Tomoyuki Mimaki, stellvertretender Direktor der Nihon Hidankyo, nimmt am 11. Oktober 2024 in Hiroshima an einer Pressekonferenz teil, nachdem die Gruppe mit dem Friedensnobelpreis 2024 ausgezeichnet wurde.

(Foto: STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images)

Leiter der Nuke Abolition Group beklagt Leid in Gaza nach Verleihung des Friedensnobelpreises

Julia Conley

11. Oktober 2024

Toshiyuki Mimaki sagte, er habe geglaubt, dass „die Menschen, die in Gaza so hart arbeiten“, den Friedenspreis erhalten würden, und bezog sich dabei auf die UNRWA-Helfer.

Eine Basisgruppe, die von Überlebenden des Atombombenabwurfs der Vereinigten Staaten auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 organisiert wurde und sich für Frieden in Kriegsgebieten auf der ganzen Welt und ein Ende der Verbreitung von Atomwaffen einsetzt, wurde am Freitag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Nihon Hidankyo wurde 1956 gegründet, nachdem sich eine Reihe lokaler Organisationen von Hibakusha, dem japanischen Namen für „von Bomben betroffene Menschen“, zusammengeschlossen hatten.

Toshiyuki Mimaki, der Anführer der Gruppe, war drei Jahre alt, als die USA in Hiroshima 100.000 Menschen mit einer Atomwaffe töteten, und seine Botschaft, nachdem er erfahren hatte, dass Nihon Hidankyo den Friedensnobelpreis 2024 erhalten hatte, war eindeutig.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich nächstes Jahr noch am Leben sein werde“, sagte Mimaki, 82. “Bitte schaffen Sie Atomwaffen ab, solange wir noch leben. Das ist der Wunsch von 114.000 Hibakusha.“

Mimaki konzentrierte sich nicht nur auf die Notlage der schätzungsweise 650.000 Japaner, die die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki überlebt haben, sondern auch auf Menschen – insbesondere Kinder –, die jetzt mit Krieg konfrontiert sind.

„Es heißt, dass die Welt dank Atomwaffen friedlich ist. Aber Atomwaffen können von Terroristen eingesetzt werden“, sagte Mimaki. “Wenn Russland sie beispielsweise gegen die Ukraine oder Israel gegen Gaza einsetzt, wird es nicht dabei bleiben. Politiker sollten das wissen.“

„In Gaza werden blutende Kinder [von ihren Eltern] festgehalten„, fügte er hinzu. ‚Es ist wie in Japan vor 80 Jahren.“

Mimaki sagte, er habe geglaubt, dass ‘die Menschen, die in Gaza so hart arbeiten“, den Friedenspreis erhalten würden, und bezog sich dabei auf das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das ebenfalls nominiert war.

Die UN-Agentur hatte in diesem Jahr Schwierigkeiten, die humanitäre Versorgung der Palästinenser in Gaza aufrechtzuerhalten, nachdem unbestätigte Behauptungen Israels, dass 12 UNRWA-Mitarbeiter letztes Jahr an einem von der Hamas geführten Angriff beteiligt gewesen seien, Länder wie die USA dazu veranlassten, die Finanzierung auszusetzen. Die Mehrheit der Länder – nicht jedoch die USA, der größte Geldgeber der Agentur – haben die Finanzierung wieder aufgenommen, nachdem eine unabhängige Untersuchung ergab, dass Israel keine Beweise für seine Anschuldigungen vorgelegt hatte.

Kazumi Matsui, der Bürgermeister von Hiroshima, sagte, dass das Durchschnittsalter der Hibakusha nun bei 85 Jahren liegt und „es immer weniger Menschen gibt, die bezeugen können, wie sinnlos der Besitz von Atombomben und wie absolut böse sie sind“.

„Die Menschen in den kommenden Generationen müssen wissen, dass das, was passiert ist, nicht nur eine Tragödie für Hiroshima und Nagasaki ist, sondern eine, die die gesamte Menschheit betrifft und die sich nicht wiederholen darf“, sagte Matsui.

Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die 2017 für ihre Bemühungen, die Einhaltung des UN-Vertrags über das Verbot von Atomwaffen durch die Länder sicherzustellen, den Friedensnobelpreis erhielt, lobte das Nobelkomitee für die Anerkennung der „lebenslangen Arbeit von Nihon Hidankyo, die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken, was Atomwaffen tatsächlich mit Menschen anstellen, wenn sie eingesetzt werden“.

Einige Jahre nach den Atombombenabwürfen stieg die Zahl der Leukämiediagnosen bei den Überlebenden in Japan erheblich an. Nach einem Jahrzehnt wurden auch andere Krebsarten in überdurchschnittlich hoher Zahl festgestellt. Schwangere Frauen, die der Strahlung der Bombenangriffe ausgesetzt waren, hatten ebenfalls eine höhere Fehlgeburtenrate und ihre Kinder starben häufiger.

Die Krebsraten sind bei den Hibakusha im Laufe ihres Lebens weiter gestiegen.

„Es ist besonders bedeutsam, dass diese Auszeichnung zu einem Zeitpunkt verliehen wird, an dem das Risiko, dass Atomwaffen erneut eingesetzt werden, so hoch ist wie nie zuvor, wenn nicht sogar höher“, sagte Melissa Parke, Geschäftsführerin von ICAN.

Während Nihon Hidankyo „für seine Bemühungen um eine Welt ohne Atomwaffen und für den Nachweis durch Zeugenaussagen, dass Atomwaffen nie wieder eingesetzt werden dürfen“ geehrt wurde, kündigte die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) an, dass sie ihre jährliche Atomwaffenübung „Steadfast Noon“ am 14. Oktober über Westeuropa abhalten werde.

Am Freitag sagte Joseph Gerson, Präsident der Kampagne für Frieden, Abrüstung und gemeinsame Sicherheit, in „Democracy Now!“, dass der Preis „zu keinem besseren Zeitpunkt kommen könnte“.

„Was die meisten Menschen nicht verstehen, ist die zunehmende Gefahr eines Atomkriegs zum jetzigen Zeitpunkt“, sagte Gerson. “Bei allen Atommächten sinkt die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen, und alle Atommächte sind dabei, ihre Atomwaffenarsenale zu modernisieren. Dies ist ein sehr gefährlicher Moment.“

„Wir müssen, wie die Hibakusha sagen, anerkennen, dass Menschen und Atomwaffen nicht nebeneinander existieren können“, fügte Gerson hinzu, “und wir müssen uns für ihre Abschaffung einsetzen.“

