wurde, die strategische Niederlage Russlands zu verfolgen. Warum nicht? Wo sind Trumps schrittweise Maßnahmen zur Normalisierung der Beziehungen?

Wir wissen es nicht.

Aber die Fehleinschätzung seines Teams hinsichtlich der russischen Stimmung hat Russland und viele andere in ihrer Entschlossenheit bestärkt, sich den Versuchen Washingtons zu widersetzen, Ergebnisse zu erzwingen, die ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen. Trumps Strategie, den Dollar als primäre Handelswährung zu erhalten, hängt jedoch vom Vertrauen anderer in die USA ab.

Vertrauen ist alles.

Und dieses „Kapital“ schwindet rapide.

