Live-Blog: Trump sagt, er sei entschlossen, Gaza zu übernehmen

10. Februar 2025

Der Waffenstillstand im Krieg Israels gegen Gaza – bei dem Berichten zufolge mehr als 48.189 Palästinenser getötet wurden, eine Zahl, die von offiziellen Stellen auf fast 62.000 korrigiert wurde, nachdem Tausende hinzugekommen sind, die vermisst werden und nun vermutlich tot sind – geht in den 23. Tag.

Palästinenser rücken durch Al-Mughraqa, eine palästinensische Stadt, nach Norden vor, nachdem sich die israelische Armee aus dem Netzarim-Korridor zurückgezogen hat / Foto: AA

Montag, 10. Februar 2025

21:30 Uhr GMT – US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass er sich für den Kauf und Besitz des Gazastreifens einsetzt, aber Teile des Landes an andere Staaten im Nahen Osten abgeben könnte, um beim Wiederaufbau zu helfen.

Trump machte seine Äußerungen gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.

01:27 Uhr GMT – Israels Umbenennung des Westjordanlands ist ein Schritt in Richtung Annexion: Palästinensisches Ministerium

Das palästinensische Außenministerium verurteilte den Schritt des israelischen Parlaments, einen Gesetzesentwurf zu verabschieden, der den Begriff „Westjordanland“ durch „Judäa und Samaria“ ersetzen soll, und bezeichnete dies als eine ernsthafte Eskalation, die auf die Annexion des besetzten Gebiets abzielt.

In einer Erklärung verurteilte das Ministerium die Zustimmung des Gesetzgebungsausschusses der Knesset zum Gesetzesentwurf.

Das Ministerium bezeichnete den Gesetzentwurf als „eine gefährliche Eskalation der illegalen einseitigen Handlungen Israels, die den Weg für die vollständige Annexion des Westjordanlands, die gewaltsame Durchsetzung des israelischen Rechts und eine systematische Untergrabung der Möglichkeit der Gründung eines palästinensischen Staates und der Lösung des Konflikts durch friedliche politische Mittel ebnet“.

00:53 Uhr GMT – Israel tötet drei Palästinenser im Flüchtlingslager Nur Shams im Westjordanland

Israelische Streitkräfte haben während einer laufenden Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarm im nördlichen besetzten Westjordanland einen jungen Palästinenser erschossen und getötet, wodurch sich die Zahl der Todesopfer im Lager an diesem Tag auf drei erhöht.

„Der junge Mann, Iyas Adli Fakhri al-Akhras, 20, wurde zum Märtyrer, nachdem er von israelischen Streitkräften im Flüchtlingslager Nur Shams erschossen wurde“, gab das palästinensische Gesundheitsministerium in einer kurzen Erklärung bekannt.

Zuvor waren am selben Tag zwei palästinensische Frauen, von denen eine schwanger war, nach Angaben des Ministeriums von israelischen Streitkräften im Lager getötet worden.

22:51 Uhr GMT – Hamas verurteilt Trumps Bemerkungen zum Besitz des Gazastreifens

Ezzat El Rashq, Mitglied des Politbüros der Hamas, verurteilte die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum „Kauf und Besitz“ des Gazastreifens, wie die Gruppe in einer Erklärung mitteilte.

Die Palästinenser werden alle Vertreibungspläne vereiteln, fügte Rashq kurz nach Trumps Erklärung hinzu.

2353 GMT – Trump sagt, die USA könnten die Geduld mit dem Waffenstillstandsabkommen verlieren, weil israelische Geiseln freigelassen wurden

US-Präsident Donald Trump sagte, er verliere die Geduld mit dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas, nachdem er am Wochenende Aufnahmen von der palästinensischen Widerstandsgruppe gesehen hatte, die israelische Geiseln freiließ, deren Aussehen er mit dem von Holocaust-Überlebenden verglich.

„Sie sehen aus wie Holocaust-Überlebende. Sie waren in einem schrecklichen Zustand. Sie waren abgemagert“, sagte Trump Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach New Orleans, um am Super Bowl teilzunehmen. ‚Ich weiß nicht, wie lange wir das noch ertragen können … irgendwann werden wir die Geduld verlieren.“

„Ich weiß, dass wir eine Vereinbarung haben … sie tröpfeln herein und tröpfeln weiter herein … aber sie sind in wirklich schlechter Verfassung‘, sagte Trump über die israelischen Geiseln.

2200 GMT – Scholz bezeichnet Trumps Gaza-Plan als „Skandal“

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Pläne von US-Präsident Donald Trump für Gaza als „Skandal“.

In einer TV-Debatte vor der Wahl bezeichnete Scholz den Plan als „Skandal“ und sagte, „die Umsiedlung einer Bevölkerung ist inakzeptabel und verstößt gegen das Völkerrecht“.

Sein konservativer Wahlkonkurrent Friedrich Merz sagte: „Ich teile diese Einschätzung“.

Merz fügte jedoch hinzu, dass Trumps Ankündigung „Teil einer ganzen Reihe von Vorschlägen der amerikanischen Regierung“ sei.

21:12 Uhr GMT – Ägypten kritisiert Netanjahus Aussage, Palästinenser am Verlassen des Gazastreifens zu hindern

Ägypten missbilligt die Aussagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in den US-Medien und bezeichnet sie als „irreführende Anschuldigungen“, so das Außenministerium.

In einem Interview mit Fox News beschuldigte Netanjahu Ägypten, Palästinenser aus dem Gazastreifen daran zu hindern, das Gebiet zu verlassen.

2000 GMT – Trumps Gaza-Plan „völlig sinnlos“: Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, es sei sinnlos, über die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem Plan zur Übernahme des Gazastreifens zu diskutieren.

„Aus unserer Sicht gibt es nichts, worüber es sich lohnt, über die Vorschläge der neuen US-Regierung in Bezug auf Gaza unter dem Druck der zionistischen Lobby zu sprechen“, sagte Erdogan in einer Pressekonferenz.

„Dieser Plan ist völlig sinnlos … Niemand hat die Macht, die Menschen von Gaza aus ihrer Heimat zu vertreiben. Die Menschen von Gaza werden weiterhin in Gaza bleiben, in Gaza leben und Gaza schützen.“

Für unsere Live-Updates vom Sonntag, dem 9. Februar 2025, klicken Sie hier.

