Live-Blog: Israel tötet 28 Menschen in Gaza, während tödliche Angriffe auf den Libanon zunehmen

Mittwoch, 25. September 2024

Der Krieg Israels gegen Gaza, der nun in seinem 355. Tag ist, hat mindestens 41.495 Palästinenser getötet und über 96.006 weitere verwundet – eine vorsichtige Schätzung – wobei mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern bombardierter Häuser begraben sein sollen.

AA

Israel hat seine brutale Offensive auf Gaza fortgesetzt, obwohl der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hatte. / Foto: AA

10:30 Uhr GMT – Bei israelischen Angriffen wurden in Gaza 28 weitere Palästinenser getötet, wodurch sich die Gesamtzahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober auf 41.495 erhöht hat, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in der belagerten Enklave mitteilte.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es außerdem, dass bei dem andauernden Angriff etwa 96.006 weitere Menschen verletzt worden seien.

„Israelische Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden bei vier ‚Massakern‘ an Familien 28 Menschen getötet und 85 weitere verletzt„, so das Ministerium.

„Viele Menschen sind immer noch unter den Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen, da die Rettungskräfte sie nicht erreichen können“, fügte es hinzu.

Weitere Updates

11:23 Uhr MEZ – Mindestens 16 Tote bei neuen israelischen Luftangriffen im Libanon

Bei neuen israelischen Luftangriffen im Libanon sind am Mittwoch nach Angaben libanesischer Behörden und Medienberichten mindestens 16 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

Das Gesundheitsministerium gab an, dass bei israelischen Luftangriffen auf die Provinz Baalbek-Hermel im Osten des Libanon vier Menschen getötet und 38 weitere verletzt wurden.

Bei israelischen Angriffen in den Städten Tebnine und Bint Jbeil im Südlibanon wurden fünf weitere Menschen getötet und 27 weitere verletzt, fügte das Ministerium in einer Erklärung hinzu.

Israelische Kampfflugzeuge griffen auch die Stadt Joun im Süden an, wobei vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden, wie die staatliche Nachrichtenagentur National News Agency berichtete.

Bei einem weiteren Luftangriff in der Stadt Maaysrah in Keserwan im Nordosten des Libanon kamen drei weitere Menschen ums Leben und neun weitere wurden verletzt, so der Sender.

1045 GMT – Israel sagt, dass 40 Raketen aus dem Libanon abgefeuert wurden, als die Grenzkämpfe aufflammten

Die israelische Armee gab an, dass 40 Raketen aus dem Libanon in den Norden Israels abgefeuert wurden, während die Eskalation mit der Hisbollah weiter zunimmt.

In mehreren Städten im Norden Israels, darunter Safed, Tiberias, Westgaliläa, Obergaliläa, am Berg Meron und in der Region Karmel, ertönten Luftangriffssirenen.

„Nachdem die Sirenen im Gebiet von Obergaliläa ausgelöst wurden, wurden etwa 40 Geschosse aus dem Libanon abgefeuert, von denen einige abgefangen wurden“, so das Militär in einer Erklärung.

10:30 Uhr GMT – Papst fordert die internationale Gemeinschaft auf, die ‚schreckliche Eskalation‘ im Libanon zu stoppen

Papst Franziskus forderte die internationale Gemeinschaft auf, ‚alles zu tun, um diese schreckliche Eskalation zu stoppen‘, nachdem bei tagelangen intensiven israelischen Luftangriffen Hunderte Menschen im Libanon getötet wurden.

„Ich bin traurig über die Nachrichten aus dem Libanon“, sagte der Papst bei seiner wöchentlichen Generalaudienz im Vatikan und äußerte die Hoffnung, ‚dass die internationale Gemeinschaft alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um diese schreckliche Eskalation zu stoppen‘, die er als ‚inakzeptabel‘ bezeichnete.

Er drückte dem libanesischen Volk, ‚das in der jüngeren Vergangenheit bereits zu viel gelitten hat‘, seine ‚Nähe‘ aus.

0840 GMT – Streik trifft Bergdorf nördlich von Beirut: Staatsmedien, Einwohner

Nach Angaben von Einwohnern wurde erstmals ein Bergdorf nördlich von Beirut getroffen. Staatliche Medien berichteten von Raketeneinschlägen, während Israel angab, „umfangreiche“ Angriffe auf Hochburgen der Hisbollah durchgeführt zu haben.

Die libanesische Nachrichtenagentur berichtete, dass „zwei Raketen in Maaysra einschlugen“, einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Dorf in einem überwiegend christlichen Berggebiet etwa 25 Kilometer (15 Meilen) von Beirut entfernt. Einwohner bestätigten, dass der Angriff ihr Dorf getroffen und ein Haus und ein Café zerstört hatte.

08:35 GMT – Türkisches Sanitätsflugzeug landet im Libanon

Ein türkisches Flugzeug landete im Libanon und brachte medizinische Hilfsgüter und Vorräte zur Unterstützung des libanesischen Gesundheitssektors inmitten der andauernden israelischen Angriffe, bei denen Hunderte Menschen im Land getötet wurden.

