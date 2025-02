https://www.aljazeera.com/opinions/2025/2/5/towards-a-trump-tower-in-gaza



Auf dem Weg zu einem Trump Tower in Gaza?

Veröffentlicht am 5. Februar 2025

Trumps geplanter Landraub in Gaza ist ein besonders ungeheuerlicher Ausdruck orientalistischer Psychose.

Ein Blick auf die Zerstörung im Lager Jabalia, nachdem sich die israelischen Streitkräfte nach dem Waffenstillstand in Gaza am 5. Februar 2025 aus dem Gebiet zurückgezogen hatten. [Anadolu]

Als Donald Trump im Januar erneut das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten von Amerika übernahm, nutzte der langjährige New York Times-Außenpolitik-Kolumnist und Orientalist Thomas Friedman die Seiten der US-amerikanischen Zeitung, um einige Ratschläge zu erteilen: „Präsident Trump, Sie können den Nahen Osten neu gestalten, wenn Sie sich trauen.“

Und während Strafmaßnahmen und imperiale Umgestaltungen seit langem zur US-Politik in dieser Region gehören, hat Trump nun Friedmans Herausforderung angenommen und sie auf eine ganz neue Ebene gehoben. Am Dienstag kündigte er an, dass die USA den Gazastreifen „übernehmen“ und „besitzen“ würden, wo der Völkermord Israels seit Oktober 2023 offiziell fast 62.000 Palästinenser getötet hat – obwohl die tatsächliche Zahl der Todesopfer zweifellos weitaus höher ist. Der größte Teil der Enklave wurde in Schutt und Asche gelegt.

Es spielt keine Rolle, dass Trump offenbar nicht weiß, wo auf der Weltkarte der Gazastreifen überhaupt liegt, wie seine jüngste lächerlich fehlgeleitete Behauptung zeigt, die USA würden Zehntausende Dollar „nach Gaza schicken, um Kondome für die Hamas zu kaufen“.

Bei einer Rede im Weißen Haus nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dem Chef des Völkermordes, erklärte Trump: „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch etwas damit anfangen. Er wird uns gehören.“

Laut Trump würde diese „langfristige Besitzposition“ über die zerstörte Küstenenklave im Grunde bedeuten, dass der Großteil der ansässigen palästinensischen Bevölkerung gewaltsam in „andere Länder von Interesse mit humanitärem Herzen“ vertrieben wird, sodass Gaza in die „Riviera des Nahen Ostens“ verwandelt werden könnte.

Damit niemand die Aussicht in Frage stellt, dass sich die USA illegal ein Gebiet aneignen, das 10.000 Kilometer (6.214 Meilen) entfernt liegt, versicherte Trump seinem Publikum: „Alle, mit denen ich gesprochen habe, finden die Idee toll, dass die Vereinigten Staaten dieses Stück Land besitzen, es entwickeln und Tausende von Arbeitsplätzen mit etwas schaffen, das großartig sein wird.“

Wer hat eigentlich behauptet, dass ethnische Säuberungen nicht großartig sind?

Und falls es Leute gibt, die anderer Meinung sind, nun, Trump hat die Möglichkeit, das US-Militär einzusetzen, um die Situation zu bereinigen, nicht ausgeschlossen: „Was Gaza betrifft, werden wir tun, was nötig ist. Wenn es nötig ist, werden wir das tun.“

Natürlich ist es nicht besonders schockierend, dass ein milliardenschwerer ehemaliger Immobilienmagnat – Herrscher über den ikonischen Trump Tower in New York City – lukrative Geschäftsmöglichkeiten in einem malerischen Küstengebiet am Mittelmeer entdeckt, das praktischerweise gerade von der israelischen Armee mit engagierter Unterstützung von Trumps Vorgänger Joe Biden dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Vielleicht wird Gaza City eines Tages seinen eigenen Trump Tower beherbergen?

In der Zwischenzeit passt Trumps tyrannischer Ansatz im Gazastreifen zu dem barbarischen Egoismus, den er auch in vielen anderen Teilen der Welt an den Tag legt. Trump hat es nicht nur auf sich genommen, den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umzubenennen, sondern auch damit gedroht, den Panamakanal zu beschlagnahmen und Kanada und Grönland zu annektieren, wenn nötig mit militärischer Gewalt.

Das soll natürlich nicht heißen, dass Biden und seine demokratischen Mitstreiter nicht auch ihre eigenen monströsen politischen Ziele verfolgen – wie zum Beispiel die Unterstützung und Beihilfe zum Völkermord Israels im Gazastreifen.

Aber Trumps geplanter Landraub in Gaza ist ein besonders ungeheuerlicher Ausdruck orientalistischer Psychose, eine Übung zur Umgestaltung der Landkarte des Nahen Ostens durch spontane Willkür. Die Vertreibung der Palästinenser, um Platz für die bevorstehende „Riviera des Nahen Ostens“ zu schaffen, scheint lediglich eine Fortsetzung des völkermörderischen Verhaltens zu sein – zumindest gemäß der Definition der Völkermordkonvention von Völkermord als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“.

Obwohl die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza eine umfassende Zerstörung aus so ziemlich allen oben genannten Gründen darstellen würde, hat Trump festgestellt, dass „das Potenzial im Gazastreifen unglaublich ist“ – solange die Palästinenser natürlich nicht zurückkehren: „Ich glaube nicht, dass die Menschen nach Gaza zurückkehren sollten … Ich habe gehört, dass Gaza für sie sehr unglücklich war. Sie leben wie die Hölle. Sie leben, als würden sie in der Hölle leben.“

Dabei wäre es eine einfache Möglichkeit gewesen, die höllische Situation zu lösen, wenn man sie gar nicht erst geschaffen hätte. Schon vor dem Beginn des umfassenden Völkermords im Oktober 2023 haben die USA jahrzehntelang Israels regelmäßige Massaker, terroristische Anschläge und die allgemeine Unterdrückung in Gaza unterstützt. Jetzt hat Trump Bidens oberflächliches Moratorium für die Lieferung bestimmter schwerer Bomben an Israel rückgängig gemacht, was nicht viel zur Linderung der „Hölle“ beitragen wird.

Überlassen wir es natürlich dem US-Imperialismus, eine praktische Nicht-Lösung für ein Problem zu finden, das er mit verursacht hat – und Donald Trump, das schnellste Heilmittel für eine hartnäckige Krise zu finden, die den größten Teil eines Jahrhunderts beschäftigt hat. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Trubel um Trumps geplante Eroberung des Gazastreifens von den aktuellen schwerwiegenden Problemen in den USA selbst ablenkt, darunter die unverhohlene Eroberung des Landes durch super-zwielichtige Milliardäre.

Trump hat erklärt, dass er Gaza „einfach auslöschen“ möchte, eine Mission, deren charmant faschistischer Klang Musik in den Ohren von Netanjahu und seinesgleichen ist. Und da Trump sich vornimmt, die Weltkarte auf einen Schlag neu zu gestalten – und damit „große Stabilität in diesen Teil des Nahen Ostens und vielleicht in den gesamten Nahen Osten zu bringen“ – hätten wir nichts anderes von dem selbsternannten „sehr stabilen Genie“ erwarten dürfen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Belén Fernández, Kolumnistin bei Al Jazeera, ist Autorin von „Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center“ (OR Books, 2022), „Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place“ (OR Books, 2021), „Exile: Amerika ablehnen und die Welt finden (OR Books, 2019), Märtyrer sterben nie: Reisen durch den Südlibanon (Warscapes, 2016) und Der imperiale Botschafter: Thomas Friedman bei der Arbeit (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye sowie für zahlreiche andere Publikationen geschrieben.

