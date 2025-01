https://www.palestinechronicle.com/live-blog-162-bodies-recovered-in-gaza-israeli-army-escalates-jenin-assault-day-475/

LIVE-BLOG: 162 Leichen im Gazastreifen geborgen | Israelische Armee eskaliert Angriff auf Dschenin – Tag 475

23. Januar 2025

Die israelischen Besatzungstruppen verschärften die Bewegungseinschränkungen im Westjordanland. (Foto: via QNN)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Im Gazastreifen wurden über 162 Leichen geborgen, während Israel weiterhin gegen den Waffenstillstand verstößt und der Gazastreifen um internationale Unterstützung bittet.

Unterdessen hat die israelische Armee ihren Angriff auf Dschenin mit Unterstützung verdeckter Einheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgeweitet.

Klicken Sie hier, um frühere Blogs zu lesen.

Do., 23. Jan., 15:20 Uhr (Ortszeit Palästina)

Besatzung verschärft Maßnahmen zur Teilung des Westjordanlands

PALÄSTINENSISCHE BEAMTE: Das Gouvernorat Jerusalem berichtete, dass die israelische Besatzung neue Kontrollpunkte errichtet und Maßnahmen zur Fragmentierung des Westjordanlands intensiviert, um die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern.

Do., 23. Jan., 15:20 Uhr (Ortszeit Palästina)

Zwei Tote bei Panzerangriff in Rafah

ZIVILSCHUTZ VON GAZA: Der Zivilschutz von Gaza meldete, dass zwei Palästinenser getötet wurden, nachdem ein israelischer Panzer sie im Stadtteil Tel Al-Sultan westlich von Rafah ins Visier genommen hatte.

Do., 23. Jan., 15:20 Uhr (Ortszeit Palästina)

Besatzung richtete palästinensischen Häftling hin

KOMMISSION FÜR GEFANGENENFRAGEN: Die Kommission für Gefangenenfragen gab bekannt, dass israelische Streitkräfte Mohammed Al-Aref aus dem Flüchtlingslager Nur Shams während eines Verhörs am 28. November hingerichtet haben.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israel will Abzug aus dem Südlibanon um 30 Tage verschieben

KAN: Tel Aviv hat die Vereinigten Staaten gebeten, den Abzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon um einen ganzen Monat zu verschieben.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Multinationales Unternehmen soll die Rückkehr der Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen überwachen

YEDIOTH AHRONOTH: Ein multinationales Unternehmen wird die sichere Durchfahrt von Autos und die Rückkehr von Palästinensern in den nördlichen Gazastreifen überwachen und verwalten. Vertreter eines amerikanischen Sicherheitsunternehmens sind in Israel eingetroffen, um Sicherheitskontrollen an der Netzarim-Achse durchzuführen und die Rückkehr von Militanten in den nördlichen Gazastreifen zu verhindern.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Al-Quds-Brigaden: Kämpfer stellen sich dem Versuch, das Lager Dschenin zu stürmen

AL-QUDS-BRIGADEN: Das Bataillon Jenin der Al-Quds-Brigaden gab bekannt, dass seine Kämpfer einem Versuch der israelischen Besatzungstruppen, das Lager zu stürmen, entgegentreten, und dass die Kämpfer der Besatzung mit einem Sperrfeuer aus Kugeln und Sprengkörpern entgegentreten.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israel begrüßt Trumps Entscheidung, Ansarallah als Terrorgruppe einzustufen

ISRAELISCHER AUSSENMINISTER: Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar begrüßte die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Ansarallah als ausländische terroristische Organisation einzustufen. Sa’ar sagte, Trumps Entscheidung sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Terrorismus und zur Beseitigung destabilisierender Elemente in der Region.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (palästinensische Zeit)

ISRAELISCHE ARMEE SETZT AKTIVITÄTEN IM SÜDLIBANON FORT

ISRAELISCHE ARMEE: Die 7. Brigade der israelischen Armee, angeführt von der 91. Division, setzt ihre Aktivitäten im Südlibanon fort, um die Sicherheit des Staates Israel zu schützen. Die Armee handelt gemäß der Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon und hält sich dabei an die Bedingungen des Waffenstillstands.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (palästinensische Zeit)

