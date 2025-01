Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Staus im Westjordanland sind Smotrichs Sieg

Gideon Levy

23. Januar 2025

Fahrzeuge am israelischen Atara-Kontrollpunkt in der Nähe von Ramallah im Westjordanland am Mittwoch. Bildnachweis: Zain Jaafar/AFP

Diese Woche war ich ein Untermensch. Nur für einen (langen) Abend, aber dennoch eine untermenschliche Erfahrung.

Am Montag reiste ich mit Alex Levac nach Ramallah, um Khalida Jarrar zu treffen, ein Mitglied des Palästinensischen Legislativrates, das in dieser Nacht im Rahmen des Geiseldeals freigelassen wurde. An diesem Morgen waren wir nach Hebron gefahren, um über eine andere Geschichte zu berichten, und am Ortseingang stießen wir auf riesige Staus. Wir dachten, es sei ein Zufall.

Pendler warten am Mittwoch in ihren Fahrzeugen am israelischen Atara-Kontrollpunkt in der Nähe von Ramallah in der Westbank. Bildnachweis: Zain Jaafar/Zain

Am Nachmittag fuhren wir nach Ramallah. Nachdem wir Jarrar bei der ihr zu Ehren abgehaltenen Willkommensfeier getroffen hatten, machten wir uns auf den Rückweg nach Tel Aviv.

Von der Altstadt von Ramallah bis zum Qalandiya-Kontrollpunkt verlief der Verkehr in seinem üblichen Tempo, fünf Kilometer pro Stunde an einem guten Tag. Nach einer Stunde erreichten wir Qalandiya und bogen nach Osten in Richtung des Hizme-Kontrollpunkts ab, weitere drei oder vier Kilometer.

Ein roter Halbmond ging am Himmel auf und wir rechneten damit, in einer bis eineinhalb Stunden in Tel Aviv zu sein. Nach einer kurzen Fahrt kam der Verkehr plötzlich zum Erliegen. Eine kurze Verzögerung, dachten wir, das ist nicht so schlimm. Es war gegen 18 Uhr. Der Stau wuchs schnell. Es war die Zeit, zu der die Menschen von der Arbeit nach Hause kamen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

