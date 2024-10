AS`AD AbuKHALIL: Libanon gegen israelische Grausamkeit Sonderausgabe für Consortium News

Ich danke meinen Freund As`ad AbuKhalil für seinen neuen Consortium Artikel, ich weiß wovon er schreibt und wie er fühlen muss und meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Evelyn Hecht-Galinski

AS`AD AbuKHALIL: Libanon gegen israelische Grausamkeit

Von As`ad AbuKhalil

Sonderausgabe für Consortium News

22. Oktober 2024

Die Hisbollah hat sich bisher auf militärische Ziele konzentriert und Zivilisten bewusst gemieden. Dies könnte sich bald ändern, wenn Israel weiterhin unschuldige Menschen abschlachtet.

Granatenloch im Porträt eines toten Hisbollah-Kämpfers auf einem Schild in der Nähe von Bint Jbeil im Südlibanon, 2007. (Paul Keller, Flickr, CC BY-NC 2.0)

TDie israelische Kriegsmaschinerie beschleunigt ihre Angriffe auf Nord-Gaza, den Libanon, das Westjordanland und sogar auf den Jemen. Sie traf sogar „aus Versehen“ Ägypten.

Die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah sollte die Widerstandsgruppe ein für alle Mal ausschalten, insbesondere weil Israel auch den Kommandorat der Elitetruppe Al-Rudwan traf. Darauf folgte ein unerbittlicher, täglicher Bombenangriff auf Beirut, die südlichen Vororte und den Rest des Libanon.

Israel war darauf bedacht, alle Parteiführer auszuschalten. Aber es verfolgt einmal mehr eine Politik, die sich ausschließlich auf massive, wahllose Gewalt stützt, ohne dass eine Strategie zur Erreichung seiner (bisher weitgehend unbekannten) politischen Ziele erkennbar wäre.

Ein Jahr nach Beginn seines Völkermords in Gaza ist Israel immer noch nicht offen über sein Endziel. (Die israelische Öffentlichkeit weiß es nicht, ebenso wenig wie die US-Regierung, der Hauptsponsor und Wegbereiter des israelischen Völkermords und der Aggression.)

Für Israel, das von der bedingungslosen und unbegrenzten amerikanischen Unterstützung berauscht ist (US-Präsident Joe Biden könnte wirklich der nachsichtigste Präsident gegenüber der israelischen Grausamkeit seit 1948 gewesen sein), scheint das Abschlachten einer großen Zahl von Zivilisten ein Ziel an sich zu sein.

Seit seiner Gründung hat Israel nach dem Motto gehandelt, dass es, wenn es eine große Anzahl von Zivilisten tötet, in der Lage sein wird, sie zu unterwerfen und ihnen Angst einzuflößen, um sie aus ihrem angestammten Land zu vertreiben.

Zu diesem Zweck führten zionistische Banden bereits in den 1930er Jahren den Terrorismus in der Region ein. Sie wollten die einheimische Bevölkerung buchstäblich terrorisieren, um sie aus Palästina zu vertreiben. Menachem Begin, ein ehemaliger israelischer Premierminister, prahlte in seinem Buch „The Revolt“ damit, dies beim Massaker von Deir Yassine getan zu haben.

Strategie gescheitert

Flaggen des Libanon, Palästinas und der Hisbollah im Jahr 2007, die neben dem israelischen Grenzzaun in der Nähe von Kfar Kila im Südlibanon wehen. (Paul Keller, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Diese Strategie funktioniert jedoch nicht: Die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland gehen nirgendwo hin, trotz qualvoller Vertreibung nach Vertreibung.

Nach einem Jahrhundert des Konflikts hofft Israel, dass die Bevölkerung durch seine gefühllosen und brutalen Methoden kapituliert. Zionisten glauben immer noch an eine Zeit, in der die Einheimischen ihre Besatzung durch eine rassistische und brutale Macht einfach akzeptieren werden.

Im Fall des Libanon steht Israel bereits vor einer großen Überraschung: Die Hisbollah ist nicht vernichtet. Ihr Nachruf wurde in israelischen und westlichen Medien vorschnell geschrieben.

Diese Organisation besteht aus (mindestens) 50.000 gut ausgebildeten und indoktrinierten Personen, und keine noch so starke Bombardierung wird sie auslöschen können.

Wenn überhaupt, dann gebietet die paradoxe Logik dieser Art asymmetrischer Konflikte, dass die Ermordung von Nasrallah und die Enthauptung des Kommandos des militärischen Eliteflügels die Mitglieder nur noch mehr zum Kampf anspornen und sie dazu veranlassen wird, sich besser zu organisieren als zuvor.

Der Aufstieg einer jüngeren Generation von Kommandeuren in die obersten Führungsränge wird die Kampftruppe agiler und effektiver machen. Jüngere Mitglieder sind besser über moderne Technologie informiert und laufen daher weniger Gefahr, in die Falle zu tappen, in die die älteren Kommandeure durch den vermutlich unvorsichtigen Gebrauch von Kommunikationsgeräten, die mit Sprengstoff beladen waren, nachdem sie vom Feind abgefangen wurden, geraten sind.

Der jüngste spektakuläre Angriff der Hisbollah auf eine geheime israelische Militärbasis für Elitetruppen südlich von Haifa mit einer Drohne zeugt von einer raffinierten Mischung aus hochrangigen Geheimdienst- und militärischen Fähigkeiten. Er signalisiert auch, dass sich die Hisbollah neu organisiert hat, um sich zu wehren.

Die ständige Bedrohung durch Israel veranlasste die Hisbollah, sich an die Eliminierung ihrer Anführer anzupassen. Der Verlust von Nasrallah ist zweifellos ein verheerender Schlag für die Organisation. Es ist unwahrscheinlich, dass er jemals ersetzt werden kann, da er viele Rollen als Anführer einer Organisation innehatte, deren Bedeutung weit über die Grenzen der Partei und des Libanon hinausging.

System der schnellen Wiederherstellung

Al-Radwan Force-Kämpfer bei einer Übung im Mai 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Nasrallah hat jedoch ein System zur schnellen Wiederherstellung im Falle eines Attentats eingeführt. Jeder Kommandeur wird von einem Stellvertreter unterstützt, der wiederum von einem Adjutanten unterstützt wird. Alle drei haben Zugriff auf dieselben Dateien und können im Falle eines Attentats problemlos die Rolle eines Anführers übernehmen. Und genau das ist passiert, als das Kommando von Rudwan direkt von Israel angegriffen wurde.

Bemerkenswert ist auch, dass die Hisbollah sich weiterhin an Kampfregeln hält, die sich stark von denen Israels unterscheiden.

Israel ist bereit, sechs Wohngebäude dem Erdboden gleichzumachen, um einen Mann zu töten. Die Hisbollah hat sich während des gesamten Konflikts auf militärische Ziele konzentriert und es bewusst vermieden, Zivilisten ins Visier zu nehmen. Sie möchte eine moralische Grenze zwischen ihren Kriegsregeln und denen des brutalen Feindes ziehen, der sich an faschistischen Regimen orientiert.

Dies könnte sich jedoch bald ändern. Wenn Israel weiterhin Zivilisten bei wahllosen Angriffen auf Wohngebiete abschlachtet, könnte sich die Hisbollah gezwungen sehen, mit gleicher Münze zu reagieren und israelische Zivilisten anzugreifen.

Bisher hat sie dies vermieden, obwohl die Öffentlichkeit (Anhänger der Hisbollah und Vertriebene aus dem Südlibanon) gefordert haben, dass die Hisbollah Zivilisten in Israel angreift.

Hisbollah im Wandel

Graffiti von Nasrallah mit einem Pager in Tel Aviv, Israel, im September. (Nizzan Cohen, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Hisbollah ist bereits eine andere Organisation ohne Nasrallah und wird sich in den kommenden Monaten und Jahren in Richtung und Führung weiter verändern.

Wenn sich der Staub gelegt hat, wird die Organisation einen gründlichen Prozess der Reform, des Wiederaufbaus, der Bestrafung und der Rechenschaftspflicht einleiten. Es wird versucht werden, Lücken zu schließen und mögliche menschliche Infiltration in den Reihen ausfindig zu machen.

Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass die Sicherheitsverletzungen fast ausschließlich elektronischer Natur waren, könnte das mutmaßliche Scheitern des israelischen Angriffs auf den Sicherheitschef Wafiq Safa letzte Woche darauf hindeuten, dass die Partei endlich in der Lage war, die Methode zu ermitteln, mit der Israel seine Anführer aufspürt.

Laut einem Bericht von Ibrahim Amin, dem Herausgeber von al Al-Akhbar, benutzte Safa ein Telefon, das das israelische Sicherheitssystem auslöste, das Kampfflugzeuge entsandte, um im Grunde zwei Wohngebäude dem Erdboden gleichzumachen, dabei aber sein Ziel verfehlte. Safa war möglicherweise überhaupt nicht in diesem Gebiet.

Das zunehmende Rätsel Israels besteht darin, dass es über alle Mittel der Massengewalt verfügt und von den westlichen Mächten, die an den israelischen Verbrechen beteiligt sind, unbegrenzt mit Waffen und Geld versorgt wird, aber seit 1948 nicht in der Lage ist, ohne direkte militärische Hilfe zu gewinnen.

Israel muss mehr denn je ständig massenhaft Araber töten, um zu versuchen, sich durchzusetzen, nur um die dialektische Logik des Widerstands zu provozieren. Je mehr man besetzt und tötet, desto mehr erzieht und ermutigt man die Einheimischen unabsichtlich zum Aufstand.

Wenn diese Widerstandsbewegung scheitert, wird eine andere folgen. Es ist sehr logisch anzunehmen, dass Generationen von Palästinensern und Libanesen mit einem starken Drang nach Rache aufwachsen werden. Gaza wird die Reihen für neue Organisationen füllen, die Israel für die Auslöschung ganzer Familien und die Zerstörung von Schulen, Gotteshäusern und Gesundheitszentren zurückschlagen werden.

Die Vereinigten Staaten begehen denselben Fehler wie 1982, als sie davon ausgingen, dass eine israelische Invasion im Libanon die Bevölkerung unterwerfen könnte, um es den USA und Israel zu ermöglichen, das politische System neu zu gestalten und einen Marionettenpräsidenten einzusetzen, der den Wünschen des Westens entspricht.

Dieses Mal wird es anders sein. In den frühen 1980er Jahren bestand die Gruppe, aus der die Hisbollah hervorgehen sollte, aus nicht mehr als ein paar Dutzend engagierten Männern, die vom Iran unterstützt wurden.

Dieses Mal sprechen wir von Zehntausenden Libanesen, die von Tausenden weiteren aus anderen politischen Organisationen unterstützt werden und entschlossen sind, die Bildung einer israelisch-amerikanischen Ordnung im Libanon zu verhindern.

Und wenn dies geschieht und die USA diese Eroberungsträume hegen, wird dies für amerikanische Truppen, die in den Libanon einmarschieren könnten, und für die lokale Bevölkerung äußerst blutige Folgen haben, da die USA und Israel dies in der Regel an der Zivilbevölkerung auslassen.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

. Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

