Krise in der Führung

Von Bouthaina Shaaban

Quelle: Al Mayadeen Englisch

17. August 2024

Der Grund für den Status quo in der Welt ist der tief verwurzelte Rassismus in der Literatur, der Kultur und den Praktiken der westlichen Länder, die ihr koloniales Erbe, das das Leben der nicht-westlichen Bevölkerung abwertet, noch nicht überwunden haben.

Die Welt, in der wir heute leben, befindet sich in einer seit Jahrzehnten nicht mehr gekannten politischen Krise. Diese Krise hinterlässt tiefgreifende Auswirkungen mit weitreichenden Folgen für das Leben, die Sicherheit und die Zukunft der Menschen. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts bildeten die Politiker zumindest einen klaren Eckpfeiler der politischen Debatten und Realitäten. In der globalen Arena konkurrieren Kräfte mit unterschiedlichen oder gegensätzlichen Ideologien, die jeweils versuchen, ihre Agenda und ihre Ziele zu verdeutlichen, um Anhänger, Unterstützer und Verbündete zu gewinnen. Politische Persönlichkeiten und ihre Glaubwürdigkeit spielen bei dieser Polarisierung eine entscheidende Rolle, weshalb die Parteien seit jeher bestrebt sind, ihre Kader auszubilden und jeden Aspekt der Persönlichkeit ihrer Führer genau zu studieren, um sicherzustellen, dass sie ihre Rivalen übertreffen. Länder wurden oft durch die Namen, den Ruf und die Präsenz ihrer Führer identifiziert, die durch ihre ausgewogene Haltung weltweit Anerkennung fanden, selbst bei ihren Gegnern.

Heute jedoch sind Staatsmänner, die auf ihr Erbe bedacht sind, von der politischen Bühne verschwunden. Diese Persönlichkeiten kümmerten sich nicht nur um ihren Status, während sie ein hohes Amt bekleideten, sondern auch darum, wie sie von künftigen Generationen in Erinnerung behalten werden, da ihr Vermächtnis weit über ihr kurzes Leben hinausreicht. Heute ist es schwierig geworden, auch nur eine Handvoll wahrer Staatsmänner in der Welt zu zählen. Diejenigen, die noch übrig sind, entehren die Positionen, die sie innehaben, die Titel, die sie tragen, und die Verantwortung, die ihnen anvertraut wurde, auf das Schwerste. Sie haben die regierten Massen fassungslos gemacht angesichts der Ungeheuerlichkeit der Geschehnisse, schockiert über die Seltsamkeit der Ereignisse und zutiefst bestürzt über die völlige Untätigkeit oder die eklatante Vernachlässigung, diese Situationen in einer Weise anzugehen, die mit der Vernunft, der Logik und den Grundprinzipien des menschlichen Verhaltens, die das Handeln der Menschen leiten sollten, in Einklang steht. All dies wurde mir auf schmerzliche Weise im Gesicht eines palästinensischen Vaters deutlich, der die Überreste von Kindern aus einer Schule in der Nähe von al-Mawasi holte, die von israelischen Kampfflugzeugen bombardiert worden war und die zarten Körper der Kinder in unkenntliche, namenlose Fragmente verwandelte. Er hielt einige der Überreste und hob andere mit seinem zerschmetterten Körper und seinen Händen hoch, dann sah er zur Seite und sagte: „Was können wir sagen? Wir haben alles gesagt, aber niemand hört oder sieht es. Warum sollten wir also überhaupt etwas sagen?“ Das heißt, dass die Worte ihre Bedeutung, ihre Wirksamkeit und ihren Sinn verloren haben, weil sie auf Ohren treffen, die nicht hören, und auf Herzen, die nicht fühlen. Und welche Haltung nehmen westliche Politiker zu solchen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein? Ihre schändliche Haltung besteht darin, mehr Geld und Waffen für die Kriegsverbrecher bereitzustellen, damit sie unter dem Vorwand der Selbstverteidigung noch mehr Kinder töten können.

Eine der Manifestationen dieser Welt, die als ein Zustand schwerer Verwirrung beschrieben werden kann, in dem die Politik ihre Bedeutung verloren hat und die Politiker ihren Status und ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, ist, dass die Politiker der westlichen Industrieländer es versäumt haben, die Tötung von Kindern zu verurteilen, die Gott nach seinem Ebenbild geschaffen und mit seinem Geist ausgestattet hat. Und nachdem der Mörder Städte und Hauptstädte verwüstet, die schrecklichsten Massaker an Unschuldigen verübt und offen mit der Ausrottung von Zivilisten gedroht hat, kommen die Führer dieser Länder zusammen, um ihrer Angst Ausdruck zu verleihen, den Mörder nicht vor Vergeltungsmaßnahmen schützen zu können. Gleichzeitig geben sie Milliarden von Dollar frei, um den Mördern die Fortsetzung ihrer Gräueltaten zu ermöglichen, versorgen sie mit international geächteten Bomben, um ihr Gemetzel fortzusetzen, und ermöglichen die Folterung und den Missbrauch von Gefangenen in Gefängnissen, die schlimmer sind als die Nazi-Gefängnisse und die amerikanischen Gefängnisse von Abu Ghraib und Guantanamo. Sie zögern nicht, die Medien mit Lärm und Geschrei zu überfluten, um die Sicherheit des Mörders zu gewährleisten.

Darüber hinaus werden in den meisten dieser Länder diejenigen zur Rechenschaft gezogen, die mit den Opfern sympathisieren, die sich über den Anblick solcher Grausamkeiten empören und die ein Ende dieser Gräueltaten fordern. In der Zwischenzeit wird der Mörder ermutigt, zu eliminieren, wen immer er will, und seinen vorsätzlichen und kalkulierten Völkermord ohne Abschreckung oder Angst fortzusetzen.

Die Wurzel all dessen ist ein tief verwurzelter Rassismus in der Literatur, der Kultur und den Praktiken der westlichen Länder, die ihr koloniales Erbe noch nicht überwunden haben, das das Leben von Nichtwestlern im Vergleich zu dem von Westlern abwertet. Folglich denunzieren sie jeden Westler, der Empathie mit nicht-westlichen Opfern zeigt, und machen ihn dafür verantwortlich, als verdienten diese Opfer nicht den gleichen Respekt und die gleiche Würde, die den Westlern zuteil wird. So wie sie die Bedrohung durch Hitler erst nach dem Kriegseintritt der Sowjetunion erkannten und immense Opfer brachten, um ihn zu bekämpfen, müssen sie heute erst noch erkennen, dass genau der Rassismus, auf den sie ihre Berechnungen stützen, schließlich an ihre Türen klopfen und ihnen all die tödlichen Konsequenzen bringen wird, vor denen sie sich geschützt glaubten. Der Rassismus hat in einigen ihrer Länder begonnen, sein Haupt zu erheben, und wenn er sich voll entfaltet, werden seine Gifte nicht auf Migranten und People of Color beschränkt bleiben; er wird zu einer Plage werden, von der niemand verschont bleibt.

Während sie sich weiterhin ihrer politischen, ethischen und internationalen Verantwortung entziehen, schüren sie durch ihre brutalen Besetzungen unserer Länder die Flammen des Konflikts und fordern dann ihre Bürger auf, die Region zu verlassen. Sie schicken Kriegsschiffe, Bomben und Gelder zu den Tätern, geben ihnen Rückendeckung und Sicherheitsgarantien und sorgen dafür, dass sie für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Dann fordern sie ihre Bürger auf, sich in sichere Gebiete innerhalb ihrer eigenen Länder zurückzuziehen, weg von den Bränden, die sie selbst entfacht haben, in denen sie sich auf die Seite des Terrorismus, der Terroristen, der Besatzer, der Siedler, der Mörder und der Verbrecher gestellt haben. In diesem Zusammenhang werden die Stimmen in den Medien, die sich um die Vermittlung der Wahrheit bemühen, zum Schweigen gebracht und ermordet, damit ihre Botschaften dem Feuer nicht entgehen und keine Spuren im Gewissen derjenigen hinterlassen, die sich an ihre Menschlichkeit klammern und sich bemühen, sie trotz aller Drohungen, Erpressungen und Anschläge zum Ausdruck zu bringen.

Diejenigen, die hier bleiben, an ihren Prinzipien festhalten und ihre Kinder und Märtyrer opfern, während sie sich auf diesem heiligen Land verneigen und ihr Engagement für seine Heiligkeit, Sicherheit und Verteidigung bekräftigen, leben nach einer Reihe von Werten und einer Ethik, die völlig losgelöst von den Praktiken des Westens und seiner zionistischen Schöpfungen gegen sie sind. Sie arbeiten für das Erbe künftiger Generationen und für die Kontinuität des Vertrauens, das sie seit ihrer Jugend in sich tragen, in der Überzeugung, dass die Gerechtigkeit ihrer Sache letztlich über Aggression und Verbrechen siegen wird. Wie könnte es anders sein, wenn dies ihr Land ist, ihre Geschichte, und wo sie sich für die Zukunft der verbliebenen Kinder abmühen?

Fühlen diese Politiker keine Scham, wenn sie ihre Bürger auffordern, das Land zu verlassen, in dem sie einen Krieg angezettelt haben? Ist es ihnen nicht peinlich, wenn die Menschen – Kinder, Ältere und Einwohner – auf das Unrecht blicken, das sie ihnen angetan haben, und sich dann in ihre eigenen sicheren Zufluchtsorte zurückziehen, ohne Rücksicht auf das, was draußen passieren könnte? Es besteht kein Zweifel, dass die politische Krise und insbesondere die Führungskrise, in der sich der Westen derzeit befindet, die Wurzel aller Krisen ist, die wir heute erleben, seien sie wirtschaftlicher, ethischer oder gesellschaftlicher Art. Das Problem heute ist, dass der Westen, der tatsächlich mit einer tiefgreifenden strukturellen Krise zu kämpfen hat, diese umgeht und ignoriert und sich hartnäckig weigert, sich ihr zu stellen. Stattdessen setzt er Waffen, Geld und Terrorismus ein, um seine Macht und Dominanz zu behaupten, unterstützt Terrorismus und Terroristen und schüchtert jeden ein, der es wagt, sich seiner Autorität zu widersetzen.

Wenn wir alles untersuchen würden, was heute in unserer Welt geschieht, von Gaza und Palästina bis Venezuela, Kolumbien, den Ländern der afrikanischen Sahelzone, dem Maghreb, dem Chinesischen Meer und der Ukraine, würden wir feststellen, dass die Wurzel dieser Konflikte und Kriege in den verzweifelten Versuchen des westlichen Zentrismus liegt, seine Führungsposition aufrechtzuerhalten, obwohl er seine gesamte politische, ethische und internationale Glaubwürdigkeit verloren hat und sich nur noch auf seine militärische Überlegenheit, den Besitz tödlicher Waffen und seinen Reichtum stützt, wobei er bereit ist, all diese Trümpfe einzusetzen, um seine Vorherrschaft zu erhalten. Die Geschichte hat jedoch wiederholt gezeigt, dass Imperien nicht allein durch Reichtum und militärische Macht überleben können. Der moralische, politische und gesellschaftliche Verfall eines Imperiums ist ein klarer Vorbote seines unvermeidlichen und unmittelbar bevorstehenden Untergangs.

