Live-Blog: Israel stimmt sich in Bezug auf Gaza vollständig mit Trump ab

16. Februar 2025

Waffenruhe unterbricht Israels Krieg gegen Gaza – der Berichten zufolge über 48.271 Palästinenser getötet hat, eine Zahl, die von offiziellen Stellen auf fast 62.000 korrigiert wurde, nachdem Tausende hinzugefügt wurden, die vermisst werden und nun vermutlich tot sind – geht in den 29. Tag.

US-Außenminister Marco Rubio und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu geben am 16. Februar 2025 im Büro des Premierministers in Jerusalem gemeinsame Erklärungen vor der Presse ab. Reuters

Sonntag, 16. Februar 2025

Israel und die Vereinigten Staaten leisten einen gemeinsamen Beitrag zum Gazastreifen, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio, bei dem es auch um den Iran und den Waffenstillstand im Libanon ging.

Netanjahu dankte Rubio für die „uneingeschränkte Unterstützung“ der israelischen Politik in Gaza und sagte, dass Israel und die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump eine gemeinsame Strategie in der palästinensischen Enklave verfolgen, in der nach 15 Monaten Krieg ein fragiler Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Kraft ist.

„Ich möchte allen, die uns jetzt zuhören, versichern, dass Präsident Trump und ich in voller Zusammenarbeit und Abstimmung miteinander arbeiten“, sagte er.

Weitere Updates

11:53 Uhr GMT – Zahl der Todesopfer im Gazastreifen nähert sich 48.300, da weitere Leichen in Trümmern gefunden werden

Palästinensische Mediziner und Rettungsteams bargen in den letzten 24 Stunden sechs weitere Leichen aus den Trümmern in Gaza, wodurch sich die Gesamtzahl der Todesopfer des völkermörderischen Krieges Israels seit Oktober 2023 auf 48.271 erhöht, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, dass außerdem fünf Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert wurden, wodurch sich die Zahl der Verletzten bei dem israelischen Angriff auf 111.693 erhöht.

„Viele Opfer sind immer noch unter den Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen, und die Rettungskräfte können sie nicht erreichen“, so das Ministerium.

09:21 Uhr GMT – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich trotz eines Waffenstillstandsabkommens geweigert, die Einfuhr von Wohnmobilen und schwerem Gerät in den Gazastreifen zu genehmigen, wie israelische Medien berichteten.

Der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN berichtete unter Berufung auf eine ungenannte israelische Quelle, Netanjahu habe den Zugang zu schwerem Gerät zur Beseitigung der Trümmer zerstörter Gebäude in der Enklave abgelehnt.

Hunderttausende Palästinenser sind nach dem tödlichen Angriff Israels, bei dem mehr als 48.200 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet wurden und Gaza in Trümmern liegt, obdachlos geworden.

Die örtlichen palästinensischen Behörden haben Israel beschuldigt, gegen das humanitäre Protokoll des Waffenstillstandsabkommens für Gaza verstoßen zu haben, indem es den Zugang zu Hilfsgütern, darunter Zelte und Wohnwagen für vertriebene Zivilisten in Gaza, verweigert hat.

09:21 Uhr GMT – Besuch des israelischen Militärchefs in den USA vom 17. bis 20. Februar

Der scheidende Chef des israelischen Militärs, Generalleutnant Herzi Halevi, wird vom 17. bis 20. Februar zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Staaten reisen, wie das israelische Militär mitteilte.

Halevi, der am 6. März zurücktreten soll, wird mit hochrangigen US-Kommandeuren zusammentreffen, „um wichtige strategische und operative Fragen zu erörtern“, heißt es in der Erklärung.

0810 GMT – Israel tötet palästinensische Polizeibeamte, die Hilfsgüter in Gaza sichern

Offiziellen palästinensischen Quellen zufolge wurden in Rafah im Süden des Gazastreifens drei palästinensische Polizeibeamte durch israelischen Beschuss getötet, obwohl ein Waffenstillstandsabkommen besteht.

In einer Erklärung gab das Innenministerium in Gaza die Opfer bekannt und stellte fest, dass die Beamten eingesetzt wurden, um die Einfuhr von humanitärer Hilfe in das Gebiet Al-Shawka östlich von Rafah zu sichern, als sie angegriffen wurden.

Das Ministerium verurteilte den Angriff aufs Schärfste und forderte „Vermittler und die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf die (israelische) Besatzung auszuüben, damit diese ihre Angriffe auf die Polizei einstellt, die eine zivile Einrichtung ist, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und die Organisation des täglichen Lebens zuständig ist.“

Die palästinensischen Polizeibeamten waren im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel eingesetzt worden, um die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter in die belagerte Enklave zu sichern.

0533 GMT – Israelischer Angriff auf Tulkarem dauert den 21. Tag in Folge an

Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Offensive in der Stadt Tulkarem und ihrem Flüchtlingslager den 21. Tag in Folge fort, wobei der Angriff auf das Lager Nour Shams den achten Tag in Folge intensiviert wird, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Der Angriff ist durch eine vollständige Belagerung, verstärkten Truppeneinsatz und weitreichende Zerstörung gekennzeichnet.

Laut Wafa verstärkten israelische Streitkräfte über Nacht ihre Präsenz in der Stadt, indem sie zusätzliche Truppen und Militärfahrzeuge entsandten, während Aufklärungsdrohnen in geringer Höhe flogen.

Die Streitkräfte haben die Kontrolle über mehrere Häuser in den östlichen und nördlichen Stadtvierteln übernommen, insbesondere in der Nähe des Flüchtlingslagers Tulkarem, und sie nach der gewaltsamen Evakuierung der Bewohner in militärische Außenposten umgewandelt.

0152 GMT – Israel entführt bei Razzien im Westjordanland zwei palästinensische Kinder

Israelische Soldaten haben bei Razzien an verschiedenen Orten im besetzten Westjordanland zwei palästinensische Kinder entführt, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Ubade Gassan Azim und Zayd Nur Ferhat wurden bei einer Razzia in einem Dorf in Nablus festgenommen.

Israelische Streitkräfte setzten bei einer Razzia in einer Stadt in der Nähe der Stadt Hebron auch Schallbomben und Tränengas ein.

2240 GMT – Rubio trifft inmitten des Waffenstillstands im Gazastreifen in Israel ein

US-Außenminister Marco Rubio ist zu seiner ersten Nahostreise in Israel eingetroffen.

Er wurde am Ben Gurion International Airport vom israelischen Außenminister Gideon Saar begrüßt, der ein Foto auf seinem X-Account teilte.

Der US-Diplomat wird am Sonntag mit hochrangigen israelischen Beamten, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, zusammentreffen.

Nach seinem Besuch in Israel wird Rubio nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, um mit hochrangigen Beamten über Zusammenarbeit, Stabilität und Frieden in der Region zu sprechen.

21:27 Uhr GMT – Trumps Aussagen führten zur Freilassung von Gefangenen – Netanjahu

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass die Freilassung von drei weiteren israelischen Gefangenen in Gaza durch die „klaren und direkten“ Aussagen von US-Präsident Donald Trump ermöglicht wurde.

In einer Erklärung behauptete Netanjahus Büro, die Hamas habe versucht, das Waffenstillstandsabkommen zu brechen, und „eine falsche Krise mit unbegründeten Anschuldigungen“ geschaffen.

„Wir leisten unseren Beitrag zur vollständigen Koordinierung mit den Vereinigten Staaten, um die rasche Rückkehr aller Geiseln – sowohl der Lebenden als auch der Gefallenen – sicherzustellen, und sind in jeder Hinsicht auf die nächsten Schritte vorbereitet“, fügte er hinzu.

21:10 Uhr GMT – Ehemaliger Unterhändler sagt, Israel habe zwei Chancen für Waffenruhe in Gaza verpasst

Ein ehemaliger israelischer Unterhändler sagte, Israel habe im vergangenen Jahr zwei Gelegenheiten verpasst, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen und die Freilassung der Geiseln zu beschleunigen, was eine schnelle Widerlegung durch das Büro des Premierministers zur Folge hatte.

„Meiner Meinung nach haben wir im vergangenen Jahr zwei Gelegenheiten verpasst, ein Abkommen zu unterzeichnen … im März und Juli“, sagte Oren Setter, der im Oktober aus dem israelischen Verhandlungsteam ausschied, in einer auf Channel 12 ausgestrahlten Stellungnahme.

„Wir haben nicht alles getan, um sie so schnell wie möglich zurückzubringen.“

Für unsere Live-Updates vom Samstag, dem 15. Februar 2025, klicken Sie hier.

