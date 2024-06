https://www.counterpunch.org/2024/06/20/shining-the-light-on-gaza/



Licht auf den Gazastreifen werfen

von Patrick Mazza

20. Juni 2024

Vor ein paar Wochen unterhielt ich mich mit einem alten Freund, einem langjährigen Unterstützer Palästinas, der mich über dieses Thema aufgeklärt hat. Er war so düster über das, was dort geschieht, das Gemetzel, den Hunger, die Krankheiten und unsere scheinbare Ohnmacht, das alles zu stoppen, dass ich mit einigen ausgleichenden Gedanken antworten musste. Denn mir geht es ähnlich, und ich musste etwas ausgleichen, um mit der Situation fertig zu werden.

Es läuft auf Folgendes hinaus. Aus der dunkelsten aller Situationen kommt das Licht. Vor dem 7. Oktober war die palästinensische Sache in der Welt so gut wie tot. Die sich damals abzeichnende Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien und anderen Staaten der islamischen Welt hätte die letzten Nägel in den Sarg geschlagen. Man kann über die Taten der Hamas sagen, was man will – und es ist erwiesen, dass viele der zivilen Todesopfer durch das israelische Militär zu beklagen waren und dass die meisten, wenn nicht sogar alle Gräueltaten, von denen wir hören, erfunden sind -, aber die palästinensische Sache steht jetzt in einer Weise im Vordergrund des Weltbewusstseins, wie sie es nie zuvor war. Die Straßen der Welt haben sich gefüllt. Zeltlager haben sich über Universitätsgelände ausgebreitet. Mächtige politische Persönlichkeiten werden bei ihren öffentlichen Auftritten zur Rede gestellt. Die Führer islamischer Länder, die Angst vor ihrer wütenden Bevölkerung haben, sind gezwungen, von einer Normalisierung Abstand zu nehmen.

Die Ereignisse in Gaza seit dem 7. Oktober haben die brutale Realität der Besatzung, unter der das palästinensische Volk seit langem leidet, deutlich gemacht. Schon vor dem 7. Oktober hatte es im Westjordanland im Jahr 2023 eine Rekordzahl von Morden an Palästinensern gegeben, während Siedler, die von der rechtsextremen israelischen Regierung unterstützt werden, einen Amoklauf mit Landraub betrieben. Die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islams, wurde regelmäßig von Siedlern gestürmt, um sie für den Bau eines neuen Tempels zu zerstören. Die Welt hat all dies ignoriert. Jetzt kann sie es nicht mehr. Die Hamas hat diese Rechnung eindeutig gemacht, denn sie wusste aufgrund früherer israelischer Aktionen genau, was passieren würde und welch schrecklichen Preis ihr Volk zahlen würde. Da ich nicht unter diesen Bedingungen lebe, bin ich nicht in der Lage, sie zu beurteilen. Ich weiß nur, dass wir jetzt über Palästina sprechen, und die meisten von uns taten das vorher nicht. Ich habe dies alles meinem Freund gegenüber zum Ausdruck gebracht, und er sagte, es habe ihm geholfen.

Aber reicht es aus, das Licht ins Dunkel zu bringen? Hat es das Morden gestoppt? Hat es die Grenzen für die benötigten Lebensmittel und andere Hilfsgüter wieder geöffnet? Hat sich die israelische Politik geändert? Nein. Noch nicht. Mächtige Kräfte sind im Spiel, sowohl in Israel als auch in den Vereinigten Staaten. Ich bin traurig über das, was ich in der israelischen Kultur sehe, wie die Entmenschlichung des Anderen und der Rassismus gegen ein anderes semitisches Volk so tief eingedrungen sind und eine so breite Unterstützung für die Zerstörung des Gazastreifens bewirkt haben. Dies steht in krassem Widerspruch zu den Traditionen des Judentums, die Juden in die vorderste Reihe so vieler Kämpfe um Gerechtigkeit gestellt haben, einschließlich des Widerstands gegen den Völkermord in Gaza. Die Verdrehung der israelischen Kultur hat ihre Wurzeln in der Gründung des Staates und in der Art der Vertreibung im Rahmen eines Siedlerkolonialprojekts. Dennoch scheint es, dass ein gemäßigterer Weg hätte gefunden werden können, eine Art Modus Vivendi, der es den Menschen ermöglicht hätte, Seite an Seite in relativem Frieden zu leben.

Aber letztendlich, und das wird von israelisch-jüdischen Dissidenten wie Gideon Levy bestätigt, kann nur Druck von außen Israel zu einem Wandel zwingen. Und zwar von der Nation, deren Unterstützung für den Fortbestand Israels unerlässlich ist: den Vereinigten Staaten. Die besetzten Gebiete sind durch die Siedlungen so stark zerstückelt worden, dass es eine Art Ein-Staaten-Lösung geben muss, bei der alle „vom Fluss bis zum Meer“ gleiche Rechte haben. Wenn dies unter den gegenwärtigen Umständen völlig unrealistisch erscheint, muss man sich fragen, ob eine Fortsetzung des derzeitigen Kurses überhaupt noch realistisch ist. Sie wird mit Sicherheit zu einer weiteren Verschlechterung der Lage Israels selbst führen, das bereits unter Bevölkerungsabwanderung und wirtschaftlichem Niedergang leidet. Wenn man den Palästinensern ihre Rechte verweigert, werden auch die Juden Israels zu Gefangenen der Situation.

Die entscheidende Rolle der USA ist der Grund, warum die Bemühungen in diesem Land, das Licht ins Dunkel zu bringen, absolut entscheidend sind. Eine Änderung der amerikanischen Position ist die einzige Möglichkeit, eine Lösung zu erzwingen. Aber wie in so vielen anderen Situationen stoßen wir auf die Macht der Israel-Lobby und die tief verwurzelte Unterstützung des Zionismus in hohen Positionen. Ohne den organisierten Widerstand gegen den Völkermord im Gazastreifen, den wir erlebt haben, würden wir nicht einmal die Lippenbekenntnisse hören, die unsere Politiker zu diesem Thema abgegeben haben. Aber bisher ist das eindeutig nicht genug. Wie viele andere auch, kämpfe ich mit einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber einem andauernden Völkermord, das fast lähmend sein kann. Das bringt mich zu der grundlegenden Überlegung, was wir tun können, wenn mächtige Kräfte die Situation im Griff zu haben scheinen. Unsere Macht in dieser Situation besteht darin, Zeugnis abzulegen, Licht zu machen, die Wahrheit zu sagen, soweit wir sie erkennen können.

Ob das am Ende ausreicht, kann niemand sagen. Aber manchmal ist es das Einzige, was man tun kann, und was wir tun müssen, um unsere Integrität als Menschen zu bewahren. Wenn es einen Ausweg aus dieser Dunkelheit gibt, dann ist es, das Licht zu leuchten.

