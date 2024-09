https://www.aljazeera.com/opinions/2024/9/5/netanyahu-and-the-israeli-protesters-are-on-the-same-genocidal-page



Netanjahu und die israelischen Demonstranten sind auf der gleichen völkermörderischen Seite

Der Wunsch, den Völkermord in Gaza zu beenden, ist nicht der Grund für die Proteste gegen die Regierung in Israel.

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

5. September 2024

Menschen protestieren gegen die israelische Regierung in Tel Aviv am 2. September 2024 [Florion Goga/Reuters]

Im Juli 2014, kurz nach dem Beginn der israelischen „Operation Protective Edge“ im Gazastreifen – eine 51-tägige Angelegenheit, bei der letztlich 2.251 Palästinenser, darunter 551 Kinder, getötet wurden – verfasste der dänische Journalist Nikolaj Krak für die in Kopenhagen ansässige Zeitung Kristeligt Dagblad eine Meldung aus Israel.

Krak beschrieb die Szene auf einem Hügel am Rande der israelischen Stadt Sderot nahe der Grenze zum Gazastreifen und stellte fest, dass sich das Gebiet in etwas verwandelt hatte, das am ehesten mit der ersten Reihe eines realen Kriegstheaters vergleichbar ist“. Israelis hatten „Campingstühle und Sofas“ auf den Hügel geschleppt, wo einige Zuschauer „mit knisternden Popcorntüten“ saßen, während andere sich an Wasserpfeifen und fröhlichem Geplänkel erfreuten. Feurige, weltbewegende Luftangriffe auf den gegenüberliegenden Gazastreifen wurden mit Jubel und „kräftigem Applaus“ quittiert.

Sicher, Israelis haben schon immer ein gutes mörderisches Spektakel genossen – was bei einer Nation, deren Existenz auf Massenmord beruht, kaum überrascht. Aber wie sich herausstellt, ist der Beifall nicht ganz so groß, wenn israelische Leben in die explosive apokalyptische Darbietung verwickelt sind.

In den letzten 11 Monaten hat Israels „reales Kriegstheater“ einen Blick auf den totalen Völkermord im Gazastreifen geboten, wo die offizielle Zahl der Todesopfer fast 41.000 erreicht hat. Eine Lancet-Studie vom Juli ergab, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer 186.000 übersteigen könnte – und das auch nur, wenn das Töten bald aufhört.

Nun sind in ganz Israel massive Proteste ausgebrochen, bei denen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aufgefordert wird, einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen zu schließen, um die verbleibenden rund 100 israelischen Gefangenen im Gazastreifen zu befreien. Am Sonntag, als das israelische Militär die Leichen von sechs Gefangenen barg, meldete CNN, dass rund 700.000 Demonstranten im ganzen Land auf die Straße gegangen waren. Und am Montag gelang es einem Generalstreik, der von der wichtigsten israelischen Gewerkschaft angeführt wurde, einen Großteil der Wirtschaft für mehrere Stunden lahm zu legen.

Obwohl einige Möchtegern-Friedensbewegte unter den internationalen Kommentatoren die Proteste blindlings mit dem Wunsch nach einem Ende des Blutvergießens in Verbindung brachten, steht das Blut der Palästinenser in Wirklichkeit nicht ganz oben auf der Liste der Anliegen. Das einzige Leben, das in dem belagerten, pulverisierten und von Völkermord heimgesuchten Gazastreifen zählt, ist das Leben der Gefangenen – deren Gefangenschaft, das muss betont werden, ausschließlich auf die israelische Politik und Israels unaufhörliche sadistische Behandlung der Palästinenser zurückzuführen ist.

Wie der israelische Analyst Nimrod Flaschenberg kürzlich gegenüber Al Jazeera zu den Zielen der aktuellen Proteste erklärte, „steht die Frage der Rückgabe der Geiseln im Mittelpunkt“. Flaschenberg räumte zwar ein, dass „die Einsicht, dass eine Einigung auch ein Ende des Konflikts bedeuten würde, zwar vorhanden ist, aber nur selten geäußert wird“, betonte aber: „Was die Führung der Proteste angeht, nein, es geht nur um die Geiseln“.

Die Gefangenen stehen also im Mittelpunkt von Israels jüngstem blutigen Kriegstheater, während einigen Israelis der gegenwärtige Völkermord offensichtlich noch nicht völkermörderisch genug ist. In einer kürzlichen Folge des beliebten englischsprachigen israelischen Podcasts „Two Nice Jewish Boys“ schlug das besagte Podcast-Duo vor, dass es cool wäre, einfach einen Knopf zu drücken und „jedes einzelne Lebewesen in Gaza“ sowie im Westjordanland auszulöschen.

Zeit, das Popcorn und die Wasserpfeifen herauszuholen.

Der unverhältnismäßige Wert, der dem Leben der israelischen Gefangenen im Gazastreifen im Vergleich zum Leben der Palästinenser, die vernichtet werden, beigemessen wird, ist letztlich Teil des für Israel typischen Chauvinismus. Diese Sichtweise stellt die Israelis als die ständigen Opfer des palästinensischen „Terrorismus“ dar, obwohl die Palästinenser vom israelischen Militär immer wieder in astronomisch höherem Ausmaß massakriert werden.

Während der Operation „Protective Edge“ im Jahr 2014 zum Beispiel wurden nicht mehr als sechs israelische Zivilisten getötet. Und doch behielt Israel sein Monopol auf die Opferrolle.

Im Juni dieses Jahres führte die israelische Armee eine Rettungsaktion im Gazastreifen durch, bei der sie vier Gefangene befreite, dabei aber Berichten zufolge 210 Palästinenser tötete – zweifellos eine unverhältnismäßige Vorgehensweise.

Nach der Bergung der Leichen der sechs Gefangenen am Sonntag machte Netanjahu die Hamas für deren Tod verantwortlich und erklärte: „Wer auch immer Geiseln ermordet, will keinen Deal“. Aber was ist mit demjenigen, der weiterhin einem Völkermord vorsteht, während er den obersten Waffenstillstandsvermittler der Hamas ermordet und die Aussichten auf eine Einigung auf Schritt und Tritt sabotiert?

Wie die Proteste jetzt zeigen, sind viele Israelis mit Netanjahu im Reinen. Das Problem der Proteste ist jedoch, dass es nicht um Völkermord geht.

Selbst unter Netanjahus Gegnern herrscht nach wie vor ein allgemeiner Konsens über die einseitige Unantastbarkeit des israelischen Lebens, die sich in der Annahme eines unveräußerlichen Rechts zum Abschlachten der Palästinenser niederschlägt.

Und während sich die jüngste Episode des israelischen „Reality-Kriegstheaters“ hinzieht – mit ähnlichen israelischen Amokläufen, die auch im Westjordanland und im Libanon zu sehen sind -, wird diese Show langsam wirklich alt. Man kann nur hoffen, dass das israelische Publikum irgendwann die Nase voll hat und das Haus verlässt, aber im Moment sind Blutbäder ein garantierter Kassenschlager.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Belén FernándezAlJazeera-KolumnistinBelén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

