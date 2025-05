https://www.newarab.com/news/four-syrian-druze-killed-israeli-airstrike-near-suweida



Vier syrische Drusen bei israelischem Luftangriff auf die Provinz Suweida getötet

Ein israelischer Drohnenangriff auf die mehrheitlich von Drusen bewohnte syrische Provinz Suweida hat vier Menschen getötet, obwohl Israel den Schutz dieser Gemeinschaft erklärt hatte.

The New Arab Staff

02. Mai 2025

Der Luftangriff ereignete sich in der Provinz Suweida [Getty]

Vier Syrer, alle Mitglieder der drusischen Gemeinschaft, wurden am Freitagnachmittag bei einem israelischen Drohnenangriff getötet, der auf eine Farm in der Provinz Suweida abzielte, als eine israelische Drohne eine bewohnte Farm im westlichen Teil der syrischen Provinz Suwayda angriff.

Lokale Quellen berichteten der Schwesterseite von The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, dass der Luftangriff auf eine Viehzuchtfarm in der Nähe einer Mülldeponie im Gebiet Kanaker westlich der Stadt Suweida abgezielt habe und dabei der Farmbesitzer Issam Azzam sowie drei weitere Personen, die sich bei ihm befanden, getötet worden seien.

Den Quellen zufolge habe Azzam versucht, mit einer Waffe auf die Drohne zu schießen, um sie offenbar zu stoppen, doch diese habe eine Lenkrakete auf ihn und seine Begleiter abgefeuert und sie sofort getötet.

Seit dem Sturz des ehemaligen syrischen Diktators Bashar al-Assad durch eine Rebellenoffensive im Dezember 2024 versucht Israel, sich als „Beschützer“ der syrischen Drusen-Gemeinschaft zu positionieren und begründet seine Luftangriffe im Land, darunter einen am Freitag in der Nähe des Präsidentenpalasts in Damaskus, mit der Unterstützung dieser Gemeinschaft.

Die Mehrheit der syrischen Drusen hat jedoch Israels „Schutzangebote“ abgelehnt und ihre Loyalität gegenüber Syrien bekräftigt.

Ebenfalls am Mittwoch kam es am westlichen Rand der Stadt Al-Qurayya in Suweida zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen unbekannten Gruppen, nachdem unbekannte Militante Mörsergranaten auf den Stadtrand abgefeuert hatten. Über Opfer wurde nichts bekannt.

Zuvor hatten lokale Quellen gegenüber Al-Araby Al-Jadeed berichtet, dass die Lage in der Provinz Suweida angesichts der angespannten Sicherheitslage relativ ruhig gewesen sei.

Unterdessen begann das syrische Innenministerium in Abstimmung mit mehreren drusischen Religionsführern und lokalen Fraktionsführern unter der Führung von Laith al-Balous mit der Aktivierung des General Security-Apparats in der Provinz.

Syrian TV berichtete, dass General Security zugestimmt habe, 700 Mitglieder lokaler Suwayda-Fraktionen in seine Streitkräfte zu integrieren, die sich auf den Einsatz unter ihrem Kommando in der Provinz vorbereiten.

Der Einsatz wird sich auf die Stadt Suweida und die Zufahrten zur Provinz erstrecken, wobei ein lokaler Fraktionsführer die Entsendung des Sicherheitspersonals überwachen wird. Es wird auch mit der Bildung einer speziellen Suweida-Militärbrigade unter dem Verteidigungsministerium gerechnet.

Dieser neue Einsatz ist Teil der Bemühungen, die Lage nach den heftigen Zusammenstößen zwischen syrischen Sicherheitskräften und lokalen drusischen Milizen in der drusischen Stadt Ashrafiyat Sahnaya in der Provinz Damaskus am Dienstagabend und Mittwochmorgen zu beruhigen.

Die Zusammenstöße forderten über 26 Todesopfer auf beiden Seiten und endeten mit der Wiedererlangung der Kontrolle über das Gebiet durch die Sicherheitskräfte.

Darüber hinaus ließ die Sicherheitsbehörde der Provinz Damaskus mehrere Häftlinge, deren Beteiligung an den jüngsten Ereignissen in Sahnaya und Ashrafiyat Sahnaya nicht nachgewiesen werden konnte, in Anwesenheit von lokalen Beamten und Gemeindeältesten frei, wie die syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete.

Syrische Sicherheitskräfte rückten am Freitagmorgen nach einer Vereinbarung mit drusischen Religionsführern auch in die Stadt Jaramana in der Nähe von Damaskus ein. Die Lage blieb ruhig, aber angespannt.

