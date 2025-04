https://www.palestinechronicle.com/musical-solidarity-artists-and-bands-who-stand-for-justice-in-palestine/



Musikalische Solidarität: Künstler und Bands, die sich für Gerechtigkeit in Palästina einsetzen

20. April 2025

Wer sind die Musiker, die Palästina unterstützen? (Design: Palestina Chronicle)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Karan Singh

Sie haben wahrscheinlich schon von vielen Künstlern gehört, die sich offen für den Kampf um Gerechtigkeit in Palästina einsetzen, aber Karan Singh, Mitarbeiter des Palestina Chronicle, hat eine der umfangreichsten Listen zusammengestellt. Wenn Sie glauben, dass jemand fehlt, können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen.

Der verschwenderische Gebrauch des Wortes „Held“ hat heute Mut zu einer Bedingung für Komfort gemacht. Phasen kolossaler Blutvergießen und Gewalt zeigen jedoch oft, wie viel Menschen in sicheren Räumen wirklich bereit sind, für die Würde anderer zu riskieren.

Was den anhaltenden Völkermord in Palästina so einzigartig macht, ist, dass die Gräueltaten in der Region ebenso unbestreitbar sind wie die des Holocausts durch die Nazis, doch die Solidarität, die er im Westen hervorgerufen hat, steht in keinem Verhältnis zu seinem Ausmaß. In Zeiten wie diesen machen Musiker in der Regel auf die Tyrannei aufmerksam, die Gräueltaten gegen Mitmenschen sanktioniert.

Während die einflussreichsten Stars der Welt leider zu Israels anhaltendem Völkermord im Nahen Osten schweigen oder sich neutral verhalten, haben sich eine Handvoll unerschrockener Rapper, Sänger, Songwriter und Instrumentalisten der Herausforderung gestellt.

Während mehrere palästinensische Musiker wie Saint Levant, Elyanna und Nemahsis (mit der bemerkenswerten Ausnahme von DJ Khaled) ihre Stimme erhoben haben, um auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen, konzentriert sich die folgende Liste auf diejenigen, die sich der Sache angeschlossen haben, obwohl sie kein direktes Interesse daran haben.

Roger Waters (Pink Floyd)

Während die meisten seiner Zeitgenossen sich mit dem Ruhm ihrer früheren Erfolge zufrieden geben, gibt Roger Waters auch mit über 80 Jahren nicht nach und setzt sich weiterhin für die Unterdrückten ein.

Seit er 2006 die israelische Apartheid mit eigenen Augen gesehen hat, ermutigt der Gründer von Pink Floyd seine Musikerkollegen aktiv, sich an der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen den Zionismus zu beteiligen. Unbeeindruckt von den regelmäßigen Vorwürfen des Antisemitismus, die gegen ihn erhoben werden, sind sein öffentliches Image und seine Kunst nun untrennbar mit dem Aktivismus verbunden, der darauf abzielt, die Kriegsmaschinerie und die westliche Kolonialisierung zu zerstören.

„Wir befinden uns in einem existenziellen Kampf um die Seele der Menschheit“, sagte Waters 2024 über die Lage der Palästinenser. “Wenn das Imperium diesen Kampf gewinnt, dann müssen unsere Kinder und Enkelkinder und alle Überlebenden dieser Ereignisse in Zukunft in einer Welt leben, in der wir alle einfach akzeptiert haben, dass Völkermord in Ordnung ist.“

Kneecap

Kneecaps Beitrag zu dieser Sache kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seit 2023 macht das irisch-republikanische Trio aus Belfast unermüdlich auf den Kampf der Palästinenser aufmerksam und zeigt dabei stets die Faust gegen die dafür verantwortlichen Regime. Ihre Social-Media-Kanäle und ihre Bühnenauftritte bilden zusammen eine der stärksten antizionistischen Kräfte in der heutigen Musikszene, sodass die Befreiung Palästinas mittlerweile zum Kern ihrer Marke geworden ist. Das ist nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass die Iren und Palästinenser eine gemeinsame Geschichte der Kolonialisierung und Teilung durch die Briten haben.

„Die Mainstream-Medien stellen es immer als Israel gegen die Hamas dar und erwähnen den Völkermord nie, besonders wenn man in Amerika ist“, erklärte DJ Próvaí in einem Interview aus dem Jahr 2024. “Wir haben eine Plattform und wir müssen diese Plattform nutzen, um eine Gegendarstellung zu dem zu liefern, was dort tatsächlich geschieht.“

Massive Attack

Die Trip-Hop-Pioniere Massive Attack boykottieren Israel seit 1999 – in den mehr als 25 Jahren seitdem hat sich das Duo zu einer der beständigsten Kräfte gegen den Zionismus und für die Beschaffung von Geldern für Palästina entwickelt. Neben zahlreichen Benefizkonzerten, der aktiven Verurteilung der israelischen Apartheid und der Aufforderung zum Boykott haben Robert „3D“ Del Naja und Grant „Daddy G“ Marshall keinerlei Kompromisse in ihrer Haltung gemacht.

Zuletzt haben sie sich mit Fontaines DC und Young Fathers für die EP „Ceasefire“ zusammengetan und 100 % der Einnahmen an Ärzte ohne Grenzen in Gaza und im Westjordanland gespendet.

Macklemore

Während Kendrick Lamar und Drake ihre Plattformen nutzten, um sich gegenseitig zu zerfleischen, bewies Macklemore, dass er den Geist des Hip-Hop weit besser versteht als zwei der größten Rapper der Welt. Seit dem 7. Oktober 2023 hat der aus Seattle stammende Musiker zwei Songs veröffentlicht, in denen er die ethnische Säuberung in Gaza und die Kräfte, die dahinterstehen, anprangert. „Hind’s Hall“ und ‚Hind’s Hall 2‘ wurden von der sechsjährigen Hind Rajab inspiriert, die 2024 von den israelischen Streitkräften ermordet wurde.

Beide Tracks sind zu Symbolen der Solidarität mit den landesweiten Demonstrationen gegen die israelische Apartheid geworden, wobei alle Einnahmen an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten gehen.

Vic Mensa

Die Menschen in Chicago haben alles gesehen, weshalb Vic Mensa soziale und wirtschaftliche Ungleichheit besser versteht als der durchschnittliche Amerikaner. Doch erst bei seinem Besuch im Westjordanland im Jahr 2017 wurde ihm klar, dass der Kontrast, mit dem er aufgewachsen ist, in jedem Winkel der Welt zu finden ist, insbesondere in Palästina.

„Die Parallelen zwischen der Erfahrung der schwarzen Amerikaner und der Palästinenser sind überwältigend“, schrieb er kurz nach seiner Rückkehr in einem Essay. “Wie in der schwarzen Gemeinschaft in den USA sind auch in den besetzten Gebieten des Westjordanlands Inhaftierungen, rassistische Profilerstellung und die gezielte Unterdrückung von Jugendlichen als Kontrollmethoden weit verbreitet. Der Hauptunterschied zwischen unserer Unterdrückung in Amerika und der der Palästinenser besteht meiner Meinung nach darin, wie offen und schamlos die Diskriminierung in den besetzten Gebieten des Westjordanlands ist.“

Rage Against the Machine

Das sollte keine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass Rage Against the Machine sich vor allem gegen das Imperium richtete. Auch wenn die Band sich 2000 aufgelöst hat und seitdem kein Album mehr veröffentlicht hat, erfüllt ihr begrenztes, aber tiefgründiges Werk auch heute noch seinen Zweck in Bereichen zivilen Ungehorsams.

Zweieinhalb Jahrzehnte nachdem Frontmann Zack de la Rocha die Worte „Like Gaza, on to the dawn of Intifada“ (Wie Gaza, auf zum Beginn der Intifada) ausgespuckt hatte, verpasste er die Aufnahme der Band in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 2023, um an einer Demonstration in Washington DC gegen die wahllose Ermordung von Zivilisten in Palästina teilzunehmen. In ähnlicher Weise ist Gitarrist Tom Morello bei einer Reihe von Studentenprotesten gegen den Völkermord Israels aufgetreten.

Brian Eno (Roxy Music)

Brian Eno ist seit Jahren ein lautstarker Kritiker der Misshandlung von Palästinensern durch Israel. 2014 veröffentlichte der legendäre Studiogenie einen Brief auf der Website von David Byrne, in dem er die westliche Finanzierung des zionistischen Staates mit „Geld an den (Ku Klux) Klan zu schicken“ verglich.

Ein Jahrzehnt später, als sich die Lage in Gaza von Tag zu Tag verschlechterte, verfasste er zusammen mit dem ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis einen offenen Brief an den Internationalen Strafgerichtshof, in dem sie erklärten, dass „die israelische Regierung sich zum Ziel gesetzt hat, jeden Aspekt des palästinensischen Lebens in Gaza systematisch zu vernichten“.

Sinead O’Connor

Lange bevor es im Westen zum Zeitgeist wurde, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, setzte Sinead O’Connor wiederholt ihre Karriere für das Allgemeinwohl aufs Spiel. Selbstverständlich stand sie bis zu ihrem vorzeitigen Tod im Jahr 2023 an der Seite Palästinas, selbst Jahrzehnte nachdem sie von der Musikindustrie boykottiert worden war.

„Sagen wir einfach, dass auf menschlicher Ebene niemand, der bei klarem Verstand ist, einschließlich mir, etwas anderes als Mitgefühl für die Notlage der Palästinenser empfinden kann“, sagte sie nach den grausamen Angriffen Israels auf Gaza im Jahr 2014. “Es gibt keinen vernünftigen Menschen auf dieser Welt, der in irgendeiner Weise gutheißt, was die israelischen Behörden da tun.“

Immortal Technique

Immortal Technique kommuniziert auf akademische Weise und verfügt über ein Wissen über Imperialismus und die Geschichte der Rassenbeziehungen, das unter seinen Kollegen einzigartig ist. Obwohl er seit 2008 kein Album mehr veröffentlicht hat, nutzt der MC aus Harlem seine Berühmtheit, um die Menschen über die Kolonialisierung Palästinas und andere damit zusammenhängende Themen aufzuklären.

„Der natürliche Feind des jüdischen Volkes waren historisch und traditionell nie die Araber“, sagte er 2023. “Die Menschen, die das jüdische Volk vertrieben, ausgestoßen, vollständig abgelehnt und Pogrome gegen es verübt haben, sind imperialistische europäische Nationen.“

Yasiin Bey & Talib Kweli (Black Star)

Seit Beginn ihrer Hip-Hop-Karriere haben Yasiin Bey (ehemals Mos Def) und Talib Kweli durch ihre Musik, Spendenaktionen und Aufrufe zum Handeln auf die Ungerechtigkeiten in Palästina aufmerksam gemacht. In gemeinsamen Projekten und Soloalben haben die beiden Rap-Veteranen in Songs wie „Re:Definition“, „Gun Music“, „What’s Beef“ und „War“ auf die Unruhen aufmerksam gemacht.

„Du kannst sagen, was du willst, aber jeder kann es sehen“, sagte Bey über die Angriffe auf Gaza. “Es gibt militärische Einsatzregeln für beide Seiten, egal ob es sich um Widerstandskämpfer oder Besatzer handelt, und es handelt sich ganz klar um eine Besatzung.“

Serj Tankian (System of a Down)

Aufgrund seiner armenischen Wurzeln hat Serj Tankian ein tiefes Verständnis für Völkermord und ethnische Säuberungen. Als scharfer Kritiker der US-Außenpolitik im Nahen Osten hat der Frontmann von System of a Down an Spendenaktionen für Palästina teilgenommen und seine Stimme genutzt, um andere zu ermutigen, sich dem kulturellen Boykott Israels anzuschließen.

Green Day

Ohne sich um die Konsequenzen zu kümmern, trug Billie Joe Armstrong von Green Day Anfang 2025 während einer Show in Malaysia die palästinensische Flagge und änderte während seiner Live-Auftritte Songtexte, um auf den Völkermord in der Region aufmerksam zu machen.

Während des Headliner-Auftritts der Band beim Coachella-Festival änderte er sogar den Text von „Jesus of Suburbia“ und sang: „Running away from pain like the kids from Palestine / Tales from another broken home“ (Auf der Flucht vor dem Schmerz wie die Kinder aus Palästina / Geschichten aus einem anderen zerbrochenen Zuhause).

Fontaines DC

Als Fontaines DC bei den Rolling Stone UK Awards 2024 den Album Award erhielten, kam Gitarrist Carlos O’Connell direkt zur Sache und verurteilte Benjamin Netanjahu und den Zionismus, wobei er klarstellte, auf welcher Seite die irische Band steht.

redveil

Mit nur 19 Jahren, sein ganzes Leben und seine Karriere noch vor sich, nahm sich Reveil während seines Auftritts beim Camp Flog Gnaw ein paar Minuten Zeit und zeigte die Namen aller Kinder, die Israel seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza getötet hat.

The Weeknd

Seit seiner Ernennung zum Goodwill-Botschafter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen hat The Weeknd Lebensmittel im Wert von 4,5 Millionen Dollar an die Menschen in Gaza gespendet, die seit dem 7. Oktober 2023 unter der Gewalt Israels leiden.

Jennifer Lopez

Als die Angriffe auf Gaza 2024 ein beispielloses Ausmaß erreichten, schickte Jennifer Lopez Mahlzeiten und medizinische Hilfsgüter im Wert von 4,5 Millionen Dollar an die Palästinenser im Gazastreifen.

Kehlani

In Verbindung mit dem pro-palästinensischen Musikvideo zu „Next 2 U“ brachte Kehlani Merchandise-Artikel zu dem Song heraus, die „in einer familiengeführten Nähwerkstatt in Bethlehem hergestellt“ wurden.

Die 555.000 Dollar, die diese Aktion einbrachte, wurden dann „über die Operation Olive Branch an palästinensische, kongolesische und sudanesische Familien verteilt“.

Damon Albarn (Gorillaz & Blur)

Damon Albarn, ein langjähriger Kriegsgegner, rief während seines Gastauftritts beim Glastonbury-Auftritt des Bombay Bicycle Club im Jahr 2024 zur Unterstützung Palästinas auf.

Lupe Fiasco

Lupe Fiasco ist ebenso ein Gelehrter wie eine Verkörperung des Hip-Hop und setzt sich seit seinem Durchbruch in der Mainstream-Musik bei seinen Konzerten und in den sozialen Medien für die Freiheit Palästinas ein.

Chuck D (Public Enemy)

Der Widerstand gegen Autoritarismus ist ein fester Bestandteil von Chuck Ds Kunst und seiner Arbeit mit und über Public Enemy hinaus, daher ist sein Engagement für Palästina nur natürlich.

Weitere Künstler, die Palästina unterstützen:

Andrew Hurley (Fall Out Boy)

Bastille

Beabadoobee

Beth Gibbons (Portishead)

Bikini Kill

Billie Eilish

Björk

Black Thought & Questlove (The Roots)

Blonde Redhead

Brother Ali

Bun B (UGK)

Café Tacvba

Cat Power

Chance the Rapper

Chappell Roan

Clairo

Coldplay

Cypress Hill

Dave Matthews

Denzel Curry

Digable Planets

DJ Snake

Dua Lipa

Earl Sweatshirt

Eddie Vedder (Pearl Jam)

Elvis Costello

Eric Clapton

Finneas O’Connell

Frank Ocean

Frank Zappa

FKA Twigs

Garbage

George Michael

Halsey

Heems (Das Racist)

Hozier

IDLES

Janelle Monáe

Jeff Rosenstock

Joan Baez

John Legend

Julian Casablancas (The Strokes)

Kid Cudi

Kim Gordon (Sonic Youth)

Kool AD (Das Racist)

Kris Kristofferson

Lauryn Hill (The Fugees)

Little Simz

Lorde

Lowkey

Method Man (Wu-Tang Clan)

Michael Stipe (REM)

Mitski

My Bloody Valentine

Noname

Patti Smith

Peter Gabriel

Royce da 5’9

Run the Jewels

Saul Williams

Skrillex

SZA

The Sacred Souls

Thurston Moore (Sonic Youth)

Young Guru

Yusuf Islam, ehemals Cat Stevens

(The Palestina Chronicle)

– Karan Singh ist ein indisch-amerikanischer Journalist mit Sitz in Los Angeles. Er hat diesen Artikel für den Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …