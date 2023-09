US citizens can barely afford homes; another challenge for Biden A recent Bloomberg report underscores the growing problem of low housing affordability in the United States, impacting both those looking to purchase homes and renters.

US-Bürger können sich kaum Häuser leisten; eine weitere Herausforderung für Biden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Bloomberg

19. September 2023

Ein aktueller Bericht von Bloomberg unterstreicht das wachsende Problem der geringen Erschwinglichkeit von Wohnraum in den Vereinigten Staaten, das sich sowohl auf Kaufinteressenten als auch auf Mieter auswirkt.

Ein neuer Bericht von Bloomberg unterstreicht, dass die geringe Erschwinglichkeit von Wohnraum in den Vereinigten Staaten sowohl potenzielle Hauskäufer als auch Mieter unter Druck setzt und zu einem wichtigen Thema in der Politik der Präsidentschaft werden könnte.

Milwaukee, die größte Stadt in dem für die Präsidentschaftswahlen entscheidenden Bundesstaat Wisconsin, verzeichnete in dem im Juli zu Ende gegangenen Jahr einen erheblichen Rückgang der Erschwinglichkeit von Wohnraum auf dem Mietmarkt, der laut der National Association of Realtors (Nationale Vereinigung der Immobilienmakler) stärker ausfiel als in jedem anderen Ballungsraum in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus verzeichnete die Region im vergangenen Jahr einen der stärksten Anstiege der Hypothekenbelastung unter den 50 größten Ballungsräumen, wie aus Daten von Zillow hervorgeht.

Die Wohnungsnot in Milwaukee, wo im nächsten Jahr der Nationalkongress der Republikaner stattfinden wird, spiegelt dem Bericht zufolge eine Situation wider, die sich landesweit in den Städten abzeichnet.

Im August erreichten die Hypothekenzinsen in den Vereinigten Staaten den höchsten Stand seit dem Jahr 2000, was dazu führte, dass die Zahl der Anträge auf den Erwerb von Wohneigentum so niedrig war wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr.

Verschärft wird die Situation durch die begrenzte Verfügbarkeit von Wohnraum, die dazu beigetragen hat, dass sowohl die Verkaufspreise als auch die Mietpreise auf ein Niveau nahe den historischen Höchstständen gestiegen sind.

Die Wohnungskrise in Milwaukee ist jedoch besonders bemerkenswert, da die Region in der Vergangenheit relativ stabile und erschwingliche Wohnkosten aufwies. Darüber hinaus hat sie das Potenzial, politische Auswirkungen zu haben, da sie unter den großen Ballungsräumen in den Swing States im vergangenen Jahr den stärksten Rückgang der Erschwinglichkeit von Wohnraum verzeichnete.

Der Bericht unterstreicht, dass diese Situation Einfluss darauf haben könnte, wie die Wähler ihr persönliches finanzielles Wohlergehen und den Gesamtzustand der US-Wirtschaft wahrnehmen, und dass dies möglicherweise eine politische Schwachstelle für Präsident Joe Biden darstellen könnte. Diese Anfälligkeit ist besonders ausgeprägt bei jungen Wählern, die vom Rückgang der Erschwinglichkeit von Wohnraum stark betroffen sind.

Für Biden wäre jeder Rückschlag in einem Bundesstaat, den er 2020 mit einem knappen Vorsprung von nur 20.682 Stimmen gewonnen hat, nachteilig. Philadelphia, ein weiteres bedeutendes Bevölkerungszentrum in einem hart umkämpften Bundesstaat, gehört ebenfalls zu den US-Metropolregionen, in denen die Hypothekenbelastung im vergangenen Jahr erheblich gestiegen ist, wie aus den Daten von Zillow hervorgeht.

Dies geschieht in einer Zeit, in der die Bruttostaatsverschuldung der Vereinigten Staaten zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die Marke von 33 Billionen Dollar überschritten hat, was ein klarer Indikator für die wackelige Finanzlage des Landes ist.

Erst vor drei Monaten erreichten die Vereinigten Staaten mit 32 Billionen Dollar den bisherigen Schuldenrekord. Dies geschah kurz nach der Unterzeichnung eines Gesetzes durch Präsident Joe Biden, mit dem die zuvor auf 31,4 Billionen Dollar festgesetzte Schuldenobergrenze Washingtons aufgehoben und damit eine potenziell katastrophale Zahlungsunfähigkeit der USA verhindert wurde.

Washington befindet sich derzeit in einer ähnlichen finanziellen Pattsituation, da das Budget für die Regierungsausgaben Ende September ausläuft, während ein weiterer parteiübergreifender Streit über die Bundesausgaben entbrannt ist. Übersetzt mit Deepl.com

Lesen Sie weiter: Hypothekenzinsen in den USA auf höchstem Stand seit über 20 Jahren: Bericht



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …