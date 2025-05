https://www.commondreams.org/opinion/meet-the-people-profiting-from-us-military-aid-to-israel



Demonstranten versammeln sich während einer Kundgebung zur Unterstützung der Palästinenser vor dem Weißen Haus in Washington, DC, am 4. November 2023. Seit dem 7. Oktober 2023 sind Tausende Menschen, sowohl Israelis als auch Palästinenser, ums Leben gekommen, nachdem militante Palästinenser der Hamas aus dem Gazastreifen in einer Überraschungsattacke in den Süden Israels eingedrungen waren, woraufhin Israel am nächsten Tag der Hamas im Gazastreifen den Krieg erklärte.

(Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP)

Lernen Sie die Menschen kennen, die von der US-Militärhilfe für Israel profitieren

Ein durch wirtschaftliche Interessen motivierter Völkermord ist ein großes Problem, an dem mächtige Akteure beteiligt sind. Viele Menschen engagieren sich jedoch, um den Status quo zu ändern.

Alix Underwood

Common Dreams

11. Mai 2025

Vor sechs Monaten stellte ein Sonderausschuss der Vereinten Nationen fest, dass Israels Kriegsmethoden in Gaza mit Völkermord gleichzusetzen sind. Die UNO definiert Völkermord als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“. Der Sonderausschuss wies darauf hin, dass Israel in nur vier Monaten über 25.000 Tonnen Sprengstoff – das entspricht zwei Atombomben – auf Gaza abgeworfen habe. Die Behinderung humanitärer Hilfe, die zu Hungersnöten führte, war eine weitere Gräueltat. Der Ausschuss erklärte: „Durch die Zerstörung lebenswichtiger Wasser-, Sanitär- und Nahrungsmittelsysteme und die Verschmutzung der Umwelt hat Israel eine tödliche Mischung aus Krisen geschaffen, die künftigen Generationen schweren Schaden zufügen wird.“

Die Ablehnung unter den Amerikanern wächst. Dennoch leistet die US-Regierung Israel weiterhin jährlich Militärhilfe in Milliardenhöhe aus Steuergeldern. Der eigentliche Empfänger dieser Hilfe ist nicht Israel, sondern die US-Rüstungsindustrie. Genauer gesagt sind es die Personen, die vom Wachstum dieser Industrie profitieren.

Millionäre CEOs profitieren vom Konsum militärischer Güter und Dienstleistungen, die bisher die Tötung von weit über 50.000 Menschen ermöglicht haben – fast ein Drittel davon unter 18 Jahren. Lobbyarbeit und Wahlkampfspenden tragen dazu bei, dass ihre Gewinne steigen. Es ist ein Teufelskreis, den nur eine von Wachstum besessene Gesellschaft ertragen kann.

Wandel der öffentlichen Meinung

Bei ihrem schrecklichen Anschlag vom 7. Oktober 2023 tötete die Hamas mehr als 1.200 Israelis und Ausländer und nahm 251 Geiseln. Schon vor diesem Anschlag hatten viele Nationen die Hamas als terroristische Organisation eingestuft, die sich der Zerstörung Israels verschrieben hat. Sie verweisen auf ihre Charta und ihre langjährigen Taktiken wie Selbstmordattentate, wahllose Raketenangriffe und den Einsatz menschlicher Schutzschilde.

Doch die Taten der Hamas werden in den Köpfen vieler Amerikaner von den Bildern der Verwüstung überschattet, die aus Gaza kommen. Mehr Amerikaner sind der Meinung, dass die Vereinigten Staaten Israel zu viel militärische Hilfe leisten (34 %), als dass sie nicht genug Hilfe leisten (17 %) oder genau die richtige Menge (26 %). Sowohl Demokraten als auch Republikaner tendieren zu einer weniger positiven Einschätzung des Krieges und der Beteiligung der Vereinigten Staaten. Dennoch unterstützt eine Mehrheit der Republikaner die Beibehaltung oder Aufstockung der Militärhilfe für Israel, was die Vorgehensweise der Trump-Regierung nicht überraschend macht.

