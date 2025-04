https://www.aljazeera.com/news/2025/4/20/in-brief-easter-appearance-at-vatican-pope-francis-urges-gaza-ceasefire



Kurzbesuch zu Ostern im Vatikan: Papst Franziskus fordert Waffenstillstand in Gaza

Der Pontifex hatte sich vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung zunehmend kritisch zu Israels Militäraktion in Gaza geäußert.

„Ich bin in Gedanken bei allen Leidenden … beim gesamten israelischen Volk und beim palästinensischen Volk“, heißt es in der Botschaft.

Der Papst forderte auch die palästinensische Bewaffnete Gruppe Hamas und andere Gruppen auf, ihre verbleibenden Gefangenen freizulassen, und verurteilte den seiner Meinung nach ‚besorgniserregenden‘ Trend des Antisemitismus in der Welt. „Ich appelliere an die Kriegsparteien: Ruft einen Waffenstillstand aus, lasst die Geiseln frei und kommt einem hungernden Volk zu Hilfe, das sich nach einer Zukunft in Frieden sehnt.“

Vor seinem fünfwöchigen Aufenthalt im Gemelli-Krankenhaus in Rom hatte Franziskus seine Kritik an der Militäraktion Israels im Gazastreifen verschärft und die Lage im Januar als „sehr ernst und beschämend“ bezeichnet.

Franziskus, der seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am 23. März auf ärztliche Anweisung zwei Monate lang eine Erholungsphase einhalten muss, hätte normalerweise die gesamte Veranstaltung geleitet, wurde jedoch bei dieser Gelegenheit durch Kardinal Angelo Comastri vertreten.

James Bays berichtet aus dem Vatikan für Al Jazeera „Dieser Mann war sehr krank, 38 Tage im Krankenhaus, doppelte Lungenentzündung, Nierenprobleme, und seine Ärzte glaubten zeitweise, dass er es nicht schaffen würde.“

Bays stellte in Frage, ob Franziskus den Rat seiner Ärzte befolgte, nachdem er „in den letzten Tagen kurze Auftritte“ hatte, darunter einen Besuch in einem Gefängnis in Rom, wo er auf das traditionelle Fußwaschungsritual verzichtete, mit dem Jesus Christus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte.

Auf die Frage eines Journalisten nach seinem Besuch, wie er diese Osterwoche in seinem derzeitigen Zustand empfinde, antwortete der Papst: „Ich lebe sie so gut ich kann.

Besuch von Vance

Unterdessen teilte der Vatikan in einer Erklärung mit, dass Franziskus am Sonntagmorgen ein privates Treffen mit dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, JD Vance, abgehalten habe, um Ostergrüße auszutauschen.

Am Samstag führte Vance Gespräche mit dem Staatssekretär des Vatikans, Kardinal Pietro Parolin, und Paul Richard Gallagher, dem Staatssekretär für die Beziehungen zu den Staaten.

Vances Besuch erfolgte nur zwei Monate nach einem Streit zwischen Franziskus und der Regierung von US-Präsident Donald Trump über deren Politik, darunter Pläne zur Abschiebung von Millionen von Migranten und Flüchtlingen sowie umfangreiche Kürzungen bei der Entwicklungshilfe und bei Sozialprogrammen im Inland.

Der Papst, der die Einwanderungsmaßnahmen als „Schande“ bezeichnete, wies Vances Versuch zurück, mittelalterliche katholische Lehren zur Rechtfertigung dieser Politik heranzuziehen, und schrieb in einem ungewöhnlichen offenen Brief an die US-Bischöfe

„JD Vance [versuchte], eine bestimmte Theologie so zu interpretieren, dass man sich zuerst um die Menschen kümmern sollte, die einem am nächsten stehen, bevor man sich um diejenigen im Ausland sorgt. Der Papst schrieb daraufhin einen Brief an die US-Bischöfe und sagte: ‚Nein, ihr müsst an alle denken’“, so Bays.

