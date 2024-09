https://www.nachdenkseiten.de/?p=121266



Lisa Fitz: „Miosga-Miasma“ (Miosga versus Wagenknecht) Ein Artikel von Lisa Fitz



Talkshow mit Sahra Wagenknecht 8.9.24 im Ersten. Moderatorin & „Gastgeberin“ Caren Miasma, sorry Miosga. Das verwechsle ich immer. Miasmen, was versteht man unter Miasmen? Der griechische Begriff Miasma bedeutet Verunreinigung oder übler Dunst. Den verbreitet Miosga während der gesamten Kommunikation mit Sahra Wagenknecht. Schuldirektorin Miosga zitiert die unartige Schülerin Sahra zu sich und liest ihr die Leviten. Arrogant, von oben runter. Miasma… unlauteres, niederträchtiges Miasma. Wow, da ist aber die Emanzipation sowas von aus dem Ruder gelaufen … Von Lisa Fitz.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

https://www.youtube.com/watch?v=q5EsFNoVgGs



