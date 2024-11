https://www.middleeastmonitor.com/20241111-report-israeli-universities-face-unprecedented-global-boycott-over-gaza-genocide/



Bericht: Israelische Universitäten sehen sich einem beispiellosen globalen Boykott wegen des Völkermords im Gazastreifen ausgesetzt

11. November 2024

Pro-palästinensische Banner hängen an einem Zaun während eines Besetzungsstreiks im Hof der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen, am 11. Oktober 2024. [Beata Zawrzel/NurPhoto]

Israelische Universitäten und Akademiker sehen sich einem beispiellosen globalen Boykott ausgesetzt, seit der Besatzungsstaat seinen verheerenden Krieg gegen den belagerten Gazastreifen begonnen hat, der mindestens 43.600 Palästinenser, die überwiegende Mehrheit Frauen und Kinder, das Leben gekostet hat, wie der israelische Kanal 12 gestern berichtete.

Unter Berufung auf Daten der Association of Israeli University Heads berichtete der Sender, dass seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 300 Fälle von akademischem Boykott israelischer Universitäten und Akademiker verzeichnet wurden.

Den Daten zufolge verzeichnete Belgien mit mehr als 40 die höchste Anzahl an Boykotten, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit mehr als 35, Großbritannien mit mehr als 20 und den Niederlanden mit mehr als 15. In Italien wurden nach einer Initiative der dortigen Akademikerunion mehr als zehn Boykottfälle verzeichnet.

Der weltweite Boykott israelischer Hochschulen äußert sich in verschiedenen Formen, darunter 50 Fälle, in denen wissenschaftliche Artikel israelischer Wissenschaftler abgelehnt wurden, 30 abgesagte Vorträge israelischer Akademiker und 30 Fälle, in denen ausländische Akademiker sich weigerten, Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen und Studientagen zu halten, die von israelischen Universitäten organisiert wurden.

Die Daten zeigen, dass in 30 Fällen die Forschungszusammenarbeit zwischen Israel und ausländischen Universitäten sowie Studentenaustauschprogramme ausgesetzt wurden.

Der weltweite Boykott israelischer Universitäten umfasste viele Fachbereiche, darunter Geschichte, Recht, Archäologie, Judaistik, Kultur, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen.

Die Daten zeigen, dass die Situation in Belgien besonders ernst ist, wo etwa 15 akademische Stipendien gestrichen wurden, israelischen Forschern keine Empfehlungen und Berichte ausgestellt wurden und schriftliche oder mündliche Mitteilungen von ihnen ignoriert wurden.

Der ehemalige Sprecher des Außenministeriums, Emmanuel Nahshon, der im Auftrag der Vereinigung israelischer Universitäten für die Bekämpfung des akademischen Boykotts zuständig ist, sagte: „Der akademische Boykott ist seit dem 7. Oktober eine der zentralen Herausforderungen für israelische Universitäten auf internationaler Ebene.“

Er fügte hinzu, dass der akademische Boykott nach dem Krieg erheblich eskaliert sei und den Status der israelischen Wissenschaft zu gefährden drohe. Der Verband habe eine Arbeitsgruppe gebildet, die rechtliche, internationale und andere Instrumente einsetzen werde, um die Auswirkungen der globalen Boykottkampagne auf israelische Institutionen und Forscher so weit wie möglich zu „verringern“.

„Leider gehen wir davon aus, dass dieser Kampf langfristig sein wird, und wir bereiten uns darauf vor, indem wir die Arbeit der israelischen Universitäten koordinieren und mit der Hilfe unserer Freunde auf der ganzen Welt“, fügte er hinzu.

