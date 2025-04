https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/russische-waschmaschinenpanzer-vor-berlin/



Russische Waschmaschinenpanzer vor Berlin

Dass man die Bevölkerung ganz offensichtlich anlügt, ist das eine. Dass man es so stümperhaft tut und sie für blöd hält: Das ist aber die größere Frechheit. Ein Kommentar.

Wissen Sie noch, wie die Ukraine diesen Krieg gewann? Die ukrainische Armee schlug die Russen zurück und im Westen war klar: Unsere Werte siegen. Alles nur noch eine Frage der Zeit, aber keine Frage eines Wunders – denn dass es so kommen, dass die Ukraine den russischen Bären erlegen würde, schien manchem »objektiven« Feldherrn und NATO-Stricher schon vormals ganz klar gewesen zu sein. Die Diktatur, das wisse schließlich jeder Kindskopf, gewinne schließlich keine Kriege. Das Gute obsiegt immer. Die Presse überschlug sich, man sah Wolodimir Selenskij schon im Kreml, vor ihm kniend Wladimir Putin, der wie Vercingetorix vor Julius Cäsar seinen Waffen streckt.

Sie erinnern sich nicht an die Szene? An die Siegesfeier der Achse Kiew-Berlin-Brüssel? Wie könnten Sie auch? Deutsche Medien erzählten ja lediglich vom Beginn dieses glorreichen Sieges – vom Ende allerdings nie. Was daran liegt, dass es kein Ende gab. Es kam so nicht. Alles nur Durchhalteparolen, damit die Ukrainer auch weiterhin ihr Leben für unsere Werte hingeben. Werte, die angeblich unser Leben lebenswert und nur das der Ukrainer sterbenswert machen. Vom Sieg Kiews über Moskaus ist allerdings nichts mehr zu vernehmen. Das traut sich keiner dieser kriegstsüchtigen Lauche mehr zu sagen. overton-magazin.de

