https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-fresh-israeli-air-strikes-kill-at-least-22-palestinians-18194678



Live-Blog: Neue israelische Luftangriffe töten mindestens 22 Palästinenser

12. August 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 311 Tage andauert, hat mindestens 39.897 Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – getötet und über 92.152 weitere verwundet, wobei schätzungsweise mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern der bombardierten Gebäude begraben sind.

Leichen von Palästinensern werden nach israelischen Angriffen in das Al-Ahli Arab Hospital gebracht, Gaza-Stadt, Gaza am 12. August 2024. / Foto: AA

Montag, 12. August 2024

1814 GMT — Mindestens 22 Menschen wurden bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet, wie medizinische Quellen berichten.

Bei einem israelischen Angriff auf eine Gruppe von Zivilisten im Stadtteil Zaitoun in Gaza-Stadt wurden fünf Menschen getötet, während zwei weitere Menschen bei einem israelischen Angriff auf ein Haus westlich von Gaza-Stadt ums Leben kamen, wie Zeugen berichteten.

Medizinische Quellen des Al-Ahli Baptistenkrankenhauses bestätigten, dass die Leichen von sieben Menschen nach den israelischen Angriffen in das Krankenhaus gebracht worden waren.

Zwei weitere Palästinenser, darunter ein Kind, wurden getötet und sieben weitere verletzt, darunter vier Kinder, als israelische Kampfjets ein Haus im Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens angriffen, so die medizinischen Quellen.

Eine israelische Drohne traf auch ein Haus östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen, wobei sechs Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden, so die gleichen Quellen.

Drei weitere Menschen wurden nach einem israelischen Angriff auf ein ziviles Auto in der Nähe des Europäischen Krankenhauses in Khan Younis getötet, so eine weitere medizinische Quelle.

Eine Mutter und ihr Kind wurden ebenfalls bei einem israelischen Drohnenangriff in Khan Younis getötet, während ein weiterer Zivilist bei israelischem Granatenbeschuss östlich der Stadt ums Leben kam, so die gleiche Quelle.

Ein junger Mann erlag ebenfalls den Verletzungen, die er durch den Beschuss der israelischen Armee in der Nähe des Grenzübergangs Nitsarim im Zentrum des Gazastreifens erlitten hatte, so die Quelle.

Weitere Aktualisierungen

1859 GMT — Biden, europäische Verbündete besprechen Spannungen im Nahen Osten, Waffenstillstand im Gazastreifen

US-Präsident Joe Biden hat mit den Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Großbritanniens über den Abbau der Spannungen im Nahen Osten und einen Waffenstillstand im Gazastreifen gesprochen, so das Weiße Haus.

In einer gemeinsamen Erklärung des Weißen Hauses erklärten die Staats- und Regierungschefs aller fünf Länder, dass sie die Forderung der Vereinigten Staaten, Katars und Ägyptens nach einer Wiederaufnahme der Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen unterstützten, um so schnell wie möglich zu einer Einigung zu gelangen.

Ägypten, die Vereinigten Staaten und Katar haben für Donnerstag eine neue Runde der Waffenstillstandsverhandlungen angesetzt.

In der gemeinsamen Erklärung vom Montag wurde betont, dass „keine Zeit mehr zu verlieren ist“. Sie bekundete auch die Unterstützung Israels gegen jegliche iranische Bedrohung und drängte auf die Verteilung und Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza.

1854 GMT – Der iranische Präsident sagt, Teheran habe das Recht, auf Angriffe zu reagieren“.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian sagte, sein Land habe „das Recht, auf jede Aggression zu reagieren“, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts der zunehmenden Spannungen mit Israel zur Deeskalation aufgerufen hatte.

„Während der Iran diplomatische Lösungen für Probleme betont, wird er niemals Druck, Sanktionen und Schikanen nachgeben und ist der Ansicht, dass er das Recht hat, auf Aggressoren in Übereinstimmung mit internationalen Normen zu reagieren“, sagte Pezeshkian laut einer von der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA veröffentlichten Erklärung nach einem Telefonat mit Scholz.

1843 GMT — Hamas tötet nach eigenen Angaben israelische Geisel und verwundet zwei weitere bei „Zwischenfällen

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas teilte mit, ihre Kämpfer hätten eine israelische Geisel erschossen und zwei weitere, beide Frauen, „bei zwei separaten Zwischenfällen“ in Gaza verwundet.

„In zwei separaten Zwischenfällen haben zwei (Hamas-)Soldaten, die zur Bewachung feindlicher Gefangener eingeteilt waren, auf einen zionistischen Gefangenen geschossen und ihn sofort getötet. Außerdem wurden zwei weibliche Gefangene schwer verletzt“, sagte Abu Obeida, Sprecher der Qassam-Brigaden, in einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung, ohne die Geiseln zu nennen.

1824 GMT — Die USA schweigen zu Berichten über den Einsatz von US-Waffen bei dem israelischen Angriff auf eine Schule

Die USA lehnten es ab, sich zu Berichten zu äußern, wonach bei dem israelischen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen, bei dem mindestens 100 gewaltsam Vertriebene getötet wurden, Waffen aus US-amerikanischer Produktion verwendet wurden.

„Ich würde darüber nicht spekulieren. Ich würde es der IDF (israelischen Armee) überlassen, sich zu den Operationen zu äußern, die sie unternommen haben oder auch nicht“, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, gegenüber Reportern.

Auf die Frage, ob es im Außenministerium laufende Bemühungen gebe, den Einsatz von US-Waffen im laufenden Krieg Israels gegen Gaza zu bewerten, antwortete Patel: „Natürlich gibt es das.“

Er lehnte es jedoch ab, Einzelheiten über den „laufenden Beratungsprozess“ zu nennen.

„Israel ist ein Land, mit dem wir eine robuste Sicherheitspartnerschaft haben“, sagte Patel, „ich werde nicht über laufende und beratende Prozesse sprechen, aber wie bei jedem Land, mit dem wir eine Sicherheitsbeziehung haben, stehen uns Instrumente zur Verfügung, um sicherzustellen, dass der Einsatz von Sicherheitssystemen mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar ist.“

CNN hat bestätigt, dass bei dem Angriff mindestens eine von den USA gelieferte GBU-39-Bombe mit kleinem Durchmesser verwendet wurde.

1814 GMT — Der palästinensische Präsident trifft zu einem offiziellen Besuch in der russischen Hauptstadt Moskau ein

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas ist zu einem offiziellen Besuch in der russischen Hauptstadt Moskau eingetroffen.

Russische Medien haben Videos veröffentlicht, die Abbas‘ Ankunft auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo zeigen, wo er vom stellvertretenden russischen Außenminister Michail Bogdanow begrüßt wurde, der auch Sondergesandter des Landes für den Nahen Osten und Afrika ist.

Für Dienstag ist ein Treffen von Abbas mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin geplant, bei dem ein Meinungsaustausch über die Lage im Nahen Osten „angesichts der aktuellen Verschärfung des palästinensisch-israelischen Konflikts und der beispiellosen humanitären Katastrophe im Gazastreifen“ erwartet wird, heißt es in einer Erklärung des Kremls.

Der ursprünglich für den 15. November 2023 geplante Besuch wurde auf Wunsch der palästinensischen Seite aufgrund der Situation in Gaza verschoben.

1811 GMT — Das Weiße Haus sagt, dass die iranische Vergeltung für Haniyehs Ermordung diese Woche erfolgen könnte

Nach der Ermordung des politischen Führers der Hamas in Teheran im vergangenen Monat haben die USA festgestellt, dass der Iran und seine regionalen Stellvertreter Israel noch in dieser Woche angreifen könnten, so das Weiße Haus.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, erklärte gegenüber Reportern, die USA teilten „die gleichen Bedenken und Erwartungen, die unsere israelischen Kollegen in Bezug auf den möglichen Zeitpunkt haben, der noch diese Woche sein könnte“.

Er betonte jedoch, dass es „zum jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, festzustellen“, was der Vergeltungsschlag beinhalten könnte, sagte aber, dass er „eine bedeutende Reihe von Angriffen“ beinhalten könnte.

1728 GMT — Feuerausbruch in libanesischer Stadt nach israelischen Angriffen mit weißen Phosphorbomben

Nach einem israelischen Luftangriff mit weißen Phosphorbomben ist in der Stadt Kounine im Südlibanon ein Feuer ausgebrochen, wie libanesische Medien berichten.

Die staatliche Nachrichtenagentur National News Agency berichtete, die israelische Armee habe die Stadt absichtlich mit weißen Phosphorbomben angegriffen.

Über Verletzte oder Schäden lagen noch keine Informationen vor.

Die israelische Armee äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

1715 GMT — Die israelische Politik ist die größte Bedrohung für die regionale Sicherheit: Jordanien

Die Politik der israelischen Regierung stelle die „größte Bedrohung“ für die regionale Sicherheit dar, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi.

„Keine noch so große Desinformation durch radikale israelische Beamte, die Lügen verbreiten, auch nicht über Jordanien, wird etwas an der Tatsache ändern, dass Israels anhaltende Aggression gegen den Gazastreifen, seine Verletzung des Völkerrechts und der Rechte des palästinensischen Volkes die größte Bedrohung für die regionale Sicherheit darstellen“, sagte Safadi in einer Erklärung auf X.

„Fakten sprechen viel lauter als Lügen.“

Die Erklärung kam, nachdem der israelische Außenminister Israel Katz seine Forderung nach dem Bau einer Mauer entlang der Grenze zu Jordanien erneuert hatte, um den Schmuggel über die Grenze zu verhindern, wie er es nannte.

1653 GMT — USA erwarten Fortsetzung der Gaza-Friedensgespräche, Waffenstillstand möglich

Die USA gehen davon aus, dass die Gaza-Friedensgespräche wie geplant fortgesetzt werden, sagte das Außenministerium und fügte hinzu, man halte eine Waffenstillstandsvereinbarung weiterhin für möglich, selbst nachdem die Hamas Zweifel daran geäußert hatte, ob sie an einem von den Vermittlern für Donnerstag einberufenen Treffen teilnehmen würde.

Der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, sagte vor Reportern bei einer regelmäßigen Pressekonferenz, dass die USA voll und ganz davon ausgehen, dass die Gespräche fortgesetzt werden und dass sie weiterhin mit den beteiligten Parteien zusammenarbeiten werden, und fügte hinzu, dass eine Einigung immer noch möglich sei.

„Wir gehen davon aus, dass die Gespräche weitergehen werden, so wie es sein sollte. Alle Unterhändler sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren und dieses Abkommen zum Abschluss bringen“, sagte Patel.

1633 GMT –UN-Chef verurteilt israelische Tötung von Palästinensern in Schulunterkunft

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den israelischen Luftangriff vom Wochenende auf eine Schulunterkunft in Gaza-Stadt verurteilt, bei dem mindestens 100 gewaltsam vertriebene Menschen getötet wurden.

„Der Generalsekretär verurteilt den anhaltenden Verlust von Menschenleben im Gazastreifen, darunter auch von Frauen und Kindern, angesichts eines weiteren verheerenden israelischen Luftangriffs auf die Al-Tab’een-Schule in Gaza-Stadt, die Hunderte von vertriebenen palästinensischen Familien beherbergt und zahlreiche Todesopfer gefordert hat, während die Vertreibung und das Leid im Gazastreifen weitergehen“, sagte der stellvertretende UN-Sprecher Farhan Haq auf einer Pressekonferenz.

Guterres zeigte sich „bestürzt darüber, dass die Bestimmungen der Resolution 2735 des UN-Sicherheitsrates weiterhin nicht umgesetzt werden“. Er begrüßte „die Vermittlungsbemühungen der Vereinigten Staaten, Ägyptens und Katars und fordert beide Seiten auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und den Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu vereinbaren“.

Guterres wiederholte seinen „dringenden Appell für einen sofortigen Waffenstillstand und die bedingungslose Freilassung aller Geiseln“.

„Er unterstreicht außerdem erneut die Notwendigkeit, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und einen ungehinderten und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe in und durch den Gazastreifen sicherzustellen. Der Generalsekretär unterstreicht, dass das humanitäre Völkerrecht, einschließlich der Grundsätze der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der Vorsichtsmaßnahmen sowie des Angriffs, jederzeit eingehalten werden muss“, fügte Haq hinzu.

1549 GMT — Baby nach israelischem Luftangriff unter Trümmern in Gaza gerettet

Zivilschutzteams haben ein palästinensisches Baby aus den Trümmern eines Hauses geborgen, das bei einem israelischen Luftangriff in Jabalia im Norden des Gazastreifens zerstört wurde.

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wurde das Haus am Sonntagabend zerstört und mehrere Menschen unter den Trümmern eingeschlossen.

Stunden nach dem Angriff gelang es Zivilschutzteams unter dem Jubel der versammelten Bewohner, ein Baby aus den Trümmern zu ziehen.

1433 GMT — Die israelische Armee wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, die Gesichter von Soldaten zu zeigen, die wegen des sexuellen Übergriffs in Sde Teiman festgenommen wurden

Der arabischsprachige Kanal des israelischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks (KAN) geriet unter Beschuss des Militärs, weil er die Gesichter von Soldaten zeigte, die beschuldigt wurden, einen palästinensischen Häftling im Sde Teiman-Gefängnis im Süden Israels sexuell angegriffen zu haben.

In einer Erklärung bezeichnete die Armee die Veröffentlichung der Gesichter der Soldaten als „eklatanten Verstoß gegen die vom Militärgericht verhängte Schweigepflicht“.

Die Armee erklärte, sie habe den Sender angewiesen, das Material zu entfernen.

Letzten Monat wurden zehn israelische Soldaten festgenommen, weil sie einen Häftling aus dem Gazastreifen in der berüchtigten Haftanstalt sexuell missbraucht hatten, fünf von ihnen wurden jedoch später wieder freigelassen.

1430 GMT — Der türkische Außenminister fordert Israel auf, „provokative Handlungen“ zu vermeiden, die den Konflikt eskalieren könnten

Der türkische Außenminister Hakan Fidan forderte Israel in einem Telefonat mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen auf, „provokative Handlungen“ zu vermeiden, die zu einer weiteren Eskalation der Konflikte führen könnten, und äußerte seine Besorgnis über die wachsenden Spannungen in der Region.

In einem Telefongespräch mit US-Außenminister Antony Blinken, das auf dessen Bitte hin geführt wurde, hat Fidan die Notwendigkeit unterstrichen, Druck auf Israel auszuüben, um einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen, so ein Sprecher des türkischen Außenministeriums am X.

1347 GMT — EU-Finanzminister Borrell unter israelischem Beschuss wegen der Forderung nach Sanktionen für „Aufstachelung zu Kriegsverbrechen

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hat den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wegen dessen Forderung nach Sanktionen gegen israelische Minister wegen „Anstiftung zu Kriegsverbrechen“ scharf angegriffen.

Letzte Woche sagte Smotrich, dass der Hungertod von zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen „gerechtfertigt und moralisch vertretbar“ sein könnte, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Israelis zu erreichen.

Der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, rief ebenfalls dazu auf, die Einfuhr von humanitärer Hilfe und Treibstofflieferungen in den Gazastreifen zu stoppen, der seit Jahren unter einer israelischen Blockade leidet.

Als Reaktion darauf forderte Borrell die Verhängung von EU-Sanktionen gegen die beiden Minister wegen „Anstiftung zu Kriegsverbrechen“.

Smotrich bezeichnete die Forderung des europäischen Spitzendiplomaten nach Sanktionen als „gefährlichen Hinweis darauf, dass er sich auf die Seite des Terrors stellt“.

„Um die Hamas-Anhänger in Europa zu beschwichtigen, hat Borrell entschieden, dass er sogar bereit ist, die Menschen in Gaza zu opfern, nur damit er Israel angreifen kann, während es den Krieg der gesamten westlichen Zivilisation führt“, sagte Smotrich.

„Es wird eine Zeit kommen, in der Europa sich für Borrell und die Doppelmoral schämen wird, die er und viele seiner Freunde gegenüber Israel an den Tag gelegt haben.“

1307 GMT — Südafrikas Beteiligung am Gaza-Völkermordfall wird eine neue Perspektive bringen“, sagt Südafrika

Südafrika begrüßte die Beteiligung der Türkei an der Völkermordklage gegen Israel im Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und sagte, dies werde „eine neue Perspektive“ eröffnen.

Ronald Lamola, Südafrikas Minister für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, sagte: „Die Intervention Türkeis wird es dem obersten Gericht ermöglichen, den Fall aus einer neuen Perspektive zu betrachten.“

Der Beitritt Türkeis zur Klage Südafrikas gegen Israel „zeigt, wie solide der Fall ist“, sagte Lamola vor Reportern in der Hauptstadt Pretoria.

1258 GMT — Israelische Luftwaffe setzt Auslandsreisen ihres Personals wegen der Spannungen mit dem Iran aus

Die israelische Luftwaffe hat angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Iran nach der Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh im vergangenen Monat Auslandsreisen für ihr Personal ausgesetzt.

Wie die Armee mitteilte, wurde die Entscheidung von Luftwaffenkommandeur Tomer Bar nach einer neuen Bewertung der Lage getroffen.

Die Entscheidung gelte für Berufsoffiziere und Unteroffiziere, nicht für Wehrpflichtige, so die Zeitung The Times of Israel.

1239 GMT — Vatikan äußert „tiefe Besorgnis“ über mögliche Eskalation des Nahostkonflikts

Der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, hat in einem Gespräch mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian seine tiefe Besorgnis über die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten zum Ausdruck gebracht und die Bedeutung von Verhandlungen zur Lösung des Konflikts betont.

Während eines Telefongesprächs erörterten die beiden Themen von gemeinsamem Interesse, während Parolin Pezeshkian zu seiner neuen Amtszeit gratulierte, wie Vatican News berichtet.

Kardinal Parolin drückte auch die tiefe Besorgnis des Vatikans über das Risiko einer Ausweitung des Krieges auf andere Regionen des Nahen Ostens aus und hoffte, dass sich Dialog, Verhandlungen und Frieden durchsetzen würden.

1206 GMT — Israelische Luftangriffe verletzen drei Personen im Südlibanon

Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens drei Menschen verletzt worden, während die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah weiter eskalieren.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, der Angriff in der Nacht habe die Stadt Kfar Kila getroffen.

Weitere israelische Luftangriffe wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur National News Agency auch aus den Städten Chihine und Borj El Mlouk gemeldet.

Vier Panzergranaten trafen nach Angaben des Senders auch Ayta al Shaab im Südlibanon. Über Verletzte oder Schäden lagen noch keine Informationen vor.

1156 GMT — Belgischer Beamter kritisiert israelische Regierung wegen der Forderung, die Hilfe für palästinensische Zivilisten zu kürzen

Der belgische Minister für Entwicklungszusammenarbeit hat Israels rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, wegen seiner Äußerungen über palästinensische Zivilisten scharf kritisiert und seine Vorschläge als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet.

„Die Verweigerung humanitärer Hilfe für Zivilisten – Kinder (!) – ist ein Kriegsverbrechen“, schrieb Caroline Gennez auf X.

Sie warf der israelischen Regierung vor, die Chancen für eine „friedliche Lösung“ zu untergraben und die Sicherheit sowohl der palästinensischen als auch der israelischen Bevölkerung zu „bedrohen“.

1151 GMT — Israel verstärkt die Angriffe in Khan Younis, die Zahl der Todesopfer nimmt zu

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Angriffe in der Nähe der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis fortgesetzt, während die internationale Gemeinschaft auf ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der belagerten palästinensischen Enklave drängt.

Nach Angaben palästinensischer Sanitäter wurden bei israelischen Militärschlägen in mehreren Gebieten von Khan Younis mindestens 16 Menschen getötet und mehrere weitere verwundet.

Unterdessen strömen weitere Familien und Vertriebene aus den Gebieten, die von neuen Evakuierungsbefehlen bedroht sind, die die Menschen auffordern, das Gebiet zu verlassen.

1102 GMT — Israelische Armee sperrt Gebiete nahe der Grenze zum Gazastreifen wegen eines geplanten Siedlermarsches

Die israelische Armee hat mehrere an den Gazastreifen angrenzende Gebiete abgeriegelt und das Betreten ohne vorherige Genehmigung verboten.

In einer Erklärung des Militärs hieß es, die Maßnahme sei nach einer Bewertung der Sicherheitslage ergriffen worden, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Der Militärbefehl schränkt den Zugang zu bestimmten Gebieten in der Nähe der palästinensischen Enklave ein, ohne ein Datum für die Beendigung der Sperrung zu nennen.

Nach Angaben des israelischen Senders Channel 12 zielt die Entscheidung darauf ab, rechtsextreme Israelis daran zu hindern, Gebiete im Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen zu betreten. Diese Gruppen haben für Dienstag zu einem Marsch zum Grenzübergang Netzarim im Zentrum des Gazastreifens aufgerufen, um die Errichtung einer Siedlung in diesem Gebiet zu verkünden.

Jüdischen Siedlern ist der Zugang zu allen Teilen des Gazastreifens generell untersagt.

1015 GMT – US und britische Streitkräfte führen gemeinsamen Luftangriff in der westlichen Provinz Hudaida im Jemen durch

US-amerikanische und britische Streitkräfte haben am Montag einen gemeinsamen Luftangriff in der westjemenitischen Provinz Hudaida durchgeführt, wie die Houthi-Gruppe mitteilte.

Der gemeinsame Luftangriff habe die Insel Kamaran zum Ziel gehabt, berichtete der von der Houthi-Gruppe betriebene Fernsehsender Al Masirah, ohne nähere Angaben zu Opfern oder Schäden zu machen.

Die USA und das Vereinigte Königreich haben sich nicht zu dem Luftangriff geäußert, über den die Houthi-Medien berichten.

Kamaran ist die größte jemenitische Insel im Roten Meer und gehört verwaltungstechnisch zu Hudaida, einer großen jemenitischen Provinz mit drei wichtigen Häfen und einer langen Küstenlinie.

0945 GMT – Zahl der Todesopfer in Gaza durch Israels brutalen Krieg steigt auf 39.897

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza sind im 11. Monat des brutalen israelischen Krieges mindestens 39.897 Menschen getötet worden.

Monat des Krieges mindestens 39.897 Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Angaben des Ministeriums wurden in den letzten 48 Stunden 107 Menschen getötet und 92.152 Menschen im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober verwundet.

0940 GMT – Mindestens 18 Tote bei schwerem Bombardement der israelischen Streitkräfte in Gaza

Israelische Streitkräfte haben in der Nacht mindestens 18 Palästinenser bei schweren Bombardierungen der östlichen Regionen des zentralen und südlichen Gazastreifens getötet.

Die israelischen Angriffe dauerten bis zum Montagmorgen an und zielten auch auf Wohngebiete im östlichen Khan Younis und im westlichen Rafah.

Medizinische Quellen teilten Anadolu mit, dass seit Sonntagabend 16 Leichen aus verschiedenen Gebieten des südlichen Gazastreifens in den Nasser Medical Complex im westlichen Khan Younis überführt worden seien.

Diese Palästinenser wurden bei den israelischen Angriffen auf Khan Younis und Rafah getötet, wobei Rettungsteams nach dem schweren Bombardement mehrere Leichen aus den Trümmern bargen.

0855 GMT – Israelischer Premierminister weist Minister an, angesichts der eskalierenden Spannungen keine sicherheitsrelevanten Erklärungen abzugeben

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat seine Minister angewiesen, keine öffentlichen Erklärungen zu Sicherheitsfragen abzugeben.

Nach Angaben der israelischen Rundfunkbehörde KAN „warnte Netanjahu seine Minister davor, in den kommenden Tagen Sicherheitsfragen zu erörtern, und betonte den „kritischen Charakter“ der Situation.

Der Sender sagte, Israel bereite sich auf einen breiteren iranischen Angriff vor, der möglicherweise umfangreicher sei als der Drohnenangriff im April, bei dem Israel von Dutzenden von Raketen und Drohnen angegriffen wurde.

0845 GMT – Israel sagt, dass Raketen aus dem Libanon abgefeuert wurden und Brände in Westgaliläa entfacht haben

Tel Aviv meldet, dass Dutzende von Raketen aus dem Libanon auf die Region Westgaliläa im Norden Israels abgefeuert wurden, was zu Bränden führte, die derzeit von Feuerwehrteams bekämpft werden, wie israelische Medien berichten.

Der offizielle israelische Rundfunksender KAN meldete, dass über Nacht mehr als dreißig Panzerfäuste aus dem Libanon auf Westgaliläa abgefeuert worden seien.

Channel 12, ein privater israelischer Nachrichtensender, erklärte, dass vier Feuerwehrteams aktiv daran arbeiten, die Brände zu löschen, die in Westgaliläa als Folge des Raketenbeschusses aus dem Libanon ausgebrochen sind.

0742 GMT – Israelische Armee führt Razzien im Westjordanland durch und verhaftet weitere Palästinenser

Die israelische Armee hat am frühen Montagmorgen eine Reihe von Razzien in verschiedenen Städten und Ortschaften im besetzten Westjordanland durchgeführt und dabei weitere Palästinenser verhaftet.

Zeugen berichteten Anadolu, dass das israelische Militär die Stadt Jenin und das dortige Flüchtlingslager im nördlichen Westjordanland überfiel und mehrere Häuser im östlichen Teil der Stadt stürmte.

Die Razzien lösten bewaffnete Zusammenstöße mit palästinensischen Bewohnern aus. Zeugen berichteten, dass sie während der Razzia zeitweise Explosionen gehört haben.

0700 GMT – Frankreich, Deutschland und Großbritannien fordern Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen ohne Verzögerung

Frankreich, Deutschland und Großbritannien begrüßen die Bemühungen Katars, Ägyptens und der USA um eine Einigung über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln“.

In einer gemeinsamen Erklärung, die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem britischen Premierminister Keir Starmer unterzeichnet wurde, hieß es, sie unterstützten eine gemeinsame Erklärung des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al Thani, des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und des US-Präsidenten Joe Biden, in der die sofortige Wiederaufnahme der Verhandlungen gefordert wird.“

„Wir sind uns einig, dass es keinen weiteren Aufschub geben darf“, hieß es, und fügten hinzu, dass sie „mit allen Parteien zusammengearbeitet haben, um eine Eskalation zu verhindern, und keine Mühen scheuen werden, um die Spannungen abzubauen und einen Weg zur Stabilität zu finden.“

Weiter hieß es: „Die Kämpfe müssen jetzt beendet werden, und alle Geiseln, die noch von der Hamas festgehalten werden, müssen freigelassen werden. Die Menschen im Gazastreifen brauchen dringend und ungehindert Hilfslieferungen und -lieferungen.

0400 GMT – Hamas fordert von Biden Gaza-Waffenstillstandsplan, da Israel „sichere Zone“ angreift

Während Tausende von Palästinensern vor einer neuen israelischen Militäroffensive fliehen, hat die Hamas die Vermittler im Gazastreifen aufgefordert, einen von US-Präsident Joe Biden vorgelegten Waffenstillstandsplan umzusetzen, anstatt weitere Gespräche zu führen.

Die Hamas erklärte, sie wolle die Umsetzung eines von Biden am 31. Mai vorgelegten und später vom UN-Sicherheitsrat gebilligten Waffenstillstandsplans, „anstatt weitere Verhandlungsrunden oder neue Vorschläge zu machen“.

Die Hamas „verlangt, dass die Vermittler einen Plan vorlegen, um das umzusetzen, was sie der Bewegung vorgeschlagen haben… basierend auf Bidens Vision und der Resolution des UN-Sicherheitsrates, und die (israelische) Besatzung zu zwingen, sich daran zu halten“, hieß es.

Bei der Vorstellung des Plans hatte Biden diesen als dreistufigen „Fahrplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln“ bezeichnet und gesagt, es handle sich um einen israelischen Vorschlag. Die Vermittlungsbemühungen haben seither zu keiner Einigung geführt.

0506 GMT – Israel weitet Evakuierungsbefehl im südlichen Gazastreifen aus

Das israelische Militär hat nach früheren Massenevakuierungen weitere Evakuierungen im südlichen Gazastreifen angeordnet, da seine Truppen in stark zerstörte Gebiete zurückkehren, in denen sie zuvor gegen palästinensische Kämpfer gekämpft haben. Die überwiegende Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde in dem belagerten Gebiet, das 40 Kilometer lang und etwa 11 Kilometer breit ist, oft mehrfach vertrieben.

Die jüngsten Evakuierungsbefehle gelten für Gebiete in Khan Younis, der zweitgrößten Stadt des Gazastreifens, einschließlich eines Teils einer von Israel erklärten „humanitären Zone“, aus der nach Angaben des Militärs Raketen abgefeuert worden waren.

Der neue Befehl wurde mit Flugblättern aus dem Himmel abgeworfen. Als der Rauch am Horizont aufstieg, verließen Hunderte von Familien mit ihren Habseligkeiten in den Armen ihre Häuser und Unterkünfte und suchten nach einer sicheren Zuflucht. Ein Kind trug eine ausgestopfte Hello-Kitty-Puppe, während andere durch die mit Schutt gefüllten Straßen liefen.

0104 GMT – US schickt F-35 und U-Boot in den Nahen Osten inmitten des israelischen Konflikts

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Entsendung eines Lenkraketen-U-Boots in den Nahen Osten angeordnet, wie das Pentagon mitteilte.

In einem Telefongespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant habe Austin die Verpflichtung der USA bekräftigt, „jeden möglichen“ Schritt zur Verteidigung Israels zu unternehmen, teilte das Pentagon in einer Erklärung mit.

„Um diese Verpflichtung zu bekräftigen, hat Minister Austin der USS ABRAHAM LINCOLN Carrier Strike Group, die mit F-35C-Kampfflugzeugen ausgerüstet ist, befohlen, ihre Verlegung in den Zuständigkeitsbereich des Zentralkommandos zu beschleunigen und damit die bereits von der USS THEODORE ROOSEVELT Carrier Strike Group bereitgestellten Fähigkeiten zu ergänzen“, heißt es weiter.

Darüber hinaus beorderte Austin das Lenkraketen-U-Boot USS Georgia (SSGN 729) in die Region des Zentralkommandos.

Die Verteidigungschefs sprachen auch über die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und die Bedeutung der Abschwächung der Tötung von Zivilisten, die Fortschritte bei der Sicherung eines Waffenstillstands und der Freilassung von Geiseln im Gazastreifen sowie die Bemühungen der USA zur Abschreckung von „Aggressionen“ durch den Iran, die im Libanon ansässige Hisbollah und andere mit dem Iran verbündete Gruppen in der Region, so das Pentagon weiter.

