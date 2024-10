https://english.almayadeen.net/news/politics/settlers-killed–dozens-injured-in-ramming-operation-near-te



Siedler getötet, Dutzende bei Rammaktion in der Nähe von Tel Aviv verletzt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

27. Oktober 2024

Jüngste Aktualisierungen deuten darauf hin, dass die Zahl der verletzten Siedler auf über 50 gestiegen ist, wobei sich mindestens 10 in kritischem Zustand befinden und mehrere getötet wurden.

Rettungssanitäter und Mediziner von MDM versorgen verletzte Siedler nach dem Rammangriff am 27. Oktober 2024 und transportieren sie ab. (Social Media)

Israelische Medien berichteten, dass bei einem Rammangriff an der Glilot-Kreuzung am Stadtrand von Tel Aviv sechs Siedler getötet und Dutzende verletzt wurden.

Erste Berichte deuteten darauf hin, dass ein Lastwagen in der Nähe der Kreuzung mit einer Bushaltestelle kollidierte, was zu Untersuchungen der Umstände des Vorfalls führte.

Weitere Berichte ergaben, dass der Lastwagen in der Nähe einer Militärbasis in Giladi eine große Anzahl israelischer Soldaten überrollt hatte, was Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes des Vorfalls aufkommen ließ.

Laut israelischen Medien wurde die Person, die die Operation durchgeführt hat, getötet.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom gab an, dass er auf Dutzende von Verletzten reagiert, die bei der Kollision des Lastwagens mit der Bushaltestelle verletzt wurden.

Gleichzeitig berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass es in der Nähe von Giladi Dutzende von Verletzten unter einer Gruppe von Siedlern und Soldaten gab, für deren Transport ein Hubschrauber angefordert wurde.

Israelische Medien berichteten von mehr als 50 Verletzten bei dem Vorfall mit dem rammenden Fahrzeug, darunter viele Schwerverletzte.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte …

Übersetzt mit Deepl.com