Minister nicht über Tagesordnung der Kabinettssitzung informiert

YEDIOTH AHRONOTH: Die Minister wurden noch nicht über die Tagesordnung der Sitzung des Sicherheitskabinetts informiert, die heute Abend unter dem Vorsitz von Benjamin Netanjahu stattfinden wird. Das Sicherheitskabinett tritt vor der Freilassung der zweiten Gruppe von Gefangenen und dem bevorstehenden Abzug aus dem Südlibanon zusammen.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Gesundheitsbeamter aus Gaza: Kein Krankenhaus in Gaza voll funktionsfähig

GESUNDHEITSBEAMTER AUS DEM GAZA-STREIFEN: Ein stellvertretender Staatssekretär des Gesundheitsministeriums im Gaza-Streifen sagte, dass kein Krankenhaus im Gaza-Streifen voll funktionsfähig sei.

Der Norden des Gaza-Streifens war einem wütenden Angriff ausgesetzt, der alle Aspekte des Lebens zum Ziel hatte. Das Kamal-Adwan-Krankenhaus, ein Symbol des Gesundheitssektors im Norden des Gaza-Streifens, wurde vollständig zerstört.

Die Infrastruktur des Indonesischen Krankenhauses wurde zerstört, und das Al-Awda-Krankenhaus wurde angegriffen.

Wir fordern eine Untersuchung der Verbrechen der Besatzungsmacht gegen Krankenhäuser und das Gesundheitssystem.

Wir fordern die Evakuierung Tausender Patienten und Verwundeter zur Behandlung ins Ausland.

Wir fordern die sofortige Freilassung von Dr. Hussam Abu Safiya.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Staatsanwalt von Hebron verweigert Freilassung von Mohammed Al-Atrash

AL-JAZEERA: Der Staatsanwalt von Hebron hat die Freilassung des Al-Jazeera-Korrespondenten Mohammed Al-Atrash abgelehnt. Zu den Anklagepunkten gegen ihn gehört der Beitrag zu einem verbotenen Sender. Mohammed Al-Atrash ist Al-Jazeeras Korrespondent im Westjordanland.

Do., 23. Jan., 14:33 Uhr (Ortszeit Palästina)

Besatzung feuert Tränengas auf palästinensische Autos nördlich von Jerusalem

PALÄSTINENSISCHE LOKALE QUELLEN: Palästinensische lokale Quellen berichteten, dass israelische Besatzungstruppen Tränengas auf palästinensische Autos abgefeuert haben, die am Jaba-Kontrollpunkt nördlich von Jerusalem feststeckten.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Gantz: Netanjahus Regierung hat es nicht geschafft, die Hamas zu stürzen

ISRAELISCHE MEDIEN: Benny Gantz, Vorsitzender der National Unity Party, erklärte, dass es Netanyahus extremistischer Regierung nicht gelungen sei, die Hamas in Gaza zu stürzen. Er warf der Koalition vor, sich zu weigern, einen offiziellen Untersuchungsausschuss einzusetzen, und zu autoritären Praktiken zurückzukehren.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Zwangsräumungen im Flüchtlingslager Dschenin

AL-JAZEERA: Israelische Streitkräfte zwingen die Bewohner des Lagers Dschenin, ihre Häuser zu verlassen, während das Gebiet belagert wird.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Stadtverwaltung von Gaza bittet um dringende internationale Unterstützung

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Die Stadtverwaltung von Gaza hat internationale Organisationen um dringende Unterstützung gebeten, um die Gesundheits- und Umweltkatastrophe zu mildern. Der stellvertretende Minister für öffentliche Arbeiten, Naji Sarhan, gab an, dass 80 % des nördlichen Gazastreifens, einschließlich Jabalia, Beit Hanoun und Beit Lahia, während der israelischen Offensive zerstört wurden, und beschrieb die Situation als ethnische Säuberung.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Krankenhaus meldet 520 Angriffe auf medizinische Einrichtungen

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza gab an, dass israelische Streitkräfte während des Krieges 520 Angriffe auf Krankenhäuser verübt haben. Über 100 Krankenwagenteams wurden angegriffen, 2.260 medizinische Mitarbeiter wurden festgenommen und sechs Mitarbeiter wurden während der Belagerung von Tel Al-Zaatar getötet.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israelische Panzer beschießen Rafah schwer

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Schweres Geschützfeuer von israelischen Panzern auf das Zentrum von Rafah im südlichen Gaza.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

PA-Truppen überstellen Journalisten dem Gericht

AL-JAZEERA: Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde überstellten den Journalisten Mohammed Al-Atrash dem Gericht in Hebron. Zuvor hatten Sicherheitskräfte sein Haus in Hebron durchsucht und ihn verhaftet, nachdem sie ihn daran gehindert hatten, über die israelische Militäroperation in Dschenin und dem dortigen Flüchtlingslager zu berichten.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Katz schwört, den Widerstand in Dschenin zu zerschlagen

ISRAELISCHE MEDIEN: Verteidigungsminister Yisrael Katz versprach, die Operationen gegen die von ihm als „Terroristen“ bezeichneten Personen fortzusetzen, um die Widerstandsgruppen und ihre Infrastruktur im Lager Jenin im Westjordanland zu zerschlagen.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Ehemaliger Luftwaffenkommandeur fordert Untersuchung der Ereignisse vom 7. Oktober

ISRAELISCHE MEDIEN: Der ehemalige Kommandeur der israelischen Luftwaffe, Amir Eshel, forderte eine offizielle Untersuchung der Ereignisse vom 7. Oktober 2023, als palästinensische Gruppierungen die „Al-Aqsa-Flut“-Operation gegen Israel starteten.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Haaretz: Pläne zur Erweiterung der Siedlungen in Ostjerusalem

HAARETZ: Israel hat neue Siedlungspläne in Ostjerusalem vorgeschlagen, darunter 9.000 Wohneinheiten in Atarot und 1.100 Einheiten in der Nähe von Sharafat. Zu den Plänen gehört auch die Einrichtung einer religiösen Schule in Sheikh Jarrah.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Al-Qassam betrauert zwei in Burqin getötete Kämpfer

AL-QASSAM-BRIGADEN: Die Al-Qassam-Brigaden gaben den Märtyrertod der Kämpfer Qutayba Al-Shalabi und Mohammed Asaad Nazzal bekannt, die bei Zusammenstößen mit israelischen Streitkräften in Burqin getötet wurden. Die Brigaden warnten, dass Israels Aktionen im Westjordanland nur noch mehr Widerstand provozieren würden.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Schweres Artilleriefeuer in der Nähe des Kerem-Shalom-Übergangs

AL-JAZEERA: Al-Jazeera berichtete von intensivem israelischem Panzerfeuer in der Nähe des Kerem-Shalom-Übergangs östlich von Rafah im Gaza-Streifen.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Neun Leichen in Khan Yunis geborgen

AL-JAZEERA: Neun Leichen wurden aus den Trümmern in Khuza’a, östlich von Khan Yunis im südlichen Gaza, geborgen.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Mutmaßliche Täter des Angriffs von Qalqilya getötet

ISRAELISCHE MEDIEN: Channel 12 berichtete, dass israelische Streitkräfte die Täter des Angriffs von Qalqilya in Burqin, in der Nähe von Dschenin, getötet haben.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

162 Leichen nach Waffenstillstand geborgen

ZIVILSCHUTZ IM GAZASTREIFEN: Der Zivilschutz im Gazastreifen gab bekannt, dass seit Beginn der Waffenruhe 162 Leichen geborgen wurden. Die Bemühungen, weitere Leichen zu bergen, werden durch fehlende Ausrüstung und israelische Beschränkungen behindert.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Rubio und Netanjahu sprechen über den Iran und Gefangene

US-AUSSENMINISTERIUM: Außenminister Marco Rubio führte Gespräche mit dem israelischen Premierminister Netanjahu und bekräftigte die Unterstützung der USA für Israel. Zu den Gesprächsthemen gehörten der Iran und die Bemühungen um die Freilassung israelischer Gefangener im Gazastreifen.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (palästinensische Zeit)

Aufruf, Siedlungsprojekt nach Trump zu benennen

ISRAELISCHE MEDIEN: Siedlungsführer Yair Ifrach schlug vor, das umstrittene Siedlungsprojekt E1 nach Donald Trump zu benennen. Das Projekt umfasst den Bau von 4.000 Wohneinheiten, wodurch Ostjerusalem vom Westjordanland isoliert und die Zwei-Staaten-Lösung untergraben wird.

Do., 23. Jan., 12:14 Uhr (Ortszeit Palästina)

Besatzung verhaftet Palästinenser bei Razzien im Westjordanland

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Al Jazeera berichtete, dass israelische Streitkräfte bei Razzien in Städten und Dörfern im Westjordanland mehrere Palästinenser festgenommen haben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …