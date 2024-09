https://www.trtworld.com/content/article/live-blog-israel-carries-out-dozens-of-strikes-in-southern-lebanon-18209895



Live-Blog: Israel führt Dutzende von Angriffen im Südlibanon durch

19.September.2024

Der völkermörderische Krieg Israels gegen Gaza, der nun seit 349 Tagen andauert, hat mindestens 41.272 Palästinenser getötet und 95.551 weitere verwundet – eine vorsichtige Schätzung –, wobei mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern zerstörter Häuser begraben sein sollen.

AA

Die Spannungen folgen auf zwei Explosionswellen, die auf drahtlose Geräte im Libanon abzielten und 37 Todesopfer und Tausende von Verletzten forderten. / Foto: AA

Donnerstag, 19. September 2024

18:35 Uhr GMT – Israel hat intensive Luftangriffe auf mehrere Städte im Südlibanon durchgeführt, während die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts zwischen der Hisbollah und Tel Aviv wächst.

Ein Reporter der Anadolu Agency bestätigte, dass es mehr als 50 Luftangriffe auf Städte im Südlibanon gab. Die libanesische Nachrichtenagentur berichtete, dass Kampfflugzeuge „eine Reihe von Angriffen auf das Gebiet Mahmoudiyeh in der Nähe des Dorfes Aaichiyeh und Kasarat al-Aroosh im Gebiet Jezzine durchgeführt haben“.

„Israelische feindliche Flugzeuge haben zehn Raketen auf das Gebiet Birket Jabbour abgefeuert“, hieß es.

Weitere Updates

18:43 Uhr GMT – Neue Kriegsphase mit Hisbollah „birgt erhebliche Risiken“: israelischer Minister

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat erklärt, dass die neue Phase des Krieges mit der Hisbollah im Libanon erhebliche Risiken birgt.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, Gallant habe die Bemerkungen während eines Treffens mit hochrangigen Militär- und Sicherheitsbeamten, darunter Stabschef Herzi Halevi, gemacht.

„In der neuen Phase des Krieges gibt es bedeutende Chancen, aber auch bedeutende Risiken“, sagte er. “Wir haben in den letzten Tagen eine Reihe wichtiger Diskussionen geführt, und als Ergebnis werden die Militäroperationen entlang der Nordgrenze (zum Libanon) fortgesetzt.“

18:39 Uhr GMT – USA drängen auf Deeskalation im Nahen Osten

Die Vereinigten Staaten forderten alle Parteien zur „Deeskalation“ auf und betonten die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung, während Israel seine Angriffe auf den Libanon verstärkte.

„Wir wollen nicht, dass eine der Parteien diesen Konflikt eskalieren lässt. Wir glauben, dass die beste Möglichkeit, die sehr reale Sicherheitsherausforderung, der Israel gegenübersteht, zu lösen, eine diplomatische Lösung ist, die es Tausenden israelischen Bürgern ermöglichen würde, nach Hause zurückzukehren, und Tausenden libanesischen Bürgern, nach Hause zurückzukehren“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, gegenüber Reportern.

Auf die Frage, ob die USA Israel unterstützen würden, falls die Lage im Südlibanon eskalieren sollte, antwortete Miller: „Wir sind der Verteidigung Israels gegen terroristische Organisationen verpflichtet, zu denen die Hamas, die Hisbollah und andere ‚iranische Stellvertreter‘ gehören.“

„Wir werden weiterhin für das Recht Israels eintreten, sich selbst zu verteidigen, aber wir wollen nicht, dass eine der Parteien diesen Konflikt eskalieren lässt“, fügte er hinzu.

17:58 Uhr GMT – Israelische Armee verstümmelt Leichen von drei bei Razzia im Westjordanland getöteten Palästinensern

Die israelische Armee schändete die Leichen von drei Palästinensern, die bei einer Schießerei in Qabatiya im nördlichen besetzten Westjordanland getötet wurden.

Zeugen berichteten Anadolu, dass Soldaten die Leichen vom Dach eines Hauses geworfen hätten, das seit dem Morgen vom Militär umstellt war. Videos davon kursierten später auf Social-Media-Plattformen.

Anschließend habe ein Bulldozer der Armee die Leichen mit seinem Metallgreifer angehoben, hieß es. Sie wiesen darauf hin, dass die Armee vor der Schändung das belagerte Haus abgerissen habe.

16:30 Uhr GMT – Zwei Kinder und eine Frau unter fünf bei israelischen Angriffen auf Gaza getötet

Bei israelischen Angriffen auf eine Gruppe von Zivilisten und ein Haus in Gaza wurden fünf Palästinenser getötet, darunter zwei Kinder und eine Frau.

Teams des palästinensischen Zivilschutzes bargen zwei Leichen nach einem israelischen Drohnenangriff, der sie in der Stadt Rafah in der südlichen Enklave zum Ziel hatte, teilte die Abteilung in einer Erklärung mit.

Der palästinensische Zivilschutz teilte in einer Erklärung mit, dass sein Team zwei Leichen geborgen habe, nachdem eine israelische Drohne sie in der Stadt Rafah im südlichen Gaza ins Visier genommen hatte.

„Eine Frau und zwei Mädchen wurden bei einem weiteren israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus im Süden von Gaza-Stadt getötet“, fügte er hinzu. Es werde nach Vermissten und Verletzten unter den Trümmern gesucht, hieß es in der Erklärung weiter.

1610 GMT – Blinken warnt vor ‚Eskalationsmaßnahmen‘ im Nahen Osten

Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Antony Blinken, warnte vor „Eskalationsmaßnahmen jeglicher Partei“ im Nahen Osten, nachdem Sprengkörper der libanesischen bewaffneten Gruppe Hisbollah explodiert waren, für die Israel verantwortlich gemacht wurde.

„Frankreich und die Vereinigten Staaten sind sich einig, wenn es darum geht, Zurückhaltung zu fordern und zur Deeskalation aufzurufen, wenn es um den Nahen Osten im Allgemeinen und um den Libanon im Besonderen geht“, sagte Blinken nach Gesprächen in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Stephane Sejourne. „Wir wollen keine Eskalationsmaßnahmen von irgendeiner Seite sehen“, die das Ziel eines Waffenstillstands im Gaza-Konflikt gefährden würden, fügte er hinzu.

15:35 Uhr GMT – Iran versichert Hisbollah Israel wird mit ‚vernichtender Reaktion‘ konfrontiert werden

Israel wird „eine vernichtende Antwort von der Achse des Widerstands“ erhalten, sagte der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, laut staatlichen Medien nach Angriffen auf die Kommunikationsgeräte der Hisbollah zu Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.

Die „Achse des Widerstands“ bezieht sich auf mit dem Iran verbündete bewaffnete Gruppen im Nahen Osten, darunter die libanesische Hisbollah, die jemenitischen Huthis und die irakischen Volksmobilisierungstruppen.

„Solche Terrorakte sind zweifellos das Ergebnis der Verzweiflung und der aufeinanderfolgenden Misserfolge des zionistischen Regimes (Israel). Dies wird bald eine vernichtende Antwort der Achse des Widerstands nach sich ziehen und wir werden die Zerstörung dieses blutrünstigen und kriminellen Regimes erleben“, sagte Salami in seiner Botschaft an Nasrallah.

15:35 GMT – Slowenischer Außenminister fordert den UN-Sicherheitsrat auf, den Dialog in die Tat umzusetzen und neue ‚Werkzeuge‘ zu nutzen

Die slowenische Außenministerin Tanja Fajon erklärte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC), dass die Gruppe bereit sein müsse, „die Instrumente, die sie einzusetzen bereit ist, neu zu bewerten“, wenn der Dialog über die Krise in Gaza nicht in Taten umgesetzt werde.

„Wir stehen am Abgrund. Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn gehen die Verwüstung und das immense Leid der Zivilbevölkerung unerbittlich weiter“, sagte Fajon auf einer Sitzung des Sicherheitsrates zu Palästina.

Fajon sagte, dass „die Zivilbevölkerung in Gaza weiterhin ein beispielloses Maß an Gewalt und Zerstörung erleidet“, und fügte hinzu, dass die jüngste Eskalation im Libanon „ein weiteres Zeichen“ für die wachsende Instabilität in der Region sei.

Fajon forderte als derzeitiger Präsident des Sicherheitsrates die dringende Einhaltung des Völkerrechts und wies auf Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte hin.

15:25 Uhr GMT – Explosionen von Radios im Libanon stören das fragile Gesundheitssystem: WHO

Die Explosion von mit Sprengfallen versehenen Radios und Pagern im Libanon in dieser Woche hat das ohnehin schon schwache Gesundheitssystem des Landes ernsthaft beeinträchtigt, so der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation.

„Diese Ereignisse haben das ohnehin schon fragile Gesundheitssystem des Libanon ernsthaft gestört„, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die globale Organisation Blutkonserven und Traumakits im Land verteilt habe.

„Das gesamte Gesundheitssystem geriet sehr, sehr schnell unter enormen Druck“, sagte der WHO-Notfallchef Mike Ryan auf derselben Pressekonferenz.

1434 GMT – Hisbollah-Chef bezeichnet Sprengsatz im Libanon als „Kriegserklärung“

Der Chef der libanesischen Hisbollah bezeichnete die Ereignisse vom Dienstag und Mittwoch im Libanon als „Kriegserklärung“.

„Mit dieser Operation hat der Feind alle … roten Linien überschritten“, sagte Hassan Nasrallah in seinem ersten Fernsehauftritt nach den Angriffen und beschuldigte ihn, ‚nicht weniger als 5.000 Menschen‘ töten zu wollen, was ‚ein schwerer und beispielloser … Schlag‘ für die Gruppe sei.

13:28 GMT – Israelische Medien berichten über neues Gaza-Abkommen zur Freilassung von Gefangenen

Israelische Medien berichteten, dass Israel ein neues Abkommen vorgeschlagen hat, das die Freilassung von Gefangenen aus Gaza im Austausch für eine sichere Passage für den Hamas-Führer Yahya Sinwar und die Einstellung der Kämpfe vorsieht.

Der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete, dass der Vorschlag auch die Freilassung palästinensischer Gefangener und ein neues Regierungssystem in Gaza vorsehen würde, wobei keine Einzelheiten genannt wurden.

Die Times of Israel berichtete, ein israelischer Beamter habe bestätigt, dass der Geiselnahme-Gesandte Gal Hirsch „den Plan den Amerikanern vorgelegt hat, von denen erwartet wurde, dass sie ihn an nicht näher bezeichnete arabische Beamte weitergeben“.

Auf einer Pressekonferenz von AFP zu den Berichten befragt, ging Regierungssprecher David Mencer nicht konkret auf sie ein, sondern verwies stattdessen auf frühere Erklärungen, in denen die internationale Gemeinschaft aufgefordert wurde, Druck auf die Hamas auszuüben, damit diese Zugeständnisse macht, um eine Einigung zu erzielen.

13:19 Uhr GMT – Israel meldet erneuten Raketenbeschuss aus dem Libanon

Zehn aus dem Libanon abgefeuerte Raketen sind nach Angaben israelischer Medien in offenen Gebieten in Obergaliläa im Norden Israels gelandet.

Der israelische Sender Channel 12 berichtete, dass „Gebäude“ in der illegalen „Siedlung Zar’it“ durch die aus dem Libanon abgefeuerten Raketen beschädigt wurden. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

13:15 Uhr GMT – Libanon fordert die UNO auf, nach der Explosion von Geräten eine „entschiedene Haltung“ gegenüber Israel einzunehmen

Der libanesische Übergangsministerpräsident Najib Mikati forderte den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, eine „entschiedene Haltung“ gegenüber Israel einzunehmen, nachdem zwei Wellen von drahtlosen Kommunikationsgeräten das Land getroffen hatten.

In einer Erklärung vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Freitag auf libanesischen Antrag forderte Mikati eine „entschiedene Haltung, um die israelische Aggression gegen den Libanon zu stoppen, einschließlich seiner technologischen Kriegsführung, die zu Hunderten von Märtyrern und Tausenden von Verletzten geführt hat“.

Er sagte, die internationale Gemeinschaft trage die Verantwortung, „Israel von seiner Aggression abzuhalten“. „Diese Angelegenheit betrifft die gesamte Menschheit“, fügte er hinzu.

1246 GMT – Malaysia und Pakistan verurteilen Pager-Explosionen im Libanon

Malaysia und Pakistan verurteilten die Radio- und Pager-Explosionen im Libanon, bei denen 37 Menschen getötet wurden.

Malaysia verurteilte die sogenannte „Waffenisierung“ von Kommunikationsgeräten bei Explosionen im Libanon.

Das Außenministerium Malaysias drückte seine „große Besorgnis“ über die Explosionen von Pager-Geräten aus und sagte, dass solche Vorfälle „die Sicherheit, Stabilität und Souveränität des Libanon untergraben“.

„Malaysia steht in dieser Krise solidarisch an der Seite des Libanon und wird mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die bereits angespannte Situation zu entschärfen und zu deeskalieren“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Pakistan verurteilte die Angriffe und sagte, die „Terroranschläge seien Ausdruck des alarmierenden Abenteurertums Israels in der Region, das den Frieden und die Sicherheit in der Region gefährdet hat“.

12:41 Uhr GMT – Italienischer Außenminister bespricht neue Initiativen für Gaza mit westlichen Ländern

Der italienische Außenminister Antonio Tajani sagte, er werde mit fünf westlichen Nationen, die als Quint-Gruppe bekannt sind, mögliche neue Friedensinitiativen für Gaza besprechen.

Die Quint ist eine informelle Entscheidungsgruppe, die aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien besteht.

„Wir sind besorgt über die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. Heute Abend werde ich in Paris sein, um die Situation zu beurteilen. Die fünf Länder werden sich treffen und wir werden sehen, ob neue Initiativen angenommen werden können“, sagte Tajani Reportern in Rom.

„Wir arbeiten weiterhin gemeinsam für Frieden, einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln“, fügte er hinzu.

1127 GMT – Zahl der Todesopfer durch Sprengstoffanschläge im Libanon steigt auf 37

Der libanesische Gesundheitsminister Firass Abiad sagte, dass 37 Menschen getötet und mehr als 3.500 verwundet wurden, nachdem im ganzen Libanon angeblich von Hisbollah-Mitgliedern benutzte Walkie-Talkies explodiert waren.

Abiad sagte, dass am Mittwoch 25 Menschen getötet wurden und am Dienstag 12, und aktualisierte damit eine frühere Zahl von insgesamt 32 Toten.

1155 GMT – Bulgarien bestreitet, dass ein in Sofia ansässiges Unternehmen in Verbindung mit den Pager-Angriffen im Libanon steht

Bulgarien wehrt sich gegen Vorwürfe, dass ein in Sofia ansässiges Unternehmen mit den tödlichen Pager-Angriffen Anfang dieser Woche im Libanon in Verbindung steht, wie von lokalen Medien berichtet.

Die bulgarische Nationale Sicherheitsbehörde gab bekannt, dass Norta Global, ein in der Hauptstadt Sofia registriertes Unternehmen, nichts mit den Pagern zu tun habe, die am Dienstag im Libanon explodierten und Dutzende Menschen töteten und Tausende verletzten, wie die staatliche Nachrichtenagentur BTA berichtete.

„Für die in den Vorfall verwickelten Produkte wurden keine Zollverfahren durchgeführt, um bulgarisches Territorium zu durchqueren, und es wurden auch keine solchen Verfahren gefunden“, heißt es in einer offiziellen Erklärung der Agentur.

Die Agentur gab außerdem bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit der Nationalen Finanzbehörde und dem Innenministerium untersucht, ob ein in Bulgarien registriertes Unternehmen Kommunikationsausrüstung an die Hisbollah im Libanon geliefert hat.

1149 GMT – Israel bringt den Nahen Osten an den ‚Rand eines totalen Krieges‘, warnt libanesischer Gesandter

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu will einen anhaltenden „Kriegszustand“, um den Zusammenbruch seiner Koalition zu vermeiden, und bringt damit den Nahen Osten an den Rand eines umfassenden Krieges, so der libanesische Gesandte im Vereinigten Königreich.

Botschafter Rami Mortada bezeichnete die Explosionen von Kommunikationsgeräten im Libanon am Dienstag und Mittwoch als „ein weiteres Kriegsverbrechen“ und als „typisches Verhaltensmuster der israelischen Kriegstaktik“.

„Sie haben in der Vergangenheit ähnliche Kriegsverbrechen begangen, und jetzt tun sie es wieder und bringen die Region an den Rand eines totalen Krieges, den wir seit einem Jahr zu vermeiden versuchen“, sagte er gegenüber Sky News.

