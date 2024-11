https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-israeli-army-unable-to-occupy-any-lebanese-villages-hezbollah-18230663



Live-Blog: Israelische Armee kann keine libanesischen Dörfer besetzen – Hisbollah

11. November 2024

Israels Krieg gegen Gaza – der nun in seinen 402. Tag geht – hat mindestens 43.603 Palästinenser getötet und über 102.929 verwundet, wobei weitere 10.000+ unter Trümmern begraben sein sollen. Im Libanon hat Israel seit Oktober 2023 über 3.189 Menschen getötet.

Reuters

Israelische Soldaten operieren an einem Ort, der auf diesem am 6. Oktober 2024 veröffentlichten Bild als Südlibanon angegeben wird. / Foto: Reuters

Montag, 11. November 2024

09:25 Uhr GMT – Das israelische Militär sei seit Beginn der grenzüberschreitenden Bodenoperationen im September nicht in der Lage gewesen, auch nur ein einziges Dorf im Libanon zu besetzen, so die libanesische Hisbollah-Gruppe.

„Nach 45 Tagen blutiger Kämpfe ist der Feind immer noch nicht in der Lage, ein einziges libanesisches Dorf zu besetzen“, sagte der Hisbollah-Sprecher Mohammad Afif auf einer Pressekonferenz im Süden Beiruts, das von Israel mit Luftangriffen beschossen wird.

Weitere Updates

0854 GMT – Israelische Armee sagt, sie habe 4 Drohnen aus dem Irak abgefangen, während die regionalen Spannungen eskalieren

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie vier Drohnen abgefangen habe, die aus dem Irak abgefeuert wurden, während die regionalen Spannungen zunehmen.

In einer militärischen Erklärung hieß es, die Drohnen seien aus dem Osten gestartet worden, ein Begriff, den die israelische Armee verwendet, um Angriffe aus dem Irak zu beschreiben.

Zwei der Drohnen seien abgeschossen worden, bevor sie in den israelischen Luftraum eingedrungen seien, teilte die Armee mit, ohne Einzelheiten über die beiden anderen zu nennen.

0814 GMT – Israelischer Angriff tötet drei Menschen im Zentrum von Gaza, wie palästinensische Beamte berichten

Die Zahl der Todesopfer bei einem israelischen Angriff auf ein Zelt, in dem eine vertriebene Familie im Zentrum von Gaza untergebracht war, ist nach Angaben palästinensischer Mediziner auf mindestens drei Personen gestiegen, darunter die Eltern von Zwillingen.

Bei dem Angriff am späten Sonntag im städtischen Flüchtlingslager Nuseirat wurden die beiden zehnjährigen Kinder verletzt, die im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Deir al-Balah wegen schwerer Verletzungen behandelt wurden.

Die Einzelheiten zu den Opfern wurden in den Krankenhausunterlagen aufgeführt, und ein Reporter von Associated Press sah zwei der Leichen.

07:59 GMT – Bei israelischen Luftangriffen im Osten des Libanon sterben über Nacht 18 Menschen

Bei israelischen Luftangriffen in Baalbek im Osten des Libanon wurden in der Nacht mindestens 18 Menschen getötet und acht weitere verletzt, wie libanesische Medien berichteten.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass bei zwei Luftangriffen in den östlichen Städten Zighrin und Qasr neun Menschen ihr Leben verloren.

Israelische Kampfflugzeuge bombardierten auch die Stadt Bednayel, wobei vier Menschen getötet und drei weitere verletzt wurden, wie NNA berichtete. Bei einem weiteren Angriff auf ein Gebäude in derselben Stadt wurden ein Vater, seine Frau und zwei Töchter getötet.

Eine weitere Person wurde getötet, als israelische Kampfflugzeuge ein Gebäude in der Stadt Saraaine el-Tahta trafen, wie derselbe Sender berichtete.

06:57 GMT – Israelische Abfangrakete, die abgefeuert wurde, um eine Rakete aus dem Jemen abzufangen, löst Feuer in der Nähe von Jerusalem aus

In der Nähe von Jerusalem kam es zu Bränden, die durch die Trümmer einer israelischen Abfangrakete verursacht wurden, die abgefeuert wurde, um eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abzuschießen.

Der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN berichtete, dass in der Nähe von Beit Shemesh im Westen Jerusalems Brände ausgebrochen seien, die durch die Trümmer einer Abfangrakete verursacht wurden.

Die israelische Armee gab in einer Erklärung an, dass sie eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen habe, bevor sie in den israelischen Luftraum eindrang. In Beit Shemesh und anderen Gebieten in der Nähe von Jerusalem wurde Raketenalarm ausgelöst.

0418 GMT – Türkei weist Vorwürfe über Öllieferungen nach Israel zurück

Das türkische Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen wies Vorwürfe über Öllieferungen vom Terminal Ceyhan nach Israel zurück und bezeichnete sie als „unbegründet“.

Das Ministerium erklärte in einer Stellungnahme, dass der Betrieb der Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline (BTC) in der Türkei von BOTAS International im Rahmen eines internationalen Abkommens mit Aserbaidschan und Georgien verwaltet wird.

BOTAS habe „keine Befugnis und ist nicht am Kauf oder Verkauf von Öl beteiligt“, betonte das Ministerium.

„Unternehmen, die Öl über die BTC-Pipeline vom Haydar-Aliyev-Terminal aus auf die globalen Märkte exportieren, haben die jüngste Entscheidung der Türkei respektiert, keinen Handel mit Israel zu betreiben“, hieß es weiter. ‚Es haben keine Lieferungen mit Israel als Lieferziel stattgefunden‘, fügte das Ministerium hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

