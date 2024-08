https://www.trtworld.com/middle-east/germany-justifies-israel-killing-100-people-at-gaza-school-shelter-18194979



Deutschland rechtfertigt die israelische Tötung von 100 Menschen in einem Schullandheim in Gaza

12. August 2024

Ein Regierungssprecher ahmt die gleichen Argumente nach, die Berlin immer wieder verwendet, um Israels brutale Aggression zu rechtfertigen: Tel Aviv habe „das Recht, sich zu verteidigen“.

Mindestens 100 Palästinenser wurden bei einem Luftangriff der israelischen Streitkräfte auf eine Schule in Gaza, in der Vertriebene untergebracht sind, getötet und weitere verwundet. / Foto: AA

Während die Welt den israelischen Bombenangriff auf eine Schule in Gaza, in der Palästinenser Zuflucht suchten, scharf verurteilt hat, hat Deutschland Tel Aviv in Schutz genommen und das alte Argument wiederholt: Der zionistische Staat hat das Recht, sich zu verteidigen.

Auch die Europäische Union hat Israel für den Angriff vom Samstag, bei dem fast 100 Menschen getötet wurden, kritisiert.

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Die Realität ist, dass die Hamas Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten als Kommandozentralen nutzt und dass die Menschen in Gaza auch gegen ihren Willen als (menschliche) Schutzschilde missbraucht werden“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag vor der Presse in Berlin und wiederholte damit die Behauptungen Israels nach jedem solchen Angriff.

Buechner lieferte jedoch keine Beweise fuer seine Anschuldigungen gegen die Hamas, die sich mit israelischen Argumenten decken, die zur Rechtfertigung von toedlichen Angriffen auf Zivilisten in Gaza verwendet werden.

„Das ist auch eine traurige Realität in dieser Situation und ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sich auf einseitige Berichte verlässt, die von der Hamas verbreitet werden und alles glaubt, was von dieser Seite verbreitet wird“, sagte er.

Euro-Med Human Rights Monitor, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz, wies jedoch die Behauptung Israels zurück, es habe mit seinem Angriff auf die Schule im Gazastreifen Hamas-Kämpfer getroffen.

Euro-Med erklärte am Sonntag, dass eine von der israelischen Armee vorgelegte Liste mit angeblichen Zielen in der Tabaeen-Schule in Gaza-Stadt Personen enthielt, die bereits bei früheren israelischen Angriffen getötet worden waren.

Nach einer ersten Überprüfung wurde festgestellt, dass drei der 19 Namen, die von der israelischen Armee als „Terroristen, die bei dem Massaker in der Tabaeen-Schule eliminiert wurden“, aufgeführt wurden, bereits bei früheren israelischen Bombenangriffen getötet worden waren“, hieß es.

Dazu gehörten „Ahmed Ihab al-Jaabari, der am 5. Dezember 2023 getötet wurde, Youssef al-Wadiyya, der zwei Tage vor dem Massaker vom israelischen Militär ins Visier genommen wurde, und Montaser Daher, der am Freitag in einer Wohnung zusammen mit seiner Schwester getötet wurde, einen Tag vor dem Massaker“.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation befanden sich unter den Opfern auch „drei ältere Zivilisten, die nichts mit der Militäraktion zu tun hatten, darunter der Schuldirektor Abdul Aziz Misbah Al-Kafarna, der stellvertretende Bürgermeister von Beit Hanoun und der Akademiker und Arabischlehrer Yousef Kahlout sowie sechs Zivilisten, von denen einige sogar Gegner der Hamas waren“.

Buechners umstrittene Äußerungen standen auch in krassem Gegensatz zu den Erklärungen des EU-Außenpolitikers Josep Borrell, der den Angriff vom Samstag scharf verurteilte, bei dem mindestens 100 Palästinenser getötet wurden, als ein israelisches Flugzeug Palästinenser ins Visier nahm, die vor dem Morgengrauen oder beim Fajr-Gebet in der Tabaeen-Schule im Viertel Al-Daraj waren.

„Entsetzt über die Bilder einer Schule im Gazastreifen, die von einem israelischen Angriff getroffen wurde, dem Berichten zufolge Dutzende von Palästinensern zum Opfer gefallen sind“, schrieb Borrell auf X.

Er betonte, dass es keine Rechtfertigung für derartige Massaker gebe, insbesondere nicht für solche, die sich gegen Bildungseinrichtungen richten, die der Zivilbevölkerung als Schutzraum dienen sollen.

Er wies auf die alarmierende Zahl von Opfern seit Beginn des Konflikts Anfang Oktober hin: Berichten zufolge wurden fast 40.000 Palästinenser getötet.