„Das türkische Sanitätsflugzeug sendet angesichts des brutalen Angriffs Israels eine Botschaft der Solidarität mit unserem (libanesischen) Volk“, sagte der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad gegenüber der Anadolu Agency.

08:31 Uhr GMT – Israelische Armee fängt Drohne aus Syrien ab, während die Spannungen in der Region zunehmen

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie eine Drohne aus Syrien abgeschossen hat, während die Spannungen in der Region aufgrund der anhaltenden Angriffe Tel Avivs auf den Libanon zunehmen.

In einer militärischen Erklärung hieß es, die Drohne sei über dem südlichen Gebiet von Tiberias abgefangen worden.

Laut einem Anadolu-Reporter in der Region wurden über den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen Luftangriffssirenen ausgelöst.

Es wurden keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

07:00 GMT – Israel bereitet Bodenoffensive im Libanon vor – Israelische Medien

Israel bereitet sich auf eine mögliche Bodenoffensive im Libanon vor, so der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN.

Der UN-Gesandte von Tel Aviv, Danny Danon, sagte jedoch am Dienstag, dass Israel nicht darauf aus sei, eine Bodeninvasion im Libanon durchzuführen, und eine diplomatische Lösung bevorzuge.

„Wir sind nicht erpicht darauf, irgendwo eine Bodeninvasion zu starten. Ich möchte meinen Sohn nicht in den Kampf schicken und wir möchten unsere Jungs nicht in einem fremden Land kämpfen lassen. Aber wir sind entschlossen, die Zivilbevölkerung Israels zu schützen“, sagte Danon vor Reportern im UN-Hauptquartier in New York.

„Wir werden alles tun, was nötig ist, um die Bewohner in den Norden zurückzubringen. Wenn nichts hilft, dann ist das Ziel jeder Operation, Frieden und Ruhe zu erreichen“, fügte Danon hinzu.

06:55 GMT – Israel ‚treibt die Region in einen totalen Krieg‘: Ägypten, Irak, Jordanien

Die Außenminister Ägyptens, des Iraks und Jordaniens verurteilten Israels ‚Aggression‘ gegen den Libanon und warnten, dass dies ‚die Region in einen totalen Krieg treibt‘.

Die Minister erklärten, dass die Beendigung der „gefährlichen Eskalation in der Region … damit beginnt, Israels Aggression in Gaza zu stoppen“, und gaben eine gemeinsame Erklärung nach einem Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York ab.

Mehr lesen

Hisbollah-Rakete erreichte „zum ersten Mal überhaupt“ Tel Aviv – Israel

05:00 Uhr GMT – Neue israelische Angriffe treffen Süd- und Ostlibanon – offizielle Medien

Israel hat nach Angaben libanesischer offizieller Medien den dritten Tag in Folge Luftangriffe auf den Süd- und den Ostlibanon geflogen.

„Seit 5:00 Uhr (02:00 GMT) haben feindliche Kampfflugzeuge Angriffe auf mehrere Gebiete im Südlibanon geflogen“, berichtete die offizielle nationale Nachrichtenagentur und fügte hinzu, dass ‚die Luftangriffe über Nacht auf andere Teile des Südens fortgesetzt wurden‘, wobei nicht näher bezeichnete Opfer zu beklagen waren.

Es wurde auch berichtet, dass „feindliche Kampfflugzeuge und Drohnen“ nach Mitternacht mehrere Orte im Gebiet Baalbek im Bekaa-Tal im Osten des Libanon angriffen und auch dort Opfer zu beklagen waren.

0430 GMT – Israelisches Militär sagt, Rakete wurde abgefangen, als in Tel Aviv Sirenen ertönten

In der israelischen Wirtschaftsmetropole Tel Aviv ertönten Warnsirenen, als eine einzelne Boden-Boden-Rakete von Luftverteidigungssystemen abgefangen wurde, nachdem sie beim Überqueren des Libanon entdeckt worden war, so das israelische Militär.

Es gab keine Berichte über Schäden oder Opfer und das Militär gab an, dass es keine Änderung der Zivilschutzanweisungen für Zentralisrael gebe.

Die Warnsirenen ertönten auch in anderen Gebieten Zentralisraels, darunter in der Stadt Netanya.

0420 GMT – Palästinensischer Premierminister sagt, Fatah und Hamas würden sich in Kairo treffen

Der palästinensische Premierminister Mohammad Mustafa sagte, dass Vertreter der Fatah- und Hamas-Gruppen bald ein Treffen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo abhalten würden.

In einem Interview mit dem Mubasher-Kanal von Al Jazeera am Dienstag sagte Mustafa, dass die Gespräche darauf abzielen, Vereinbarungen zu treffen, um die Bedingungen für die Versorgung der Menschen im Gazastreifen zu verbessern.

Die Gespräche könnten später auf andere palästinensische Gruppen ausgeweitet werden, fügte er hinzu. Weiterlesen bei trt.de

