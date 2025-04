In der Ukraine sind Ultranationalisten die „Guten“ Natylie Baldwin

https://consortiumnews.com/2025/04/20/in-ukraine-ultra-nationalists-are-the-good-guys/?eType=EmailBlastContent&eId=e439ba5a-7032-440b-8e68-fdc0c8018f6f



In der Ukraine sind Ultranationalisten die „Guten“

20. April 2025

Der Aufstieg des Neonazismus in der Ukraine ist auf die stillschweigende Zustimmung der politischen und militärischen Eliten des Landes zurückzuführen, die lieber wegsehen, weil sie auf das militärische Potenzial der extremen Rechten angewiesen sind, erklärt die ukrainische Wissenschaftlerin Marta Havryshko gegenüber Natylie Baldwin.

Fackelzug zu Ehren des Geburtstags von Stepan Bandera. Kiew, 1. Januar 2015. (VO Svoboda/Wikimedia Commons/cc-by-3.0)

Von Natylie Baldwin

Speziell für Consortium News

Dr. Marta Havryshko hat einen Doktortitel in Geschichte von der Ivan-Franko-Nationaluniversität in Lemberg, Ukraine. Ihre Forschungsschwerpunkte sind sexuelle Gewalt während des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust, Frauengeschichte, Feminismus und Nationalismus.

Derzeit ist sie Gastdozentin am Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies an der Clark University in Worcester, Massachusetts. Ihr Twitter-Handle lautet @HavryshkoMarta.

Ich habe kürzlich per E-Mail mit ihr gesprochen.

Baldwin: Bitte erzählen Sie uns etwas über Ihren akademischen Hintergrund und wie Sie dazu gekommen sind, sich mit dem Holocaust und dem ukrainischen Ultranationalismus zu beschäftigen.

Havryshko: Der ukrainische Ultranationalismus begleitet mich seit meiner Kindheit. Ich bin in einem Dorf in Galizien aufgewachsen, einer Region, die in der Geschichte der ukrainischen nationalistischen Untergrundbewegung einen besonderen Stellenwert einnimmt, da hier die 1929 gegründete Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und ihr militärischer Arm, die 1942 entstandene Ukrainische Aufstandsarmee (UPA), besonders aktiv waren.

Einige meiner Verwandten waren in diesen Organisationen aktiv und wurden später vom sowjetischen Regime wegen ihrer Beteiligung unterdrückt. Die Erinnerungen meiner Familie waren geprägt von Geschichten über die Zwangskollektivierung.

Es verging kein Familientreffen, ohne dass mein Großvater davon erzählte, wie die Sowjets seiner Familie die Ochsen weggenommen hatten und wie diese Ochsen später, als sie auf die Weide getrieben wurden, traurig brüllten. Das Land, auf dem meine Eltern in den 2000er Jahren ein Haus bauten, gehörte eigentlich schon lange unserer Familie und wurde 1939 von den Sowjets beschlagnahmt, als sie aufgrund des Molotow-Ribbentrop-Paktes die Westukraine besetzten.

Trotz der ethnischen Vielfalt in meiner Familie dominierten die Geschichten über die ukrainische Familie. Ich glaube, das lag zum Teil daran, dass es eine Überlebensstrategie in einer kleinen galizischen Gemeinde war, die über verschiedene Instrumente der sozialen Kontrolle verfügte – darunter auch die Kontrolle über das hegemoniale Erinnerungsregime. Meine Schule war eine solche Hüterin der „richtigen“ nationalen Erinnerung.

Die Geschichte des ukrainischen Nationalismus wurde als heroisch und tragisch gelehrt, mit einer klaren Trennung zwischen den „Guten“ (ukrainischen Nationalisten) und den „Bösen“ (Sowjets). Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von der OUN und der UPA begangen wurden, wurden im Lehrplan verschleiert, marginalisiert und verschwiegen. Die Verherrlichung dieser Organisationen wurde zu einem grundlegenden Bestandteil der „patriotischen Erziehung“ an meiner Schule. Deshalb kenne ich bis heute alle nationalistischen Lieder auswendig.

Als ich an der Ivan-Franko-Nationaluniversität in Lemberg Geschichte studierte, vertiefte ich mein Wissen über die OUN und die UPA nicht wesentlich, da in der akademischen Welt eine apologetische Haltung gegenüber diesen Organisationen vorherrschte. Nachdem ich meine Dissertation über die Haltung verschiedener galizischer politischer Kreise gegenüber Nazi-Deutschland zwischen 1933 und 1939 verteidigt hatte, beschloss ich daher, mich eingehender mit der Geschichte des ukrainischen Nationalismus während des Zweiten Weltkriegs zu befassen. Was ich dabei herausfand, schockierte mich.

Ich erkannte, dass viele derjenigen, die in der Ukraine als Freiheitskämpfer gefeiert werden, tatsächlich am Holocaust und an antisemitischen Gewalttaten beteiligt waren. Der Mythos, dass Juden freiwillig in der UPA gedient hätten, zerbrach, als ich begann, Interviews mit meinen Informantinnen zu führen – Dutzenden von Frauen, die Teil des OUN-Untergrunds gewesen waren.

