Live-Blog: Israel bombardiert das Flüchtlingslager Dschenin wie im Gazastreifen – Palästina

3. Februar 2025

Der Waffenstillstand im Krieg Israels gegen Gaza, bei dem Berichten zufolge über 47.498 Palästinenser getötet wurden, geht in den 16. Tag, während Netanjahu vor einem Treffen mit Trump in den USA landet.

Dichter Rauch steigt über dem Flüchtlingslager Dschenin auf, während Israel das Gebiet im besetzten Westjordanland bombardiert. / Foto: AA

Montag, 3. Februar 2025

21:33 Uhr MEZ – Die israelische Armee bombardiert Wohnblöcke im Flüchtlingslager Dschenin, genau wie im belagerten Gaza-Streifen, wie ein palästinensischer Beamter der Anadolu Agency mitteilte.

Kamal Abu al Rub, der Gouverneur von Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland, sagte, die israelischen Behörden würden durch die Zerstörung von Häusern und Infrastrukturen einen Beitrag zur Zerstörung und Unbewohnbarkeit des Lagers leisten.

„Die israelische Armee hat ihren Krieg von Gaza in das besetzte Westjordanland verlegt, und was im Lager Dschenin geschieht, ähnelt dem israelischen Völkermord in Gaza“, sagte er.

Abu al Rub merkte an, dass die israelischen Bombenangriffe im Lager ‚die ersten ihrer Art seit 2002 sind, nach einer Schlacht, bei der damals Teile des Lagers zerstört wurden‘.

0250 GMT – General im Ruhestand zum Chef der israelischen Armee ernannt, der Palästinenser mit einem Zitat aus der Thora bedroht

Israels neuer Armeechef bedrohte die Palästinenser mit einem Zitat aus der Thora, dem jüdischen heiligen Buch.

„Ich verfolgte meine Feinde und überholte sie und kehrte nicht um, bis sie vernichtet waren“, sagte Eyal Zamir, der am 6. März den scheidenden Generalstabschef Herzi Halevi ablösen wird, und bezog sich dabei auf eine Passage aus dem Buch Levitikus, wie der israelische Kanal 12 berichtete.

Er warnte, dass 2025 ein Jahr des Krieges sein werde, und betonte, dass die Angriffe auf die Palästinenser noch lange nicht vorbei seien.

„Wir stehen noch vor Herausforderungen“, fügte er hinzu.

0150 GMT – UN-Sonderberichterstatterin: Israels Vorgehen im besetzten Westjordanland ist kriminell

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, bezeichnete Israels Vorgehen im besetzten Westjordanland als ‚kriminell‘.

„Die völkermörderische Absicht zeigt sich in der Art und Weise, wie Israel die Gesamtheit der Palästinenser ins Visier nimmt“, sagte sie in einem Beitrag auf X.

Sie wies darauf hin, dass sie die UN-Generalversammlung in ihrem letzten Bericht im Oktober 2024 davor gewarnt habe.

Sie fügte hinzu, dass die völkermörderische Absicht in der Art und Weise deutlich werde, wie Israel die Gesamtheit des palästinensischen Volkes und das gesamte besetzte palästinensische Gebiet ins Visier nehme, das nach israelischer Auffassung ausschließlich für seine Selbstbestimmung bestimmt sei.

Die UN-Beamtin forderte die internationale Gemeinschaft auf, einzugreifen und die anhaltende Zerstörung zu stoppen, die sich ihrer Meinung nach auf alle besetzten Gebiete ausgeweitet hat, nicht nur auf Gaza.

„Es ist höchste Zeit, einzugreifen, um dem ein Ende zu setzen.“

11:10 Uhr GMT – Trump sagt, dass die Gespräche mit Israel und anderen Ländern über den Nahen Osten „voranschreiten“

US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Gespräche mit Israel und anderen Ländern über den Nahen Osten „voranschreiten“, bevor in Washington über die nächste Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen diskutiert wird.

„Die Gespräche über den Nahen Osten mit Israel und verschiedenen anderen Ländern schreiten voran. Bibi (Benjamin) Netanjahu kommt am Dienstag, und ich denke, wir haben einige sehr wichtige Treffen geplant“, sagte Trump zu Reportern und bezog sich dabei auf den israelischen Premierminister.

23:56 GMT – Netanjahu trifft vor seinem Treffen mit Trump in den USA ein

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist vor seinem Treffen mit Präsident Donald Trump in den USA eingetroffen.

Nach seiner Landung auf der Andrews Air Force Base in Maryland wurde Netanjahu von israelischen Regierungsvertretern, darunter dem israelischen UN-Gesandten Danny Danon, begrüßt.

„Ich habe mich sehr gefreut, Premierminister @netanyahu zu begrüßen, der gerade vor seinem Treffen mit Präsident @realDonaldTrump in Washington gelandet ist. Dies ist ein wichtiges Treffen, das die tiefe Allianz zwischen Israel und den Vereinigten Staaten stärkt und unsere Zusammenarbeit verbessern wird“, sagte Danon am X.

2322 GMT – Abbas fordert Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, um israelische Angriffe zu stoppen

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert, um die Angriffe Israels auf Palästinenser nach der Zerstörung von Wohnblöcken im Flüchtlingslager Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlands zu stoppen.

Zuvor hatte Bashir Matahen, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und der Medien der Stadtverwaltung von Dschenin, der Nachrichtenagentur Anadolu mitgeteilt, dass die israelische Armee 21 Häuser in drei Stadtvierteln des Lagers gesprengt habe, und warnte, dass „die Explosionen weitergehen werden, wie die israelische Armee palästinensische Beamte informiert hat“.

Abbas forderte „eine dringende und außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrats, um die anhaltende israelische Aggression gegen das palästinensische Volk zu stoppen“, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

In seinem Antrag bezog er sich laut der Agentur auf „die Zerstörung ganzer Wohnblöcke in den Lagern von Dschenin und Tulkarem durch die Besatzungstruppen, die Bombardierung Dutzender Häuser und die Vertreibung von Bürgern aus ihren Häusern in Tamoun und dem Lager Fara in Tubas sowie die systematische Zerstörung der Infrastruktur“.

2049 GMT – Hisbollah kündigt Beerdigung von Nasrallah für den 23. Februar an

Die Hisbollah hat angekündigt, dass die Beerdigung ihres langjährigen Anführers Hassan Nasrallah, der letztes Jahr bei einem israelischen Angriff getötet wurde, am 23. Februar in Beirut stattfinden wird.

In einer im Fernsehen übertragenen Erklärung sagte Generalsekretär Naeem Qassem, Nasrallah sei „zu einer Zeit, als die Bedingungen schwierig waren und es keine Möglichkeit für eine Beerdigung gab, zum Märtyrer geworden“.

Nasrallah sei „vorübergehend beerdigt worden (aufgrund der Sicherheitsbedingungen), und wir haben nun beschlossen, am 23. Februar eine öffentliche Beerdigung abzuhalten“, fügte er hinzu.

Für unsere Live-Updates vom Sonntag, dem 2. Februar 2025, klicken Sie hier.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

