Live-Blog: IStGH-Ankläger verteidigt Haftbefehle gegen Israels Premierminister Netanjahu

Israels Krieg gegen den Gazastreifen dauert nun schon 336 Tage an und hat mindestens 40.878 Palästinenser getötet und über 94.454 weitere verwundet. Man geht davon aus, dass noch Tausende unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben sind.

Im Juli änderte die britische Regierung ihre ablehnende Haltung gegenüber dem IStGH, der einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Netanjahu beantragt hatte. / Foto: AA

Freitag, 6. September 2024

1218 GMT – Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verteidigt und gesagt, dass man sehen müsse, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werde.

In einem Interview mit der BBC sagte Karim Khan, es sei wichtig zu zeigen, dass der Gerichtshof alle Nationen in Bezug auf mutmaßliche Kriegsverbrechen nach den gleichen Maßstäben beurteilen würde. Er begrüßte die Entscheidung der britischen Regierung, ihren Widerstand gegen die Haftbefehle aufzugeben.

Im Juli hatte die britische Regierung ihren Widerstand gegen den IStGH, der einen Haftbefehl gegen Netanjahu beantragt hatte, aufgegeben.

Weitere Aktualisierungen

1228 GMT – Hamas veröffentlicht Video von israelisch-amerikanischer Geisel und ruft zu Gefangenenaustausch auf

Der militärische Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, haben ein Video veröffentlicht, auf dem eine israelisch-amerikanische Geisel zu sehen ist, die an den US-Präsidenten und den Außenminister appelliert, den Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden und sich für seine Freilassung durch einen Gefangenenaustausch einzusetzen.

„Ich bitte Sie, Herr Präsident Joe Biden und Antony Blinken und alle meine amerikanischen Mitbürger, alles zu tun, was Sie können, um den Krieg zu beenden, diesen Wahnsinn zu stoppen und mich jetzt nach Hause zu bringen“, so Hersh Goldberg-Polin in seiner letzten Botschaft.

Das Datum der Aufnahme wurde nicht genannt. Goldberg-Polin wurde später bei israelischen Luftangriffen getötet.

1225 GMT – Amerikanischer Aktivist von israelischer Armee im Westjordanland erschossen

Ein amerikanischer Aktivist wurde von israelischen Streitkräften während eines Protestes gegen illegale israelische Siedlungen in der Stadt Beita im Bezirk Nablus im besetzten Westjordanland erschossen.

Fouad Nafaa, der Direktor des Rafidia-Krankenhauses, erklärte gegenüber Anadolu, die Frau, die die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, sei mit einer Schusswunde im Kopf ins Krankenhaus gekommen.

„Wir haben versucht, sie wiederzubeleben, aber sie ist ihren Verletzungen erlegen“, so Nafaa.

1202 GMT – Ex-israelischer Beamter drängt auf Evakuierung des nördlichen Gazastreifens, Stopp der Hilfslieferungen

Der ehemalige Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Meir Ben-Shabbat, hat die Evakuierung des nördlichen Gazastreifens und die Aussetzung der humanitären Hilfe gefordert und sich dafür ausgesprochen, das Gebiet zur militärischen Sperrzone zu erklären.

In einer Erklärung sagte Ben-Shabbat, der auch Vorsitzender des Misgav-Instituts für nationale Sicherheit und zionistische Strategie ist, dass „es nicht ausreicht, im Philadelphi-Korridor zwischen Gaza und Ägypten zu bleiben. Wir müssen auch den nördlichen Gazastreifen evakuieren und ihn zur militärischen Sperrzone erklären, um die Einreise von humanitärer Hilfe zu verhindern“.

Ben-Shabbat schlug vor, dass die US-Regierung unter Präsident Joe Biden diese Haltung unterstützen sollte, da sie glaubt, dass dies die Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln voranbringen könnte.

Um die Kriegsziele Israels zu erreichen, müsse der Hamas die Kontrolle über die humanitäre Hilfe im Gazastreifen entzogen werden. Dies ist ihre Lebensader und die wichtigste Art und Weise, wie sie die Kontrolle vor Ort aufrechterhält“.

1121 GMT – Umfrage: Fast die Hälfte der Israelis befürwortet den Rückzug aus dem Philadelphi-Korridor wegen des Geiseldeals

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 48 Prozent der Israelis einen Rückzug aus dem Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten im Austausch für einen Geiselaustausch mit der Hamas befürworten würden.

Für die vom Lazar-Institut durchgeführte und von der Zeitung Maariv veröffentlichte Umfrage wurden 506 Israelis befragt, wobei die Fehlermarge bei 4,4 Prozent lag. Die Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der Befragten bereit war, die Kontrolle über den Korridor aufzugeben, 37 Prozent lehnten einen solchen Schritt ab, und 15 Prozent waren unentschlossen.

Die Umfrage ermittelte auch die politischen Präferenzen und zeigte, dass Netanjahu nach wie vor die bevorzugte Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten ist, obwohl seine Popularität im Vergleich zu anderen politischen Persönlichkeiten schwankte. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Benny Gantz von der Partei der Nationalen Einheit erhielt Netanjahu 42 Prozent Unterstützung, während Gantz 40 Prozent erhielt. 18 Prozent der Befragten waren unentschieden.

1109 GMT – Israelische Beamte skeptisch gegenüber neuem Waffenstillstandsvorschlag für Gaza

Israelische Beamte haben sich pessimistisch über einen erwarteten Waffenstillstandsvorschlag geäußert, der die Kluft zwischen Israel und der Hamas im Rahmen der laufenden Verhandlungen über einen Geiselaustausch und ein Ende des Konflikts im Gazastreifen überbrücken soll.

Nach Angaben des israelischen Rundfunks deuteten Regierungsquellen darauf hin, dass der Vorschlag, der Ende der Woche vorgestellt werden soll, wahrscheinlich nicht den Forderungen beider Seiten entspricht.

„Der bevorstehende Vorschlag wird für beide Seiten nicht akzeptabel sein“, sagten Beamte, die anonym bleiben wollten. Trotz der Bemühungen, die ins Stocken geratenen Verhandlungen wiederzubeleben, gibt es nach Ansicht von Insidern nur wenig Bewegung bei der Veränderung der festgefahrenen Positionen sowohl Israels als auch der Hamas.

0948 GMT – Militärischer Ansatz ist keine Lösung für den Gazastreifen: Deutsche FM

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat erklärt, dass ein militärisches Vorgehen allein keine Lösung für den israelischen Gaza-Krieg sei.

„Das vergangene Wochenende hat auf dramatische Weise gezeigt, dass ein rein militärischer Ansatz keine Lösung für die Situation in Gaza ist“, sagte sie vor Reportern nach einem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Israel Katz in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv.

Baerbock bezog sich dabei auf die am Sonntag bekannt gegebene Bergung von sechs weiteren toten Geiseln.

0853 GMT – 160.000 Kinder im südlichen Gazastreifen gegen Polio geimpft: UN

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) hat bekannt gegeben, dass seine Teams am Donnerstag, dem ersten Tag der zweiten Phase einer Polio-Impfkampagne im südlichen Gazastreifen, mehr als 160.000 Kinder geimpft haben.

„Tausende von Familien suchten Gesundheitseinrichtungen auf, um sich von UNRWA-Ärzteteams impfen zu lassen“, teilte die UN-Agentur auf X mit.

„Am ersten Tag der gestrigen Polio-Impfkampagne im Süden des Gazastreifens wurden über 160.000 Kinder erreicht“, hieß es weiter.

Die UN-Agentur sagte, dass sie am Freitag die Impfung „so vieler Kinder wie möglich“ fortsetzen werde.

0806 GMT – Israel tötet 8 Palästinenser und zerstört Gebäude in Gaza

Mindestens acht Palästinenser wurden bei Luftangriffen israelischer Kampfflugzeuge auf zwei Häuser in Gaza-Stadt am späten Donnerstag und frühen Freitag getötet, wie lokale Quellen berichten.

Medizinische Quellen des al-Ahli Baptistenkrankenhauses teilten Anadolu mit, dass sechs Leichen in das Krankenhaus gebracht wurden, nachdem ein israelischer Luftangriff ein Haus im Stadtteil Zeitoun getroffen hatte.

Palästinensische Sanitäter meldeten außerdem den Tod einer Frau und ihrer Tochter bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Viertel Tel al-Hawa, westlich von Gaza-Stadt.

