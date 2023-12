https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-israel-probes-accidental-killing-of-gaza-

Live-Blog: Israel prüft versehentliche Tötung von Geiseln im Gazastreifen und ist empört

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden in Gaza wurden bei den israelischen Angriffen seither mindestens 18.800 Palästinenser, vor allem Kinder und Frauen, getötet und 51.000 verletzt. / Foto: AFP

Samstag, 16. Dezember 2023

Die israelische Armee untersucht die Tötung von drei Geiseln, die von den Soldaten fälschlicherweise als Bedrohung eingestuft worden waren, ein Vorfall, der Proteste in Tel Aviv auslöste.

Nach Angaben des Militärs wurden Yotam Haim, Alon Shamriz und Samer el Talalqa – alle um die 20 – bei einem Einsatz in Gaza-Stadt erschossen.

Sie gehörten zu den etwa 250 Menschen, die während der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel, bei denen nach israelischen Angaben etwa 1.140 Menschen getötet wurden, als Geiseln genommen wurden.

Der Tod der Geiseln hat die internationale Empörung über die Art und Weise, wie Israel seine Boden- und Luftangriffe in Gaza durchführt, noch verstärkt.

Weitere Aktualisierungen

1513 GMT – EU verurteilt Angriffe auf Journalisten auf das Schärfste

Nach dem gewaltsamen Angriff auf einen Fotojournalisten der Agentur Anadolu im besetzten Ost-Jerusalem hat die Europäische Union tätliche Angriffe auf Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs scharf verurteilt.

Israelische Streitkräfte griffen am Freitag Mustafa Alkharouf, der im besetzten Ostjerusalem im Einsatz war, gewaltsam an, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

„Die Europäische Union bedauert den Tod von Journalisten und anderen unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Peter Stano, in einer Erklärung.

Er betonte, dass die EU „alle Konfliktparteien auffordert, den Schutz der Zivilbevölkerung, einschließlich der Journalisten, zu jeder Zeit zu gewährleisten“.

Familien von israelischen Gefangenen drohen nach Netanjahus Brüskierung mit Hungerstreik

1246 GMT – Zahl der getöteten Palästinenser im besetzten Westjordanland steigt auf 288

Mit der nächtlichen Tötung eines jungen Mannes durch die israelische Armee ist die Zahl der palästinensischen Todesopfer im besetzten Westjordanland seit Beginn des Konflikts am 7. Oktober auf 288 gestiegen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Das Ministerium teilte in einer kurzen Erklärung mit, dass „Hamza Ibrahim Muhammad Bashkar, 30, am Freitagabend in der Nähe der Stadt Huwara durch Schüsse der israelischen Streitkräfte getötet wurde“.

Das Ministerium machte keine weiteren Angaben zu den Umständen der Tötung Bashkars.

1241 GMT – Israelische Angriffe auf Gaza behindern humanitäre Arbeit: UN-Agentur

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge hat erklärt, dass die anhaltenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen die humanitäre Arbeit in der Region behindern.

In einem Interview mit dem Sender BBC News sagte Juliette Touma, die Kommunikationsdirektorin des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA): „Wir haben keinen Zugang zu denen, die uns am meisten brauchen, und können unsere Aufgaben nicht erfüllen.“

Sie sagte, dass „auferlegte Zugangsbeschränkungen, begrenzte Vorräte und anhaltende schwere Bombardierungen die Fähigkeit des UNRWA, Hilfe zu leisten, verhindern.“

„Man kann keine Hilfe unter einem Himmel voller Luftangriffe leisten“, fügte sie hinzu.

1236 GMT – Von der israelischen Armee in Gaza getöteter Al Jazeera-Journalist beigesetzt

Der Kameramann des Fernsehsenders Al Jazeera, Samer Abu Daqqa, der bei einem Bombardement der israelischen Armee im Gazastreifen getötet wurde, ist am Samstag beigesetzt worden.

An der Beerdigung im Garten des Nasser-Krankenhauses in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens nahmen Hunderte von Palästinensern sowie Abu Daqqas Kollegen und Dutzende von Journalisten teil.

Wael al Dahdouh, der Gaza-Korrespondent von Al Jazeera, wurde bei demselben Anschlag ebenfalls verletzt und nahm an der Beerdigung seines Kollegen teil.

1123 GMT – Dutzende Tote und Verletzte bei mehreren Angriffen der israelischen Armee auf Gaza

Israelische Kampfflugzeuge haben zwei Häuser der Familien Al Najjar und Hadar im nördlichen Gazastreifen bombardiert. Dabei wurden mindestens 14 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt, berichtet die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Bei einem weiteren Angriff griff die israelische Armee ein Haus im Flüchtlingslager Jabalia an und tötete Dutzende von Palästinensern, darunter Kinder und Frauen, so die Nachrichtenagentur, und fügte hinzu, dass Dutzende von Menschen verletzt wurden und viele andere unter den Trümmern eingestürzter Gebäude gefangen waren.

Die israelische Armee bombardierte auch eine vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) betriebene Schule in Deir al Balah im Zentrum des Gazastreifens, in die Menschen geflüchtet waren.

1123 GMT – Mehrere Stadtviertel im nördlichen und südlichen Gazastreifen bombardiert, angegriffen

Israelische Kampfflugzeuge flogen auch einen Angriff auf ein Haus in der Gegend von Al Brahma in Rafah, während die israelische Armee ihre Bombardierung der Viertel Shujaiya, Tuffah und Daraj in Gaza fortsetzte.

Unabhängig davon erschoss ein israelischer Scharfschütze einen palästinensischen jungen Mann in seinem Haus in der Region Tel ez Zater im nördlichen Gazastreifen.

Die israelische Armee führte auch Angriffe in den östlichen Teilen der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen durch. Über die Gesamtzahl der Toten und Verletzten bei den israelischen Angriffen wurden keine Angaben gemacht.

1046 GMT – Die israelische Armee verhaftet 16 weitere Palästinenser, darunter eine krebskranke Frau im Westjordanland: NGO

Die israelische Armee hat 16 weitere Personen verhaftet, darunter eine krebskranke Frau. Damit stieg die Gesamtzahl der palästinensischen Gefangenen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem seit dem 7. Oktober auf 4.520, so eine palästinensische Gruppe für Gefangenenangelegenheiten.

Die Palästinensische Gefangenengesellschaft teilte in einer Erklärung mit, dass die israelischen Behörden „am Samstag 16 Bürger verhaftet haben“, und fügte hinzu, dass diese Zahl die Verhaftungen im Gazastreifen nicht einschließt.

1023 GMT – Palästinenser „verrotten lassen“, während die Welt zum Massaker in Gaza schweigt: BAFTA-ausgezeichneter Regisseur

Die britisch-palästinensische Regisseurin Farah Nabulsi hat sich auf dem 11. Bosphorus Film Festival in Istanbul gegen die israelische Blockade des Gazastreifens und die anhaltende Tötung von Palästinensern ausgesprochen.

Die Palästinenser im Gazastreifen wurden „in Stagnation und Hilflosigkeit verrotten gelassen, und sie haben den Schlüssel weggeworfen, und jeder, der es wagte, herauszukommen, wurde erschossen“, sagte sie.

Nabulsi, die Israels anhaltende Aggression gegen den Gazastreifen anprangerte, wurde bekannt, nachdem sie während ihrer Rede bei der Preisverleihung des Internationalen Filmfestivals am Roten Meer sagte: „Stoppt das Massaker in Gaza“.

1021 GMT – Internationale Empörung über israelischen Angriff auf Anadolu-Fotojournalist in Jerusalem

Der Anadolu-Fotojournalist Mustafa Alkharouf wurde von israelischen Streitkräften bei einem gewaltsamen Angriff im besetzten Ost-Jerusalem verletzt. Dies hat zu einer breiten Verurteilung durch verschiedene internationale Organisationen, darunter die UNO, und mehrere Regierungen geführt.

Alessandra Vellucci, Direktorin des UN-Informationsdienstes, forderte alle Parteien auf, die internationalen Menschenrechtsbestimmungen einzuhalten und den Schutz von Journalisten zu gewährleisten.

Sie sagte, dass Medienausrüstung, Büros und Studios nicht Ziel von Angriffen oder Repressalien sein sollten.

Unabhängig davon verurteilte Anthony Bellanger, der Vorsitzende der Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ), den „gewalttätigen und aggressiven“ Angriff auf den Anadolu-Fotojournalisten und bezeichnete ihn als einen Albtraum.

1009 GMT – Hochrangiger US-Beamter und deutscher Spitzendiplomat erörtern Situation in Gaza per Telefon

US-Außenminister Antony Blinken und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock haben telefonisch über die Lage im Gazastreifen gesprochen, wie es in einer offiziellen Erklärung heißt.

Blinken rief Baerbock an und begrüßte die deutsche Führung, die „Israels Recht unterstützt, sicherzustellen, dass die Hamas die Angriffe vom 7. Oktober niemals wiederholen kann“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, in einer Erklärung, in der er das Gespräch der beiden Politiker verlas.

„Die Staats- und Regierungschefs diskutierten über die Dringlichkeit, die humanitären Bedürfnisse im Gazastreifen zu befriedigen, die Zivilbevölkerung vor Schaden zu bewahren und die Bemühungen, eine weitere Ausbreitung des Konflikts zu verhindern“, so die Erklärung.

0940 GMT – Pakistanischer Armeechef trifft UN-Chef in New York zu Gesprächen über Gaza

Der Chef der pakistanischen Armee, General Asim Munir, hat sich mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York getroffen und die aktuelle Situation im Gazastreifen erörtert.

Während des Treffens bekräftigte Munir die pakistanische Position in der Palästina-Frage und forderte Guterres auf, die internationale Gemeinschaft für eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten im Gazastreifen zu mobilisieren, um eine menschliche Tragödie zu verhindern, hieß es in einer am Samstag von der Medienabteilung der pakistanischen Armee in Rawalpindi veröffentlichten Erklärung.

Er betonte auch, dass die einzige langfristige Lösung des Problems eine Zweistaatenlösung sei.

0843 GMT – Libanesische Hisbollah beschießt israelische Militäranlage mit Rakete

Die libanesische Hisbollah-Gruppe hat angekündigt, eine israelische Militäranlage an der südlichen Grenze des Libanon ins Visier genommen zu haben.

In einer Erklärung teilte die Gruppe mit, sie habe „die israelische Militäranlage von Birket Rishe an der libanesischen Grenze mit einer Lenkrakete angegriffen“.

Sie fügte hinzu, dass „das Ziel mit voller Genauigkeit getroffen wurde“ und behauptete, dass es „viele Tote und Verletzte unter den israelischen Soldaten“ gegeben habe.

0724 GMT – Straßen in Gaza werden zu Freiluftgräbern

Familien sind dazu übergegangen, die Leichen ihrer bei israelischen Luftangriffen getöteten Angehörigen in behelfsmäßigen Massengräbern zu bestatten, die über den gesamten Gazastreifen verstreut sind.

Die Bestattungen in behelfsmäßigen Gräbern sind darauf zurückzuführen, dass Friedhöfe aufgrund der anhaltenden Aggression schwer zu erreichen sind.

Von Anadolu befragte Palästinenser erklärten, dass die Gräber nur vorübergehend sein sollen, bis ein humanitärer Waffenstillstand ausgerufen wird oder die Feindseligkeiten eingestellt werden. Dann sollen die Leichen auf offizielle Friedhöfe in den Städten überführt werden.

Der Leiter der Euro-Mediterranen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdu, sagte, seine Teams hätten „mehr als 120 behelfsmäßige Massengräber in den Gouvernements des Gazastreifens dokumentiert, in denen die Opfer des andauernden israelischen Krieges bestattet werden“.

0650 GMT – Zwei israelische Polizisten nach Schlägen auf Journalist suspendiert

Die israelische Polizei hat ein Disziplinarverfahren gegen zwei Beamte eingeleitet, die an dem brutalen Überfall auf den Fotojournalisten Mustafa Alkharouf von der Agentur Anadolu beteiligt waren.

Wie der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet, wurden die beiden Beamten nach dem Vorfall von ihrer „operativen Tätigkeit“ suspendiert.

Der Überfall ereignete sich, als Alkharouf über das Freitagsgebet in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem berichtete.

Zwei israelische Grenzpolizisten griffen ihn an, woraufhin es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam. Der Fotojournalist wurde geschlagen, zu Boden geworfen und mit schweren Tritten gegen den Kopf traktiert, so dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Als Reaktion auf den Vorfall haben die israelischen Behörden die Suspendierung der beteiligten Beamten veranlasst.

0201 GMT – Jede feindliche Handlung gegen den Jemen wird Konsequenzen haben: Houthis

Jede feindselige Handlung gegen den Jemen werde schreckliche Folgen haben und hohe Kosten verursachen, sagte Ali al Qahoum, Mitglied des Politbüros der Houthi-Gruppe Ansarullah, gegenüber dem libanesischen Fernsehsender Al Mayadeen TV.

„Die Houthis werden die palästinensische Sache nicht aufgeben, unabhängig von den Drohungen der USA, Israels oder des Westens“, sagte er und fügte hinzu, dass die Operationen gegen Israel fortgesetzt würden.

Der Jemen sei bereit, mit allen Verteidigungsoptionen auf jede feindliche Aktion der USA, Israels oder des Westens zu reagieren.

Wie wirken sich die Angriffe der Houthi auf Schiffe im Roten Meer auf den Welthandel aus?

0001 GMT – Israel überfällt Westjordanland und verletzt mehrere Palästinenser

Israelische Streitkräfte haben nach Angaben der palästinensischen Behörden fünf Palästinenser, darunter ein Kind, in Städten des besetzten Westjordanlandes verletzt.

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds griffen Teams ein, als fünf Palästinenser in Bethlehem, Hebron und Nablus von israelischen Streitkräften verletzt wurden.

Demnach wurden drei Palästinenser mit scharfer Munition beschossen, zwei erlitten Verletzungen durch tätliche Angriffe.

Unter den Verwundeten befindet sich ein 14-Jähriger, der von den israelischen Streitkräften in die Hüfte geschossen wurde. Über den Zustand der Verletzten wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober mindestens 288 Palästinenser im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften und Siedlern getötet und mehr als 3.100 verletzt.

