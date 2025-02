Live-Blog: Israel würde Gaza an die USA übergeben – Trump

https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-gaza-would-be-turned-over-to-the-us-by-israel-trump-18261971



6. Februar 2025

Der Waffenstillstand im Krieg Israels gegen Gaza, bei dem Berichten zufolge über 47.552 Palästinenser getötet wurden – eine Zahl, die auf fast 62.000 korrigiert wurde, nachdem Tausende, die vermisst wurden und nun vermutlich tot sind, hinzugefügt wurden – geht in den 19. Tag.

Donnerstag, 6. Februar 2025

11:45 Uhr GMT – US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass Israel den Gazastreifen nach dem Krieg gegen die palästinensische Enklave an die Vereinigten Staaten übergeben werde.

„Israel würde Gaza nach Beendigung der Kämpfe an die Vereinigten Staaten übergeben. Die Palästinenser wären bereits in weitaus sicherere und schönere Gemeinden in der Region umgesiedelt worden, mit neuen und modernen Häusern„, sagte Trump in einem Beitrag auf Truth Social, der auf seinen umstrittenen Kommentaren zur Zukunft des Gazastreifens in dieser Woche aufbaut.

„Es wären keine US-Soldaten erforderlich!“, fügte er hinzu

Weitere Updates

0742 GMT –– Israelischer Verteidigungsminister befiehlt Armee, Massenexodus aus Gaza zu planen

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, er habe die Armee angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, der es Palästinensern ermöglicht, Gaza zu verlassen, wenn sie auswandern wollen.

„Ich habe die (Armee) angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, der es jedem Bewohner von Gaza, der das Land verlassen möchte, ermöglicht, dies in jedes Land zu tun, das bereit ist, sie aufzunehmen“, sagte er.

„Der Plan wird Ausreisemöglichkeiten über Landübergänge sowie besondere Vorkehrungen für die Ausreise auf dem See- und Luftweg beinhalten.“

Er begrüßte Trumps „kühnen Plan, der es einer großen Bevölkerung in Gaza ermöglichen könnte, an verschiedene Orte in der Welt auszuwandern“.

Er sagte nicht, ob Palästinenser eines Tages nach Gaza zurückkehren könnten, das durch den 15-monatigen Krieg Israels gegen die Enklave weitgehend unbewohnbar geworden ist.

Trump brachte wiederholt die Idee auf, Gaza zu „säubern“ und die gesamte Bevölkerung nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln. Weiterlesen in trt.com

05:12 Uhr GMT – Iran lehnt US-Plan zur „gewaltsamen Vertreibung“ von Palästinensern aus Gaza ab

Das iranische Außenministerium hat den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten, wie es ihn nannte, „schockierenden“ Plan zur Übernahme von Gaza und zur „gewaltsamen Vertreibung“ von Palästinensern aus dem Küstengebiet abgelehnt.

„Der Plan, Gaza zu räumen und das palästinensische Volk gewaltsam in die Nachbarländer zu vertreiben, wird als Fortsetzung des gezielten Plans des zionistischen Regimes (Israels) zur vollständigen Vernichtung der palästinensischen Nation angesehen und kategorisch abgelehnt und verurteilt“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmaeil Baqaei.

0334 GMT – Malaysia sagt, es sei ‚entschieden gegen‘ jeden Plan, Palästinenser in Gaza zwangsweise umzusiedeln

Malaysia hat erklärt, dass es „jeden Plan zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus Gaza entschieden ablehnt“, nachdem Präsident Donald Trump einen überraschenden Vorschlag für die Übernahme der vom Krieg zerstörten Enklave durch die Vereinigten Staaten gemacht hat.

„Malaysia lehnt jeden Vorschlag entschieden ab, der zur Zwangsumsiedlung oder zum erzwungenen Verlassen ihrer Heimat von Palästinensern führen könnte“, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums.

„Solche unmenschlichen Handlungen stellen ethnische Säuberungen dar und sind eindeutige Verstöße gegen das Völkerrecht und mehrere UN-Resolutionen.“

0242 GMT – Jordaniens König spricht mit Staats- und Regierungschefs von Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland

Jordaniens König Abdullah II. führte Gespräche mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt und betonte die Notwendigkeit, die Waffenruhe in Gaza aufrechtzuerhalten, die Ausweitung der Siedlungen zu stoppen und die Zwangsumsiedlung von Palästinensern zu verhindern.

König Abdullah traf sich mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Al-Husseiniya-Palast in Amman.

Er lobte „die Unterstützung Deutschlands für die Friedensbemühungen auf der Grundlage der Zweistaatenlösung und für die Entsendung von Hilfsgütern nach Gaza“, wie es in einer Erklärung des Königlichen Jordanischen Hofes heißt.

In einem Telefongespräch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erörterte König Abdullah „die jüngsten regionalen Entwicklungen, insbesondere die gefährliche Lage in Gaza“.

König Abdullah sprach auch mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, und betonte, dass „die arabische Koordination aufrechterhalten werden muss, um regionale Entwicklungen, insbesondere in Gaza und im Westjordanland, effizient anzugehen“.

König Abdullah führte auch ein Telefongespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in dem er betonte, dass „die internationale Gemeinschaft die Palästinenser dabei unterstützen muss, ihre vollen legitimen Rechte zu erlangen“.

02:13 Uhr GMT – Es ist nichts Falsches daran, Palästinenser aus Gaza zu vertreiben: Netanjahu

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat gesagt, dass an der Idee von Präsident Donald Trump, Palästinenser aus dem belagerten Gazastreifen zu vertreiben, nichts auszusetzen sei, nachdem der Vorschlag des US-Präsidenten international auf breite Kritik gestoßen war.

„Die eigentliche Idee ist, den Menschen im Gazastreifen, die gehen wollen, die Möglichkeit dazu zu geben. Ich meine, was ist daran falsch? Sie können gehen, sie können dann zurückkommen, sie können umziehen und zurückkommen. Aber man muss den Gazastreifen wieder aufbauen“, sagte Netanjahu in einem Interview mit Fox News. Weiterlesen bei trt.com

