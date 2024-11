NATO-Staaten verurteilen „Antisemitismus“, nachdem israelische Fußball-Hooligans in Amsterdam randalieren

Von Alex Lantier

vor 11 Stunden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag randalierten israelische Fußball-Hooligans in Amsterdam, rissen palästinensische Flaggen herunter, griffen Araber an und skandierten Anti-Gaza-Parolen. Einige von ihnen gerieten mit Einwohnern Amsterdams aneinander, wo eine Protestkundgebung gegen die Austragung eines Spiels zwischen den Fußballclubs Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam während des Völkermords in Gaza geplant war. Fünf Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, und gestern teilte das israelische Außenministerium mit, dass alle Maccabi-Fans ausfindig gemacht wurden.

Auf diesem Bild aus einem Video sieht man, wie die Polizei zionistische Anhänger von Maccabi Tel Aviv zur U-Bahn eskortiert, nachdem am Donnerstag, dem 7. November 2024, in Amsterdam, Niederlande, Demonstranten gegen den Völkermord in der Nähe des Fußballstadions marschiert waren. [AP Photo/InterVision]

Doch die Regierungen in Washington und Europa reagierten mit einer ohrenbetäubenden Propagandakampagne und bezeichneten diejenigen, die mit den Hooligans aneinandergerieten, als „antisemitisch“. Obwohl niemand getötet wurde, fordert der rechtsextreme niederländische Regierungschef Geert Wilders ein hartes Durchgreifen der Polizei, angeblich um ein tödliches „Pogrom“ gegen Juden zu verhindern. Bis gestern waren bei einer Welle von Verhaftungen in der ganzen Stadt mindestens 62 Personen festgenommen worden.

Diese Propagandakampagne ist ein Lügenmärchen, das von Regierungen gesponnen wurde, die sich durch ihre Unterstützung für Israels Völkermord in Gaza mitschuldig am Völkermord machen. Während sie sich darüber empören, dass fünf israelische Fußball-Hooligans mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, unterstützen sie den Massenmord an palästinensischen Zivilisten in Gaza.

US-Präsident Joe Biden twitterte: „Die antisemitischen Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam sind verabscheuungswürdig und erinnern an dunkle Momente in der Geschichte, als Juden verfolgt wurden. Wir stehen in Kontakt mit israelischen und niederländischen Beamten und schätzen das Engagement der niederländischen Behörden, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Wir müssen den Antisemitismus unermüdlich bekämpfen, wo immer er auftritt.“

Europäische Regierungen äußerten sich ähnlich. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte die Zusammenstöße als „unerträglich“, weil sie „uns alle angreifen“, und der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof bezeichnete sie als „schrecklichen antisemitischen Angriff“. Der französische Präsident Emmanuel Macron verglich die Zusammenstöße mit dem Holocaust und „verurteilte aufs Schärfste“ die Gewalt, die seiner Meinung nach an „die schrecklichsten Stunden der Geschichte“ erinnere. In den Niederlanden wird die Pressekampagne weitgehend von Wilders selbst geleitet.

„Ein Pogrom in den Straßen von Amsterdam“, behauptete Wilders in einem Tweet und fügte hinzu: “Muslime mit palästinensischen Flaggen jagen Juden. Das werde ich NICHT akzeptieren. NIE. Die Behörden werden für ihr Versagen, die israelischen Bürger zu schützen, zur Rechenschaft gezogen werden. Nie wieder.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wird, sagte, er betrachte den „Vorfall mit äußerster Ernsthaftigkeit“. Er forderte „energische und rasche Maßnahmen“ der niederländischen Behörden.

Diese hysterischen, unbegründeten Behauptungen, dass es sich bei den Fußballkrawallen um antisemitische Handlungen oder sogar tödliche Pogrome handelte, zielen darauf ab, ein massives Durchgreifen der Polizei zu rechtfertigen. Es wurde niemand getötet, und die niederländischen Behörden haben auch keine Beweise dafür vorgelegt, dass die Hooligans, die geschlagen oder in einem Fall in einen Fluss geworfen wurden, gezielt angegriffen wurden, weil sie Juden waren. Vielmehr gibt es massive Videobeweise, die durch Aussagen der Amsterdamer Polizei untermauert werden, dass die Angriffe von Maccabi-Hooligans auf Menschen und Eigentum in Amsterdam zusammen mit ihren Völkermord-Gesängen einen Wutausbruch provoziert haben.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass es sich hierbei um eine absichtliche Provokation handelte, die zwischen den israelischen Behörden und der rechtsextremen niederländischen Regierung abgesprochen war. In den Tagen vor dem Spiel zwischen Maccabi und Ajax berichteten die niederländischen Zeitungen De Telegraaf und Voetbalzone, dass Agenten des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad unter den Maccabi-Fans unterwegs sein würden, angeblich um sie vor niederländischen Demonstranten zu schützen.

Im Stadion weigerten sich die Maccabi-Fans kurz vor dem Spiel, der Schweigeminute für die Tausenden Opfer der Überschwemmungen in Valencia in Spanien zu gedenken, offenbar weil Madrid dazu aufgerufen hatte, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Die Spannungen entluden sich jedoch nach dem Spiel, das Maccabi mit 5:0 verlor.

Hooligans von Maccabi „begannen, Häuser von Menschen in Amsterdam mit palästinensischen Flaggen anzugreifen, sodass die Gewalt eigentlich dort ihren Anfang nahm“, sagte der Amsterdamer Stadtrat Jazie Veldhuyzen gestern gegenüber Al Jazeera. „Als Reaktion darauf mobilisierten sich die Amsterdamer und wehrten sich gegen die Angriffe, die am Mittwoch von den Hooligans von Maccabi begannen.“

Hooligans von Maccabi zogen durch die Stadt, rissen palästinensische Flaggen herunter, schlugen mit Brechstangen auf Taxis ein, die von arabischen Fahrern gelenkt wurden, und skandierten Parolen, die einen Völkermord befürworteten. Dazu gehörten „Es gibt keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“, „F*ck Palästina“, „IDF [Israel Defense Forces] f*ck the Arabs“ und „Tod den Arabern! Wir werden gewinnen.“

Der Amsterdamer Polizeichef Peter Holla bestätigte Berichte über Angriffe von Maccabi-Fans in dieser Nacht. Er sagte gegenüber France24 News: „Die Gewalt hatte am Mittwochabend zwischen den Fans begonnen. In der Nacht kam es auf beiden Seiten zu Zwischenfällen. Die Maccabi-Fans rissen eine Flagge von einer Fassade am Rokin [Kanal] in Amsterdam herunter und zerstörten ein Taxi. Eine palästinensische Flagge wurde verbrannt.“

Vergleiche von Biden, Macron und anderen zwischen den Zusammenstößen mit Fußball-Hooligans von Maccabi und dem Holocaust sind politisch obszöne Lügen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden drei Viertel der 140.000 Juden in den Niederlanden deportiert und in den Todeslagern der Nazis in industriellem Maßstab ermordet. Als sich die Arbeiterklasse diesen Deportationen widersetzte, wie beim Generalstreik in Amsterdam im Februar 1941, erschossen die Nazi-Behörden und Mitglieder von Anton Musserts pro-Nazi-Bewegung NSB (Nationalsozialistische Bewegung der Niederlande) Dutzende von Arbeitern, sowohl Juden als auch Nichtjuden.

Die Kraft, die heute einen Völkermord begeht, ist nicht die Arbeiterklasse von Amsterdam, sondern das zionistische Regime, das von den NATO-Regierungen unterstützt wird. Dazu gehört auch Wilders‘ pathologisch anti-muslimische Partei für die Freiheit (PVV), die das derzeitige harte Durchgreifen der Polizei in Amsterdam vorantreibt und deren Parteiflagge die Möwe trägt, die das Symbol von Musserts NSB war.

Darüber hinaus arbeitet das zionistische Regime mit den europäischen imperialistischen Mächten zusammen, um die Voraussetzungen für weitere Provokationen wie die in dieser Woche in Amsterdam zu schaffen. Gestern verkündete Netanjahu, er habe den Mossad gebeten, seine Agenten bei anderen internationalen Sportveranstaltungen einzusetzen, an denen israelische Athleten teilnehmen: „Ich habe den Leiter des Mossad und andere Beamte angewiesen, Aktionspläne, Warnsysteme und unsere Organisation auf diese neue Situation vorzubereiten.“

Dieser Befehl ist umso brisanter, als der Mossad für seine brutalen Methoden, einschließlich gezielter Attentate im Ausland, berüchtigt ist und derzeit ein umstrittenes Fußballspiel der France-Israel League of Nations für den 14. November geplant ist.

Die Regierung Macron, die äußerst unbeliebt ist und auf die parlamentarische Unterstützung rechtsextremer Kräfte wie der rechtsextremen Nationalen Sammlungspartei angewiesen ist, versucht verzweifelt, den Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Völkermord im Gazastreifen zu ersticken. Diese Woche drohte der rechtsextreme französische Innenminister Bruno Retailleau dem Fußballverein Paris Saint Germain mit Ermittlungen und Strafverfolgung, nachdem dessen Fans bei einem Spiel eine große „Free Palestine“-Flagge gezeigt hatten.

Gestern wies Retailleau Forderungen zurück, das für den 14. November geplante Fußballspiel zwischen Frankreich und Israel aus dem Stade de France zu verlegen, das sich in den überwiegend muslimischen Vororten im Norden von Paris befindet. Retailleau behauptete, die Verlegung des Spiels des Völkerbundes würde „eine Kapitulation vor Gewaltdrohungen und Antisemitismus bedeuten“. Dies droht neue Zusammenstöße zwischen Arbeitern, diesmal in Frankreich, und israelischen Fußball-Hooligans, die vom Mossad und der französischen Polizei unterstützt werden, auszulösen.

