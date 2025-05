https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/gaza-food-stocks-depleted



Lebensmittelvorräte in Gaza erschöpft

Nora Barrows-Friedman

2. Mai 2025

Das Gesundheitsministerium in Gaza warnt, dass mindestens 60.000 Kinder derzeit Symptome von Unterernährung zeigen. (Omar Ashtawy / APA Images)

Seit mehr als 60 Tagen dauert die vollständige Abriegelung des Gazastreifens an, seit Israel am 2. März die Grenzübergänge geschlossen und die Einfuhr von Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten, medizinischer Ausrüstung und anderen lebensnotwendigen Gütern blockiert hat.

Die Bombardierungen und Luftangriffe dauern ununterbrochen an und töten täglich Dutzende Palästinenser.

Seit Israel am 18. März den sogenannten Waffenstillstand gebrochen und seine gnadenlosen Massaker wieder aufgenommen hat, wurden laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 2.300 Palästinenser getötet und fast 6.000 verletzt. Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza sind seit Oktober 2023 offiziell 52.000 Menschen ums Leben gekommen, Tausende weitere sind noch unter den Trümmern begraben und werden vermisst.

Hani Mahmoud von Al Jazeera berichtete, dass am Mittwoch, dem 30. April, massive Explosionen den zentralen und nördlichen Teil des Gazastreifens erschütterten. Im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza wurden in der Nacht drei separate Angriffe auf Wohngebäude mit Menschen darin verübt.

„Diejenigen, die den Angriff überlebten, beschrieben ihn als ein Erdbeben, das das gesamte Gebäude zerstörte“, sagte Mahmoud.

„In einem Gebäude wurden acht Menschen bei einem einzigen Angriff getötet. Rettungskräfte suchen noch nach weiteren Opfern. Die Zahl der Todesopfer dürfte noch steigen, da viele Familienangehörige noch nach ihren Angehörigen suchen.“

Die israelischen Angriffe haben im gesamten Norden Gazas sowie in al-Mawasi und anderen Gebieten südwestlich von Khan Yunis zugenommen, wo vertriebene palästinensische Familien in provisorischen Lagern und Gebäuden Zuflucht gesucht haben.

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen gab an, dass es zwischen dem 18. März und dem 27. April 259 israelische Angriffe auf Wohngebäude und 99 auf Zelte von Vertriebenen gab.

„Die meisten Angriffe führten zu Todesfällen, darunter auch Frauen und Kinder“, so die UN. Unter den Angriffen auf Zelte “fanden Berichten zufolge 40 in al-Mawasi statt … wo die israelische Armee Zivilisten wiederholt aufgefordert hatte, Zuflucht zu suchen.“

Am Montag, dem 28. April, wurden bei einem Angriff einer israelischen Drohne neun Menschen getötet, darunter fünf Kinder in Gaza-Stadt.

Dr. Munir al-Bursh, der Direktor des Gesundheitsministeriums in Gaza, sagte, dass am selben Tag eine schwangere Frau von einer israelischen Drohne in den Kopf geschossen wurde.

Er erklärte, dass medizinische Teams im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt das Baby operativ entbinden konnten, die Mutter jedoch in kritischem Zustand blieb.

Am 24. April filmten palästinensische Journalisten ein kleines Kind, das später als der 6-jährige Ali Faraj identifiziert wurde, der den Bombenangriff auf das Haus seiner Familie in Gaza-Stadt überlebt hatte.

Durch die Wucht der Bombe wurde Ali zusammen mit seinem Vater und einer seiner Schwestern auf ein benachbartes Dach geschleudert.

Ali rief neben den Leichen seines Vaters und seiner Schwester um Hilfe. Seine 5-jährige Schwester, die ein rosa Kleid trug, war in zwei Hälften gerissen.

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass Alis Mutter verzweifelt unter den Trümmern ihres zerstörten Hauses nach ihm suchte und nicht wusste, dass er auf dem Dach des Nachbarhauses gelandet war.

Ihr Ehemann und ihre Töchter Zeina, Leen, Razan, Suaad und Jouri im Alter zwischen 2 und 14 Jahren kamen bei dem Angriff ums Leben.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur besuchte Ali Faraj im Kuwait Specialist Hospital in Gaza, wo er wegen einer schweren Bauchverletzung behandelt wurde.

„Die Wände stürzten ein und ich fiel. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war bei meinem Vater … dann gab es eine gewaltige Explosion“, sagte der Junge.

Die Lebensmittel könnten ‚innerhalb weniger Tage‘ ausgehen

Die Palästinenser in Gaza mussten eine weitere Woche unter der von Israel betriebenen Hungersnotpolitik und dem völligen Zusammenbruch der Infrastruktur leiden, während mehr als 90 Prozent der Menschen im Gazastreifen weiterhin gewaltsam vertrieben sind.

Am 30. April kam es zu Sandstürmen, die die ohnehin schon verzweifelte Lage der vertriebenen Palästinenser noch verschlimmerten.

Das Welternährungsprogramm erklärte am 27. April, dass alle seine Nahrungsmittelvorräte aufgebraucht sind, was die Schließung aller von ihm unterstützten Bäckereien und die Unterbrechung der Brotversorgung für 800.000 Menschen zur Folge hat.

„Die Lebensmittelpakete sind vollständig aufgebraucht, und die letzten Vorräte wurden an Suppenküchen geliefert, die voraussichtlich innerhalb weniger Tage aufgebraucht sein werden“, erklärte das WFP.

Die Vereinten Nationen geben an, dass ihre Partner, darunter das Welternährungsprogramm, „über 171.000 Tonnen Lebensmittel in der Region bereitgestellt haben, die geliefert werden können, sobald die seit dem 2. März von den israelischen Behörden verhängten Beschränkungen für die Einfuhr von Hilfsgütern aufgehoben werden. Diese Menge reicht aus, um die gesamte Bevölkerung von etwa 2,1 Millionen Menschen drei bis vier Monate lang zu versorgen.“

„Die Bewältigungsstrategien der Menschen sind bis an ihre Grenzen gegangen“, fügt die UNO hinzu. “Die weit verbreitete Vertreibung hat viele Menschen gezwungen, ihre Lebensmittelvorräte und Notvorräte, die sie während der Waffenruhe angelegt hatten, zurückzulassen.“

Amjad Shawa, der Direktor des Netzwerks palästinensischer Nichtregierungsorganisationen in Gaza, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass von den 70 bis 80 Gemeinschaftsküchen, die noch in Gaza funktionieren, innerhalb weniger Tage geschlossen werden könnten.

Fünfzehn hätten bereits Anfang dieser Woche geschlossen, sagte er.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab an, dass derzeit mindestens 60.000 Kinder Symptome von Unterernährung zeigen.

Juliette Touma, Sprecherin der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, sagte diese Woche, dass „die Belagerung des Gazastreifens der stille Killer von Kindern und älteren Menschen ist. Familien – ganze Familien mit sieben oder acht Personen – müssen sich eine Dose Bohnen oder Erbsen teilen.“

„Stellen Sie sich vor, Sie hätten nichts zu essen für Ihre Kinder. Die Kinder in Gaza gehen hungrig zu Bett“, warnte Touma.

Zusätzlich zur Katastrophe in den Bereichen Lebensmittel, Medikamente und Wasser verschlechtert sich die Lage bei den Treibstoffen rapide.

Die Vereinten Nationen erklärten diese Woche, dass ‚angesichts der fast erschöpften Benzinvorräte und der kritisch niedrigen Dieselreserven die verbleibenden Treibstoffe vorrangig für Gesundheits-, Wasser-, Sanitär- und Telekommunikationsdienste zur Aufrechterhaltung lebensrettender Maßnahmen verwendet werden‘.

„Humanitäre Partner haben wiederholt versucht, Treibstoff aus Gebieten zu beschaffen, die derzeit unzugänglich sind – entweder weil sie unter aktiven Vertreibungsbefehlen stehen oder sich in ‚No-Go-Zonen‘ befinden, in denen humanitäre Helfer sich mit den israelischen Behörden abstimmen müssen“, erklärte das humanitäre Büro der Vereinten Nationen.

„Die Bemühungen, Zugang zu diesen Gebieten zu erhalten, werden jedoch regelmäßig abgelehnt.“

Der Zivilschutz von Gaza warnte am 28. April, dass aufgrund des Treibstoffmangels acht seiner zwölf Rettungsfahrzeuge, darunter Feuerwehr- und Krankenwagen, nicht einsatzfähig sind.

Die Stadtverwaltung von Gaza berichtete diese Woche, dass sie gezwungen sei, Abfälle mitten in Gaza-Stadt zu entsorgen, da israelische Streitkräfte seit 18 Monaten die Müllabfuhr daran hindern, die Hauptmülldeponie östlich der Stadt zu erreichen.

In den Deponien und auf den Straßen der Stadt haben sich laut Angaben der Stadtverwaltung rund 260.000 Tonnen Müll angesammelt, was zu einer Gesundheits- und Umweltkatastrophe geführt hat.

Sanitäter aus israelischer Haft entlassen

Zehn palästinensische Häftlinge wurden diese Woche aus israelischen Gefängnissen entlassen und nach Gaza zurückgebracht. Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera berichtete am 29. April, dass sich die Häftlinge in einem verzweifelten physischen und psychischen Zustand befanden.

Unter den Freigelassenen befand sich Assad al-Nassasra, der einzige Überlebende des Hinterhalts und Angriffs des israelischen Militärs auf eine Gruppe von Sanitätern und Krankenwagenfahrern Ende März.

Wie wir berichteten, wurden 14 Rettungskräfte und ein UN-Mitarbeiter von israelischen Soldaten summarisch hingerichtet und ihre Leichen in einer Massengrube verscharrt. Die Krankenwagen wurden ebenfalls unter der Erde verschüttet.

Al-Nassasra verbrachte 37 Tage in israelischer Haft und hat sich noch nicht öffentlich zu seinen Erlebnissen als Zeuge und Überlebender des Massakers geäußert.

Israelische Soldaten erschießen palästinensisches Kind in der Nähe von Nablus

In der besetzten Westbank erschossen israelische Streitkräfte am 25. April einen 16-jährigen palästinensischen Jungen in der nördlichen Stadt Salem.

Nach Angaben von Defense for Children International-Palestine wurde Abdulkhaleq Mosab Jabour von israelischen Soldaten in die Brust geschossen, als er den Laden, in dem er arbeitete, schließen wollte, während israelische Streitkräfte gegen 15:30 Uhr einen Militäreinsatz durchführten.

„Die israelischen Streitkräfte gehen unerbittlich und ohne Unterlass gegen palästinensische Kinder von Nablus über Jerusalem bis Gaza vor“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Programms für Rechenschaftspflicht bei DCIP.

„Abdulkhaleq stellte eindeutig keine Bedrohung für die israelischen Soldaten dar, und dennoch haben sie ihn tödlich erschossen, und wie üblich wird niemand für die kaltblütige Ermordung eines palästinensischen Kindes zur Rechenschaft gezogen werden. Wie viele Leichen palästinensischer Kinder sind nötig, damit die Welt Sanktionen gegen Israel verhängt und Rechenschaft einfordert?“

Israelische Streitkräfte haben im Jahr 2025 in der besetzten Westbank 24 palästinensische Kinder getötet, erklärte die Kinderrechtsorganisation.

Der Aktivist und Journalist Basel Adra filmte israelische Bulldozer, die Häuser und Wasserbrunnen in Masafer Yatta in der Nähe von Hebron im südlichen Westjordanland zerstörten.

Lokale Nachrichtenquellen berichten, dass diese Zerstörungen Teil einer Reihe von verschärften Angriffen der israelischen Armee und ihrer Siedler-Fußsoldaten auf die Dörfer in Masafer Yatta sind.

Siedler haben regelmäßig Häuser und Ackerland in der Gegend verwüstet und zerstört und arbeiten daran, illegale Kolonieaußenposten auszubauen.

Unterdessen setzten israelische Siedler am 30. April palästinensisches Ackerland in Brand und stachen einen palästinensischen Mann in der Stadt Duma in der Nähe von Nablus nieder.

Der Angriff erfolgte, als sich riesige Brände rasch über die Hügel von Jerusalem ausbreiteten, die Stützpunkte der israelischen Besatzungstruppen erreichten und Israel dazu veranlassten, internationale Hilfe anzufordern, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

In Jenin durchsuchten und plünderten israelische Streitkräfte am 29. April um 5 Uhr morgens das Haus des erfahrenen Journalisten Ali Samoudi und nahmen ihn anschließend fest und verhörten ihn.

Die israelische Armee erklärte, Samoudi werde aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands in ein Krankenhaus gebracht.

Samoudis Familie sagte, die israelischen Behörden hätten ihnen weder den Namen des Krankenhauses, in dem er behandelt werde, noch weitere Details mitgeteilt, aber es werde erwartet, dass er nächste Woche vor ein Militärgericht gestellt werde.

Samoudi, der seit Jahrzehnten aus Jenin berichtet und für lokale und internationale Medien tätig ist, arbeitete zusammen mit der Al-Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, als sie vor fast drei Jahren von einem israelischen Scharfschützen ermordet wurde.

Bei diesem Angriff auf Journalisten wurde auch er in die Schulter geschossen.

Widerstandskraft im Vordergrund

Wie immer wollten wir auch diesmal Menschen vorstellen, die ihre Freude, Entschlossenheit und Widerstandskraft in ganz Palästina zum Ausdruck bringen.

Der Musiker und Musiklehrer Ahmed Muin filmt regelmäßig sich selbst und seine Schüler beim Singen, Musizieren und beim Versuch, das Trauma durch sein Projekt „Gaza Birds Singing“ zu überwinden.

Am Mittwoch veröffentlichte er dieses Video mit dem Kommentar „Das Lächeln eines Kindes ist stärker als der Krieg“.

