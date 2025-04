https://www.middleeasteye.net/trending/reactions-israel-death-pope-francis



Kritik und Jubel in Israel nach dem Tod von Papst Franziskus

Viele Israelis kritisierten den Pontifex für seine lautstarke Unterstützung der Palästinenser und feierten seinen Tod in den sozialen Medien.

Papst Franziskus erscheint am Ostersonntag, dem 20. April 2025, aus der Loggia der Segnungen des Petersdoms im Vatikan (Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio/Sipa USA).

Von Nadav Rapaport

Veröffentlichungsdatum: 21. April 2025

Die Bekanntgabe des Todes von Papst Franziskus durch den Vatikan am Montagmorgen wurde in Israel mit einer Mischung aus Jubel und Kritik aufgenommen, wo Politiker, Experten und Nutzer sozialer Medien sich auf die Verurteilung Israels durch den Papst im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Gazastreifen konzentrierten.

Der 88-jährige Papst starb, nachdem er in seiner letzten Ansprache am Ostersonntag die „bedauerliche humanitäre Lage“ aufgrund der israelischen Angriffe auf Gaza angeprangert und seine „Verbundenheit mit den Leiden … des gesamten israelischen Volkes und des palästinensischen Volkes“ zum Ausdruck gebracht hatte.

„Ich appelliere an die Kriegsparteien: Ruft einen Waffenstillstand aus, lasst die Geiseln frei und kommt einem hungernden Volk zu Hilfe, das sich nach einer Zukunft in Frieden sehnt“, sagte er.

Rafi Schutz, Israels ehemaliger Botschafter im Vatikan, schrieb, er sei ‚der Papst, der die Welt näher zu sich gebracht und Israel enttäuscht hat‘.

Die Haltung des Papstes zu Israel nach Kriegsbeginn verdiene „harte Kritik“, so Schutz weiter, und fügte hinzu, dass dies einen „erheblichen Schlag“ für die Beziehungen zwischen Israel und dem Vatikan darstelle.

Die rechtsgerichtete Zeitung Israel Hayom schrieb, der Pontifex werde in Israel „vor allem wegen seiner harten Äußerungen gegen den Krieg in Gaza“ in Erinnerung bleiben.

Ähnlich bezeichnete der rechtsextreme Sender Channel 14 ihn als Israels „schärfsten Kritiker“.

Zvika Klein, Chefredakteur der Jerusalem Post, bezeichnete die Kritik von Papst Franziskus an Israel und seine Unterstützung für die Palästinenser unter dessen Angriff als „bedingungslose Unterstützung für die Hamas“.

„Als er ernannt wurde, herrschte in der jüdischen Welt ein gewisser Optimismus“, sagte Klein. “Auf israelischer und jüdischer Seite gab es eine sehr große Enttäuschung [aufgrund] der harten Äußerungen, insbesondere in den letzten Monaten.“

Der Papst hatte Israels Krieg im Gazastreifen, insbesondere die Tötung palästinensischer Kinder, wiederholt lautstark kritisiert und damit den Zorn israelischer Politiker auf sich gezogen.

Während des gesamten Krieges telefonierte er fast jeden Abend mit der christlichen Gemeinde in Gaza, was ihnen Trost und Zuversicht gab.

In seinem Ende 2024 erschienenen Buch „Hope Never Disappoints: Pilgrims Toward a Better World“ deutete er an, dass Israels Angriff auf den Gazastreifen als Völkermord charakterisiert werden könnte, und forderte eine Untersuchung der „Experten“-Vorwürfe.

Im Dezember bestellte das israelische Außenministerium den obersten Diplomaten des Vatikans ein, nachdem Papst Franziskus Israel „Grausamkeit“ in Gaza vorgeworfen hatte.

„Besser ohne ihn“

Viele normale Israelis äußerten in den sozialen Medien ihre Zufriedenheit über den Tod des Papstes aufgrund seiner Haltung zum Krieg Israels.

In einem Kommentar unter dem Artikel von Channel 14 bezeichnete ein Nutzer ihn als „Schurken“ und sagte, „es ist gut, dass er tot ist“.

„Gott sei Dank ist der Papst tot“, pflichtete ein anderer bei.

Auf Facebook stuften Social-Media-Nutzer ihn als ‚Hasser des Judentums‘ ein.

Unter dem Beitrag von Kan 11 über den Tod des Papstes schrieb ein Nutzer: “Dieser psychotische alte Mann, der Israel hasst, ist mir egal.“

Unter einem Bericht von Ynet schrieb ein anderer: „Papst Franziskus wird als derjenige in Erinnerung bleiben, der den modernen Antisemitismus konsequent unterstützt hat“, und fügte hinzu, dass die Welt „ohne ihn besser dran ist“.

Ein anderer Nutzer bezeichnete den Papst als „Vater der Unreinheit. Ein weiterer Pädophiler“ und fügte hinzu: „Gott sei Dank sind wir ihn los.“ Ein weiterer Nutzer schrieb: „Endlich gute Nachrichten.“

Auf dem Walla-News-Account bezeichnete ihn ein Nutzer als „Ketzer, der die Nazi-Hamas unterstützt hat“. Und ein anderer fragte: „Warum berichtet ihr in den jüdischen Medien über einen Israel-Hasser, der gestorben ist?“

Ein anderer Nutzer schrieb, dass ‚er nach seinen hasserfüllten Äußerungen gegen Israel Glück hatte, dass er noch ein paar Monate gelebt hat und nicht sofort gestorben ist‘, und bezog sich dabei auf den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Papstes in den letzten Monaten.

Auch einige Menschen in Israel trauerten um den Tod des Papstes.

Präsident Isaac Herzog schrieb auf X, er sende „sein tiefstes Beileid an die christliche Welt und insbesondere an die christlichen Gemeinden in Israel – dem Heiligen Land – zum Verlust ihres großen geistlichen Vaters, Seiner Heiligkeit Papst Franziskus“.

Herzog fügte hinzu: „Ich hoffe aufrichtig, dass seine Gebete für Frieden im Nahen Osten und für die sichere Rückkehr der Geiseln bald erhört werden. Möge sein Andenken weiterhin zu Taten der Güte, Einheit und Hoffnung inspirieren.“

Während ein Nutzer antwortete: „Sprich nicht in meinem Namen. Der Papst war ein böser Antisemit“, gab es auch viele Israelis, die sich empört über solche Beiträge äußerten.

„Wie rassistisch. Unglaublich“, schrieb eine Person. “Du hast keinen Respekt vor beiden Religionen.“

