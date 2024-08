https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/netanyahu-offering–israel-s–collapse-to-enemies–israeli-m



Netanjahu bietet Feinden Israels Zusammenbruch an: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

17. August 2024

Ein ehemaliger israelischer Beamter und Kommentator hat Netanjahus Strategie kritisiert. Er sagte, dass der Krieg gegen Gaza aus vier Gründen aufhören wird, was „Israel“ dem Zusammenbruch näher bringt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „dient ungewollt den Interessen der Iraner und der Hisbollah, so wie er es zuvor mit der Hamas getan hat“, schrieb der ehemalige Ombudsmann der israelischen Besatzungstruppen, Generalmajor Itzhak Brik, in einem Artikel für die israelische Nachrichten-Website Maariv.

Er sagte, Netanjahu sei „das Geschenk der israelischen Regierung an ihre Feinde“, vom Iran bis zur Hisbollah. Brik erklärte, dass die verfehlte Politik Netanjahus der Achse des Widerstands zugute gekommen sei.

Der ehemalige Beamte sagte, er habe sich seit Beginn des Gaza-Krieges sechs Mal mit dem israelischen Premierminister getroffen und fügte hinzu, dass dieser „sehr wohl weiß, dass die Hamas nicht ausgerottet werden kann“. Trotzdem habe Netanjahu darauf bestanden, dass das israelische Regime den Kampf gegen die Hamas bis zu ihrer vollständigen Beseitigung fortsetzen werde.

Er sagte, Netanjahu habe sich solche haarsträubenden Äußerungen zunutze gemacht, um rechtsextreme israelische Siedler und Beamte zur Unterstützung seiner Regierung anzuspornen. Brik betonte, dass diese Extremisten ihm die „Legitimität“ verschafft hätten, den Krieg bis zum Ende fortzusetzen, was es ihm ermöglicht habe, als Premierminister zu bleiben.

Der ehemalige Beamte behauptete, dass diese Politik weder den Interessen der Siedler noch der Sicherheit Israels diene und fügte hinzu, dass diese Faktoren Netanjahus Politik nicht bestimmen. Das Ziel dieser Politik sei es, Netanjahu an der Macht zu halten, auch wenn sie zur „dritten Zerstörung“ führe.

Vier Gründe, warum „Israel“ seinen Krieg gegen Gaza beenden wird

Brik behauptet, dass die Vereinigten Staaten eine klare Botschaft an „Israel“ gesendet haben und dass Washington dem israelischen Regime mitgeteilt hat, dass „die Party vorbei ist“ und dass die Kämpfe in Gaza „erschöpft“ sind.

Die israelischen Reservisten sind moralisch und physisch extrem ermüdet. Gerade dies ist einer der Gründe, die die USA zu der von Brik dargelegten Position veranlasst haben.

Brik verwies auf die kollabierende israelische Wirtschaft, ein Phänomen, über das er in einem früheren Artikel ausführlich geschrieben hat. Er führte dies als weiteren Grund an, warum die Kämpfe im Gazastreifen erschöpft sind.

Brik glaubt, dass der dritte Grund für die Unhaltbarkeit des Gaza-Krieges darin besteht, dass der andauernde Zermürbungskrieg dazu geführt hat, dass „Israel“ weltweit an Unterstützung verliert und sich weiter isoliert. Selbst die europäischen Verbündeten kehren ihm den Rücken, was sich in Wirtschaftssanktionen, der Einstellung von Waffenlieferungen und dem Ausschluss von internationalen Projekten äußert, erklärt Brik und verweist auf den „irreparablen“ Schaden, der durch die Entscheidungen internationaler Gerichte während der gesamten Dauer der Aggression entstanden ist.

Der letzte Faktor ist die zunehmende Spaltung der israelischen Siedlergemeinschaften, die zu einem „Bürgerkrieg“ zwischen den verschiedenen Fraktionen führen kann, dem ein regionaler Mehrfrontenkrieg vorausgehen wird, „den Bibi (Netanjahu) aus Beirut nach Israel gebracht hat“.

Mehr lesen: Krieg gegen Gaza gescheitert, Krieg mit Hisbollah „katastrophal“: Ex-israelischer General

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …