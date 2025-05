https://www.palestinechronicle.com/live-blog-school-massacre-in-daraj-rockets-from-gaza-turning-point-day-597/



LIVE-BLOG: Massaker in einer Schule in Daraj | Raketen aus Gaza | „Wendepunkt“ – Tag 597

26. Mai 2025 Blog, Nachrichten, Slider

Israel setzte seine Massaker in Gaza fort. (Foto: via QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Seit Tagesanbruch wurden bei israelischen Bombardements im Gazastreifen mindestens 50 Palästinenser getötet. Quellen zufolge kamen 30 der Opfer ums Leben, als israelische Streitkräfte eine Schule in Gaza-Stadt bombardierten, in der vertriebene Familien Zuflucht gesucht hatten.

Unterdessen behauptete die israelische Armee, Raketenbeschuss aus Gaza entdeckt zu haben, und die israelische Zeitung Walla berichtete, dass die Hamas noch immer über Hunderte von Raketen verfüge. Israelische Medien bezeichneten die Tötung der neun Kinder von Dr. Alaa al-Najjar als „Wendepunkt“ und stellten fest, dass die internationale Legitimität für die Operationen der Armee in Gaza damit effektiv beendet sei.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza 53.939 Menschen getötet und 122.797 weitere verletzt, darunter überwiegend Frauen und Kinder.

Montag, 26. Mai, 13:44 Uhr (palästinensische Zeit)

Lufthansa verlängert Flugverbot nach Israel bis zum 15. Juni

AL-JAZEERA: Die Lufthansa Group hat heute die Verlängerung ihrer Flugaussetzung zum Flughafen Ben Gurion in Israel bis Mitte Juni bekannt gegeben. Die Gruppe erklärte, dass sie nach Bewertung der Lage beschlossen habe, die Aussetzung der Flüge von und nach Tel Aviv bis zum 15. Juni zu verlängern, anstatt wie bisher bis zum 8. Juni. Zur Lufthansa Group gehören fünf Fluggesellschaften, darunter Swiss und Austrian Airlines. T

Montag, 26. Mai, 13:44 Uhr (palästinensische Zeit)

Jordanien verurteilt Sturm auf Al-Aqsa durch Ben Gvir und extremistische Siedler

AL-JAZEERA: Das jordanische Außenministerium verurteilt aufs Schärfste den Sturm auf die Al-Aqsa-Moschee heute Morgen durch den extremistischen israelischen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, und eine große Gruppe extremistischer Siedler.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Hamas: Angriff auf vertriebene Schule bestätigt Politik der verbrannten Erde der Besatzungsmacht

ERKLÄRUNG DER HAMAS: Die Hamas erklärte, dass die Besatzungsmacht ihre Massaker an Zivilisten in Gaza fortsetzt und versucht, ihre Verbrechen mit irreführenden und falschen Aussagen zu vertuschen. Die Hamas berichtete, dass die Besatzungsmacht heute im Morgengrauen schreckliche Massaker an vertriebenen Familien in ihren Unterkünften verübt habe, bei denen Dutzende Menschen getötet worden seien. Sie bekräftigten, dass der Angriff auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren, die Verbrennungspolitik der Besatzungsmacht und die Entvölkerung des Gazastreifens bestätige.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Direktor der Krankenhäuser in Gaza: Patienten stapeln sich

AL-JAZEERA: Der Direktor der Feldlazarette im Gazastreifen sagte gegenüber Al Jazeera, dass sich die Patienten in den Krankenhäusern stapeln und an verschiedenen Krankheiten leiden. Er fügte hinzu, dass „jeder Tag in Gaza schlimmer ist als der vorherige, weil Israel gezielt Zivilisten angreift“.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Gesundheitsministerium in Gaza: 58 Todesfälle aufgrund von Unterernährung im Gazastreifen

GESUNDHEITSMINISTERIUM IN GAZA: Seit März dieses Jahres sind 58 Menschen in Gaza an Unterernährung gestorben und 242 Menschen an Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Außerdem wurden mehr als 300 Fehlgeburten aufgrund von Unterernährung verzeichnet.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Irland plant Verbot des Handels mit israelischen Unternehmen in den besetzten Gebieten

FINANCIAL TIMES: Die Financial Times berichtete, dass Irland Pläne zum Verbot des Handels mit israelischen Unternehmen in den besetzten Gebieten vorlegen wird und damit das erste europäische Land ist, das diesen Schritt unternimmt. Der irische Außenminister erklärte, dass die Gesetzgebung zum Verbot des Handels mit israelischen Unternehmen eine Reaktion auf die Verbrechen Israels in Gaza sei, wobei er die Aushungerung von Kindern und den Einsatz von Lebensmitteln als Kriegswaffe anführte und erklärte, dass die Welt nicht genug getan habe.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Ben Gvir und Likud-Abgeordneter stürmen Al-Aqsa-Moschee

AL-JAZEERA: Quellen bestätigten, dass der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen die Al-Aqsa-Moschee stürmte. Unabhängig davon berichteten Quellen, dass auch der Knesset-Abgeordnete Amit Halevi von der Likud-Partei unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen die Al-Aqsa-Moschee stürmte.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

1.000 israelische Akademiker und Beamte unterzeichnen Petition zur Beendigung des Krieges

ISRAELISCHE MEDIEN: Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass über tausend Akademiker und Beamte in Israel eine Petition unterzeichnet haben, in der sie ein Ende des Krieges Israels gegen den Gazastreifen fordern.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Zahl der Todesopfer bei Massaker im Stadtteil Al-Daraj steigt auf 36

AL-JAZEERA: Medizinische Quellen berichten, dass die Zahl der Todesopfer durch den israelischen Beschuss einer Schule, in der Vertriebene im Stadtteil Al-Daraj in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht hatten, auf 36 gestiegen ist.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Rückschlag für von Israel unterstützten Hilfsplan: Leiter der Gaza Humanitarian Foundation tritt zurück

PALESTINA CHRONICLE: Der Geschäftsführer der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ist nur wenige Wochen nach der Gründung der Organisation zurückgetreten. Er begründete seinen Rücktritt mit grundlegenden Verstößen gegen humanitäre Grundsätze und forderte eine erhebliche Ausweitung der Hilfe für den belagerten Gazastreifen.

Jake Wood, ein US-Militärveteran und Gründer der Katastrophenhilfe-NGO Team Rubicon, trat von seinem Posten als Leiter der GHF zurück und erklärte, er könne die Arbeit der Stiftung nicht länger mit den Grundprinzipien humanitärer Arbeit – Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit – vereinbaren.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

1.400 Siedler stürmen heute Morgen die Al-Aqsa-Moschee

AL-JAZEERA: Quellen bestätigten, dass 1.400 Siedler im Rahmen der seit heute Morgen andauernden Übergriffe die Al-Aqsa-Moschee gestürmt haben.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Tel Aviv droht mit Annexion als Vergeltungsmaßnahme, sollte Palästina anerkannt werden

PALESTINA CHRONICLE: Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar hat mit der einseitigen Annexion der Siedlungen im Westjordanland und im Jordantal gedroht, sollten wichtige internationale Mächte, darunter Großbritannien und Frankreich, die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates vorantreiben.

Laut der israelischen Zeitung Israel Hayom warnte Sa’ar, dass alle einseitigen Maßnahmen gegen Israel mit einseitigen Maßnahmen Tel Avivs beantwortet würden – insbesondere mit der Ausübung der israelischen Souveränität über weite Teile des besetzten palästinensischen Gebiets.

Montag, 26. Mai, 12:18 Uhr (palästinensische Zeit)

Netanjahu bezeichnet Kampf um Gaza als „schwierig“ und räumt Herausforderungen ein

ISRAELISCHE MEDIEN: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte: „Wir befinden uns auf dem Höhepunkt einer schwierigen Schlacht, in der wir die Hamas besiegen und die Geiseln befreien werden.“ Er räumte ein, dass viele Herausforderungen zu bewältigen seien, bekräftigte jedoch die Bemühungen, die Zukunft seines Staates aufzubauen und seine Geschichte zu entdecken.

Montag, 26. Mai, 10:36 Uhr (palästinensische Zeit)

Australischer Premierminister: Israels Blockade von Hilfslieferungen nach Gaza „beschämend“

THE GUARDIAN: Der Guardian berichtete, dass der australische Premierminister die Blockade der Hilfslieferungen für den Gazastreifen durch Israel als „schändlich“ und die Ausreden für die Unterbrechung der Lieferungen als „inakzeptabel“ bezeichnet habe.

Montag, 26. Mai, 10:36 Uhr (palästinensische Zeit)

Israelische Armee: Hamas hat erfolgreich Hunderte von Raketen hergestellt

ISRAELISCHE MEDIEN: Yedioth Ahronoth zitierte einen Vertreter der israelischen Besatzungsarmee, der erklärte, dass es der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas gelungen sei, Hunderte von Raketen herzustellen, von denen Dutzende Israel erreichen könnten.

Montag, 26. Mai, 10:36 Uhr (palästinensische Zeit)

Israel entdeckt Raketenabschüsse aus Gaza

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Besatzungsarmee meldete, dass sie den Abschuss von drei Raketen aus dem südlichen Gazastreifen in Richtung der Umgebungsgebiete von Gaza entdeckt habe, wobei eine Rakete vor dem Eintritt in diese Gebiete abgefangen worden sei. Der israelische Armeesender berichtete, dass innerhalb einer Woche acht Raketen aus Gaza in Richtung Israel abgefeuert worden seien.

Montag, 26. Mai, 10:36 Uhr (palästinensische Zeit)

Israelische Politiker: Die Tötung der Kinder von Dr. Alaa Al-Najjar könnte ein Wendepunkt sein

ISRAELISCHE MEDIEN: Yedioth Ahronoth zitierte israelische Politiker, die erklärten, dass die Tötung der Kinder von Dr. Alaa Al-Najjar und das Schweigen Israels einen Wendepunkt in dem Krieg markieren könnten. Sie fügten hinzu, dass die internationale Legitimität für die Operationen der Armee in Gaza beendet sei.

Montag, 26. Mai, 10:36 Uhr (palästinensische Zeit)

50 Tote im Gazastreifen seit Tagesanbruch

AL-JAZEERA: Seit Tagesanbruch sind bei israelischen Bombardements im Gazastreifen 50 Palästinenser getötet worden. Die Quelle präzisierte, dass 30 dieser Todesfälle nach dem Beschuss einer Schule durch die Besatzungsarmee zu beklagen sind, in der Vertriebene in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht hatten.

Montag, 26. Mai, 8:46 Uhr (palästinensische Zeit)

19 Leichen nach israelischem Angriff auf Haus in Jabaliya geborgen

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Die Leichen von 19 Palästinensern, die bei einem israelischen Angriff auf das Haus einer palästinensischen Familie in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen getötet wurden, wurden geborgen.

Montag, 26. Mai, 8:45 Uhr (palästinensische Zeit)

Zahl der Todesopfer bei Massaker im Stadtteil Daraj steigt auf 30

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Die Zahl der getöteten Palästinenser ist nach einem israelischen Angriff auf eine Schule, in der Vertriebene im Stadtteil Daraj in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht hatten, auf 30 gestiegen.

Montag, 26. Mai, 8:44 Uhr (palästinensische Zeit)

Israelisches Militär schätzt Widerstandsfähigkeit des Gazastreifens

ISRAELISCHE MEDIEN: Die israelische Nachrichtenagentur Walla berichtete unter Berufung auf Einschätzungen der israelischen Armee Folgendes:

Die Hamas verfügt weiterhin über Hunderte von Raketen, verzichtet jedoch aus Angst vor zivilen Opfern auf deren Einsatz.

Etwa 40.000 bewaffnete Kämpfer verschiedener Fraktionen halten sich weiterhin im Gazastreifen auf.

Im Gazastreifen besteht nach wie vor ein ausgedehntes Tunnelnetz, das sich vor allem auf Gaza-Stadt, Khan Yunis und die zentralen Flüchtlingslager konzentriert.

Montag, 26. Mai, 5:05 Uhr (palästinensische Zeit)

UPDATE: 25 Palästinenser bei israelischem Angriff auf den Stadtteil Daraj in Gaza getötet

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Die Zahl der Palästinenser, die bei einem israelischen Angriff auf eine Schule getötet wurden, in der Vertriebene im Stadtteil Daraj in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht hatten, ist auf 25 gestiegen.

Montag, 26. Mai, 5:01 Uhr (palästinensische Zeit)

Israelische Zeitung: Keine Pläne für Entsendung einer Delegation zu Verhandlungen nach Kairo

ISRAELISCHE MEDIEN: Die Zeitung „Jerusalem Post“ berichtet unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, dass keine Pläne bestehen, eine Delegation zu Verhandlungen über in Gaza festgehaltene israelische Gefangene nach Kairo zu entsenden.

Montag, 26. Mai, 4:58 Uhr (palästinensische Zeit)

Israelische Luft- und Artillerieangriffe auf östlichen Khan Yunis

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Israelische Besatzungsflugzeuge flogen gleichzeitig mit Artillerieangriffen Luftangriffe auf die östlichen Gebiete der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.

