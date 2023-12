Live blog: Israel impedes aid as hunger spreads amid bombardment in Gaza Israel’s aggression in Gaza – now in its 79th day – has left at least 20,258 Palestinians dead, mostly women and children, and wounded 53,688.

Live-Blog: Israel behindert Hilfe, während sich der Hunger im Gazastreifen ausbreitet

Die israelische Aggression im Gazastreifen, die nun schon den 79. Tag andauert, hat mindestens 20.258 tote Palästinenser, meist Frauen und Kinder, und 53.688 Verletzte gefordert.

Sonntag, 24. Dezember 2023

0130 GMT – Nach palästinensischen Angaben versucht die israelische Regierung, die Umsetzung der Resolution 2720 des UN-Sicherheitsrates über die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza zu behindern.

In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, Israel habe den Gazastreifen in ein „Massengrab für Zivilisten“ verwandelt.

Es verurteilte Israels Eskalation der Gewalt und den Völkermord an der palästinensischen Zivilbevölkerung „auf das Schärfste“.

In der Erklärung heißt es, Israels Eskalation der Spannungen in der Region sei „eine Missachtung der internationalen Öffentlichkeit“. „Israels Intensivierung der Angriffe in allen Regionen vom nördlichen bis zum südlichen Gazastreifen, die Zerstörung aller Siedlungsplätze und die gezielte Zerstörung aller Komponenten menschlichen Lebens im nördlichen Gazastreifen“ seien ein klarer Beweis für diese Tatsache.

0540 GMT – Hamas sagt, 200 Tote in 24 Stunden israelischer Angriffe auf Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Menschen getötet.

Trotz zunehmender Rufe nach Zurückhaltung und mehr Hilfe für die vom Krieg geplagten Palästinenser zeigte Israel kaum Anzeichen, seine seit 11 Wochen andauernde „Operation Schwerter aus Eisen“ – die darauf abzielt, die Hamas in die Flucht zu schlagen – zu modifizieren.

Die Kämpfe konzentrieren sich jetzt auf Gaza-Stadt und die südliche Stadt Khan Younis.

2200 GMT – Biden und Netanjahu diskutierten über die Ziele des israelischen Militärs im Gazastreifen

US-Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu diskutierten über Israels Krieg gegen den Gazastreifen, einschließlich seiner Ziele und Phasen“, so das Weiße Haus.

Biden „betonte, wie wichtig es ist, die Zivilbevölkerung zu schützen, einschließlich derjenigen, die die humanitäre Hilfsaktion unterstützen, und wie wichtig es ist, dass sich die Zivilbevölkerung sicher aus den Gebieten entfernen kann, in denen noch gekämpft wird“, so das Weiße Haus in einer Erklärung.

„Die Staats- und Regierungschefs erörterten, wie wichtig es ist, die Freilassung aller verbleibenden Geiseln sicherzustellen“, so das Weiße Haus.

2100 GMT – Außenminister der Türkei und der Vereinigten Arabischen Emirate erörtern Lage in Gaza

Der türkische Außenminister Hakan Fidan und sein Amtskollege aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben laut türkischen diplomatischen Quellen am Samstag telefonisch über die Lage in Gaza gesprochen.

Fidan und Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan erörterten den vom UN-Sicherheitsrat angenommenen Resolutionsentwurf zur aktuellen Lage in Gaza und zur humanitären Hilfe.

Fidan betonte, dass es wichtig sei, maximale Anstrengungen zu unternehmen, um die humanitäre Hilfe so effizient wie möglich zu gestalten. Das Ziel sei es, einen dauerhaften Frieden in der Region und die Gründung eines palästinensischen Staates zu erreichen.