Eine Frau erzählte mir, dass es in ihrer UPA-Einheit einen jüdischen Arzt gab, der jedoch ständig bewacht wurde. „Warum?“, fragte ich. „Damit er nicht flieht“, antwortete sie, überrascht von meiner „Naivität“. Diese Geschichte – wie viele andere, die ich hörte – offenbarte die Zwangsrekrutierung jüdischer Fachkräfte für die UPA. Einige von ihnen wurden im Frühjahr 1944 hingerichtet, da sie verdächtigt wurden, sich möglicherweise auf die Seite der Sowjets zu stellen.

Baldwin: Sie haben viel darüber geschrieben, wie die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Holocaust von Russland und der Ukraine im aktuellen Konflikt instrumentalisiert werden. Können Sie erklären, worin Sie den Missbrauch des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs durch die russische Regierung und Nationalisten sehen?

Havryshko: Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg spielt eine entscheidende Rolle im politischen und militärischen Diskurs des russisch-ukrainischen Krieges. Und das nicht nur, weil es sich um den größten Krieg in Europa seit 1945 handelt. Und nicht nur, weil es in der Ukraine noch lebende Zeugen der Nazi-Besatzung gibt, die das Verhalten der Nazis oft mit dem der russischen Soldaten in den besetzten ukrainischen Gebieten vergleichen.

Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wird von verschiedenen politischen Akteuren für politische und militärische Zwecke instrumentalisiert. Als Putin beispielsweise in der Nacht des 24. Februar 2022 seine wütende Rede begann, betonte er, dass eines der Ziele der sogenannten „speziellen Militäroperation“ die „Entnazifizierung“ der Ukraine sei.

Führende russische Propagandisten bezeichnen die ukrainische Regierung häufig als „Nazi-Regime“ und ukrainische Soldaten als „Nazis“. Staatliche Akteure konstruieren ein hegemoniales Narrativ, das Erinnerungen an das tapfere sowjetische Volk, insbesondere an die Russen, wachruft, die gegen die Nazis und ihre Verbündeten gekämpft haben. Diese Idee kommt deutlich in den sogenannten „Unsterblichen Regimentsmärschen“ zum Ausdruck, die jedes Jahr am 9. Mai, dem Tag des Sieges, in russischen Großstädten stattfinden.

Während dieser Prozessionen tragen die Menschen Porträts ihrer Vorfahren, die im „Großen Vaterländischen Krieg“ gekämpft haben. Seit 2022 tragen einige Teilnehmer dieser Veranstaltungen auch Porträts russischer Soldaten, die im Krieg gegen die Ukraine gefallen sind, und stellen sie als Nachfolger ihrer Großväter dar, die gegen die Nazis gekämpft haben.

Russische Soldaten, die am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen, tragen ebenfalls Symbole und Abzeichen, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern, beispielsweise das Georgsband. In der Ukraine ist der gegenteilige Trend zu beobachten. Einige ukrainische Soldaten tragen Abzeichen mit dem Symbol der Waffen-SS-Division „Galizien“, die 1943 unter deutschem Kommando gebildet wurde.

Es gibt auch eine Einheit in der ukrainischen Armee mit dem Namen „Nachtigall“, benannt nach dem Bataillon, das 1941 von der deutschen Abwehr aus ethnischen Ukrainern gebildet wurde. Eine weitere Einheit namens Luftwaffe verwendet den Nazi-Adler als Symbol.

Die Einheit „Vedmedi“ verwendet SS-Pfeile und das SS-Motto „Meine Ehre ist mir“ als offizielles Abzeichen. Einige Soldaten tragen auch Aufnäher mit Symbolen verschiedener SS-Divisionen, darunter die berüchtigte Dirlewanger-Brigade und den Nazi-Adler. Einige Soldaten des Russischen Freiwilligenkorps tragen ROA-Aufnäher (Russische Befreiungsarmee, verbündet mit Nazi-Deutschland).

Eine Reihe von Soldaten hat sogar Bekleidungsmarken gegründet, die die Wehrmacht verherrlichen und de facto die Verbrechen der Nazis, einschließlich des Holocaust, rechtfertigen.

Dieser Trend ist zutiefst absurd, wenn man bedenkt, dass das nationalsozialistische Besatzungsregime in der Ukraine zum Tod von Millionen Menschen geführt hat, darunter 1,5 Millionen Juden. In der Logik der Soldaten, die die Armee des Dritten Reiches verherrlichen, kämpften die Nazis jedoch gegen den Hauptfeind der ukrainischen Nation – die Russen und die Sowjetunion.

Damit isolieren sie künstlich diesen einen Aspekt des Nationalsozialismus und ignorieren seine Verbrechen. Dies ist eine äußerst gefährliche Entwicklung, die leider aufgrund der stillschweigenden Zustimmung der politischen und militärischen Elite der Ukraine an Popularität gewinnt, die lieber wegschaut, weil sie in Bezug auf ihr militärisches Potenzial auf die extreme Rechte angewiesen ist.

2012 UPA-Marsch in Kiew, 14. Oktober 2012. (Vo Svoboda Picassa Gallery/Wikimedia Commons/cc-by)

Baldwin: Können Sie auch erklären, wie die ukrainische Regierung und ihre westlichen Verbündeten die heutigen ukrainischen Ultranationalisten und ihre historische Rolle bei den Massakern an Juden, Polen und anderen im Zweiten Weltkrieg beschönigt haben?

Havryshko: Lange Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion blieb die Verherrlichung der OUN und der UPA weitgehend ein regionaler Kult, der vor allem in der Westukraine verbreitet war. Nach der Maidan-Revolution wurde dieser Kult auf nationaler Ebene künstlich gefördert.

Dies wurde zum einen durch die Gründung des sogenannten Ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken erleichtert, das die Verherrlichung ukrainischer Nationalisten zu einem seiner wichtigsten Beiträge machte. Zweitens verabschiedete das ukrainische Parlament 2015 ein Gedenkgesetz, das Mitglieder der OUN und der UPA als „Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine“ anerkannte und Strafen für Personen einführte, die ihnen „öffentlich Respektlosigkeit entgegenbringen“.

Eine Reihe westlicher Wissenschaftler kritisierte dieses Gesetz, da sie befürchteten, dass es eine offene Diskussion über die komplexe Geschichte der OUN und der UPA verhindern würde.

Trotzdem starteten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure in der Ukraine eine energische Kampagne zur Heroisierung ukrainischer Nationalisten. Dies spiegelte sich in der Entstehung zahlreicher neuer Gedenkstätten wider – darunter Denkmäler, Museen, Gedenktafeln, Straßennamen, Ausstellungen, Dokumentarfilme, Programme usw. Gleichzeitig begann ein Prozess der sogenannten „Dekommunisierung“, der darauf abzielte, alles, was mit der sowjetischen Vergangenheit der Ukraine in Verbindung stand, aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.

Dieser Kreuzzug gegen das Gedächtnis richtete sich nicht nur gegen Denkmäler für Lenin, Dzerzhinsky, Kosior und andere sowjetische Persönlichkeiten, die an Massenrepressionen und anderen sowjetischen Verbrechen beteiligt waren, sondern auch gegen Soldaten der Roten Armee, die die Ukraine von der deutschen Besatzung befreit hatten. Dieser Krieg gegen alles Sowjetische trat nach dem vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 in eine neue Phase.

Eine der Folgen ist eine noch tiefere „Banderisierung“ der Ukraine (nach Stepan Bandera, dem Führer der OUN). Straßen, die nach Stepan Bandera und dem UPA-Kommandeur Roman Schuchewytsch benannt wurden, tauchten in Regionen wie Tschernihiw, Odessa, Cherson, Donezk und Poltawa auf – Orten, an denen diese historischen Persönlichkeiten nie beliebt waren und oft als Nazi-Kollaborateure angesehen wurden, die für den politischen Terror gegen Ukrainer verantwortlich waren, die das „sowjetische Nationalprojekt“ in der Ukraine aufgebaut hatten.

Das Problem dieser Erinnerung liegt darin, dass Bandera, Schuchewytsch und andere Mitglieder der OUN und UPA Befürworter von ethnischem Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus sowie eines autoritären Staates waren. Sie kollaborierten mit den Nazis und beteiligten sich an deren Verbrechen, darunter auch am Holocaust.

Darüber hinaus sind sie für den Tod von mindestens 100.000 polnischen Zivilisten in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich, der Teil ihres nationalistischen Projekts zum Aufbau eines ethnisch homogenen Staates war.

Sie gingen auch mit Terror gegen ukrainische Zivilisten vor, die ihre Handlungen kritisierten. Oft wandten sie das Prinzip der Kollektivstrafe an und töteten ganze Familien – einschließlich kleiner Kinder – von angeblichen „Feinden der ukrainischen Nation“.

Diese unbequemen Tatsachen werden jedoch verschleiert, und diejenigen, die dieses ethnonationalistische Erinnerungsregime kritisieren, werden als „russische Agenten“ bezeichnet – eine Anschuldigung, die sie im Kontext des Krieges mit Russland nicht nur delegitimiert, sondern sie auch effektiv zur Zielscheibe macht.

Sie werden Opfer von „Cancel Culture“, von ihren Kollegen gemobbt, und ihre Stimmen werden zum Schweigen gebracht und marginalisiert. Dies geschieht, weil der Staat einen heroischen historischen Mythos braucht, um die Gesellschaft in Kriegszeiten um die politische Führung zu scharen. Mit anderen Worten: Der Staat instrumentalisiert historische Mythen und nationalistische Erinnerung für seine Kriegsbemühungen.

Besonders auffällig ist, dass westliche Wissenschaftler, die bis vor kurzem noch recht kritisch gegenüber der Verherrlichung der OUN und der UPA waren, nun weitgehend schweigen. Darüber hinaus stellen einige diese ethnonationalistische Gedenkpolitik als Teil des Nation-Building-Prozesses und der Dekolonisierung dar.

Damit legitimieren sie gefährliche Tendenzen – die Verherrlichung von Ethnonationalismus, Rassismus, Antisemitismus und die Rechtfertigung ethnischer und politischer Gewalt im Namen der Nation. Dies stellt eine Gefahr für die demokratische Zukunft der Ukraine dar und steht in klarem Widerspruch zu den Argumenten, dass die Ukraine in ihrem Widerstand gegen die russische Aggression für „Freiheit und Demokratie“ kämpft.

Fackelzug zu Ehren von Stepan Bandera in Kiew, 1. Januar 2020. (A1/Wikimedia Commons)

Baldwin: In den letzten Jahren gab es zahlreiche Berichte über den wachsenden Einfluss von Ultranationalisten auf die ukrainische Gesellschaft und Kultur. So gibt es beispielsweise Berichte über ukrainische Schulbücher, die abwegige Propaganda verbreiten, wie die Behauptung, die Ukraine sei der sprachliche Ursprung der westeuropäischen Sprachen, und die Verherrlichung von Kriegsverbrechern aus der Nazizeit. Inwieweit gibt es Ihrer Kenntnis nach solche Propaganda in ukrainischen Schulen? Was bedeutet dies für die Zukunft der ukrainischen Gesellschaft?

Havryshko: Die Verharmlosung des ukrainischen nationalistischen Untergrunds – die unweigerlich zu einer Verharmlosung des Nationalsozialismus und einer Verfälschung des Holocaust führt – ist eine der beunruhigendsten Entwicklungen in den öffentlichen Schulen der Ukraine. So wurde beispielsweise vor kurzem in allen Schulen in Lemberg auf Anordnung des Stadtrats der Todestag von Roman Shukhevych, der am 5. März 1950 von den Sowjets getötet wurde, groß gefeiert. Kinder unterschiedlichen Alters sahen sich Propagandafilme an und besuchten Vorträge. Die jüngsten Schüler wurden dazu angehalten, die rot-schwarze Flagge der UPA oder Porträts von Shukhevych zu malen. Diese Formen der Erinnerung waren eindeutig apologetisch. Ich bezweifle sehr, dass den Kindern die Möglichkeit geboten wurde, über die Rolle des 201. Schutzmannschaftsbataillons, das Shukhevych 1942 bei Strafaktionen gegen Zivilisten in Belarus befehligte, oder über seine Verantwortung für andere Kriegsverbrechen zu diskutieren.

Jegliche Versuche, kritische Fragen zur Geschichte der OUN und der UPA in ukrainische Schulbücher aufzunehmen, stoßen auf starken Widerstand aus nationalistischen Kreisen. Vor einigen Jahren kam es beispielsweise in Lemberg zu einem Skandal, als ein Geschichtsbuch das „Nachtigall“-Bataillon als kollaborative Formation bezeichnete – was es tatsächlich war, da es von den Deutschen gegründet wurde und deutschen Interessen diente.

Die antijüdische Gewalt ukrainischer Nationalisten ist eines der am meisten verschwiegenen und verdrängten Kapitel im Schulunterricht. Kürzlich stieß ich auf ein 2023 veröffentlichtes Geschichtsbuch für die 10. Klasse. Es enthielt keinerlei Informationen über die Pogrome, die im Sommer 1941 in der Westukraine stattfanden. An vielen Orten fanden diese Pogrome während eines Machtvakuums statt – nachdem die sowjetische Armee sich zurückgezogen hatte und bevor die Deutschen vollständig eingetroffen waren.

Diese Lücke nutzten Mitglieder der OUN in Städten und Dörfern in Galizien, der Bukowina und Wolhynien, um Morde, Schläge, Vergewaltigungen und Raubüberfälle an ihren jüdischen Nachbarn zu verüben – sie beschuldigten sie kollektiv der Verbrechen des Sowjetregimes und erklärten sie zu Feinden des ukrainischen Volkes.

In Städten wie Lemberg, Ternopil und Zolochiv wurden diese Pogrome von den Deutschen angestiftet, aber die lokalen Ukrainer waren willige Täter. Diese unbequeme Wahrheit wird vor den Schülern verborgen, weil sie nicht in das vorherrschende Narrativ von Heldentum und Opferrolle passt. Verantwortung kann jedoch nur durch die Anerkennung der eigenen Schuld entwickelt werden.

Baldwin: Sie haben in letzter Zeit häufig in sozialen Medien über den gefährlichen Einfluss und die Drohungen gesprochen, denen Sie persönlich von ukrainischen Ultranationalisten und Neonazis ausgesetzt sind. Erzählen Sie uns davon. Was glauben Sie, wird mit dieser Gruppe geschehen, wenn der Krieg irgendwann zu Ende geht? Sind Sie vor den Drohungen sicher?

Havryshko: Ich habe vor mehr als zehn Jahren, als ich anfing, über sexuelle Gewalt von Mitgliedern der OUN und der UPA zu schreiben – sowohl gegen ihre weiblichen Mitglieder als auch gegen zivile Frauen als Form der Bestrafung, Terror und Rache –, heftige Gegenreaktionen von radikalen Nationalisten erfahren.

Damals wandte sich die Leitung der akademischen Einrichtung in Lemberg, an der ich arbeitete, an den Sicherheitsdienst der Ukraine, um meine „gefährlichen Aktivitäten“ zu melden. Die ganze Situation war absurd und grotesk, denn ich wurde nicht nur von rechtsextremen Randgruppen schikaniert, sondern auch von Professoren in hohen akademischen Positionen. Damals erlebte ich auch zum ersten Mal antisemitische verbale Angriffe, die sich auf ein gängiges Klischee über die angebliche Illoyalität der Juden gegenüber dem ukrainischen Nationalprojekt beriefen.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 wurden diese Angriffe häufiger. Die Angreifer wurden aggressiver, weil sie glaubten, damit „die Ukraine zu verteidigen“. Im September 2023, inmitten des Skandals um Jaroslaw Hunka, ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS-Division „Galizien“, der im kanadischen Parlament mit Standing Ovations gefeiert wurde, eröffnete eines der größten Museen der Ukraine – das Museum für die Geschichte Kiews – eine Fotoausstellung, die von der 3. Sturmbrigade „Asow“ organisiert worden war.

Die Ausstellung zeigte mehrere Fotos von Soldaten der Waffen-SS-Division Galizien. Keiner der ukrainischen Historiker, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Kulturschaffenden oder Politiker, die die Ausstellung besuchten, äußerte sich öffentlich zur Unangemessenheit dieser Art von Analogie, bei der aktive Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte sich im Wesentlichen mit Nazi-Kollaborateuren gleichsetzten, die an Kriegsverbrechen in Polen und der Slowakei beteiligt waren.

Ich schrieb einen kurzen kritischen Beitrag dazu in den sozialen Medien. Als Reaktion darauf starteten Rechtsextreme – darunter auch Mitglieder der Azov-Bewegung – eine Hetzkampagne gegen mich. Dazu gehörten Veröffentlichungen in den Medien, YouTube-Programme und Aufrufe zu Gewalt gegen mich auf den Social-Media-Seiten prominenter Führer rechtsextremer Gruppen und Militäreinheiten.

Studierende der Ivan-Franko-Nationaluniversität Lemberg schrieben sogar einen Brief an den Minister für Bildung und Wissenschaft und forderten „Maßnahmen“ gegen mich. Ich war erleichtert, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Ukraine war, denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was mir dort hätte passieren können.

Gleichzeitig begann ich, der Verharmlosung des Nationalsozialismus in der ukrainischen Kriegsgesellschaft – insbesondere innerhalb des Militärs – mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und je mehr ich mich mit diesem Phänomen beschäftige, desto schockierter bin ich über sein Ausmaß – und desto mehr Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erhalte ich von verschiedenen rechtsextremen Gruppen.

Besonders alarmierend ist, dass ich jetzt nicht nur Drohungen von ukrainischen Neonazis erhalte, sondern auch von ausländischen, die auf der Seite der Ukraine kämpfen und Teil rechtsextremer Militäreinheiten wie der 3. Sturmbrigade, Karpatska Sich, Kraken, dem Russischen Freiwilligenkorps und anderen sind.

Einer meiner Bedrohungen ist ein amerikanischer Neonazi, Antisemit und verurteilter Straftäter, der derzeit in der Ukraine kämpft. Die ukrainische Regierung instrumentalisiert rechtsextreme Kräfte aus aller Welt, weil ihr die Arbeitskräfte fehlen. Ihre Aktivitäten werden oft vom Militärgeheimdienst unter der Leitung von [Kyrylo Oleksiiovych] Budanov überwacht. Mit dieser Unterstützung fühlen sie sich – und sind tatsächlich – wirklich mächtig. Daher kann ich realistischerweise keinen Schutz vom ukrainischen Staat erwarten.

Um ehrlich zu sein, habe ich aufgrund dieser anhaltenden Drohungen, die mit antisemitischen Beleidigungen und Frauenfeindlichkeit gespickt sind, Angst, in die Ukraine zu reisen. Was diese Angst noch realer macht, ist, dass letztes Jahr in meiner Heimatstadt Lemberg die Professorin Iryna Farion erschossen wurde. Sie hatte rechte Soldaten offen dafür kritisiert, dass sie Russisch sprachen.

Verschiedene rechtsextreme Social-Media-Kanäle haben sie verteufelt und offen zu Gewalt gegen sie aufgerufen. Nach Angaben der Polizei wurden einige dieser Kanäle vom mutmaßlichen Mörder verfolgt, der festgenommen wurde und gegen den ermittelt wird.

Was mich am meisten betrübt, ist, dass einige meiner Kollegen in der Ukraine mich ebenfalls bedroht, zu rechtsextremer Gewalt gegen mich aufgerufen und meine Sorgen um meine Sicherheit und die Sicherheit meines Kindes heruntergespielt oder völlig ignoriert haben. Ich habe sie wiederholt und öffentlich aufgefordert, ihre aggressive Rhetorik zu überdenken, aber ohne Erfolg.

Das Protestlager auf dem Maidan-Platz in Kiew im Februar 2014. (VO Svoboda/Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Baldwin: Sie haben darüber gesprochen, dass die Ereignisse auf dem Maidan 2014 einen Wendepunkt im Einfluss der Ultranationalisten in der Ukraine markierten. In einem Interview mit Ondrej Belecik im vergangenen Dezember sagten Sie: „Ich bin überzeugt, dass die Maidan-Revolution es den Ultranationalisten ermöglicht hat, die Erinnerungspolitik in der Ukraine zu kapern. Sie begannen, eine ultranationalistische Narrative durchzusetzen. Und von Anfang an waren viele Menschen eigentlich nicht dafür.“ Können Sie das näher erläutern? Wie und warum konnte es Ihrer Meinung nach zu dieser Vereinnahmung kommen?

Obwohl Menschen mit unterschiedlichsten politischen Ansichten an den Maidan-Protesten teilnahmen, spielten nationalistische Gruppen – insbesondere solche, die den westukrainischen Nationalismus vertreten, der historisch mit der OUN und der UPA verbunden ist – eine bedeutende Rolle.

Der Maidan gewann enorme Popularität in der Westukraine, wo der damalige Präsident Viktor Janukowitsch weithin als offen pro-russisch und als jemand angesehen wurde, der die Annäherung der Ukraine an den Westen behindert. Im Gegensatz dazu unterstützte die Mehrheit der Bevölkerung im Osten und Süden des Landes Janukowitsch und stand dem Maidan kritisch gegenüber, was teilweise die blutigen Unruhen im Donbass erklärt, die im Frühjahr 2014 begannen und von Russland instrumentalisiert wurden.

Da viele Maidan-Teilnehmer aus der Westukraine stammten, legitimierten sie ihre Aktivitäten mit spezifischen historischen Analogien. Insbesondere glorifizierten sie Stepan Bandera und Roman Shukhevych und verwendeten die Symbole der OUN und der UPA.

Damit schufen sie eine symbolische Verbindung zwischen sich und den Mitgliedern der nationalistischen Untergrundbewegung durch die Idee eines gemeinsamen Kampfes gegen einen „gemeinsamen Feind“ – Moskau. Es waren die radikalen ukrainischen Nationalisten vom Rechten Sektor und den Patrioten der Ukraine (dem Vorläufer der Azov-Brigade), die letztlich das Schicksal des Maidan besiegelten, indem sie zu den Waffen griffen und Gewalt anwendeten.

Der Sieg des Maidan markierte somit den Triumph eines ethnonationalistischen Projekts und nicht eines inklusiven nationalen Projekts, wie viele Ukrainer und einige westliche Wissenschaftler, darunter auch Amerikaner, es darzustellen versuchten. Mit jedem Jahr wird diese romantisierte Version des Maidan zunehmend durch eine härtere Realität in Frage gestellt – eine Realität, die von Angriffen auf die Rechte russischsprachiger Ukrainer und auf die ukrainisch-orthodoxe Kirche unter dem Moskauer Patriarchat geprägt ist.

In dieser Realität wird die Erinnerung an Millionen Ukrainer, die als Teil der Roten Armee und sowjetischer Partisaneneinheiten gegen die Nazis gekämpft haben, ausgelöscht und an ihre Stelle treten ein paar Dutzend Mitglieder der OUN und UPA, die nicht nur ein regionales Phänomen waren, sondern auch mit den Nazis kollaborierten und an deren Verbrechen beteiligt waren.

In dieser Post-Maidan-Realität hat der Erinnerungskrieg sogar bedeutende Kulturpersönlichkeiten wie Michail Bulgakow, Isaak Babel, Fjodor Dostojewski und Pjotr Tschaikowski erreicht, die wegen ihrer angeblich pro-russischen Haltung ins Visier genommen wurden.

Baldwin: In einem Interview mit Regina Muhlhauser im Mai 2022 haben Sie über die Rolle sexueller Gewalt im russisch-ukrainischen Krieg gesprochen. Sie haben über sexuelle Gewalt gegen ukrainische Flüchtlinge berichtet, die vor dem Krieg geflohen waren und sich in den Nachbarländern aufhielten. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Anfang März 2022, kurz nach Beginn der russischen Großinvasion, floh ich mit meinem 9-jährigen Sohn aus der Ukraine. Wir verbrachten mehrere Stunden auf der polnischen Seite der Grenze und warteten auf unseren Freund, der uns beide nach Warschau fahren sollte. Während dieser Zeit beobachtete ich, wie einige polnische Männer ausschließlich jungen Frauen Unterkunft anboten. Das war beunruhigend.

Später bestätigte meine Freundin, die an der Grenze und in Unterkünften mit ukrainischen Flüchtlingen arbeitete, meinen Verdacht. Sie sagte, es gebe eine auffällige Gruppe von Männern, die eindeutig junge Frauen bevorzugt halfen, wahrscheinlich in der Erwartung sexueller Gegenleistungen. Bald darauf tauchten immer mehr Berichte über sexuelle Belästigung und Ausbeutung dieser schutzbedürftigen Frauen auf. Dieses Problem wurde auch in den Berichten verschiedener Menschenrechtsorganisationen thematisiert.

Feministische Freundinnen von mir in der Schweiz und in Deutschland bestätigten ebenfalls, dass die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in ihren Ländern in der Prostitution arbeiten, zunimmt – insbesondere in der Straßenprostitution, wo die am meisten gefährdeten Frauen landen. Dies beweist einmal mehr, dass Prostitution für traumatisierte und schutzbedürftige Frauen oft zu einer „Entscheidung ohne Wahl“ wird. In einigen Fällen handelt es sich möglicherweise um Sexhandel und sexuelle Sklaverei.

Baldwin: Welche Arten von sexueller Gewalt beobachten wir in diesem Krieg? Scheint es sich dabei hauptsächlich um vereinzelte Vorfälle auf beiden Seiten zu handeln, oder gibt es Hinweise darauf, dass dies auf höchster Ebene als Politik beider Seiten angeordnet ist?

Sexuelle Gewalt ist im Kontext des russisch-ukrainischen Krieges zu einem wiederkehrenden und beunruhigenden Phänomen geworden. Obwohl sie seit 2014 dokumentiert ist, hat sie nach dem vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 an Sichtbarkeit und öffentlicher Aufmerksamkeit gewonnen. Das tatsächliche Ausmaß und die Verbreitung dieser Gewalt sind jedoch aufgrund mehrerer struktureller und politischer Hindernisse weitgehend unbekannt.

Eine der größten Einschränkungen ist der fehlende Zugang zu etwa 20 % des derzeit von Russland besetzten ukrainischen Territoriums, der sowohl eine systematische Dokumentation als auch unabhängige Forschung verhindert.

Obwohl bereits in der Anfangsphase des Konflikts vereinzelte Fälle gemeldet wurden, hat die Eskalation der sexuellen Gewalt in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit von Menschenrechtsorganisationen, Strafverfolgungsbehörden, Medien und politischen Akteuren auf sich gezogen. Dies ist zum einen auf die Ausweitung der besetzten Gebiete zurückzuführen, die mehr Möglichkeiten für Missbräuche geschaffen hat, zum anderen auf den zunehmenden Einsatz sexueller Gewalt als Instrument im Rahmen der Informationskriegsführung.

Sowohl die Ukraine als auch Russland haben dieses Thema genutzt, um sich gegenseitig Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorzuwerfen, was wiederum die Arbeit von Forschenden erschwert und den offenen Zugang zu verlässlichen, entpolitisierten Daten einschränkt.

Als feministische Forscherin stütze ich mich in erster Linie auf die Aussagen von Überlebenden. Immer mehr Menschen melden sich, um ihre Erfahrungen mit Organisationen wie den Vereinten Nationen, Human Rights Watch, Amnesty International und verschiedenen Medien zu teilen.

Ihre Berichte beschreiben eine Reihe von sexualisierten Übergriffen durch russisches Militärpersonal, darunter Vergewaltigungen, Vergewaltigungsdrohungen, erzwungene Nacktheit, Schläge und Verstümmelungen im Genitalbereich, Kastrationen und das erzwungene Miterleben sexueller Gewalt. Zu den Opfern gehören Menschen aller Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und Altersgruppen, darunter auch Minderjährige.

Aufgrund der Muster, die sich in den Aussagen der Überlebenden erkennen lassen, und aufgrund weiterer historischer Parallelen zu anderen bewaffneten Konflikten ist die Annahme plausibel, dass ein erheblicher Teil der Opfer Männer sind. Diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, dass Männer die Mehrheit der Inhaftierten – sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten – in Haftanstalten in Russland und in den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk stellen.

Studien über russische Strafvollzugsanstalten weisen auf eine langjährige Kultur sexualisierter Schikanen hin, in der sexuelle Gewalt routinemäßig eingesetzt wird, um Dominanz zu behaupten, Hierarchien innerhalb der Gefängnisse aufrechtzuerhalten und Folter zu üben. Krieg verstärkt und legitimiert solche Praktiken in diesem Kontext.

Sexuelle Gewalt in Gefangenschaft wird so zu einem Mechanismus der Dominanz, Demütigung, Nötigung, Informationsbeschaffung und Bestrafung. Diese Funktionen sind in den Berichten ehemaliger ukrainischer Kriegsgefangener und ziviler Häftlinge deutlich erkennbar. Die Konsistenz und Wiederholung solcher Misshandlungen deuten stark darauf hin, dass sexuelle Gewalt nicht zufällig oder opportunistisch ist, sondern für das russische Militär ein Mittel zum Zweck darstellt.

Wichtig ist, dass die Anerkennung sexueller Gewalt als Kriegswaffe nicht das Vorliegen formeller schriftlicher Befehle erfordert. Vielmehr muss auf wiederkehrende Muster, institutionelle Mechanismen, die Art und den Zweck der Gewalt sowie die Reaktion (oder das Ausbleiben einer Reaktion) der Befehlskette geachtet werden.

Bislang sind keine Strafverfahren des russischen Staates gegen eigene Soldaten wegen sexueller Gewalt gegen Ukrainer bekannt – trotz zahlreicher dokumentierter Fälle. Ein viel beachteter Fall betraf ein Video, das über russische Telegram-Kanäle verbreitet wurde und die Kastration und anschließende Hinrichtung eines ukrainischen Soldaten zeigte.

Der Hauptverdächtige wurde von Open-Source-Ermittlern von Bellingcat identifiziert, aber es gibt keine Anzeichen für eine offizielle Untersuchung durch die russischen Behörden. Die fehlende Rechenschaftspflicht dient sowohl als implizite Billigung als auch als Mechanismus zur Ermutigung und verstärkt damit den Einsatz sexueller Gewalt für politische und militärische Zwecke.

Ein weiterer deutlicher Hinweis auf den politischen Charakter sexueller Gewalt in Kriegszeiten ist die Auswahl der Opfer. Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass Frauen, die von russischen Streitkräften ins Visier genommen werden, oft mit Männern in Verbindung stehen, die in ukrainischen Regierungs-, Militär- oder Sicherheitsinstitutionen tätig sind – beispielsweise Ehefrauen, Mütter, Schwestern und Töchter. Der weibliche Körper wird in diesem Zusammenhang zum Schauplatz einer symbolischen Kriegsführung.

Die Gefangennahme und Vergewaltigung dieser Frauen soll nicht nur individuelles Trauma verursachen, sondern auch eine kollektive Botschaft an ihre männlichen Verwandten senden, um deren Moral zu untergraben, Dominanz zu demonstrieren und den vermeintlichen Feind zu entmännlichen. In solchen Fällen hat sexuelle Gewalt eine strategische Funktion und sollte nicht nur als individuelles kriminelles Verhalten analysiert werden, sondern als eine Form politisch motivierter Gewalt, die in einen größeren Kriegsapparat eingebettet ist.

[In Bezug auf die Anwendung sexueller Gewalt durch ukrainische Streitkräfte] wurde laut dem Bericht des Ostukrainischen Zentrums für Bürgerinitiativen aus dem Jahr 2017 sexuelle Gewalt im Donbass von verschiedenen Akteuren angewendet, darunter die ukrainischen Streitkräfte und ihre Satelliten – Freiwilligenbataillone. Diese sexuelle Gewalt fand vor allem in Haftanstalten und an Kontrollpunkten statt. Eines der berüchtigtsten Beispiele hierfür war das Tornado-Bataillon.

Einige Mitglieder des Bataillons wurden wegen sexueller Gewalt angeklagt, aber nach 2022 aus dem Gefängnis entlassen und an die Front geschickt. Nach 2022 berichtete die Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine über Fälle sexueller Gewalt gegen russische Kriegsgefangene. Einer von ihnen wurde vor laufender Kamera mit Kastration bedroht. Außerdem meldete der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen kürzlich Fälle von Vergewaltigungen, die angeblich von ukrainischen Soldaten in der Region Kursk begangen wurden.

Demonstranten mit roten und schwarzen Flaggen der OUN-B unter Euromaidan-Demonstranten in Kiew, Dezember 2013. (Nessa Gnatoush, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Baldwin: Kurz nach Kriegsbeginn habe ich mit mehreren Experten für Russland/Ukraine gesprochen und wurde auf das Phänomen des „Narzissmus der kleinen Unterschiede“ hingewiesen. Es basiert auf einer Beobachtung, die ursprünglich von Sigmund Freud gemacht und von einigen modernen Kriegsreportern weiterentwickelt wurde.

Im Wesentlichen besagt sie, dass ein Krieg zwischen zwei sehr ähnlichen Völkern besonders grausam sein kann – dass kleine Unterschiede, die als geringfügige Vorteile wahrgenommen werden, übertrieben dargestellt werden und eine Bedeutung erlangen, die für Außenstehende schwer zu verstehen ist. Glauben Sie, dass dies auf diesen Konflikt zutrifft?

Das ist eine sehr interessante Theorie, da Ukrainer und Russen eine gemeinsame Geschichte, Kultur und bis zu einem gewissen Grad auch Sprache haben – schließlich spricht ein erheblicher Teil der Ukrainer Russisch. Ukrainer und Russen teilen auch eine gemeinsame Geschichte von Verbrechen, wie die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen 1945, die Unterdrückung des Prager Frühlings 1968 und die Kriegsverbrechen in Afghanistan von 1979 bis 1989.

Ein besonderes Merkmal der ukrainisch-russischen Beziehungen ist jedoch die mangelnde Symmetrie. Die politische Elite Russlands betrachtete die Ukrainer sowohl zur Zeit des Russischen Reiches als auch während der Sowjetunion als „jüngere Brüder“ – naiv, leichtsinnig, führungs- und belehrungsbedürftig. Diese koloniale Überlegenheit ist einer der Gründe für die derzeitige Aggression Russlands gegen die Ukraine.

Der Wunsch der ukrainischen politischen Eliten, „die Familie zu verlassen“ – also sich von Russland loszusagen und sich dem Westen anzunähern –, wird vom Kreml als eine Form der Rebellion und Undankbarkeit wahrgenommen, als wäre es ein Verrat durch einen geliebten Menschen. Infolgedessen verhalten sich die Russen wie ein Patriarch in einer hierarchischen Familie, der glaubt, das Recht zu haben, Gewalt gegen untergeordnete Familienmitglieder anzuwenden, um sie zu „retten“ und „auf den richtigen Weg zurückzubringen“.

So ähnelt der russisch-ukrainische Krieg häuslicher Gewalt, bei der der Täter verzweifelt versucht, seine Macht und seine Privilegien gegenüber anderen Familienmitgliedern zu bewahren. Die Verletzlichkeit und teilweise Abhängigkeit dieser Familienmitglieder vom Patriarchen, der sie mit Gewalt disziplinieren will, erfordert das Eingreifen externer Akteure.

Diese Akteure sollen dem Opfer helfen, aus einer missbräuchlichen und toxischen Beziehung zu entkommen und ein neues Leben zu beginnen. Die Tragik der Situation liegt darin, dass die Retter manchmal versuchen, die schutzbedürftigen Opfer auszunutzen, wodurch diese in eine neue Falle toxischer und ausbeuterischer Beziehungen geraten.

Die in diesem Interview geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Natylie Baldwin ist Autorin des Buches „The View from Moscow: Understanding Russia and U.S.-Russia Relations. Ihre Artikel sind in verschiedenen Publikationen erschienen, darunter The Grayzone, Antiwar.com, Consortium News, Covert Action Magazine, RT, OpEd News, The Globe Post, The New York Journal of Books und Dissident Voice. Sie bloggt unter natyliesbaldwin.com. Twitter: @natyliesb.

