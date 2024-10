https://www.middleeastmonitor.com/20241022-lebanons-option-resistance-for-self-defence/



Libanons Option: Widerstand zur Selbstverteidigung

22. Oktober 2024

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen (UNIFIL) steht am 28. August 2023 an der Grenze zur Region Kafr Shuba, die als umstrittenes Gebiet zwischen dem Libanon und Israel gilt, Wache, um die Sicherheit in der Stadt Kafr Shuba im Gouvernement Nabatieh, Libanon, zu gewährleisten [Houssam Shbaro/Anadolu Agency]

Im Libanon wird eine lange (und vergebliche) Debatte darüber geführt, was effektiver ist: einen Waffenstillstand anzustreben oder zu arbeiten und sich somit zu widersetzen, um die eskalierende Aggression Israels gegen das Land, die Menschen, Bäume, Steine, den Widerstand, die Armee, die UNIFIL-Friedenstruppen und alle Aspekte des Lebens im Land der Zedern zu stoppen.

Die Mehrheit derer, die einen Waffenstillstand unterstützen, sind Gegner der Hisbollah, die sich mit anderen libanesischen und palästinensischen Organisationen im erbitterten Widerstand gegen den zionistischen Feind befindet. Die Mehrheit derer, die einen Stopp der zionistischen Angriffe unterstützen, sind Feinde Israels, das den Libanon seit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens im Jahr 1949 auf die eine oder andere Weise angegriffen hat, bis es 1982 etwa die Hälfte seines Territoriums besetzte und einen etwa zwanzig Jahre andauernden Besatzungsstreifen entlang seiner Grenzen zum besetzten Palästina errichtete. Es zog sich nur aufgrund des anhaltenden Widerstands der Bevölkerung zurück.

Israel versucht nun, den Libanon erneut zu besetzen. Heute stellen sich die Hisbollah und ihre Verbündeten dem entgegen und fügen ihm schwere menschliche und materielle Verluste zu, ganz zu schweigen davon, dass sie das Haus des Premierministers des Besatzungsstaates, Benjamin Netanjahu, in Caesarea getroffen haben, was die Besatzungsmacht dazu veranlasste, ihre Luftwaffe einzusetzen, um Tag und Nacht Häuser und zivile Geschäfte im gesamten Libanon, von Süden bis Norden, anzugreifen, was zur Vertreibung von nicht weniger als 1,3 Millionen Bürgern führte. Während die Libanesen mit ihrer langen und vergeblichen Debatte darüber beschäftigt sind, was effektiver ist – ein Waffenstillstand oder die Beendigung der eklatanten israelischen Aggression –, beeilte sich Netanjahu, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu antworten, der ihn aufgefordert hatte, einen Angriff auf die United Nations Interim Truppe im Libanon (UNIFIL) im Südlibanon zu vermeiden, indem er Israels Ablehnung eines einseitigen Waffenstillstands mit der Hisbollah im Libanon betonte und bestätigte, dass die israelischen Streitkräfte die UNIFIL mehrmals zum Abzug aufgefordert hatten, dies jedoch wiederholt abgelehnt wurde.

MEINUNG: Australien ist auf israelische Waffen angewiesen, was bedeutet, dass es jetzt auf Völkermord angewiesen ist

Er behauptete, UNIFIL würde einen menschlichen Schutzschild für „Hisbollah-Terroristen“ bieten, und sagte, Macron und andere Befürworter, die Waffenlieferungen an die zionistische Entität zu diesem Zeitpunkt stoppen wollen, sollten sich für einen solchen Aufruf schämen. Netanyahu wäre in seinen Positionen zum Waffenstillstand und seinem Angriff auf die UNIFIL nicht so weit gegangen, indem er forderte, dass sie den Südlibanon verlässt, und er kritisierte Macron weiterhin und sagte, er sollte sich schämen, weil er einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel gefordert hat, wäre er nicht zuversichtlich gewesen, dass die Vereinigten Staaten ihn in seinem völkermörderischen Krieg gegen Gaza, seiner unverhohlenen Aggression gegen den Libanon und seiner Weigerung, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, unterstützen würden. Hat US-Präsident Joe Biden nicht erklärt, er wisse, wann Israel militärisch auf den Iran reagieren werde, aber er werde dies jetzt nicht verraten? Hat sein Gesandter im Libanon, Amos Hochstein, nicht gegenüber dem libanesischen Fernsehsender Al-Jadeed erklärt, dass die UN-Resolution 1701 geändert und ergänzt werden müsse, um ihre Umsetzung zu gewährleisten, und sich geweigert, Garantien dafür zu geben, dass der Feind die Bombardierung der Hauptstadt Beirut und ihrer südlichen Vororte einstellt? Zeigen diese Angriffe und Positionen nicht, was bereits klar ist: dass die politische Aktion der USA im Rahmen von Bemühungen stattfindet, das zu vollenden, was der zionistische Feind in der innerlibanesischen Gleichung nicht erreicht hat, d. h. eine politische Formel zu entwickeln, die sicherstellt, dass der Widerstand der Hisbollah und ihrer Verbündeten nicht wiedererstarkt und ihre Fähigkeiten und Abschreckungskraft in der Nachkriegsphase nicht wiederhergestellt werden?

Angesichts dieser Tatsachen und Entwicklungen ist klar, dass der Libanon nicht in der Lage ist, zwischen einem Waffenstillstand und der Beendigung der anhaltenden israelischen Aggression zu wählen, sondern dass er sich nun für eine Option entscheiden muss, nämlich den Widerstand, der sich jetzt als Teil der Pflicht zur Selbstverteidigung herausbildet, und die daraus resultierende Notwendigkeit, sich zur Bereitstellung aller Fähigkeiten und Anforderungen zu verpflichten, die erforderlich sind, um den Feind erfolgreich abzuschrecken und zu besiegen. Darüber hinaus ist es für die nationalen Kräfte in der Regierung und der Opposition unerlässlich geworden, eine klare Tatsache zu erkennen, d. h., sie sollten keine greifbare und wirksame Unterstützung von den herrschenden Kräften in den westatlantischen Ländern Europas und Amerikas erwarten, da die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in diesen Ländern die rechten , mit ihrer antisemitischen Ideologie, beeinflusst haben, so der bekannte französische Denker Alain Gresh, und sie zu Kräften gemacht haben, die Israel unterstützen, da der Islam für sie zum Hauptfeind geworden ist, nachdem es ihnen gelungen ist, ihre Diskurse und Konzepte auf der politischen Bühne in europäischen Ländern durchzusetzen.

MEINUNG: Israels biblische Kriege der „Selbstverteidigung“: Der Mythos der „sieben Kriegsfronten“

Es gibt auch die Tatsache, die die libanesischen und palästinensischen Widerstandskräfte berücksichtigen müssen, dass es keine nennenswerte Kraft auf der Welt gibt, die sie unterstützt, außer dem Iran, und obwohl der Iran seit dem Ausbruch seiner Revolution im Jahr 1979 in der Lage war, dem amerikanischen Druck und den Sanktionen gegen ihn standzuhalten, und auf militärischer (insbesondere bei der Herstellung ballistischer Langstreckenraketen) und technologischer Ebene erfolgreich war, steht er immer noch unter großem amerikanischem Druck und der unmittelbaren Gefahr, dass Israel Atomwaffen gegen ihn einsetzt. Der Iran hat seine klare Bereitschaft gezeigt, die libanesischen und palästinensischen Widerstandskräfte politisch und militärisch zu unterstützen, und sowohl seinen Außenminister Abbas Araghchi als auch seinen Parlamentspräsidenten Mohammad-Bagher Ghalibaf in den Libanon und nach Syrien geschickt, um Teherans Engagement für die Unterstützung der Widerstandskräfte und der sie unterstützenden arabischen Regierungen zu bekräftigen. Seine erste Verpflichtung bleibt jedoch die Selbstverteidigung, da er von einem israelischen Angriff bedroht ist, der angeblich auf seine Nuklearanlagen abzielt. Teheran mag in der Lage sein, beide Verpflichtungen zu erfüllen, aber die Herausforderung bleibt sehr groß, insbesondere wenn es Netanjahu gelingt, die USA dazu zu bewegen, sich vor dem 5. November an seinem erwarteten Angriff auf den Iran zu beteiligen. In jedem Fall hätte sich der Iran nicht zur Unterstützung des libanesischen und palästinensischen Widerstands verpflichtet, wenn er dazu nicht in der Lage wäre. Vielleicht ist ihm auch klar, dass es beiden Widerständen, insbesondere dem libanesischen, an Luftabwehrraketen mangelt, mit denen sie den fortschrittlichen F-35-Flugzeugen Israels entgegentreten können. Es wird gemunkelt, dass der Iran russische S-300- und S-400-Raketen besitzt, die die fortschrittlichen israelisch-amerikanischen Flugzeuge abschießen können, wenn sie im iranischen Luftraum oder in der Nähe des iranischen Luftraums fliegen. Wenn sie jedoch über den Libanon oder Palästina fliegen, ist dies aufgrund der großen Entfernung nicht möglich.

Wie kann dieses Dilemma gelöst werden?

Angeblich gibt es zwei Lösungen: Die erste ist schwierig, die zweite einfach. Die schwierige Lösung besteht darin, den libanesischen Widerstandskämpfern die effektiven Luftabwehrraketen zur Verfügung zu stellen, die der Iran besitzt, da es schwierig ist, sie in den Libanon zu liefern. Die einfache Lösung besteht darin, dass Teheran die irakischen Widerstandskräfte mit diesen Raketen ausstattet, damit diese sie gegen israelische Flugzeuge einsetzen können, wenn diese zivile oder militärische Ziele im Libanon bombardieren. Die iranischen Raketen müssen aus der kürzeren Entfernung zwischen dem Irak und dem Libanon effektiv sein können. Wenn die große Entfernung die irakischen Widerstandskämpfer jedoch daran hindert, iranische Luftabwehrraketen vom Irak aus einzusetzen, hat Teheran keine andere Wahl, als anzukündigen, dass seine „Rache“ an Israel, die Rache am Libanon und an Palästina und zu Ehren ihrer Völker, in einer ohrenbetäubenden Reaktion des Iran auf den erwarteten Angriff Israels vor oder nach dem 5. November zum Ausdruck kommen wird. Strategische Geduld ist der Schlüssel zur Befreiung des Libanon und Palästinas.

MEINUNG: Israels verlorenes Spiel im Nahen Osten: Ein Krieg ohne Ergebnisse

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Al Quds am 20. Oktober 2024.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …