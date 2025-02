https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/war-criminal-gadi-eisenkot-nabs-1-million-eu-funding



Kriegsverbrecher Gadi Eisenkot erhält EU-Fördermittel in Höhe von 1 Million US-Dollar

David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

12. Februar 2025

Gadi Eisenkot (links) war von Oktober 2023 bis Juni letzten Jahres Mitglied des israelischen Kriegskabinetts. (US-Außenministerium)

Die Europäische Union hat einem Unternehmen unter der Leitung von Gadi Eisenkot, einem der israelischen Politiker, die den Völkermord im Gazastreifen beaufsichtigt haben, einen Zuschuss in Höhe von fast 1 Million US-Dollar bewilligt.

Storage Drop, wie Eisenkots Firma heißt, nimmt an Hydrocool teil, einem EU-finanzierten Projekt, das angeblich darauf abzielt, die Umweltauswirkungen von Klimaanlagen zu reduzieren.

Eisenkot überzeugt nicht als Verfechter ökologischer Nachhaltigkeit.

Von Oktober 2023 bis Juni letzten Jahres war er Mitglied des Kriegskabinetts, das einen Völkermord in Gaza leitete. Das Kriegskabinett genehmigte Taktiken, die routinemäßige Massaker und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur beinhalteten.

Dass Eisenkots Firma eine Rolle in einem angeblich klimafreundlichen Projekt wie Hydrocool spielt, wiegt die Verantwortung nicht auf, die er und seine Kollegen im Kriegskabinett für die Zerstörung des Wasser- und Abwassernetzes in Gaza tragen.

Obwohl er von einigen Medien als „gemäßigt“ dargestellt wird, ist Eisenkot dafür bekannt, dass er extreme Gewalt befürwortet.

Er gehörte zu einer Gruppe von Militärkommandeuren, die die sogenannte „Dahiyeh-Doktrin“ entwickelten, die sich auf den Beiruter Vorort bezieht, in dem Israel während seines Angriffs auf den Libanon im Jahr 2006 massive Verwüstungen angerichtet hat.

Im Oktober 2008 warnte Eisenkot alle Gebiete, in denen Israel auf Widerstand stieß.

„Was 2006 im Beiruter Stadtteil Dahiyeh geschah, wird in jedem Dorf geschehen, aus dem auf Israel geschossen wird“, sagte er.

„Wir werden unverhältnismäßige Gewalt anwenden und dort großen Schaden und Zerstörung anrichten. Aus unserer Sicht sind das keine zivilen Dörfer, sondern Militärstützpunkte.“

Der von ihm zusammengefasste Plan wurde kurz darauf umgesetzt – als Israel im Dezember 2008 eine Großoffensive gegen Gaza startete. In Übereinstimmung mit der Dahiyeh-Doktrin hat Israel anschließend bei mehreren Gelegenheiten „große Schäden und Zerstörungen“ in palästinensischen und libanesischen Dörfern, Städten und Gemeinden angerichtet.

Eisenkots Storage Drop ist der größte Empfänger von EU-Mitteln im Rahmen des Hydrocool-Projekts, das bis 2027 läuft.

Es ist natürlich unentschuldbar, dass Beamte in Brüssel einem Unternehmen, das von einem Mann geführt wird, der direkt für die Verwüstung des Gazastreifens verantwortlich ist, einen Zuschuss gewähren. Damit negiert die EU ihre erklärte Unterstützung für den Internationalen Gerichtshof, der im Januar 2024 den Fall, den Südafrika gegen Israel vorgebracht hat, für plausibel erachtete.

Südafrika behauptet, dass Israel gegen die Völkermordkonvention verstößt. Diese Konvention, ein Eckpfeiler des Völkerrechts, das nach dem Holocaust ausgearbeitet wurde, verpflichtet Regierungen und Regierungsstellen auf der ganzen Welt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht zu begünstigen.

Ich habe die Europäische Kommission – die Exekutive der EU – kontaktiert und gefragt, warum sie die Finanzierung eines Unternehmens genehmigt hat, an dem ein wichtiger Akteur in einem Genozidkrieg beteiligt ist.

Die Europäische Kommission hat diese Frage nicht beantwortet. Ein Sprecher antwortete lediglich, dass Horizon Europe – das wissenschaftliche Forschungsprogramm der EU – „keine Projekte mit militärischem Charakter finanziert“.

„Es gibt mehrere Mechanismen, um zu verhindern, dass EU-Mittel für Aktivitäten missbraucht werden, die gegen das Völkerrecht verstoßen“, fügte der Sprecher hinzu.

Unabhängig davon, wie viele solcher Mechanismen vorhanden sind, hat die Brüsseler Bürokratie nachweislich ein Unternehmen unterstützt, das von Gadi Eisenkot, einem Strategen des Völkermords, geleitet wird.

Die Europäische Union hat die Möglichkeit vertiefter Beziehungen zu Israel weiter ausgelotet, während dieser Staat einen Völkermord beging. In einem Bericht über die im vergangenen Jahr geführten Gespräche wurde die „hervorragende Leistung“ israelischer Unternehmen und Institutionen im Rahmen von Horizon Europe, dem wissenschaftlichen Forschungsprogramm der EU, gelobt.

Ein Versprechen brechen

Diese Gespräche fanden zu einer Zeit statt, in der Studierende in vielen Ländern direkte Maßnahmen gegen den Völkermord im Gazastreifen ergriffen.

Die irische University of Galway reagierte auf die Studentenproteste mit einem Versprechen, ihre Zusammenarbeit mit israelischen Partnern zu überprüfen.

Trotz dieser Zusage koordiniert die University of Galway ein neues EU-finanziertes Projekt zur „Integration von Meerwasseraufbereitung und grüner Wasserstoffproduktion“. Sie wird ein Konsortium leiten, dem auch das Technion, das israelische Technologieinstitut, angehört.

Das Technion leistet einen Beitrag zur israelischen Rüstungsindustrie, indem es neue Maschinen für Angriffe auf Palästinenser entwickelt. Wie Maya Wind in ihrem Buch Towers of Ivory and Steel feststellt, geht das Technion sogar so weit, „explizit Kurse über Waffen- und Sicherheitsmarketing und -export anzubieten“.

Die engen Verbindungen des Technion zu Israels führendem Waffenhersteller Elbit System wurden kürzlich gewürdigt, als Bezalel Machlis, der CEO des Unternehmens, den Titel „Hüter des Technion“ verliehen bekam.

Während des Völkermords im Gazastreifen hat Israel künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um Ziele für Angriffe auszuwählen, bei denen eine große Anzahl von Zivilisten getötet wurde.

Berichte über eine solch unheilvolle Anwendung der Robotik scheinen in Brüssel nicht zu viel Gewissensbisse ausgelöst zu haben. Die EU hat 1,5 Millionen US-Dollar für ein neues KI-Forschungsprojekt bereitgestellt, das vom Technion durchgeführt wird.

Israel profitiert nicht nur von der Forschungszusammenarbeit, sondern ist auch seit langem aktiv im Enterprise Europe Network, einem Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen.

Das Netzwerk ist im Wesentlichen eine Partnervermittlung für Unternehmen. Als Amor hilft die Europäische Union Unternehmen bei der Suche nach Marketingpartnern.

Eine Suche in der Datenbank des Netzwerks zeigt, dass es ein nicht genanntes israelisches Unternehmen unterstützt, das „Überwachungstechnologie in Militärqualität“ anbietet.

Das israelische Unternehmen hofft laut Netzwerk, dass seine Produkte in Energieprojekten und Gefängnissen im Ausland installiert werden könnten.

Wie Antony Loewenstein in seinem Buch und Film „The Palestine Laboratory“ dokumentiert, ist Israel geschickt darin, Exportmöglichkeiten für Waffen und Spionageausrüstung zu finden, die im Rahmen einer Besatzung getestet wurden.

Die Besatzung ist illegal. Aber das hindert Israel nicht daran, sie in eine Geschäftsmöglichkeit zu verwandeln – mit mehr als nur ein wenig Hilfe der Europäischen Union.