Er fuhr fort, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dieses Land ‚in einen andauernden Kriegszustand versetzen will, um das Risiko des Zusammenbruchs seiner Koalition und … der Anklage wegen Korruption vor Gericht zu vertreiben‘.

„Die gesamte Region ist also Geisel von Netanjahus politischem Schicksal“, fügte Mortada hinzu.

11:35 Uhr GMT – Libanesische Armee lässt ‚verdächtige‘ drahtlose Geräte detonieren und mahnt zur Wachsamkeit

Die libanesische Armee gab bekannt, dass sie in verschiedenen Gebieten des Libanon ‚verdächtige‘ drahtlose Kommunikationsgeräte zur Detonation gebracht habe, und forderte die Bürger auf, wachsam zu bleiben.

In einer militärischen Erklärung hieß es, dass spezialisierte Armeeeinheiten „Pager und verdächtige Kommunikationsgeräte in verschiedenen Regionen“ im Libanon zur Detonation gebracht hätten.

Die Bürger wurden aufgefordert, „sich von den Explosionsorten fernzuhalten und verdächtige Geräte oder Gegenstände zu melden“.

11:32 Uhr GMT – Spanischer Premierminister und palästinensischer Führer drängen auf Deeskalation im Nahen Osten

Der spanische Premierminister Pedro Sanchez forderte auf einer Pressekonferenz mit dem zu Besuch weilenden palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas eine Deeskalation des Konflikts im Nahen Osten.

„Heute steigt das Risiko einer Eskalation im Libanon erneut auf gefährliche Weise an“, sagte Sanchez nach mehr als einstündigen Gesprächen mit Abbas.

10:18 Uhr GMT – UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge weiterhin Ziel von ‚Fehlinformationen und Desinformation‘: Agenturchef

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) ist weiterhin das Ziel von ‚Fehlinformationen und Desinformation‘, so der Leiter der Organisation.

In Gaza würden „zu viele“ humanitäre Helfer der UNRWA getötet, wenn die Gebäude der Organisation angegriffen würden, sagte Philippe Lazzarini auf X und fügte hinzu: „Gleichzeitig ist @UNRWA weiterhin das Ziel einer Flut von Fehlinformationen und Desinformationen.“

„Dazu gehören Versuche, die Tötung von Mitarbeitern zu rechtfertigen, indem sie als Aktivisten bewaffneter Gruppen wie der Hamas bezeichnet werden“, erklärte er.

Der Beamte bezeichnete solche Behauptungen als „schrecklich“ und sagte, sie würden „öffentlich gemacht, sind nicht durch Beweise belegt und sind gefährlich“.

0941 GMT – Die Türkei beschuldigt Israel, den Gaza-Krieg auf den Libanon auszuweiten

Die Türkei hat Israel beschuldigt, mit der „alarmierenden“ Welle tödlicher Explosionen, die durch die Hochburgen der Hisbollah fegten, den Krieg in Gaza auf den Libanon auszuweiten.

„Die Eskalation in der Region ist alarmierend“, sagte Außenminister Hakan Fidan.

„Wir sehen, wie Israel seine Angriffe auf den Libanon Schritt für Schritt ausweitet.“

09:11 Uhr GMT – China fordert Israel auf, die Siedlungstätigkeiten einzustellen, und ruft zu einem Waffenstillstand in Gaza auf

China hat Israel aufgefordert, den Bau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland einzustellen und gleichzeitig eine UN-Resolution für einen Waffenstillstand im umkämpften Gaza umzusetzen, berichteten staatliche Medien.

In einem Gespräch mit Reportern in Peking sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, dass Länder eine verantwortungsvolle Haltung einnehmen und konkrete Maßnahmen ergreifen sollten, um die Umsetzung von UN-Resolutionen zu fördern.

„Alle Parteien, insbesondere Israel, sollten die relevanten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und der UN-Generalversammlung ernsthaft umsetzen, die Militäroperationen in Gaza sofort einstellen und die illegalen Siedlungsaktivitäten im Westjordanland stoppen“, zitierte die Global Times Lin Jian.

0843 GMT – Israel verhaftet bei Razzien im Westjordanland 27 weitere Palästinenser

Bei israelischen Militärrazzien im besetzten Westjordanland wurden laut Zeugenaussagen mindestens 27 Palästinenser festgenommen.

Unter den Festgenommenen bei den Razzien, die sich gegen die Städte Nablus, Qalqilya, Ramallah, Bethlehem, Hebron und andere Städte im besetzten Gebiet richteten, befand sich auch ein Journalist.

Israelische Streitkräfte durchsuchten und verwüsteten mehrere Häuser in Qalqilya und der nahe gelegenen Stadt Jayyus und nahmen 13 Personen fest, wie Augenzeugen berichteten.

08:38 Uhr GMT – Tausende Israelis erhalten falsche Schutzraum-Warnmeldungen inmitten der Eskalation durch die Hisbollah

Tausende Israelis haben laut israelischen Medien „gefälschte“ Textnachrichten erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, in ihre Luftschutzbunker zu gehen.

„Sie müssen einen geschützten Bereich betreten“, heißt es in der von der Zeitung The Jerusalem Post zitierten Nachricht.

Das Heimatfrontkommando der israelischen Armee bestritt, die Nachrichten gesendet zu haben.

Der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN sagte, dass der Iran verdächtigt werde, die falschen Notfallnachrichten gesendet zu haben.

08:37 Uhr GMT – Israel bombardiert den Libanon und sagt, es vereitele ein Attentat

Israel hat den Südlibanon bombardiert und erklärt, es habe einen vom Iran unterstützten Mordanschlag vereitelt, einen Tag nachdem Explosionen von Hisbollah-Funkgeräten auf Explosionen in Pager-Sprengfallen folgten und die Feinde in einen Krieg stürzten.

Die ausgeklügelten Angriffe auf Kommunikationsgeräte, die von der vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppe Hisbollah genutzt werden, haben im Libanon für Unruhe gesorgt und werden zunehmend als Vorboten einer Rückkehr zum totalen Krieg angesehen, der zuletzt vor 18 Jahren geführt wurde.

Israel hat sich nicht direkt zu den Angriffen geäußert, aber mehrere Sicherheitsquellen haben angegeben, dass sie von seinem Geheimdienst Mossad durchgeführt wurden.

07:34 Uhr GMT – Hisbollah greift Israel an und verletzt mehrere Israelis

Die libanesische Hisbollah-Gruppe hat erklärt, sie habe einen israelischen Militärstützpunkt in der Nähe der libanesisch-israelischen Grenze angegriffen und dabei mindestens acht Israelis verletzt.

In einer Erklärung gab die Hisbollah an, ihre Kämpfer hätten einen Einsatz israelischer Soldaten in der Nähe des Militärstützpunkts Marj ins Visier genommen.

Der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN berichtete, dass acht Israelis durch zwei Panzerabwehrraketen, die aus dem Libanon auf das Gebiet Oberes Galiläa abgefeuert wurden, verletzt wurden, zwei davon schwer.

07:33 Uhr GMT – Israelischer Staatsbürger, der für ein Attentat auf Netanjahu rekrutiert wurde, verhaftet

Die israelische Polizei verhaftete einen israelischen Staatsbürger, der vom iranischen Geheimdienst angeworben wurde, um ein Attentat auf hochrangige israelische Beamte, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, zu verüben, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Polizei und des Shin Bet hervorgeht.

„Ein israelischer Staatsbürger wurde vom iranischen Geheimdienst angeworben, um Anschläge auf israelische Persönlichkeiten zu verüben. Er wurde zweimal in den Iran geschmuggelt und für die Durchführung von Missionen bezahlt“, heißt es in der Erklärung, in der hinzugefügt wird, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und andere hochrangige Beamte zu den Zielen gehörten.

0432 GMT – Israel tötet 34 Palästinenser, darunter neun Kinder, in Gaza

Israelische Luftangriffe auf mehrere Gebiete im Gazastreifen haben in den letzten 24 Stunden mindestens 34 Palästinenser getötet, darunter neun Kinder, wie ein Beamter mitteilte.

In einer Erklärung informierte der Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen, Mahmoud Basal, über die andauernden israelischen Angriffe.

0404 GMT – Japanisches Unternehmen gibt an, dass die Geräte, die angeblich bei den Bombenanschlägen der Hisbollah verwendet wurden, „vor etwa 10 Jahren eingestellt wurden“

Das japanische Unternehmen Icom gab bekannt, dass es die Produktion des Funkgerätemodells, das Berichten zufolge bei den jüngsten Explosionen im Libanon verwendet wurde, vor etwa 10 Jahren eingestellt hat.

„Das IC-V82 ist ein Handfunkgerät, das von 2004 bis Oktober 2014 hergestellt und exportiert wurde, auch in den Nahen Osten. Es wurde vor etwa 10 Jahren eingestellt und seitdem nicht mehr von unserem Unternehmen ausgeliefert“, so Icom in einer Erklärung.

Lesen Sie mehr hier

01:00 Uhr GMT – Taiwan „schenkt den Explosionen im Libanon große Aufmerksamkeit“

Das nationale Sicherheitsteam Taiwans „schenkt der Detonation von Tausenden Pagern im Libanon große Aufmerksamkeit“, sagte der Verteidigungsminister der Insel, nachdem eine taiwanesische Firma mit der Produktion der Pager in Verbindung gebracht wurde.

Das in Taiwan ansässige Unternehmen Gold Apollo gab an, die bei dem Angriff verwendeten Geräte nicht hergestellt zu haben, sondern dass diese von einem in Budapest ansässigen Unternehmen hergestellt wurden, das eine Lizenz zur Nutzung seiner Marke besitzt.

In einem Gespräch mit Reportern in Taipeh sagte der taiwanesische Verteidigungsminister Wellington Koo, dass die Regierung die Entwicklungen genau beobachte.

„Nach der Veröffentlichung der Nachrichten gehe ich davon aus, dass die zuständigen nationalen Sicherheitsbehörden dem derzeit große Aufmerksamkeit schenken“, sagte er, ohne näher darauf einzugehen.

Mehr lesen

Schrapnell in den Augen, Finger gespalten: Libanesische Ärzte behandeln eine Welle von Verwundeten

2130 GMT – Zahl der Todesopfer durch Explosionen im Libanon steigt, während Israel Gaza quält

Die Zahl der Todesopfer durch eine zweite Welle von Explosionen elektronischer Geräte im Libanon ist auf 20 gestiegen, wobei mehr als 450 Menschen verwundet wurden, wie das Gesundheitsministerium des Landes mitteilte.

„Die Welle feindlicher [israelischer] Explosionen, die auf Walkie-Talkies abzielten, … tötete 20 Menschen und verletzte mehr als 450“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Am Dienstag wurden bei Explosionen von Pagern im ganzen arabischen Land mindestens 12 Menschen getötet und 2.750 verletzt.

Die libanesische Hisbollah-Gruppe gab unterdessen den Tod von acht Mitgliedern „auf dem Weg nach Jerusalem“ bekannt – ihre Bezeichnung für Mitglieder, die bei israelischen Angriffen getötet wurden. Durch ihren Tod erhöht sich die Zahl der Todesopfer der Gruppe bei den seit Oktober letzten Jahres andauernden Gefechten mit Israel auf mindestens 461.

2002 GMT – Biden wird mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate über Gaza sprechen

US-Präsident Joe Biden wird den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, im Weißen Haus zu Gesprächen über Themen wie das Blutbad in Gaza, den Sudan und die verantwortungsvolle Entwicklung künstlicher Intelligenz empfangen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte, der Besuch sei der erste eines Präsidenten des arabischen Golfstaats in Washington überhaupt, und fügte hinzu, dass Vizepräsidentin Kamala Harris sich separat mit dem Staatsoberhaupt der VAE treffen werde.

19:14 Uhr GMT – Deutschland setzt Waffenexporte nach Israel aus

Deutschland hat neue Exporte von Kriegswaffen nach Israel ausgesetzt, während es sich mit rechtlichen Herausforderungen befasst, wie eine Analyse der Nachrichtenagentur Reuters von Daten und einer Quelle aus dem Umfeld des Wirtschaftsministeriums ergab.

Eine Quelle aus dem Umfeld des Ministeriums zitierte einen hochrangigen Regierungsbeamten mit den Worten, dass die Arbeit an der Genehmigung von Exportlizenzen für Waffen nach Israel aufgrund des rechtlichen und politischen Drucks von Gerichtsverfahren eingestellt worden sei, in denen argumentiert wurde, dass solche Exporte aus Deutschland gegen das humanitäre Recht verstoßen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …