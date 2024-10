https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-hezbollah-gaza-lebanon-beirut-hamas-war-strike



Live: Bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalija werden 20 Menschen getötet

Bei einem Auto-Angriff im Zentrum Israels werden 50 Menschen verletzt

Mindestens 45 Menschen bei israelischen Angriffen in Beit Lahia getötet

Rettungskräfte und Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen fast vollständig außer Betrieb

Iran fordert Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats

Gallant: Hamas und Hisbollah sind für den Iran kein wirksames Werkzeug mehr

vor 12 Sekunden

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat erklärt, dass die Hamas und die Hisbollah nicht mehr effektiv als militärische Gruppen agieren und fügte hinzu, dass sie „kein wirksames Instrument“ mehr seien, das vom Iran eingesetzt werden könne.

„Im vergangenen Jahr hat der von den israelischen Streitkräften angeführte Sicherheitsapparat das Blatt im Krieg gewendet und in allen Bereichen des Kampfes beispiellose Erfolge erzielt“, sagte er in einer Rede bei einer Gedenkfeier in Jerusalem.

Mindestens 20 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf das Lager Dschabalija getötet

vor 38 Minuten

Mindestens 20 Menschen, darunter Frauen und Kinder, wurden heute Morgen bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalija getötet, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf lokale und medizinische Quellen.

Der Angriff zielte auf einen Wohnkomplex in der Nähe der Al-Fakhoura-Schule des Lagers, berichteten Augenzeugen und medizinische Quellen.

Israelischer Angriff im Südlibanon tötet drei Menschen

vor 53 Minuten

Mindestens drei Menschen wurden bei einem israelischen Luftangriff auf Zawtar al-Sharqiya im Südlibanon getötet, wie das libanesische Gesundheitsministerium berichtete.

Das Ministerium fügte hinzu, dass bei einem Angriff auf Marjayoun am Vortag fünf Menschen getötet wurden.

Am frühen Morgen meldete die Nationale Nachrichtenagentur, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Yahmar al-Shaqif zwei Häuser zerstört wurden. Es wurden keine Opfer gemeldet.

vor 1 Stunde

Mindestens 50 Menschen wurden verletzt, als ein Lastwagen oder Bus in einen Busbahnhof in Ramat Hasharon, Zentralisrael, rammte, vermutlich ein „Terroranschlag“. Bei einem Drohnenangriff in Karmiel im Norden sollen ebenfalls zwei Menschen verletzt worden sein.

Bei einem israelischen Luftangriff auf Beit Lahia im belagerten Norden des Gazastreifens wurden am Samstag mindestens 45 Menschen getötet, darunter mehrere ganze Familien. Rettungskräfte und Krankenhäuser in der Region sind fast vollständig außer Betrieb.

Der Sohn des Direktors des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens wurde bei dem jüngsten israelischen Angriff auf die Einrichtung getötet, berichteten Gesundheitsbeamte.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, warnte: „Die gesamte Bevölkerung von Gaza ist in Gefahr, in einem Völkermord zu sterben, der unter unserer Aufsicht angekündigt und ausgeführt wurde.“

Der Iran hat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu den Angriffen Israels auf das Land gefordert.