Das Gleiche gilt nicht für die vorherige Biden-Regierung oder die Harris-Kampagne. Eine starke Mehrheit der demokratischen Wähler ist der Meinung, dass die USA Waffenlieferungen an Israel einstellen sollten. Warum hat Biden dann über 23 Milliarden Dollar an Steuergeldern für diesen Zweck bereitgestellt? Und warum hat die Harris-Kampagne, die verzweifelt um Stimmen kämpft, nicht versprochen, die umstrittene Militärhilfe einzustellen?

Die Rolle des Wirtschaftswachstums in der Dynamik zwischen den USA, Israel und Palästina

Viele komplexe Faktoren beeinflussen die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Israel. Der Nahe Osten ist ein wichtiger Produzent fossiler Brennstoffe. Unter und vor der Küste der palästinensischen Gebiete liegen schätzungsweise drei Milliarden Barrel Öl. Die Vereinigten Staaten könnten auch motiviert sein, mit Russlands jüngsten Bemühungen zum Aufbau von Beziehungen in der Region Schritt zu halten. Wir würden jedoch unsere Pflicht vernachlässigen, wenn wir den Einfluss derjenigen nicht anerkennen würden, die die Schecks für die Militärhilfe einlösen: US-Rüstungskonzerne wie Boeing, General Dynamics und Lockheed Martin.

Ökologische Wachstumsgrenzen sind sicherlich ein treibender Faktor des Konflikts in Israel. Die Region weckt nicht nur aufgrund ihrer fossilen Brennstoffvorkommen globales Interesse, sondern verfügt auch über zu wenig Wasser und Ackerland, um ihre dichte und wachsende Bevölkerung nachhaltig zu versorgen. In diesem Zusammenhang geht es jedoch eher um die sozialen Folgen des neoliberalen Wirtschaftswachstumsmodells und die Akteure, die es vorantreiben.

Praktisch jede Branche beutet jemanden aus, um über die Grenzen der lokalen Ressourcen hinaus zu wachsen, aber die Rüstungsindustrie verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Zum einen ist gewaltsamer Tod eine besonders abscheuliche Form der Ausbeutung. Zum anderen ist die Regierung besonders dem Wachstum der Rüstungsindustrie verpflichtet. Sie sieht Wachstum als einzigen Weg, um die „militärische Vorherrschaft“ aufrechtzuerhalten, die seit langem oberste Priorität der US-Außenpolitik ist.

Militärische „Hilfe“ für Israel

Seit seiner Gründung hat Israel mit 310 Milliarden Dollar mehr US-Hilfe erhalten als jedes andere Land. Der zweitgrößte Empfänger, Ägypten, hat nur etwas mehr als die Hälfte davon erhalten (168 Milliarden Dollar). Der überwiegende Teil der 310 Milliarden Dollar ist militärische Hilfe und keine Wirtschaftshilfe.

Es ist eine Sache, einen strategischen Verbündeten bei der Verteidigung gegen feindliche Nachbarn zu unterstützen. Es ist jedoch etwas ganz anderes, 23 Milliarden Dollar aus Steuergeldern bereitzustellen, während sich die „Verteidigung“ Ihres Verbündeten zu einem Völkermord entwickelt. Um diese Zahl ins rechte Licht zu rücken: Die Vereinigten Staaten haben 2023 insgesamt 79 Milliarden Dollar für Auslandshilfe bereitgestellt. Ein Viertel davon entfiel auf Militärhilfe. Der Rest war Wirtschaftshilfe (die die Trump-Regierung seitdem gekürzt hat).

Israel ist insofern einzigartig, als es historisch gesehen erlaubt war, einen Teil seiner US-Militärhilfe für israelische Ausrüstung und Dienstleistungen zu verwenden. Die Vereinigten Staaten heben dieses Privileg jedoch schrittweise auf. Sie haben Israel verpflichtet, den größten Teil der seit Oktober 2023 bereitgestellten Hilfe für Transaktionen mit US-Rüstungsunternehmen auszugeben. Um sich diesen Anforderungen anzupassen, haben israelische Auftragnehmer begonnen, Personal und Kapazitäten in die Vereinigten Staaten zu verlagern (was zur militärischen Vorherrschaft der USA beiträgt). Große israelische Unternehmen wie Elbit Systems und UVision haben Tochtergesellschaften in den USA gegründet, aber kleinere Waffenhersteller verfügen nicht über die Ressourcen, um in den USA tätig zu werden.

Die Vorteile für Israel sind umstritten. Die Vorteile für Unternehmen sind es nicht.

Der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für politische und friedensbildende Angelegenheiten warnte, dass „der Konflikt im Libanon in Verbindung mit den verschärften Angriffen in Syrien und der grassierenden Gewalt im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland darauf hindeutet, dass die Region gefährlich nahe an einem umfassenden Krieg steht“. Wer würde von einem totalen Krieg im Nahen Osten profitieren? Dieselben Unternehmen, die bisher vom Konflikt profitiert haben: eine lange Liste, angeführt von Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin und RTX (ehemals Raytheon und United Technologies).

Details über Waffenlieferungen an Israel wurden unter Verschluss gehalten, im Gegensatz zu weniger umstrittenen Lieferungen an die Ukraine. Die Dokumentation der jüngsten großen Waffenverkäufe hilft jedoch, ein Bild zu zeichnen.

Im August 2024 erhielt die Boeing Corporation einen Auftrag im Wert von 18,8 Milliarden Dollar für F-15-Kampfflugzeuge und zugehörige Ausrüstung. Boeing war der Hauptauftragnehmer für ein zusätzliches Munitionspaket im Wert von 6,8 Milliarden Dollar, das im Februar dieses Jahres vom Außenministerium genehmigt wurde. Diese Aufträge sind eine Lebensader für das Unternehmen, das in den letzten sechs Jahren finanzielle Verluste verzeichnet hat. Der Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit von Boeing machte einen Großteil seines Umsatzes im Jahr 2024 aus.

Ebenfalls im Februar wurden General Dynamics, Ellwood National Forge Company und McAlester Army Ammunition Plant als „Hauptvertragspartner“ für einen Verkauf von über 35.000 Bombenkörpern und 4.000 „Penetrator“-Sprengköpfen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar gelistet. Im Gegensatz zu Boeing floriert General Dynamics. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Nettogewinn von 3,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Zu Beginn des Konflikts sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Unternehmens (der eine jährliche Vergütung von über 9 Millionen Dollar erhält): „Sie wissen, die Situation in Israel ist offensichtlich schrecklich… Aber wenn man sich das zusätzliche Nachfragepotenzial ansieht, das sich daraus ergibt, ist das größte und wirklich herausragende Potenzial wahrscheinlich im Bereich der Artillerie.“

Jenseits der Verschleierungstaktik von Unternehmen: Die Menschen, die davon profitieren

Wir neigen dazu, die Gier von Unternehmen als unvermeidliches Übel oder sogar als vorteilhafte Eigenschaft in einer freien Marktwirtschaft zu akzeptieren. Schließlich ist ein Unternehmen in erster Linie seinen Aktionären gegenüber verantwortlich. Hinter diesen „Unternehmensnormen“ verbergen sich jedoch lebende, atmende Menschen.

Manager und Aktionäre der Rüstungsindustrie profitieren persönlich von der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die für Völkermord eingesetzt werden. Um nachts schlafen zu können, sagen sie sich vielleicht, dass der Tod von 16.000 Kindern ein bedauerlicher Kollateralschaden ist, der jedoch notwendig ist, um die Hamas zu stoppen. Wahrscheinlich sagen sie sich sogar, dass Evolution das Überleben des Stärkeren bedeutet und sie keine Verpflichtung haben, sich darum zu kümmern.

Wer sind diese Menschen? Lernen Sie den CEO von Boeing kennen, Kelly Ortberg. Boeing holte Ortberg letztes Jahr an Bord, inspiriert von seiner Leistung bei Rockwell Collins, wo er ein Umsatzwachstum von 9 Milliarden Dollar erzielte (teilweise dank Übernahmen wie Arinc). Ortberg hat die Aufgabe, das Unternehmen aus seiner finanziellen Krise zu führen und die Kontroversen um Sicherheitsvorfälle zu glätten. Boeing entschädigt ihn für seine Mühen mit 18 Millionen Dollar pro Jahr.

Ortbergs geschätztes Nettovermögen von 26 Millionen Dollar ist Kleingeld im Vergleich zum Nettovermögen des CEO von General Dynamics. Tatsächlich verdiente Phebe Novakovic allein im Jahr 2024 fast so viel (24 Millionen Dollar), wodurch sich ihr Nettovermögen auf geschätzte 450 Millionen Dollar belief (gegenüber nur 150 Millionen Dollar im Jahr 2020). Novakovic ist die sechstbestbezahlte Frau in den Vereinigten Staaten.

Während einer Aktionärsversammlung konfrontierte ein Aktivist Novakovic mit der Beteiligung des Unternehmens an repressiven Diktaturen. Der Aktivist behauptete, dass eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition Produkte von General Dynamics verwendet habe, um 2016 einen Marktplatz im Jemen zu bombardieren, wobei 25 Kinder und 75 weitere Zivilisten getötet worden seien. Novakovic antwortete: „Wir können definieren und darüber diskutieren, wer böse ist und wer nicht, aber wir unterstützen die Politik der USA und ich bin zufällig der Meinung, dass die Politik der USA gerecht und fair ist.“

Die RTX Corporation entschädigte ihren CEO Christopher Calio im Jahr 2024 mit 18 Millionen Dollar. Kathy Warden, CEO von Northrop Grumman, und Jim Taiclet, CEO von Lockheed Martin, erhielten jeweils 24 Millionen Dollar. Damit belief sich ihr Nettovermögen auf schätzungsweise 108 Millionen Dollar bzw. 84 Millionen Dollar. Es ist erwähnenswert, dass ein erheblicher Teil der Vergütung dieser CEOs – zwischen 55 und 87 Prozent für die fünf genannten CEOs – in Form von Aktien und Aktienoptionen ihrer Unternehmen gezahlt wird. Dies ist ein Anreiz für sie, um jeden Preis (sogar durch Völkermord) Wachstum voranzutreiben, da Wachstum oft den Aktienkurs bestimmt.

Diese CEOs aus dem Verteidigungsbereich leben ein privates Leben, daher können wir nicht sagen, ob sie ihren Reichtum horten oder für einen luxuriösen Lebensstil ausgeben (die Erfahrung zeigt, dass Millionäre in der Regel Letzteres tun). Aber machen Sie keinen Fehler: Sie tragen überproportional zum Abbau der natürlichen Ressourcen und den damit unvermeidlich einhergehenden sozialen Verfehlungen bei. Jeder Dollar, der in die Wirtschaft „gedruckt“ wird, ist mit Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Daher sind die Auswirkungen einer Person, die 20 Millionen Dollar pro Jahr verdient, fast 1.500 Mal größer als die eines durchschnittlichen Weltbürgers. (Dies ist die Logik hinter der Begrenzung von Gehältern.)

Ein weiteres Opfer des ungebremsten Wachstums: die Vereinnahmung durch Unternehmen

Geld ist Macht, die oft dazu eingesetzt wird, um politische Entscheidungsträger zu beeinflussen und weitere wirtschaftliche Gewinne zu sichern. Novakovic hält die US-Politik für „gerecht und fair“, doch General Dynamics gab 2024 15,6 Millionen Dollar aus, um sie zu beeinflussen (12,2 Millionen Dollar für Lobbyarbeit und 3,4 Millionen Dollar für Wahlkampfspenden). Um dieses Geld klug zu investieren, beschäftigt das Unternehmen 50 Lobbyisten (von insgesamt 77), die zuvor in Regierungsämtern tätig waren. Sie haben sogar den ehemaligen Kongressabgeordneten Jim Moran über seine Lobbying-Firma Moran Global Strategies engagiert. Moran war 24 Jahre lang Abgeordneter für Virginia.

Der Verteidigungssektor gab 2024 insgesamt 149 Millionen Dollar für Lobbyarbeit und 43 Millionen Dollar für Wahlkampfspenden aus (Boeing, das dem Transportsektor zugeordnet ist, gab 12 Millionen Dollar bzw. 6 Millionen Dollar aus). Viele andere Sektoren, darunter das Gesundheitswesen, das Transportwesen und die Agrarindustrie, gaben insgesamt mehr aus als der Verteidigungssektor. Allerdings gibt es einige besonders große Geldgeber, die den Verteidigungssektor prägen. Allein RTX, Lockheed Martin und General Dynamics machten 26 Prozent der Lobbyausgaben des Sektors aus und belegten damit die Plätze 19, 21 und 22 unter allen Lobbykunden.

Im letzten Kongress war der Gesetzentwurf, für den sich sowohl RTX als auch Lockheed Martin (General Dynamics lag knapp dahinter) am häufigsten einsetzten, der 2024 National Defense Authorization Act. Er enthielt mehrere Bestimmungen zur Erhöhung der US-Militärhilfe für Israel, darunter 500 Millionen Dollar für Raketenabwehrprogramme der USA und Israels.

Unternehmen, die 2024 über 5 Millionen Dollar für Lobbyarbeit ausgegeben haben. Die Spalte „Drehtür“ zeigt den Prozentsatz der Lobbyisten des Unternehmens, die zuvor in Regierungsämtern tätig waren. (OpenSecrets)

Mit dem richtigen Fachwissen kann Lobbygeld viel bewirken. Über 60 Prozent der 948 Lobbyisten im Verteidigungssektor waren zuvor in Regierungsämtern tätig. Diese „Drehtür“ funktioniert in beide Richtungen, wie umgekehrte Drehtür-Beispiele wie Lloyd Austin zeigen. Bevor er unter der Biden-Regierung zum Verteidigungsminister ernannt wurde, verdiente Austin siebenstellige Summen bei Rüstungsunternehmen. Darunter war auch United Technologies, das später mit RTX fusionierte. Er arbeitete auch bei Pine Island Capital Partners, einer Private-Equity-Firma, die in Rüstungsunternehmen investiert und mit ihrem Zugang zu Washington wirbt.

So wird unhaltbares Wachstum in das soziale Gefüge eingebunden: jeweils ein wohlhabendes, mächtiges Interesse und ein beeinflusssamer Politiker. Natürlich ist das Wachstum der Rüstungsindustrie nicht der einzige Faktor, der die Vereinigten Staaten dazu veranlasst, Israel zu unterstützen. Aber selbst das Weiße Haus räumt ein, dass dies eine besondere Rolle spielt. Es rechtfertigte einen Antrag auf zusätzliche Notfallmittel in Höhe von 92 Milliarden Dollar, der auch Unterstützung für Israel beinhaltete, mit der Begründung, dass damit „bedeutende und dringend benötigte Investitionen in die amerikanische Rüstungsindustrie getätigt würden, die der Einsatzbereitschaft des US-Militärs zugutekommen und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Dutzenden von Bundesstaaten in ganz Amerika beitragen würden“.

Ein durch wirtschaftliche Interessen gestützter Völkermord ist ein großes Problem, an dem mächtige Akteure beteiligt sind. Viele Menschen ergreifen jedoch Maßnahmen, um den Status quo zu ändern. Ein Ansatz, der an Dynamik gewonnen hat, besteht darin, sich von Rüstungsunternehmen, die Waffen an Israel verkaufen, zu trennen und Institutionen dazu zu ermutigen, dasselbe zu tun. Seit Beginn des Konflikts haben Aktivisten an Universitäten erfolgreich Druck auf mehrere Universitäten ausgeübt, sich von Rüstungsunternehmen zu trennen. Dazu gehören die University of San Francisco, die San Francisco State University und die Portland State University.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, Ihre politischen Vertreter aufzufordern, die Bewaffnung Israels mit Ihren Steuergeldern zu stoppen. Dies kann individuell oder über eine Koalition geschehen. Im vergangenen Jahr forderten eine Koalition aus über 75 Organisationen und eine weitere aus 100 Journalisten die Politiker auf, „die Bewaffnung Israels zu stoppen“. Bislang war ihr Erfolg zwar begrenzt, doch eine kritische Masse an Lobbyarbeit an der Basis ist für gewählte Vertreter schwer zu ignorieren. Ab einer bestimmten Größe könnte sie sogar die Lobbyarbeit der Rüstungsindustrie übertrumpfen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Steady State Herald, einer Publikation des Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE).

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …