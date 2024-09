Zentralrat der Juden entsetzt über Wahlergebnisse – Schuster: „Deutschland taumelt“

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich entsetzt gezeigt über den Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. „Immer mehr Menschen wählen die AfD aus politischer Überzeugung“, schrieb Zentralratspräsident Josef Schuster in einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag für die „Bild“-Zeitung. „Ein populistisches BSW lässt noch vieles unbekannt, aber das, was wir von dieser neuen Partei und seinem Spitzenpersonal wissen, lässt nichts Gutes erahnen.