Lehren aus Kristallnacht, „Bürgerkrieg“ und Massendeportation von Zoltan Grossman

2. September 2024

von Zoltan Grossman

Innenansicht der zerstörten Synagoge in der Fasanenstraße in Berlin, die in der Kristallnacht niedergebrannt wurde

Auf einer kürzlichen Reise nach Deutschland versuchte ich, besser zu verstehen, wie die Nazipartei an die Macht kam und den Holocaust durchführte, bei dem die meisten meiner ungarisch-jüdischen Verwandten ums Leben kamen. Ich gewann einige neue Einsichten und lernte einige Lektionen, die in den heutigen polarisierten Vereinigten Staaten angesichts der bevorstehenden Wahlen und der zunehmenden rechtsextremen Hetze nützlich sein könnten.

Ich besuchte das Nürnberger Versammlungsgelände und stand auf der Tribüne, auf der Hitler Mitte der 1930er Jahre den Deutschen seine giftigen Ansichten einflößte. Ich sah deutsche Synagogen, die in der Kristallnacht 1938 angegriffen wurden, und besichtigte Auschwitz in Südpolen, wohin die meisten meiner Verwandten 1944 deportiert wurden, sowie den Nürnberger Gerichtssaal, in dem 1945-46 einigen Nazi-Kriegsverbrechern der Prozess gemacht wurde.

Die Nazipartei übernahm 1933 die Macht und erließ 1935 die Nürnberger Gesetze, mit denen den deutschen Juden die Staatsbürgerschaft und viele ihrer Grundrechte entzogen wurden. Im August 1938 ordnete Berlin die Massendeportation aller Juden mit ausländischer Staatsangehörigkeit an, auch wenn sie in Deutschland geboren waren.

Im Oktober 1938 wurden laut Hannah Arendt 12.000 polnische Juden (darunter viele in Deutschland geborene) von Deutschen gewaltsam vertrieben, die riefen: „Juden Raus! Auf nach Palästina!“ („Juden Raus! Auf nach Palästina!“), aber Polen wollte sie nicht aufnehmen. (Zur gleichen Zeit spielten die Deutschen ein Brettspiel namens „Juden Raus“, um eine solche Massendeportation zu simulieren.)

Die Dynamik der Kristallnacht

Der entscheidende Wendepunkt war die Kristallnacht oder die „Nacht der zerbrochenen Scheiben“ im November 1938, als faschistische Paramilitärs als Reaktion auf die Ermordung eines deutschen Diplomaten in Paris durch einen dieser deportierten polnischen Juden ein gewalttätiges nationales Pogrom gegen Juden verübten. Das war die erste Lektion, die ich lernte, nämlich dass es die Massendeportation ausländischer Bürger war, die letztlich die Kristallnacht auslöste, was mich heute jedes Mal erschaudern lässt, wenn ich höre, dass Trump die Massendeportation von Einwanderern ohne Papiere propagiert.

In den folgenden Tagen verbot Berlin den Juden den Schulbesuch, die Organisation von kulturellen Aktivitäten, die Herausgabe von Zeitungen und den Besitz von Waffen. Paramilitärs, denen sich einfache Bürger anschlossen, zerstörten Hunderte von Synagogen und Tausende von Geschäften und Häusern, töteten fast 100 Menschen, während Polizei und Militär tatenlos zusahen, und sperrten 30.000 Menschen in Konzentrationslager ein.

Die zweite Lektion, die ich lernte, war, dass die Kristallnacht in Deutschland zutiefst unpopulär war. Viele Deutsche waren besorgt, dass die Berichte ausländischer Reporter ihrem Land im Ausland ein eher negatives Image verschafften (was 1938 immer noch wichtig war), und sie hielten die paramilitärischen Banden für ungeordnet, chaotisch und illegal, ähnlich wie die Pogrome im zaristischen Russland. Kaiser Wilhelm II.schämte sich, ein Deutscher zu sein“, einzelne Parteimitglieder versuchten, zum Schutz der Juden einzugreifen, und eine Umfrage ergab, dass 63 % der Parteimitglieder das gewaltsame Pogrom missbilligten.

Die dritte Lektion, die ich lernte, war, dass ihre Meinung überhaupt keine Rolle spielte. Die Naziführung hatte beschlossen, eine massenhafte, gewaltsame Verfolgung in Gang zu setzen, so dass die abweichenden Stimmen unter den neueren Parteimitgliedern (die eher wegen der Arbeit als wegen der Ideologie eingetreten waren) keinerlei Wirkung hatten. Die Kristallnacht war nicht das Ergebnis individueller Meinungen oder Vorurteile, sondern eine strukturelle Machtausübung einer extremistischen politischen Minderheit, um Demokratie und Menschenrechte zu unterdrücken. Auch wenn einige Parteimitglieder den Kurs der Partei in Frage stellten, schritt die Verfolgungsmaschinerie auf ihr logisches Ergebnis, den Genozid, zu. Selbst wenn einige Kirchenmitglieder Einspruch erhoben, bedeutete dies nichts, wenn sie nicht aktiv Widerstand leisteten und sich der Maschinerie in den Weg stellten. Wenn ich also jetzt eine CNN-Umfrage sehe, die zeigt, dass eine ähnliche Mehrheit der Republikaner politische Gewalt missbilligt, ist das wenig beruhigend.

Einer der Gründe dafür, dass interne Dissidenten ignoriert wurden, war, dass ihre Opposition in der Regel in juristischen Begriffen ausgedrückt wurde, die die Gewalt der Kristallnacht als illegal bezeichneten und darauf hinwiesen, dass jegliche staatliche Verfolgung stattdessen mit legalen Mitteln erfolgen müsse. In den darauf folgenden Monaten und Jahren änderte der Staat als Reaktion auf die Kritik die Gesetze, um der gewaltsamen Verfolgung einen legalen Anstrich zu geben.

Das war die vierte Lektion, die ich aus der Reichskristallnacht gelernt habe: Wenn man gegen die Verletzung von Menschenrechten und Demokratie nur aus rechtlichen Gründen Einspruch erhebt, werden wir auf dem falschen Fuß erwischt, wenn die Gesetze geändert werden, um die Verletzungen zu legalisieren. Wenn wir die bewaffneten US-Paramilitärs lediglich als illegale „Bürgerwehr“ ablehnen (wie ich im Jahr 2020 dargelegt habe), sind wir nicht auf eine Situation vorbereitet, in der die Mitglieder der Milizen zu Deputierten ernannt werden und Befehle erhalten. Der Einsatz des Militärs für politische Zwecke, wie das Erschießen von Demonstranten oder die Abschiebung von Einwanderern, mag technisch gesehen illegal sein, aber Präsident Trump kann dies offiziell absegnen.

Ein neuer Bürgerkrieg?

Die Erfahrung, die Schauplätze des Aufstiegs der Nazi-Partei, einschließlich der Kristallnacht, persönlich gesehen zu haben, war eine fünfte Lektion, die mich den aktuellen amerikanischen Trend zur Angst vor einem möglichen „Bürgerkrieg“ in den Vereinigten Staaten in Frage stellen lässt. In zahlreichen Büchern, Meinungsspalten und Umfragen wird ein bevorstehender „Bürgerkrieg“ zwischen roten und blauen Staaten vorausgesagt, und der Hollywood-Actionfilm Civil War liefert die blutigen Bilder dazu. Aber ich halte die Angst vor einem Bürgerkrieg für unzutreffend und unangebracht.

Selbst wenn die Kluft zwischen Rot und Blau zu einer gewalttätigen Katastrophe führen würde, wäre dies kein Krieg zwischen den Staaten, sondern ein Krieg innerhalb der Staaten. Als politischer Geograph, der viele Wahlkarten studiert hat, kann ich feststellen, dass die wirkliche Kluft nicht zwischen den Staaten besteht, sondern zwischen den blauen Ballungsräumen und den umliegenden roten Bezirken. Die Dynamik würde weniger dem amerikanischen Bürgerkrieg ähneln als vielmehr Aufständen, bei denen ländliche Milizen die in ihren Augen dekadenten, kosmopolitischen Städte einkesseln und angreifen, wie es die bosnisch-serbische Armee 1992 im multiethnischen Sarajewo tat.

Doch in den Vereinigten Staaten wird es aus einem einfachen Grund keinen Bürgerkrieg geben: Eine Seite hat fast alle Waffen. Die politische Rechte romantisiert Waffen und Militarismus, und rechtsextreme Milizen neigen dazu, Menschen ins Visier zu nehmen ( in den Jahren 2001-21 wurden in den USA mindestens 114 Menschen getötet). Die politische Linke romantisiert den Frieden und stützt sich auf legale politische Bewegungen, und selbst ihre militantesten Fraktionen gehen in der Regel nur so weit, dass sie Vandalismus begehen oder Eigentum zerstören. Denn wie viele Liberale, Progressive oder Linke kennen Sie, die tatsächlich eine Waffe besitzen?

Das einzige realistische Szenario für einen neuen Bürgerkrieg wäre, wenn sich das US-Militär selbst entlang politischer Linien aufteilt und beide Seiten schwere Waffen erhalten. Einige Militärangehörige und Offiziere haben die Möglichkeit eines Angriffs auf Demonstranten im Jahr 2020 in Frage gestellt und sich bereits ein Jahrzehnt zuvor gegen den Irakkrieg gewehrt. Die Truppen bestehen zu etwa 43 Prozent aus People of Color, so dass (wie während des Vietnamkriegs) einige den Befehl zum Einsatz ihrer Waffen zu Hause verweigern oder vereiteln könnten. Aber es gibt keine Anzeichen für eine Spaltung innerhalb des Militärs, die auch nur annähernd mit den Spaltungen vergleichbar wäre, die zu unserem ursprünglichen Bürgerkrieg oder auch zu Bürgerkriegen in anderen Ländern geführt haben.

Meine Schlussfolgerung lautet daher: Anstatt über einen zweiseitigen Bürgerkrieg nachzudenken, den es nicht geben wird, wäre es viel sinnvoller, darüber nachzudenken, was wir im Falle eines einseitigen Gewaltausbruchs tun würden, der sich gegen marginalisierte Gemeinschaften (wie Einwanderer ohne Papiere) und alle Regierungen, die sie verteidigen, richtet. Wir ziehen unsere eigene Geschichte heran, wenn wir uns einen neuen Bürgerkrieg ausmalen, obwohl wir uns eigentlich um eine Kristallnacht sorgen sollten.

Amerikanische Kristallnacht

Die jüngsten einwanderungsfeindlichen Ausschreitungen in britischen und irischen Städten sowie die Angriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland sind ein Vorgeschmack auf die Gewalt des Mobs. In unserer eigenen Geschichte gibt es zahlreiche Präzedenzfälle militarisierter Mobgewalt gegen schwarze, indigene, lateinamerikanische und asiatische Gemeinschaften sowie Gewalt gegen LGBTQ+-Gemeinschaften. Nach einer umstrittenen Wahl ist es denkbar, dass sich ein einseitiger Massenangriff nicht nur gegen Regierungsbeamte oder Gebäude wie das Kapitol richtet, sondern auch gegen Einwanderer, Muslime, Juden, tatsächliche und vermeintliche Linke im Hochschulwesen und in den Medien oder eine Kombination aus individuellen Angriffen, die sich gegen alle „Volksfeinde“ richten.

Es ist möglich, dass die USA am 13. Juli in Butler, Pennsylvania, einem solchen Szenario nur knapp entgangen sind. Wie wäre die spontane Reaktion der bewaffneten Trump-Anhänger ausgefallen, wenn das Attentat erfolgreich gewesen wäre? Die Identität des Schützen wäre weniger wichtig gewesen als die Möglichkeit, Rache an Trumps „Feinden“ zu nehmen. Der Völkermord in Ruanda 1994 begann mit dem Abschuss eines Flugzeugs, in dem sich der Präsident befand, was den Hutu-Milizen das Signal gab, nicht nur die ethnische Gruppe der Tutsi zu massakrieren, sondern auch alle Hutus, die sich ihnen in den Weg stellten.

Wenn wir einem umstrittenen Wahlergebnis am 5. November, der Bestätigung am 6. Januar 2025, einwanderungsfeindlichen Ausschreitungen, einer drohenden Massendeportation oder einem anderen Auslöser rechtsextremer Gewalt entgegensehen, sollten wir die Lehren aus dem einseitigen Kristallnacht-Pogrom beherzigen, anstatt uns auf phantasievolle Visionen eines zweiseitigen Bürgerkriegs zu konzentrieren. Unabhängig davon, ob ein Pogrom legal ist oder nicht, ob es populär ist oder nicht, ist es eine moralische Gräueltat und eine Machtausübung der extremen Rechten, um Demokratie und Menschenrechte zu unterdrücken. Dies kann nur durch eine Massenmobilisierung der Menschen gestoppt werden, indem wir unsere eigene Macht ausüben und unsere Kreativität einsetzen, um uns dem in den Weg zu stellen.

Widerstand gegen Massenabschiebungen

Eine solche Massenmobilisierung könnte große Gegendemonstrationen zur Verteidigung der Menschenrechte beinhalten. In Deutschland wuchsen die Gegendemonstrationen gegen die Parteiführung der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), nachdem im Januar eine Aufzeichnung enthüllt hatte, dass sie heimlich Massenabschiebungen von Flüchtlingen und Einwanderern plante. Die großen Kundgebungen haben die AfD möglicherweise isoliert und ihren Stimmenanteil bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gedrückt, auch wenn die Partei in den östlichen Bundesländern große Zugewinne erzielt hat.

Diese deutsche Erfahrung ist für die Amerikaner ein schwacher Trost, wenn man bedenkt, dass Trump-Anhänger offen Schilder mit der Aufschrift „Massenabschiebung jetzt“ schwenken, ohne dass Harris oder ihre Unterstützer etwas dagegen unternehmen. Aber wenn Massenabschiebungen und Familientrennungen drohen, könnten eingewanderte Arbeitnehmer und ihre Gemeinschaften streiken und marschieren, wie sie es am „Tag ohne Einwanderer“ 2006 und 2017 getan haben, oder Profispieler könnten einen „Sportstreik“ durchführen, wie sie es 2020 getan haben.

Eine weitere Massenmobilisierung könnte darin bestehen, dass sich die Bevölkerung nicht an einwanderungsfeindliche Richtlinien hält. Im Jahr 1994 gewann der republikanische Gouverneur von Kalifornien, Pete Wilson, eine Wahlinitiative zur Einführung eines staatlichen Systems zur Überprüfung der Staatsbürgerschaft. Proposition 187 hätte Einwanderern ohne Papiere die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten, die keine Notfälle sind, sowie von öffentlichen Bildungseinrichtungen und anderen Diensten untersagt und alle Anbieter verpflichtet, die Namen von Personen zu melden, von denen sie annehmen, dass sie keine Papiere besitzen. Die Beschäftigten des Gesundheitswesens, die Lehrkräfte und viele andere weigerten sich jedoch kollektiv, die Richtlinien zu befolgen, und ein Bundesrichter hob Prop 187 später auf.

Sollte ein künftiger Präsident beschließen, Massenabschiebungen von Flüchtlingen und bis zu 11 Millionen Einwanderern ohne Papiere vorzunehmen, wäre dies ein logistischer Albtraum, der entweder den Einsatz ungezügelter Gewalt durch den Mob oder (wie von Trump vorgeschlagen) den Einsatz des Militärs erfordern würde. Es könnte von entscheidender Bedeutung sein, die Soldaten der Armee und der Nationalgarde im aktiven Dienst proaktiv anzusprechen, vorzugsweise über Veteranen und Militärfamilien, um sie über die Ungerechtigkeiten aufzuklären, denen Kriegsflüchtlinge und Arbeitnehmer ohne Papiere ausgesetzt sind. Die Soldaten könnten über ihre eigenen Rechte und ihre Macht aufgeklärt werden, und zwar nicht nur darüber, dass sie sich öffentlich verweigern, sondern auch über verdeckten kollektiven Ungehorsam (ähnlich wie bei den „Search-and-Avoid“-Missionen in Vietnam und im Irak).

Die Vereinigten Staaten sind sicherlich von einem zweiten Bürgerkrieg bedroht, aber unser Land ist noch erschreckender unvorbereitet auf ein nationales Pogrom, das an die Kristallnacht erinnert. Wenn Trump die friedliche Machtübergabe erneut sabotiert, wird es vielleicht keinen weiteren 6. Januar in Washington D.C. geben, sondern einen weitaus gewalttätigeren Aufstand, der sich über das ganze Land ausbreitet. Und egal, ob Trump gewinnt und Massenabschiebungen veranlasst oder ob Harris gewinnt und von rechtsextremen Ausschreitungen wie in Europa unter Druck gesetzt wird, die Hauptziele könnten Flüchtlinge und Einwanderer ohne Papiere sein (oder alle, die so aussehen oder sprechen wie sie). Wenn wir uns auf diese düsteren Möglichkeiten vorbereiten und organisieren, können wir proaktiver reagieren, als uns auf unser geschwächtes Rechtssystem zu verlassen, und werden nicht wieder überrascht.

Zoltán Grossman ist Mitglied der Fakultät für Geographie und Studien über amerikanische Ureinwohner und indigene Völker am The Evergreen State College in Olympia, Washington. Er promovierte 2002 in Geografie an der Universität von Wisconsin. Er ist ein langjähriger Community-Organisator und war Mitbegründer des Midwest Treaty Network, einer Allianz für Stammessouveränität. Er war Autor von Unlikely Alliances: Native and White Communities Join to Defend Rural Lands (University of Washington Press, 2017), und Mitherausgeber von Asserting Native Resilience: Pacific Rim Indigenous Nations Face the Climate Crisis (Oregon State University Press, 2012). Seine Fakultätswebsite ist https://sites.evergreen.edu/zoltan.

