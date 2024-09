https://www.haaretz.com/israel-news/2024-09-25/ty-article/.premium/iran-isnt-a-unique-evil-says-israeli-professor-who-met-iranian-president-at-un/00000192-2898-ddff-a9fb-b8be7f7c0000



Israelischer Professor, der Irans Präsidenten getroffen hat: „Der Iran ist kein einzigartiges Übel, sondern ein regionaler Akteur wie jeder andere“

Lior Sternfeld, Professor an der Penn State University und Teil der jüdischen Delegation, die mit Präsident Masoud Pezeshkian in New York zusammentraf, berichtet Haaretz, dass es eine Gelegenheit war, die er sich nicht entgehen lassen konnte, mit dem iranischen Präsidenten im selben Raum zu sein

Von Etan Nechin

New York

25. September 2024

NEW YORK – Eine der überraschendsten Begegnungen am Rande der UN-Generalversammlung am Dienstag war ein Treffen zwischen dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian und einer Gruppe jüdischer Delegierter. Und wohl niemand war überraschter als der israelische Professor, der daran teilnahm. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …