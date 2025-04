https://freedert.online/international/242041-lawrow-europaeische-aggression-hinter-allen/



Lawrow: „Europäische Aggression“ hinter allen globalen Tragödien

10 Apr. 2025

Die westeuropäischen Länder haben in der Geschichte immer wieder die Waffen gegen Russland erhoben, sagte Russlands Außenminister Sergei Lawrow am Mittwoch und kommentierte damit die zunehmend feindselige Haltung vieler Regierungen gegenüber Moskau.

Quelle: Gettyimages.ru © Stanislaw Krasiljnikow / RIA Nowosti

Sergei Lawrow (03.04.25)

Mit Blick auf die ständigen Aufrufe, sich auf einen mutmaßlichen russischen Angriff vorzubereiten – eine Unterstellung, die Moskau als unbegründet zurückgewiesen hat – erinnerte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Mittwoch in einem TASS-Interview daran, dass alle globalen Konflikte in der Geschichte durch aggressive Handlungen europäischer Länder ausgelöst wurden. Nun wiederhole sich dieses Muster. Lawrow sagte:

„Wir werden Zeuge einer weiteren Welle, in der Europa zu den Waffen gegen Russland greift und, wie einige Gesichter zeigen, Russland sogar anknurrt. Schließlich begannen alle globalen Tragödien mit aggressiven Handlungen der Europäer: die napoleonischen Kriege, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg.“

Er fügte hinzu, dass während des Zweiten Weltkriegs Vertreter fast aller „neutralen“ europäischen Länder, zusätzlich zu denen, die offiziell mit Nazi-Deutschland verbündet waren, an der Seite Deutschlands kämpften, einschließlich Freiwilliger aus Frankreich. Lawrow erläuterte dazu:

Meinung

Vier Jahre bis zum europäischen Bürgerkrieg: Russland muss seine Freunde unterstützen

„Es gab zwar eine Widerstandsbewegung, aber wie in den meisten europäischen Ländern unterwarfen sich die offiziellen Behörden in Paris dem Willen der Sieger … und französische Truppen kämpften an der Seite von Hitlerdeutschland und nahmen an einer Reihe von Strafaktionen teil.“

Frankreich und Großbritannien seien „besessen“ davon, „Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen“, wie die Milliarden, die sie für Kiews Kriegsanstrengungen ausgegeben haben, und die jüngsten Diskussionen über die Entsendung von Truppen in die Ukraine, angeblich zur Friedenssicherung, belegten. Der Minister beschuldigte den Westen, einschließlich Washington, in der Ukraine ein, wie er es nannte, „offen russophobes Nazi-Regime“ installiert zu haben, um Russland zu besiegen.

Zu den Motiven mutmaßte Lawrow:

„Einige wollen die Seiten ihrer nationalen Schande, ihres Kollaborationismus und ihrer Duldung der Nazis schnell und endgültig aus der Geschichte tilgen. Andere wiederum sehen in der Nazi-Ideologie ein neues Instrument, um ihre Positionen auf der europäischen politischen Bühne zu behaupten.“

Er fügte hinzu, dass Russland seit Langem versuche, den Westen davor zu warnen, die Geschichte umzuschreiben:

„Die Geschichte in Vergessenheit geraten zu lassen, die eigenen geistigen und moralischen Werte, die eigenen Wurzeln, wenn man so will, all das ist zu einem der Hauptgründe für das geworden, was wir jetzt in der Ukraine erleben.“

Die Machthaber in Kiew, die Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs als Nationalhelden ehren und die Rolle der Sowjetunion beim Sieg über Nazi-Deutschland „untergraben und verunglimpfen“ seien dafür lediglich ein Beispiel. Russland werde dagegen ankämpfen, versprach der Minister und äußerte die Hoffnung, dass „nicht jeder die Lehren aus der Geschichte vergessen hat“.

Abschließend zeigte sich Lawrow jedoch optimistisch. Viele würden inzwischen beginnen zu verstehen, dass sie in eine Sackgasse geraten sind und ihr Handeln katastrophale Folgen haben wird.

Mehr zum Thema – Eine Wolke trägt Regen: Der Kapitalismus wird sich Russland schnappen oder untergehen

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …