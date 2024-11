https://www.middleeastmonitor.com/20241109-lieberman-calls-on-europe-jews-to-immigrate-to-israel/



Lieberman fordert europäische Juden zur Einwanderung nach Israel auf

9. November 2024

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman spricht während einer Pressekonferenz im israelischen Parlament am 14. November 2018 in Jerusalem [Lior Mizrahi/Getty Images]

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman forderte am Freitag Juden in Europa auf, nach Israel auszuwandern.

Der Aufruf erfolgte nach Zusammenstößen in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam zwischen Israelis und Einwohnern im Rahmen von Ausschreitungen von Fans des Fußballvereins Maccabi Tel Aviv.

Lieberman, der Vorsitzende der rechtsgerichteten Oppositionspartei Yisrael Beiteinu, postete auf X: „Ich fordere die Juden Europas auf, nicht zu warten, wie es viele am Vorabend des Holocaust taten. Lasst alles zurück und kommt nach Israel zurück.“

Die jüdische Bevölkerung in Europa wird auf 1,4 Millionen geschätzt, die die Regierung in Tel Aviv davon überzeugen will, nach Israel auszuwandern.

Seit Freitagmorgen versuchen israelische Beamte, die Zusammenstöße zwischen Israelis und Einwohnern Amsterdams mit dem „Holocaust“ und einem Massaker gleichzusetzen.

Laut israelischen Medien folgten die Zusammenstöße auf rassistische und verachtenswerte Gesänge von Israelis gegen Araber, das Herunterreißen palästinensischer Flaggen von Balkonen und einen Angriff auf einen Taxifahrer, bei denen zwischen zehn und 20 Israelis verletzt wurden.

Der israelische Armeeradio zitierte das Außenministerium mit den Worten, dass in Amsterdam keine Israelis vermisst würden.

Am Freitag zuvor hatte das palästinensische Außenministerium die anti-arabischen Gesänge der Israelis und den Angriff auf palästinensische Flaggen in Amsterdam verurteilt.

In einer Erklärung, die bei der Anadolu Agency einging, erklärte das Ministerium: „Wir verurteilen die anti-arabischen Gesänge und die barbarischen Handlungen, die von Fans eines der rassistischen israelischen Fußballvereine in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam an drei aufeinanderfolgenden Tagen begangen wurden.“

Das Außenministerium forderte die niederländische Regierung auf, die Randalierer zu untersuchen und Palästinenser und Araber vor israelischen Siedlern und Soldaten zu schützen, die in die Niederlande gereist waren, um ihre rassistischen Ideen und Verbrechen in europäischen Hauptstädten zum Ausdruck zu bringen. Dabei betonte das Ministerium seine Ablehnung von Gewalt in jeglicher Form.

Es warnte vor einer Eskalation rassistischer Rhetorik und Praktiken, die diese rassistischen Gruppen zu verbreiten versuchen, da sie Feindseligkeit gegenüber der palästinensischen Identität und Symbolen schüren.

