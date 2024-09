https://www.middleeasteye.net/opinion/us-racket-book-chronicles-chaos-wrought-empire-globe



The Racket: Eine Chronik des Chaos, das das US-Imperium weltweit anrichtet

Von Leila Sansour

18. September 2024

Spekulationen über die Reichweite der politischen und wirtschaftlichen Einmischung Amerikas sind eine Sache; Matt Kennard zeigt uns, wie es aus nächster Nähe aussieht

Matt Kennards Buch „The Racket“, dessen zweite Auflage diesen Sommer veröffentlicht wurde, versucht, eine der emotionalsten Fragen unserer politischen Ära direkt anzugehen: Was für ein Akteur sind die Vereinigten Staaten und wie gehen wir mit den negativen Auswirkungen ihrer Übervorteilung um?

Von einem einzigen Prinzip zu sprechen, das allen globalen Operationen Washingtons zugrunde liegt, mag plump klingen. Schließlich sind Imperien komplexe Unterfangen, selbst in Zeiten des Machtverfalls – aber Kennard ist sich seines Urteils sicher: Die USA lassen sich am besten am Ende ihrer globalen Geschäfte verstehen.

Dort, jenseits des Schauplatzes der „liberalen Werte“ und „Entwicklungs- und Demokratieprogramme“, tritt eine einfache Nation mit einem klaren Antrieb und einer unkomplizierten Ernährung zutage. Man muss sie nur aus nächster Nähe betrachten.

Kennard war durch seine Arbeit als investigativer Journalist bei der Financial Times, wo er unter anderem über das Pentagon, das Weiße Haus, die Wall Street und die City of London berichtete, in der einzigartigen Position, genau das zu tun.

Über einen Zeitraum von vier Jahren reiste er mit seltenem Zugang über fünf Kontinente und berichtete aus mehr als einem Dutzend Ländern, darunter Bolivien, Mexiko, Haiti, Palästina, Tunesien und das Ägypten nach Mubarak. Kennard spricht eloquent über das kulturelle „Echosystem“, das die Nachrichtenredaktionen dominiert und die unerschütterliche Achtung der Mainstream-Medien vor dem Status quo sicherstellt.

The Racket kombiniert beispiellosen Zugang mit der immensen Frustration des Autors und enthält eine Sammlung von Beobachtungen und Erkenntnissen, die er während seiner Tätigkeit bei der Financial Times nicht veröffentlichen konnte.

Die Erkenntnisse des Buches sollten nicht überraschen. In den letzten Jahrzehnten haben multinationale Konzerne an Macht und Einfluss gewonnen, deren Interessen mit harter militärischer Macht und der übergreifenden amerikanischen politischen Doktrin konvergieren.

Aber die Detailtiefe, die Kennard bietet, bietet eine dringend benötigte Anpassung an diese Sichtweise. Spekulationen über politische Einmischung der USA und erzwungene globale Wirtschaftsentwicklungsprogramme sind eine Sache; die Mechanismen des Ganzen aus nächster Nähe zu sehen, ist eine andere.

Amerikanische Fingerabdrücke

Dieses Buch ist eine Pflichtlektüre für alle, die verstehen wollen, mit welchen Mitteln die USA die Welt an ihre Zwecke anpassen, von der Anstiftung zu Staatsstreichen in Ländern wie Bolivien bis hin zur schmerzhaften, umfassenden Umstrukturierung Haitis nach dem Erdbeben von 2010.

Die Folgen sind nicht nur bittere Armut und kooptierte Regierungen, sondern auch neue politisch-wirtschaftliche Formationen, die sich nicht selbst wieder in die nationale Souveränität zurückführen können. In Haiti beispielsweise bedeutete der Vorstoß der USA für ein öffentlich finanziertes, aber privat geführtes Bildungssystem, dass 700 Millionen US-Dollar der Steuereinnahmen Haitis für das Unternehmen erhoben werden mussten, während mehr als die Hälfte der Schulkinder des Landes von der Bildung ausgeschlossen waren.

Abgesehen von der Entrechtung großer Teile der Bevölkerung, ohne neue Steuereinnahmen, sei die Steuerbasis „so gut wie zerstört“, sagte Kennard.

In Ausbeuterbetrieben in Honduras, von denen die Hälfte im Besitz multinationaler US-Unternehmen ist, verabreichen Manager den weiblichen Angestellten jeden Morgen Antibabypillen, um sicherzustellen, dass sie weiterarbeiten können, fand Kennard heraus. Auch Notizen, in denen festgelegt ist, zu welchen Zeiten die Arbeiter die Toilette benutzen dürfen, sind weit verbreitet.

Im Jahr 2009 übernachtete Kennard in Palästina auf dem Boden eines Einfamilienhauses im Stadtteil Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem, um die Gewalt der Siedler zu mildern, die darauf aus waren, die Familie zu vertreiben. „Ich war Zeuge eines Mikrokosmos der schleichenden Ermordung eines Volkes“, schrieb er. „Kein Amerikaner, der die Mainstream-Zeitungen liest oder die Fernsehnachrichten der Unternehmen sieht, hätte eine Ahnung davon gehabt, dass dies geschieht.“

Seine Untersuchungen zu verschiedenen Mordanschlägen in Bolivien ergaben, dass die USA sich nicht einmal die Mühe machen, ihre Fingerabdrücke zu verwischen, da sie wissen, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Zeugenaussagen von Arbeitern, Revolutionären, Regierungsbeamten und desillusionierten US-Diplomaten machen die hinterlistige Natur des amerikanischen Imperiums deutlich.

Kennards Buch führt uns die Verletzlichkeit unseres öffentlichen kognitiven Terrains vor Augen. Die Auslassungen der Mainstream-Medien nehmen einen äußerst unheilvollen Charakter an. Der Mangel an Ressourcen für einen ordnungsgemäßen investigativen Journalismus und die Kapitulation der Zivilgesellschaft angesichts einer wachsenden Kultur der Geheimhaltung in den politischen Einrichtungen des Westens sind entscheidende Defizite.

Westliches Versagen

Wenn Befürworter der westlichen Ordnung die Führung westlicher liberaler Demokratien verteidigen, werden viele – zumindest diejenigen mit einer gewissen Überlegung – den Vorrang des Eigeninteresses zugeben, während sie argumentieren, dass westliche Gesellschaften einen Vorteil haben, der auf die Stärke der westlichen Zivilgesellschaft und die damit verbundene Dualität der Ziele zurückzuführen ist.

Doch angesichts des Versagens der westlichen Zivilgesellschaft, den Krieg gegen den Irak zu stoppen, und der unbeachteten Forderungen nach einem Waffenstillstand im jüngsten Krieg Israels gegen Gaza ist es schwer zu erkennen, wo die Macht der Zivilgesellschaft im Zeitalter der Macht der Konzerne liegt – und ob sie überhaupt eine hat. Wenn die Medien schweigen und unser Zugang zu Informationen eingeschränkt ist, können wir dann überhaupt von einer sinnvollen Staatsbürgerschaft sprechen?

Da der Gaza-Krieg live übertragen wird und Millionen Menschen auf der ganzen Welt mobilisiert werden, könnte sich langsam etwas Neues abzeichnen

Kennard zeichnet ein düsteres Bild, aber irgendwie gelingt es ihm, Optimismus zu verbreiten. Mit der Verbreitung neuer Medien, so schlägt er vor, haben wir die Chance, die Zivilgesellschaft wieder aufzubauen oder zumindest die kognitive Landschaft neu zu gestalten, die ein Eckpfeiler dieses Unterfangens ist. Da der Gaza-Krieg live übertragen wird und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mobilisiert werden, könnte sich langsam etwas Neues entwickeln.

Während der Occupy-Wall-Street-Bewegung im Jahr 2011 mischte sich Kennard unter die Demonstranten, die ihrem Frust über das US-Finanzsystem Luft machten und ihm sagten: „Beide politischen Parteien gehören denselben Leuten.“ Trotz des fehlenden Fokus von Occupy hatte die Bewegung dennoch das Potenzial, sich zu einer Massenbewegung zu entwickeln, wie ein Professor der Columbia University Kennard damals sagte.

Hätte ich dieses Buch gelesen, als es vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal erschien, hätte ich mich vielleicht einer unüberlegten Kritik seines Tons hingegeben, der manchmal zu wütend und vielleicht zu leidenschaftlich für eine kühle politische Einschätzung ist. Aber heute, nach der Veröffentlichung der zweiten Auflage, scheint The Racket eine prophetische Qualität erlangt zu haben, die unsere Sensibilität erst jetzt vollständig erfasst.

Es könnte sein, dass, wie Kennard gerne betont, Palästina endlich alle Vorwände abgestreift hat. Die Glocke, die heute für alle läutet, wenn auch mit einiger Verzögerung, ist genauso laut, wie sie für ihn damals geklungen haben muss.

Selbst seine Unnachgiebigkeit scheint angemessen, wenn man an die monumentale Dringlichkeit denkt, mit der wir uns der undurchdringlichen Macht internationaler Unternehmen stellen müssen, die unsere Umwelt und unsere politische Landschaft rasch zerstören. Dies ist ein dringendes, aufschlussreiches Werk – eine Pflichtlektüre für jeden, der die Zeit, in der wir leben, besser verstehen möchte.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Leila Sansour ist eine palästinensisch-britische Filmemacherin und Fernsehproduzentin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Open Bethlehem, einer Initiative, die sich der Förderung und Erhaltung des Lebens und des Erbes von Bethlehem verschrieben hat. Darüber hinaus arbeitet Sansour regelmäßig als freiberufliche Produzentin für ITN News.

