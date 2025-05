Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Hamas kündigt Freilassung des israelisch-amerikanischen Geisels Edan Alexander aus Gaza an

Nur wenige Stunden nach Berichten über direkte Gespräche mit den USA erklärte die Hamas, sie plane die Freilassung Alexanders, um ihre Bereitschaft zur Beendigung des Krieges zu signalisieren. Das Weiße Haus erklärte, es habe die Rückgabe der Leichen von vier weiteren amerikanisch-israelischen Geiseln gefordert, die sich noch in Gaza befinden.

Liza Rozovsky

Jonathan Lis

Reuters

Ben Samuels

11. Mai 2025, 22:37 Uhr IDT

Die Hamas wird den israelisch-amerikanischen Geisel Edan Alexander, einen Soldaten der israelischen Streitkräfte, aus der Gefangenschaft in Gaza freilassen, um eine Waffenruhe zu erreichen und humanitäre Hilfe in das belagerte Gebiet zu ermöglichen, teilte ein hochrangiger Hamas-Vertreter Reuters mit.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, der 21-jährige Alexander werde voraussichtlich am Dienstag freigelassen, dem Tag, an dem US-Präsident Donald Trump seine Reise in den Nahen Osten antreten soll, obwohl Trump keinen Besuch in Israel plant.

Trumps Nahost-Beauftragter Steve Witkoff wird am Montag in Israel eintreffen. „Im Moment ist es die Absicht, Edan Alexander zu seiner Familie zurückzubringen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann“, erklärte Witkoff gegenüber Haaretz.

Der Sonderbeauftragte des Weißen Hauses für Geiselnahmen, Adam Boehler, der im März direkte Gespräche mit der Hamas geführt hatte, bezeichnete die Freilassung Alexanders als ‚positiven Schritt nach vorne‘ und forderte die Freigabe der Leichen von vier weiteren Amerikanern, die noch immer in Gaza festgehalten werden.

Es handelt sich um: Omer Neutra, zum Zeitpunkt seines Todes 21 Jahre alt, ein in Long Island, New York, aufgewachsener Panzerkommandant; Itay Hen, zum Zeitpunkt seines Todes 19 Jahre alt, der im Panzerkorps diente; Judy Weinstein-Haggai, 70, aus Nir Oz, und ihr Ehemann Gad Haggai, 73.

Alexanders Familie „bestätigt, dass sie über die Ankündigung der Hamas informiert wurde und in ständigem Kontakt mit der amerikanischen Regierung steht, um die mögliche Freilassung von Edan in den kommenden Tagen zu erreichen“, erklärte das Forum für Entführte und Vermisste Familien.

„Als israelischer Staatsbürger und Soldat sowie als amerikanischer Staatsbürger setzen sich der Staat Israel und die Vereinigten Staaten für seine Sicherheit und seine sichere Rückkehr nach Hause ein, ebenso wie Israel sich für die unverzügliche Rückkehr aller 58 anderen Geiseln einsetzt. Keine Geisel darf zurückgelassen werden.“

Khalil al-Hayyah, ein Hamas-Führer in Gaza, sagte, die Gruppe habe in den letzten Tagen Kontakt zur US-Regierung gehabt.

In einer Erklärung erklärte er, die Hamas sei bereit, „unverzüglich intensive Verhandlungen aufzunehmen“, um eine endgültige Einigung über einen langfristigen Waffenstillstand zu erzielen, der ein Ende des Krieges, den Austausch palästinensischer Gefangener und Geiseln in Gaza sowie die Übergabe der Macht in Gaza an ein unabhängiges Gremium von Technokraten vorsieht.

Ein hochrangiger Hamas-Vertreter erklärte am Sonntag, er sei optimistisch hinsichtlich der jüngsten Runde der Waffenstillstandsgespräche für Gaza und dass innerhalb von 48 Stunden eine Einigung bekannt gegeben werden könnte.

Dem Beamten zufolge wurde in den Gesprächen, die von Katar und Ägypten vermittelt wurden, ein 90-tägiger Waffenstillstand im Austausch für die Freilassung von 13 lebenden und toten Geiseln diskutiert. Hamas-Quellen sagten, die USA scheinen es mit den Gesprächen ernst zu meinen und versuchen, Druck auf Israel auszuüben, um einer Einigung zuzustimmen.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 News berichtete im März, dass Alexander, der als Sohn israelischer Eltern in Amerika aufgewachsen war und nach Israel gezogen war, um als alleiniger Soldat in der IDF zu dienen, in Gefangenschaft ausgehungert, verhört und gefoltert worden sei, wie kürzlich freigelassene ehemalige Geiseln seiner Familie berichteten. Weiterlesen in haaretz.com

